«Крылья» (внезапно) были фаворитами у букмекеров – хотя лишь раз победили весной. Но «Локо» забрал ничью

Без Дзюбы.

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), но перед матчем обсуждали не только сам футбол, но и котировки букмекеров.

В чем дело?

За неделю кэф на победу «Крыльев» упал с с 2,52 до 1,99. Из-за отсутствия Дзюбы?

Телеграм-канал «Первый спорт» опубликовал интересные данные: за неделю (с 8 по 14 мая) коэффициент на победу «Крыльев» в матче с «Локо» упал с 2,52 до 1,99. Букмекеры считали команду Игоря Осинькина фаворитом, а на «Локо» давали аж в районе 3,5. Это неожиданно: у самарцев весной лишь одна победа в десяти матчах РПЛ (не выигрывали и последние пять домашних), а у команды Михаила Галактионова на этом же отрезке лишь одно поражение – от почти неуязвимого «Зенита».

Возможно, дело в отсутствии Артема Дзюбы, который после зимней паузы вдохнул в «Локо» новую жизнь. Он пропускал матч с «Крыльями» из-за травмы.

«При подготовке к игре выявились определенные проблемы, которые нужно подлечить, нужна пауза. Он делает все необходимые процедуры. Остаток сезона он будет помогать команде добиваться положительного результата», – так объяснял Галактионов ситуацию Артема.

«За меня не волнуйтесь. Я скоро уже буду в строю. Все, что ни происходит – все к лучшему. Вернемся сильнее, не волнуйтесь», – комментировал сам Дзюба. У Артема хороший баланс против «Крыльев» – выиграл 15 матчей из 20, забил 11 голов, отдал 10 ассистов.

Не появился в старте и еще один лидер «Локо» – Максим Глушенков. Галактионов перед матчем обещал выпустить его на замену: «Когда мы планируем игру с точки зрения стратегии, думаем о том, кто может выйти с первых минут и дать команде определенную скорость, темп игры, интенсивность, а кто может выйти по ходу игры и усилить ее. Сегодня мы рассчитываем на то, что Максим принесет команде по ходу игры определенную динамику, скорость».

Глушенков действительно вышел в начале второго тайма.

«Локо» пропустил после дурацкой ошибки Тикнизяна. Изидор спас ничью – он главный джокер Галактионова

Счет в конце первого тайма открыли «Крылья»: отлично поработали в прессинге на чужой половине, заставив Наира Тикнизяна ошибиться в передаче.

Наир выключился из эпизода, и мячом в штрафной завладел Владислав Шитов, который элегантной пяточкой нашел Дмитрия Цыпченко. Тот расстрелял ворота Ильи Лантратова.

«Локо» не успел отыграться до перерыва, но сделал это почти сразу после – благодаря отличной контратаке Франсуа Камано, Глушенкова и Вильзона Изидора. В ее завершении Глушенков выкатил мяч под удар Изидору, а француз, качнув защитников «Крыльев», запустил мяч в дальний угол.

Это уже пятый гол Изидора подряд после выходов на замену – настоящий джокер.

«Локомотив» из-за ничьей рискует опуститься на 10-е место – это случится, если «Сочи» обыграет «Ростов». «Крылья» по-прежнему не обезопасили себя от стыков – самарцы окажутся там в случае победы «Факела» над «Пари НН».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; fclm.ru/Александр Погребняк; pfcks.ru; кадры трансляции «Матч ТВ»