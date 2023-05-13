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Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?

Резиуан Мирзов Резиуан Мирзов
Химки Химки
Квинси Промес Квинси Промес
Спартак Спартак
Кристофер Мартинс Перейра Кристофер Мартинс Перейра
Даниил Денисов Даниил Денисов
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Евгений Кукуляк
Футбол Футбол

«Химки» удачно провели первый тайм против «Спартака» и обеспечили достойный результат против фаворита. Сначала Резиуану Мирзову удался идеальный удар со штрафного, а потом случилось спорное удаление Даниила Денисова.

Оцениваем эпизоды: Мирзову помог промежуток, оставленный Промесом, Денисов не наиграл на красную

В середине первого тайма Лев Скворцов пытался прорваться сквозь всю оборону «Спартака» – Руслан Литвинов вроде бы сыграл в мяч, а вот Кристофер Мартинс попал сопернику по ноге.

«Химки» получили право на опасный штрафной, к мячу подошел Резиуан Мирзов. И снова огорчил бывший клуб: обвел стенку и попал в угол.

Неочевидный помощник Мирзова в этом ударе – Квинси Промес, который встал чуть левее и оставил небольшой промежуток в стенке. Мирзов попал прямо туда. После гола Селихов очень ругался на партнеров в стенке. 

В конце тайма «Спартаку» стало еще сложнее – Даниил Денисов схватил вторую желтую карточку. На 29-й минуте защитник прыгнул сразу под двух соперников, а на 47-й – снова отпустил мяч и шипами попал по ноге Жаниу Бикелю.

Можете оценить момент в динамике.

Эпизод спорный – например, бывший арбитр Анатолий Синяев считает, что красной не было: «Касания нет, на мой взгляд. Ошибочное удаление».

У экс-судьи РПЛ Игоря Федотова похожая точка зрения: «Совершенно левая желтая карточка. Тут даже нарушения нет. Правильное решение: продолжить игру».

Но «Спартак» сравнял в меньшинстве – результативный удар у Александра Соболева.

Суммируем странности первого тайма

Слово Александру Дорскому.

1) Мелентиевич хватает Зиньковского, врывающегося в штрафную на полной скорости. Зиньковский остается на ногах и бьет с левой ноги.

2) Скворцов прет на всю оборону «Спартака», не имея возможности отдать проникающую передачу в штрафную, но имея варианты для промежуточного паса. Его зачем-то цепляет Мартинс – труднообъяснимые решения с обеих сторон.

3) Промес встает в стороне от стенки (возможно, вопрос не к нему, а к Селихову) и отворачивается от мяча.

4) Денисов с желтой летит в Бикела.

5) Очень похоже, что касания не было. Кукуляк дает Денисову вторую желтую.

При этом очень-очень плохой футбол.

Но странным был и второй тайм. Только посмотрите на загубленную контратаку «Спартака»

Несмотря на игру в меньшинстве больше тайма, «Спартак» превзошел соперника по владению (63% против 37%) и удара (19 против 17), но какое это имеет значение с такой реализацией? 

На 92-й минуте Мартинсу выпала отличная возможность разогнать контратаку, а Промесу поставить точку. Вот как это выглядело! 

Но финал был так себе: через несколько секунд Промес вбежал в офсайд, а Мартинс отдал ему пас. 

1:1.  

Химки – Спартак 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
13 мая, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23 Мирзов, 1:1 – 56 Соболев.
ХимкиМитрюшкин, Скворцов, Лысцов, Голубович, Лео Андраде, Антич, Малентиевич, Гулиев (Садыгов, 88), Бикел (Магомедов, 46; Главчич, 76), Мирзов (Маркос Гильерме, 60), Долгов (Руденко, 59).
СпартакСелихов, Чернов (Маслов, 89), Литвинов, Томаш Тавареш, Мартинс Перейра, Зиньковский (Игнатов, 80), Пруцев (Мозес, 60), Денисов, Промес, Кейта Бальде (Хлусевич, 60), Соболев (Николсон, 89).
Предупреждения:
Голубович (5), Денисов (29), Пруцев (53), Чернов (61), Руденко (63), Гулиев (64), Мозес (69), Скворцов (72), Лео Андраде (82), Садыгов (88), Малентиевич (90).
Удаление:
Денисов (45).

Талалаев начал тренировать в «Спартаке»: был голосом и тенью Скалы, охотился с ним на глухаря и ловил футболистов в казино

39 комментариев

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Человек_Легенда
Ответ Контрольный выстрел
Кукуляк думаю больше судить не будет.
Будет судить тогда, когда нужен будет.
Но это, конечно, фееричный персонаж
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Контрольный выстрел
Кукуляк думаю больше судить не будет.
+36
-6
+30
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Serge Vendino
Итог: плохо выполняют свою работу и футболисты, и судьи
+27
-2
+25
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ДудьСдулся
Ответ Serge Vendino
Итог: плохо выполняют свою работу и футболисты, и судьи
Игроков за плохую игру лишают премий, сажают на лавку, не продлевают контракт.
Судей за подобные ошибки сильно не наказывают, зачастую поощряют (все догадываются об этом).
Реальной конкуренции там нет.
Нужно присвыстывать в пользу одной команды, и тогда судья никогда не утонет...
+17
-6
+11
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Badmotorfinger
ничего странного. такой уровень футбола у нас теперь. а удаление ошибочное,
+12
-2
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Макинтош Шевченко
наш чемпионат превратился в какой-то фарс с огромным количеством ошибок футболистов и судей, даже смотреть как-то не интересно от слова совсем.имхо
+7
-1
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Александр Малышев
Ответ Контрольный выстрел
Кукуляк думаю больше судить не будет.
Будет
+5
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Дмитрий Агалаков
Кукуляк подтвердил свой никакущий уровень. Стыдно за таких судей.
+5
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Сергей Фетисов
Надо всех судей убирать.Интересно послушать переговоры судей с вар.
+4
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Ваня Пшеничка
насмотрелся рекламы вместо видео моментов. спасибо!
+4
0
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Victor Pavlovuch
А что случилось? Да Ничего! Просто пятая команда сыграла с аутсайдером на своем уровне! А что хотели спартачи с таким составом - Соболев, Пруцев, Зиньковский, Селихов, Хлусевич и горе леги! Игроки которые всю свою карьеру боролись за выживание и перейдя в Спартак сразу же будут всех рвать и выиграют чемпионат? Да не смешите! Двоечник никогда не выиграть олимпиаду у отличника! Так что все идёт так как и должно идти!
+10
-7
+3
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Ильдар Фарукшин
Судьям по.. На всё. Премию в другой организации дают
+5
-2
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Alexey Rodin
Ответ Сергей Фетисов
Надо всех судей убирать.Интересно послушать переговоры судей с вар.
когда жёлтая ВАР вроде не участвует , даже если она вторая .
+3
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Михаил Панюков
Ответ Контрольный выстрел
Кукуляк думаю больше судить не будет.
он уже не должен был больше судить.
+2
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scurator
4 рекламы надо посмотреть чтобы увидеть, Спортс, что за #####?
+3
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Один живой
Ответ jonnysilverhand01
Это не газовое судейство, это все священники и святая вода !!!
причем здесь "газовое" судейство? мания преследования. ваш выкормыш валера, с крышей из одного района москвы, вот кому это выгодно. чего вы гоните?
+5
-3
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TeRex
После этого матча хочется лишь процитировать Лёню Слуцкого - ну так нельзя, #####! Причём это касается и крота, и Спартака. Хлусевич - катастрофа.
+2
0
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Михаил Тихомиров
Удалил Денисова непонятно почему, но при этом не удалил Чернова, опять же непонятно почему. Очень слабое судейство было, конечно
+4
-2
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Ваня Пшеничка
насмотрелся рекламы вместо видео моментов. спасибо!
Я тоже её не досмотрел)
+1
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Alexey Rodin
Ответ Serge Vendino
Итог: плохо выполняют свою работу и футболисты, и судьи
тогда и проблемы никакой нет - какие футболисты , такие и судьи , в мире должно быть равновесие )))
+1
0
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Александр Малышев
Уиииииииии
0
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Бременер
Ответ Контрольный выстрел
Кукуляк думаю больше судить не будет.
Надеюсь, что Спартак точно.
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Гусеконь
криво стенку поставил?
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Леха Нету
худший матч Промеса за Спартак
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Ron Weasley
Что Кукуян, что Кукуляк не любят Спартак. Один гол засчитывает с нарушением правил против Спартака, другой вообще невидимое удаление нарисовал
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