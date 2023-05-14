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«Крылья» (внезапно) были фаворитами у букмекеров – хотя лишь раз победили весной. Но «Локо» забрал ничью

Локомотив Локомотив
Максим Глушенков Максим Глушенков
Дмитрий Цыпченко Дмитрий Цыпченко
Вильзон Изидор Вильзон Изидор
Владислав Шитов Владислав Шитов
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Михаил Галактионов Михаил Галактионов
Артем Дзюба Артем Дзюба
Крылья Советов Крылья Советов
Футбол Футбол

Без Дзюбы.

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), но перед матчем обсуждали не только сам футбол, но и котировки букмекеров. 

В чем дело?

За неделю кэф на победу «Крыльев» упал с с 2,52 до 1,99. Из-за отсутствия Дзюбы?

Телеграм-канал «Первый спорт» опубликовал интересные данные: за неделю (с 8 по 14 мая) коэффициент на победу «Крыльев» в матче с «Локо» упал с 2,52 до 1,99. Букмекеры считали команду Игоря Осинькина фаворитом, а на «Локо» давали аж в районе 3,5. Это неожиданно: у самарцев весной лишь одна победа в десяти матчах РПЛ (не выигрывали и последние пять домашних), а у команды Михаила Галактионова на этом же отрезке лишь одно поражение – от почти неуязвимого «Зенита».

Возможно, дело в отсутствии Артема Дзюбы, который после зимней паузы вдохнул в «Локо» новую жизнь. Он пропускал матч с «Крыльями» из-за травмы.

«При подготовке к игре выявились определенные проблемы, которые нужно подлечить, нужна пауза. Он делает все необходимые процедуры. Остаток сезона он будет помогать команде добиваться положительного результата», – так объяснял Галактионов ситуацию Артема.

«За меня не волнуйтесь. Я скоро уже буду в строю. Все, что ни происходит – все к лучшему. Вернемся сильнее, не волнуйтесь», – комментировал сам Дзюба. У Артема хороший баланс против «Крыльев» – выиграл 15 матчей из 20, забил 11 голов, отдал 10 ассистов. 

Не появился в старте и еще один лидер «Локо» – Максим Глушенков. Галактионов перед матчем обещал выпустить его на замену: «Когда мы планируем игру с точки зрения стратегии, думаем о том, кто может выйти с первых минут и дать команде определенную скорость, темп игры, интенсивность, а кто может выйти по ходу игры и усилить ее. Сегодня мы рассчитываем на то, что Максим принесет команде по ходу игры определенную динамику, скорость». 

Глушенков действительно вышел в начале второго тайма.

«Локо» пропустил после дурацкой ошибки Тикнизяна. Изидор спас ничью – он главный джокер Галактионова

Счет в конце первого тайма открыли «Крылья»: отлично поработали в прессинге на чужой половине, заставив Наира Тикнизяна ошибиться в передаче.

Наир выключился из эпизода, и мячом в штрафной завладел Владислав Шитов, который элегантной пяточкой нашел Дмитрия Цыпченко. Тот расстрелял ворота Ильи Лантратова.

«Локо» не успел отыграться до перерыва, но сделал это почти сразу после – благодаря отличной контратаке Франсуа Камано, Глушенкова и Вильзона Изидора. В ее завершении Глушенков выкатил мяч под удар Изидору, а француз, качнув защитников «Крыльев», запустил мяч в дальний угол.

Это уже пятый гол Изидора подряд после выходов на замену – настоящий джокер.

«Локомотив» из-за ничьей рискует опуститься на 10-е место – это случится, если «Сочи» обыграет «Ростов». «Крылья» по-прежнему не обезопасили себя от стыков – самарцы окажутся там в случае победы «Факела» над «Пари НН». 

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14 секунд матча Первой лиги, которые вас рассмешат или шокируют

Крылья Советов – Локомотив 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
14 мая, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 40 Цыпченко, 1:1 – 48 Изидор.
Крылья СоветовЛомаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Зуев (Рахманович, 56), Витюгов (Зотов, 82), Бабкин, Гарре, Шитов (Чиркович, 90), Цыпченко.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Кузьмичев, Погостнов, Тикнизян, Миранчук (Глушенков, 46), Баринов, Жемалетдинов (Раков, 65), Карпукас (Марадишвили, 69), Камано (Митай, 84), Игнатьев (Изидор, 46).
Предупреждения:
Карпукас (28), Игнатьев (32), Бабкин (67), Изидор (84), Гарре (89), Горшков (90).

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; fclm.ru/Александр Погребняк; pfcks.ru; кадры трансляции «Матч ТВ»

7 комментариев

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Timur_A
Всё логично. Крылья борются за выживание, Локо ничего не надо. Дзюбу оставили в Москве. Лудоманы поверили в договорняк по схеме "мы сольём вам сейчас, вы нам сольёте в следующем сезоне". Пошёл поток ставок на Крылья - кэф на Крылья упал.
А команды честно сыграли.
+8
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+6
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BarsaMaks
С кэфами странная история конечно
+3
-1
+2
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Andrew Andru
Не понимаю как судьи с офсайдами этими работают - тут боковой показывает офсайд, вар смотрит и отменяет его решение, при этом в других матчах в такой же ситуации говорили что в спорных ситуациях вар не вмешивается из-за того, что линий нет, и решение бокового судьи в силе остаётся. втф ?
+5
-3
+2
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goleodor
У Изидора есть пристрелянная точка, как у Овечкина - оффис. Часто с нее забивает.
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ДнепрЧемпион1983
Нормальный справедливый кэф. Буки хорошо анализируют
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SoLS
Ответ Timur_A
Всё логично. Крылья борются за выживание, Локо ничего не надо. Дзюбу оставили в Москве. Лудоманы поверили в договорняк по схеме "мы сольём вам сейчас, вы нам сольёте в следующем сезоне". Пошёл поток ставок на Крылья - кэф на Крылья упал. А команды честно сыграли.
Локо сам себе привозил как мог, но крылья даже с такими подачками не смогли забить больше одного, очень грустный матч.
0
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