У «Спартака» было 5 претензий к судье в матче с «Химками». ЭСК подтвердила только одну ошибку Кукуляка

Интересно.

ЭСК разобрал жалобы «Спартака» на судейство в матче с «Химками». У красно-белых было пять претензий: удаление Даниила Денисова, два неназначенных пенальти и два неудаления (Аяза Гулиева и Стефана Малентиевича).

Ошибку арбитра Евгения Кукуляка углядели только в одном эпизоде – в самом значимом. Удаление Денисова признали ошибочным: комиссия единогласно пришла к выводу, что Кукуляку «следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели критериев безрассудного нарушения правил со стороны данного игрока против игрока команды «Химки» №16 Жаниу Бикела в единоборстве с ним за мяч, а судья среагировал на реакцию игрока команды «Химки», симулировавшего получение серьезной травмы в данном единоборстве», – говорится в решении ЭСК.

А вот по остальным четырем моментам ЭСК с Кукуляком согласилась.

❌ Гулиева правильно не удалили, но желтую дать было нужно

Действия Гулиева квалифицируются как безрассудное поведение, «учитывая, что игрок команды «Химки», вступая в единоборство с соперником в безрассудной манере, совершил наступ на его стопу, не думая о безопасности соперника». «Комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение нарушившему правила игроку «Химок» за безрассудное поведение», – говорится в сообщении.

❌ Пенальти на Бальде Кейта не было

ЭСК посчитала, что Кукуляк правильно не назначил пенальти после контакта Петара Голубовича и Бальде – решение тоже приняли единогласно: «Действия Голубовича комиссия считает ненаказуемыми, учитывая то, что защитник не совершал очевидного движения в сторону движения нападающего, а естественно разворачивался для дальнейшего выбора позиции, а атакующий игрок сам инициировал контакт с игроком обороны».

❌ Пенальти на Соболеве не было

Аналогично и с моментом Соболева. «Лев Скворцов сыграл в мяч в правильной манере, после чего между игроками произошел контакт по инерции. По этой причине комиссия единогласно считает, что в данном игровом эпизоде отсутствуют критерии наказуемости действия игрока обороны, в связи с чем поддерживает решение судьи назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды», – говорится в разборе.

❌ Удаления Малентиевича не было

А вот в эпизоде в добавленное ко второму тайму времени ЭСК не единогласно, но большинством все же поддержала Кукуляка: «Большинством членов комиссии квалифицируется как безрассудное поведение, так как игрок «Химок», двигаясь параллельно с соперником, совершил безрассудный подкат при попытке сыграть в мяч, контакт вскользь с голенью соперника произошел внутренней частью стопы без использования шипов, что говорит об отсутствии чрезмерной силы».

Фото: РИА Новости/Александр Ступников; кадры трансляции