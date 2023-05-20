У «Спартака» было 5 претензий к судье в матче с «Химками». ЭСК подтвердила только одну ошибку Кукуляка
Интересно.
ЭСК разобрал жалобы «Спартака» на судейство в матче с «Химками». У красно-белых было пять претензий: удаление Даниила Денисова, два неназначенных пенальти и два неудаления (Аяза Гулиева и Стефана Малентиевича).
Ошибку арбитра Евгения Кукуляка углядели только в одном эпизоде – в самом значимом. Удаление Денисова признали ошибочным: комиссия единогласно пришла к выводу, что Кукуляку «следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции».
«Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели критериев безрассудного нарушения правил со стороны данного игрока против игрока команды «Химки» №16 Жаниу Бикела в единоборстве с ним за мяч, а судья среагировал на реакцию игрока команды «Химки», симулировавшего получение серьезной травмы в данном единоборстве», – говорится в решении ЭСК.
А вот по остальным четырем моментам ЭСК с Кукуляком согласилась.
❌ Гулиева правильно не удалили, но желтую дать было нужно
Действия Гулиева квалифицируются как безрассудное поведение, «учитывая, что игрок команды «Химки», вступая в единоборство с соперником в безрассудной манере, совершил наступ на его стопу, не думая о безопасности соперника». «Комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение нарушившему правила игроку «Химок» за безрассудное поведение», – говорится в сообщении.
❌ Пенальти на Бальде Кейта не было
ЭСК посчитала, что Кукуляк правильно не назначил пенальти после контакта Петара Голубовича и Бальде – решение тоже приняли единогласно: «Действия Голубовича комиссия считает ненаказуемыми, учитывая то, что защитник не совершал очевидного движения в сторону движения нападающего, а естественно разворачивался для дальнейшего выбора позиции, а атакующий игрок сам инициировал контакт с игроком обороны».
❌ Пенальти на Соболеве не было
Аналогично и с моментом Соболева. «Лев Скворцов сыграл в мяч в правильной манере, после чего между игроками произошел контакт по инерции. По этой причине комиссия единогласно считает, что в данном игровом эпизоде отсутствуют критерии наказуемости действия игрока обороны, в связи с чем поддерживает решение судьи назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды», – говорится в разборе.
❌ Удаления Малентиевича не было
А вот в эпизоде в добавленное ко второму тайму времени ЭСК не единогласно, но большинством все же поддержала Кукуляка: «Большинством членов комиссии квалифицируется как безрассудное поведение, так как игрок «Химок», двигаясь параллельно с соперником, совершил безрассудный подкат при попытке сыграть в мяч, контакт вскользь с голенью соперника произошел внутренней частью стопы без использования шипов, что говорит об отсутствии чрезмерной силы».
Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?
Фото: РИА Новости/Александр Ступников; кадры трансляции
Судья показал бы прямую красную, все члены ЭСК единогласно поддержали бы это решение...
Вот так и работает эта машина на газе.
Новую формулировку придумали: "естественно разворачивался".
Странно он разворачивался, вместо того чтобы бежать за мячом (это и было бы естесственным) он сделал небольшое движение в сторону Бальде (т.е. в другую от мяча!)
//после чего между игроками произошел контакт по инерции//
а почему именно Соболева наказали??
Потому что он спартаковец?
Там должен быть угловой назначен.
В общем отмазывали Кукуляка как могли.
Напомню, что его внезапно вытащили из пыльного г-промовского мешка на этот матч--он был отстранён до конца сезона...
По фолу на Хлусевиче, черт с ним с красной. Но официальная! аргументация звучит "без использования шипов, что говорит об отсутствии чрезмерной силы". Но в правилах (п 12а) в описании чрезмерной силы нет упоминания шипов, это вообще не обязательно.
Чистая симуляция со стороны химчанина (нахимичил!) и судья это прекрасно видел, у него идеальная позиция для это была.
Верный Кукуляка выполнил заказ, что с ним делать, неужели остранять?
Дадут премию, слегка пожурят, а болельщиков подурят.
Акцентированный наступ - это наступ на игроков Зенита. Неакцентированный - на игроков Спартака.
Естественно разворачивался - это когда сбивают игроков Спартака в штрафной площадке, потому не пенальти.
Когда спартаковец первый на мяче, то это опасная игра с целью нанесения травмы.
Да и с естественность разворота от линии движения игрока с мячом тоже вопросы. Хотя и Бальде тоже как то странно открывался
2.5 ошибки Куляка только по жалобе Спартака. А если бы Хтики подали протесты, то сколько бы было?