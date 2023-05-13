«Зениту» вручили кубок! Вся красота награждения и чемпионского парада 🏆
Ура! Ура! Ура!
«Зенит» оформил чемпионство еще в игре со «Спартаком», но трофей Мир РПЛ вручали только после матча с «Краснодаром» (2:2).
Пришлось немного подождать.
Зато питерцы подготовились. Например, сыграли в чемпионских золотых футболках.
Очередной гол Малкома (23-й в чемпионате) встречали с улыбкой. Бразилец уже говорит, что мечтает остаться.
Пятое чемпионство подряд встречали максимально пышно. На поле вышел и Алексей Миллер, весь матч переживавший за команду на трибунах.
Все в золоте!
Стадион тоже украсили. Все веселились, хотя Данил Круговой после матча немного печалился, что на трибунах нет «Виража».
И снова титул! Поднимает капитан Дуглас Сантос, определенно один из лучших трансферов «Зенита» при Семаке.
Миллер и Медведев тоже там.
Вендел отмечает в особенном наряде.
Остальные выглядят скромнее, но тоже счастливы.
Кузяев и Кержаков двое из прекрасной четверки, зарезервировавшей чемпионство.
Праздник!
После матча «Зенит» организовал чемпионский парад.
Прекрасный вид на Санкт-Петербург.
Все прямо светятся от счастья.
Сергей Семак тоже!
Теплые видео от игроков прилагаются.
Не обошлось без пиротехники. Как на стадионах России в старые-добрые!
Во время чемпионского парада один из футболистов команды из Санкт-Петербурга показал с автобуса баннер, на котором слова «Fan ID» были обведены в красный круг и перечеркнуты.
Находившиеся у автобуса болельщики при этом выкрикивали: «Fan ID – убийца футбола!»
Игроки присоединились к скандированию.
Хотя фанаты скандировали не только про Fan ID. Так, отдельно про «Спартак» вспомнил Кержаков.
***
Хотя «Краснодар» чуть не испортил праздник.
Усилиями Малкома «Зенит» открыл счет уже на 15-й минуте – и чуть подуспокоился. После перерыва «Краснодар» наказал чемпионов за потерю концентрации: два гола Баняца и Ионова уместились в 10 минут. «Зениту» экстренно пришлось просыпаться.
Хозяева мощно давили «Краснодар» и на 96-й минуте все-таки вырвали ничью: вышедший на замену Матео Кассьерра добил головой в пустые после непонятного выхода Сафонова. 2:2!
Алексей Миллер на трибунах неистово праздновал. А потом – и вся команда. Чемпионы!
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Гальперин; fc-zenit.ru/Анна Мейер, Вячеслав Евдокимов
С точки зрения организации праздника клуб, как и всегда, можно похвалить.
Конечно, болельщикам московских клубов непривычно, что клуб с самыми большими ресурсами находится в Петербурге. Эта ситуация раздражает и бесит - точно так же мне сложно было смириться с гегемонией Спартака в 90е годы и точно так же хотелось искать внешние причины типа судейского заговора.
Но если смотреть с исторической точки зрения, Зенит/Петербург/Ленинград заслужил свой период лидерства - такой же, какой был у ЦДКА, Динамо, Спартака. В том числе - по ресурсам. В том числе - по качеству игроков. В том числе - простите, и по административным рычагам (и в этом отношении, вспоминая даже те же гинеровские времена, Зенит - травоядная команда).
И еще эту гегемонию заслужил клуб. Мало иметь спонсора, готового инвестировать много денег. У Федорычева тоже бегала по полю сборная Португалии. Нужно распорядиться ими с умом.
У Зенита сейчас самый профессиональный клуб - и это касается всего: организации матчей, маркетинга/ коммерции, селекции и многих других аспектов.
Этот период лидерства конечен. Но как человек, который начал болеть за Зенит задолго до, в непростые для клуба времена, я радуюсь каждому новому чемпионству. Carpe Diem.
я даже мог спросить про баскетбольный ЦСКА, который имел запредельные финансовые и административные ресурсы как при СССР, так уже и в России. как думаешь раздражало и бесило ли болельщиков из Санкт-Петербурга, что их лучших баскетболистов регулярно воровал ЦСКА?
просто очень интересно как на нашем любимом сайте экранизируются поговорки - "свое го_но не пахнет" и про бревно в своем и чужом глазу)
Есть ощущение, что в клубе собраны топовые профессионалы в своих областях. У меня знакомый работал в Зените, Локомотиве, Динамо (в своей сфере). По его свидетельству (не прямая цитата) в Зените с точки зрения профессиональной среды - космос.
По финансам и другим моментам. Ну так в свое время и ЦСКА был самым благополучным и ресурсным. А до этого - другие клубы. Да, времена меняются. И статистически, понятно, чаще будет выигрывать самый обеспеченный - это жизнь.
Нужно еще 15 подряд, потом можно взять паузу ))
Насчет административных, вы же вроде не из спартаковской секты, куда вас несет?
Про реальный административный ресурс я вам могу много рассказать из истории вашего любимого клуба. Вот честно, не московским клубам жаловаться!