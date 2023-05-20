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У «Спартака» было 5 претензий к судье в матче с «Химками». ЭСК подтвердила только одну ошибку Кукуляка

Даниил Денисов Даниил Денисов
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Евгений Кукуляк
Химки Химки
Футбол Футбол

Интересно.

ЭСК разобрал жалобы «Спартака» на судейство в матче с «Химками». У красно-белых было пять претензий: удаление Даниила Денисова, два неназначенных пенальти и два неудаления (Аяза Гулиева и Стефана Малентиевича).

Ошибку арбитра Евгения Кукуляка углядели только в одном эпизоде – в самом значимом. Удаление Денисова признали ошибочным: комиссия единогласно пришла к выводу, что Кукуляку «следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели критериев безрассудного нарушения правил со стороны данного игрока против игрока команды «Химки» №16 Жаниу Бикела в единоборстве с ним за мяч, а судья среагировал на реакцию игрока команды «Химки», симулировавшего получение серьезной травмы в данном единоборстве», – говорится в решении ЭСК.

А вот по остальным четырем моментам ЭСК с Кукуляком согласилась.

❌ Гулиева правильно не удалили, но желтую дать было нужно

Действия Гулиева квалифицируются как безрассудное поведение, «учитывая, что игрок команды «Химки», вступая в единоборство с соперником в безрассудной манере, совершил наступ на его стопу, не думая о безопасности соперника». «Комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение нарушившему правила игроку «Химок» за безрассудное поведение», – говорится в сообщении.

❌ Пенальти на Бальде Кейта не было

ЭСК посчитала, что Кукуляк правильно не назначил пенальти после контакта Петара Голубовича и Бальде – решение тоже приняли единогласно: «Действия Голубовича комиссия считает ненаказуемыми, учитывая то, что защитник не совершал очевидного движения в сторону движения нападающего, а естественно разворачивался для дальнейшего выбора позиции, а атакующий игрок сам инициировал контакт с игроком обороны».

❌ Пенальти на Соболеве не было

Аналогично и с моментом Соболева. «Лев Скворцов сыграл в мяч в правильной манере, после чего между игроками произошел контакт по инерции. По этой причине комиссия единогласно считает, что в данном игровом эпизоде отсутствуют критерии наказуемости действия игрока обороны, в связи с чем поддерживает решение судьи назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды», – говорится в разборе.

❌ Удаления Малентиевича не было

А вот в эпизоде в добавленное ко второму тайму времени ЭСК не единогласно, но большинством все же поддержала Кукуляка: «Большинством членов комиссии квалифицируется как безрассудное поведение, так как игрок «Химок», двигаясь параллельно с соперником, совершил безрассудный подкат при попытке сыграть в мяч, контакт вскользь с голенью соперника произошел внутренней частью стопы без использования шипов, что говорит об отсутствии чрезмерной силы».

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?

Фото: РИА Новости/Александр Ступников; кадры трансляции

71 комментарий

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ДудьСдулся
Представим на месте Стефановича -Дуарте, а на месте Хлусевича--Малкома.
Судья показал бы прямую красную, все члены ЭСК единогласно поддержали бы это решение...
Вот так и работает эта машина на газе.
+137
-28
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ДудьСдулся
Голубович.
Новую формулировку придумали: "естественно разворачивался".
Странно он разворачивался, вместо того чтобы бежать за мячом (это и было бы естесственным) он сделал небольшое движение в сторону Бальде (т.е. в другую от мяча!)
//после чего между игроками произошел контакт по инерции//
а почему именно Соболева наказали??
Потому что он спартаковец?
Там должен быть угловой назначен.
В общем отмазывали Кукуляка как могли.
Напомню, что его внезапно вытащили из пыльного г-промовского мешка на этот матч--он был отстранён до конца сезона...
+75
-6
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Sergey Arutyunov
я не понимаю арифметики от спортса. в одном случае с денисовым ошибка, в двух случаях эск увидели желтую. выходит ошибся трижды?
+67
0
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Виктор Суданов
В принципе все ответы логичны, но интересно с моментом Малентиевича - поступок безрассудный, но это не красная т.к. не было черезмерной силы. Т.е если бы он ногу Хлусевичу оторвал, тогда была бы красная.. ну ок
+35
-2
+33
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d_kdc
Если был бы всемирный КВН среди арбитров, эти формулировки в защиту Кукуляка заняли бы первое место.
+21
0
+21
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Princev
Ответ Михаил Тихомиров
Ну дак всё по делу и сказали. Красной Денисова конечно же не было. А по остальным моментам какие могут быть вообще вопросы?
Почти по каждому. Например за момент на Соболеве. Комиссия постановила что защитник сначала в мяч, а потом в ногу Соболева. Ну предположим... Но в игре Соболеву за этот момент дали жёлтую, а мяч отдали Химчанам, вместо углового Спартака. Значит ошибка судьи в пользу Химок.
По фолу на Хлусевиче, черт с ним с красной. Но официальная! аргументация звучит "без использования шипов, что говорит об отсутствии чрезмерной силы". Но в правилах (п 12а) в описании чрезмерной силы нет упоминания шипов, это вообще не обязательно.
+22
-5
+17
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Сергей Лепехин
Кукуляк и не почувствовал. Вчера на кубке резервным был. "Нету у вас методов против Кости Сапрыкина"
+16
0
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Михаил Тихомиров
Ну дак всё по делу и сказали. Красной Денисова конечно же не было. А по остальным моментам какие могут быть вообще вопросы?
+22
-9
+13
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ДудьСдулся
Никакого нарушения со стороны Денисова во время второй желтой вообще не было.
Чистая симуляция со стороны химчанина (нахимичил!) и судья это прекрасно видел, у него идеальная позиция для это была.
+13
0
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Андрей Корнилов
Клоунада продолжается. Зачем вообще эта организация нужна! А судей надо просто с улицы брать, разница будет хотя бы в том, что свистеть будут по человеческим критериям, все равно правил никто не знает, а трактуют как хотят
+13
-1
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Владимир Молявин
Даже и не сомневался, что Кукуляка оправдывать будут.
+12
0
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Pueblo
Смотрю на фотографию с этим, как его, Малентиевичом, и не могу понять как там не красная. Но не дано мне, не дано, не занесли.
+10
-2
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Юрий Поляков
Все именно так как и мы ждали 🤣
+8
-1
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Petr Denisov
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Ответ ДудьСдулся
Голубович. Новую формулировку придумали: "естественно разворачивался". Странно он разворачивался, вместо того чтобы бежать за мячом (это и было бы естесственным) он сделал небольшое движение в сторону Бальде (т.е. в другую от мяча!) //после чего между игроками произошел контакт по инерции// а почему именно Соболева наказали?? Потому что он спартаковец? Там должен быть угловой назначен. В общем отмазывали Кукуляка как могли. Напомню, что его внезапно вытащили из пыльного г-промовского мешка на этот матч--он был отстранён до конца сезона...
Политика двойных стандартов в действии.

Верный Кукуляка выполнил заказ, что с ним делать, неужели остранять?

Дадут премию, слегка пожурят, а болельщиков подурят.

Акцентированный наступ - это наступ на игроков Зенита. Неакцентированный - на игроков Спартака.

Естественно разворачивался - это когда сбивают игроков Спартака в штрафной площадке, потому не пенальти.

Когда спартаковец первый на мяче, то это опасная игра с целью нанесения травмы.
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VolchoK
на Бальде надо было пенку ставить. Защитник явно по нему играл, а не по мячу. Смещался назад и в сторону Бальде, совершенно не реагируя на мяч, шедший с другой стороны. Раньше за блокировку назначали свободный, сейчас штрафной удар, соответственно в штрафной площадке - пенка.
+7
-1
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Пользователь Huawei
Ещё раз убеждаюсь, что вар и эск-это не поиск истины, а подгон эпизода в нужную плоскость. Одни подгоняют, другие оправдывают, придумывая каждый раз новые, до сели не известные формулировки.
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Фёдор Проценко
Ответ Guardsman
Неужели никто не поймет? Судьи проявляют солидарность из-за неадекватных высказываний Заремы и душат Спартак. Пока Зарема не заткнется, так и будет.
Точно! Вот прям глаза нам всем открыл, спасибо тебе мил человек - "Cherchez la femme"!
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kazbek.sultanbek
Ответ Михаил Тихомиров
Ну дак всё по делу и сказали. Красной Денисова конечно же не было. А по остальным моментам какие могут быть вообще вопросы?
Тут весь вопрос, как будут дальше трактовать такие же эпизоды. Придумывать новые термины, неакцентированный разворот, безрассудный вынос, что ещё?
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FCSM Dagirov
Какие же продажные клоуны
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sintenced
Кукуляк - сын Кукуяна и собаки.
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Фёдор Проценко
Всё таки талантливые у нас ребята работают в этих комиссиях, изобретательные - и прозой владеют, и механикой мышечной и тому подобной - вот ей богу диву даюсь от таких кудесников!
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Akmor
В моменте с Соболевым игрок Химок как то странно коснулся мяча. Скорее мяч нашел ногу игрока. Но игрок химок ударил Соболева совсем не там место, куда попал мяч ( если вообще попал, там от вратаря мог и просто крученный быть).

Да и с естественность разворота от линии движения игрока с мячом тоже вопросы. Хотя и Бальде тоже как то странно открывался

2.5 ошибки Куляка только по жалобе Спартака. А если бы Хтики подали протесты, то сколько бы было?
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brigadir00
Ответ Виктор Суданов
В принципе все ответы логичны, но интересно с моментом Малентиевича - поступок безрассудный, но это не красная т.к. не было черезмерной силы. Т.е если бы он ногу Хлусевичу оторвал, тогда была бы красная.. ну ок
Не было бы. Сказали бы, что кровь есть но ее слишком мало, для безрассудного. Или оторванный кусок ноги слишком мал.
+5
0
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Guardsman
Неужели никто не поймет? Судьи проявляют солидарность из-за неадекватных высказываний Заремы и душат Спартак. Пока Зарема не заткнется, так и будет.
+11
-7
+4
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virt
Напёрсточники.
+4
0
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