«Зениту» вручили кубок! Вся красота награждения и чемпионского парада 🏆

Ура! Ура! Ура!

«Зенит» оформил чемпионство еще в игре со «Спартаком», но трофей Мир РПЛ вручали только после матча с «Краснодаром» (2:2).

Пришлось немного подождать.

Зато питерцы подготовились. Например, сыграли в чемпионских золотых футболках.

Очередной гол Малкома (23-й в чемпионате) встречали с улыбкой. Бразилец уже говорит, что мечтает остаться.

Пятое чемпионство подряд встречали максимально пышно. На поле вышел и Алексей Миллер, весь матч переживавший за команду на трибунах.

Все в золоте!

Стадион тоже украсили. Все веселились, хотя Данил Круговой после матча немного печалился, что на трибунах нет «Виража».

И снова титул! Поднимает капитан Дуглас Сантос, определенно один из лучших трансферов «Зенита» при Семаке.

Миллер и Медведев тоже там.

Вендел отмечает в особенном наряде.

Остальные выглядят скромнее, но тоже счастливы.

Кузяев и Кержаков двое из прекрасной четверки, зарезервировавшей чемпионство.

Праздник!

После матча «Зенит» организовал чемпионский парад.

Прекрасный вид на Санкт-Петербург.

Все прямо светятся от счастья.

Сергей Семак тоже!

Теплые видео от игроков прилагаются.

Не обошлось без пиротехники. Как на стадионах России в старые-добрые!

Во время чемпионского парада один из футболистов команды из Санкт-Петербурга показал с автобуса баннер, на котором слова «Fan ID» были обведены в красный круг и перечеркнуты.

Находившиеся у автобуса болельщики при этом выкрикивали: «Fan ID – убийца футбола!»

Игроки присоединились к скандированию.

Хотя фанаты скандировали не только про Fan ID. Так, отдельно про «Спартак» вспомнил Кержаков.

***

Хотя «Краснодар» чуть не испортил праздник.

Усилиями Малкома «Зенит» открыл счет уже на 15-й минуте – и чуть подуспокоился. После перерыва «Краснодар» наказал чемпионов за потерю концентрации: два гола Баняца и Ионова уместились в 10 минут. «Зениту» экстренно пришлось просыпаться.

Хозяева мощно давили «Краснодар» и на 96-й минуте все-таки вырвали ничью: вышедший на замену Матео Кассьерра добил головой в пустые после непонятного выхода Сафонова. 2:2!

Алексей Миллер на трибунах неистово праздновал. А потом – и вся команда. Чемпионы!

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Гальперин; fc-zenit.ru/Анна Мейер, Вячеслав Евдокимов