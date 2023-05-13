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«Зениту» вручили кубок! Вся красота награждения и чемпионского парада 🏆

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Ура! Ура! Ура!

«Зенит» оформил чемпионство еще в игре со «Спартаком», но трофей Мир РПЛ вручали только после матча с «Краснодаром» (2:2).

Пришлось немного подождать.

Зато питерцы подготовились. Например, сыграли в чемпионских золотых футболках.

Очередной гол Малкома (23-й в чемпионате) встречали с улыбкой. Бразилец уже говорит, что мечтает остаться.

Пятое чемпионство подряд встречали максимально пышно. На поле вышел и Алексей Миллер, весь матч переживавший за команду на трибунах.

Все в золоте!

Стадион тоже украсили. Все веселились, хотя Данил Круговой после матча немного печалился, что на трибунах нет «Виража».

И снова титул! Поднимает капитан Дуглас Сантос, определенно один из лучших трансферов «Зенита» при Семаке.

Миллер и Медведев тоже там.

Вендел отмечает в особенном наряде.

Остальные выглядят скромнее, но тоже счастливы.

Кузяев и Кержаков двое из прекрасной четверки, зарезервировавшей чемпионство.

Праздник!

После матча «Зенит» организовал чемпионский парад.

Прекрасный вид на Санкт-Петербург.

Все прямо светятся от счастья.

Сергей Семак тоже!

Теплые видео от игроков прилагаются.

Не обошлось без пиротехники. Как на стадионах России в старые-добрые!

Во время чемпионского парада один из футболистов команды из Санкт-Петербурга показал с автобуса баннер, на котором слова «Fan ID» были обведены в красный круг и перечеркнуты.

Находившиеся у автобуса болельщики при этом выкрикивали: «Fan ID – убийца футбола!»

Игроки присоединились к скандированию.

Хотя фанаты скандировали не только про Fan ID. Так, отдельно про «Спартак» вспомнил Кержаков.

***

Хотя «Краснодар» чуть не испортил праздник.

Усилиями Малкома «Зенит» открыл счет уже на 15-й минуте – и чуть подуспокоился. После перерыва «Краснодар» наказал чемпионов за потерю концентрации: два гола Баняца и Ионова уместились в 10 минут. «Зениту» экстренно пришлось просыпаться.

Хозяева мощно давили «Краснодар» и на 96-й минуте все-таки вырвали ничью: вышедший на замену Матео Кассьерра добил головой в пустые после непонятного выхода Сафонова. 2:2!

Алексей Миллер на трибунах неистово праздновал. А потом – и вся команда. Чемпионы!

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Гальперин; fc-zenit.ru/Анна Мейер, Вячеслав Евдокимов

17 комментариев

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Goldstream
Для тех, кто не живет в Петербурге: после матча автобус с игроками ездил по городу и останавливался на специально оборудованных "остановках", где шла своя шоу-программа. Было очень приятно и по-доброму.
С точки зрения организации праздника клуб, как и всегда, можно похвалить.
+28
-1
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Goldstream
Говоря о гегемонии.
Конечно, болельщикам московских клубов непривычно, что клуб с самыми большими ресурсами находится в Петербурге. Эта ситуация раздражает и бесит - точно так же мне сложно было смириться с гегемонией Спартака в 90е годы и точно так же хотелось искать внешние причины типа судейского заговора.

Но если смотреть с исторической точки зрения, Зенит/Петербург/Ленинград заслужил свой период лидерства - такой же, какой был у ЦДКА, Динамо, Спартака. В том числе - по ресурсам. В том числе - по качеству игроков. В том числе - простите, и по административным рычагам (и в этом отношении, вспоминая даже те же гинеровские времена, Зенит - травоядная команда).

И еще эту гегемонию заслужил клуб. Мало иметь спонсора, готового инвестировать много денег. У Федорычева тоже бегала по полю сборная Португалии. Нужно распорядиться ими с умом.
У Зенита сейчас самый профессиональный клуб - и это касается всего: организации матчей, маркетинга/ коммерции, селекции и многих других аспектов.

Этот период лидерства конечен. Но как человек, который начал болеть за Зенит задолго до, в непростые для клуба времена, я радуюсь каждому новому чемпионству. Carpe Diem.
+23
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La Crosse Bobcats
Ответ Berlin Alexanderplatz
Мне как болельщику "московского клуба" хотелось бы, чтобы у клуба-гегемона были самые большие _человеческие_ ресурсы, а не административные и не финансовые - с учётом происхождения финансового благополучия т. н. "чемпиона". Раздражает и бесит только это. Когда выиграл Локомотив - можно было только порадоваться за них. Когда чемпионом стал спартак - я как болельщик ЦСКА был расстроен, что прервалась их серия без титулов, но объективно тогда спартак выгрыз победу и был лучшим среди равных. Сейчас 5 подряд чемпионств с однозначным душком. Минусуйте, петербуржцы. Но это факт.
вопрос "в сторону" - как болельщик "московского клуба", тем более такого, как ты оцениваешь факт того что в СССР чемпионов по хоккею были исключительно клубы из Москвы и области (московской). это не раздражало и бесило окружающих, как думаешь? про методы, которыми конкретно твой клуб забирал любого понравившегося хоккеиста я даже говорить не буду).
я даже мог спросить про баскетбольный ЦСКА, который имел запредельные финансовые и административные ресурсы как при СССР, так уже и в России. как думаешь раздражало и бесило ли болельщиков из Санкт-Петербурга, что их лучших баскетболистов регулярно воровал ЦСКА?
просто очень интересно как на нашем любимом сайте экранизируются поговорки - "свое го_но не пахнет" и про бревно в своем и чужом глазу)
+7
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Goldstream
Ответ Berlin Alexanderplatz
Мне как болельщику "московского клуба" хотелось бы, чтобы у клуба-гегемона были самые большие _человеческие_ ресурсы, а не административные и не финансовые - с учётом происхождения финансового благополучия т. н. "чемпиона". Раздражает и бесит только это. Когда выиграл Локомотив - можно было только порадоваться за них. Когда чемпионом стал спартак - я как болельщик ЦСКА был расстроен, что прервалась их серия без титулов, но объективно тогда спартак выгрыз победу и был лучшим среди равных. Сейчас 5 подряд чемпионств с однозначным душком. Минусуйте, петербуржцы. Но это факт.
А разве_человеческие_ресурсы не самые большие?
Есть ощущение, что в клубе собраны топовые профессионалы в своих областях. У меня знакомый работал в Зените, Локомотиве, Динамо (в своей сфере). По его свидетельству (не прямая цитата) в Зените с точки зрения профессиональной среды - космос.

По финансам и другим моментам. Ну так в свое время и ЦСКА был самым благополучным и ресурсным. А до этого - другие клубы. Да, времена меняются. И статистически, понятно, чаще будет выигрывать самый обеспеченный - это жизнь.
+6
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Goldstream
Ответ Ювенский Туринтус
При австрийском художнике в Германии доминировал Шальке. При его преемнике в России -- Зенит. У обоих клубов схожие цвета и Газпром. Сейчас Шальке барахтается в борьбе за выживание, а после нацизма лишь раз был чемпионом. Делаем прогнозы на будущее)
Эм, нужно обладать очень специфическим логическим аппаратом, чтобы проводить такие сравнения и параллели)
+4
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igls54
Был, участвовал - было круто. Московским бабушкам - терпеть :)
+7
-4
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Evgeny Trifonov
похоже горело не только у Петропавловской крепости, но и в Тушино
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Спартак Уокер
Красивые картинки приятно смотреть
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riverman1980
Всех зенитовцев с юбилейным чемпионством! )
Нужно еще 15 подряд, потом можно взять паузу ))
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Alex_V69
Ответ Berlin Alexanderplatz
Мне как болельщику "московского клуба" хотелось бы, чтобы у клуба-гегемона были самые большие _человеческие_ ресурсы, а не административные и не финансовые - с учётом происхождения финансового благополучия т. н. "чемпиона". Раздражает и бесит только это. Когда выиграл Локомотив - можно было только порадоваться за них. Когда чемпионом стал спартак - я как болельщик ЦСКА был расстроен, что прервалась их серия без титулов, но объективно тогда спартак выгрыз победу и был лучшим среди равных. Сейчас 5 подряд чемпионств с однозначным душком. Минусуйте, петербуржцы. Но это факт.
На самом деле, вам бы очень хотелось, чтобы большие финансовые ресурсы были у вашего клуба. Это называется зависть. Был период, когда ЦСКА был самым богатым клубом. Вас это бесило и раздражало?
Насчет административных, вы же вроде не из спартаковской секты, куда вас несет?
Про реальный административный ресурс я вам могу много рассказать из истории вашего любимого клуба. Вот честно, не московским клубам жаловаться!
+1
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Alex_V69
Ответ Berlin Alexanderplatz
Мне как болельщику "московского клуба" хотелось бы, чтобы у клуба-гегемона были самые большие _человеческие_ ресурсы, а не административные и не финансовые - с учётом происхождения финансового благополучия т. н. "чемпиона". Раздражает и бесит только это. Когда выиграл Локомотив - можно было только порадоваться за них. Когда чемпионом стал спартак - я как болельщик ЦСКА был расстроен, что прервалась их серия без титулов, но объективно тогда спартак выгрыз победу и был лучшим среди равных. Сейчас 5 подряд чемпионств с однозначным душком. Минусуйте, петербуржцы. Но это факт.
И вообще, у нас праздник. Можете присоединиться, можете постоять в сторонке. Приходить на праздник и слегка гадить, как-то не хорошо.
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Goldstream
Ответ AntonIQ
Титул нельзя "вручить". Его можно завоевать. А вручить можно медали или кубок какой-нибудь
Да и Дуглас Сантос не может быть "трансфером")
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AntonIQ
Титул нельзя "вручить". Его можно завоевать. А вручить можно медали или кубок какой-нибудь
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Chistian Jadson
Ну вот, ото все говорят что наш президент не занимается внутренней политикой ))
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