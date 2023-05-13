Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?
«Химки» удачно провели первый тайм против «Спартака» и обеспечили достойный результат против фаворита. Сначала Резиуану Мирзову удался идеальный удар со штрафного, а потом случилось спорное удаление Даниила Денисова.
Оцениваем эпизоды: Мирзову помог промежуток, оставленный Промесом, Денисов не наиграл на красную
В середине первого тайма Лев Скворцов пытался прорваться сквозь всю оборону «Спартака» – Руслан Литвинов вроде бы сыграл в мяч, а вот Кристофер Мартинс попал сопернику по ноге.
«Химки» получили право на опасный штрафной, к мячу подошел Резиуан Мирзов. И снова огорчил бывший клуб: обвел стенку и попал в угол.
Неочевидный помощник Мирзова в этом ударе – Квинси Промес, который встал чуть левее и оставил небольшой промежуток в стенке. Мирзов попал прямо туда. После гола Селихов очень ругался на партнеров в стенке.
В конце тайма «Спартаку» стало еще сложнее – Даниил Денисов схватил вторую желтую карточку. На 29-й минуте защитник прыгнул сразу под двух соперников, а на 47-й – снова отпустил мяч и шипами попал по ноге Жаниу Бикелю.
Можете оценить момент в динамике.
Эпизод спорный – например, бывший арбитр Анатолий Синяев считает, что красной не было: «Касания нет, на мой взгляд. Ошибочное удаление».
У экс-судьи РПЛ Игоря Федотова похожая точка зрения: «Совершенно левая желтая карточка. Тут даже нарушения нет. Правильное решение: продолжить игру».
Но «Спартак» сравнял в меньшинстве – результативный удар у Александра Соболева.
Суммируем странности первого тайма
Слово Александру Дорскому.
1) Мелентиевич хватает Зиньковского, врывающегося в штрафную на полной скорости. Зиньковский остается на ногах и бьет с левой ноги.
2) Скворцов прет на всю оборону «Спартака», не имея возможности отдать проникающую передачу в штрафную, но имея варианты для промежуточного паса. Его зачем-то цепляет Мартинс – труднообъяснимые решения с обеих сторон.
3) Промес встает в стороне от стенки (возможно, вопрос не к нему, а к Селихову) и отворачивается от мяча.
4) Денисов с желтой летит в Бикела.
5) Очень похоже, что касания не было. Кукуляк дает Денисову вторую желтую.
При этом очень-очень плохой футбол.
Но странным был и второй тайм. Только посмотрите на загубленную контратаку «Спартака»
Несмотря на игру в меньшинстве больше тайма, «Спартак» превзошел соперника по владению (63% против 37%) и удара (19 против 17), но какое это имеет значение с такой реализацией?
На 92-й минуте Мартинсу выпала отличная возможность разогнать контратаку, а Промесу поставить точку. Вот как это выглядело!
Но финал был так себе: через несколько секунд Промес вбежал в офсайд, а Мартинс отдал ему пас.
1:1.
- Дата проведения
- 13 мая, 14.00, «Арена Химки»
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Химки –
Митрюшкин, Скворцов, Лысцов, Голубович, Лео Андраде, Антич, Малентиевич, Гулиев (Садыгов, 88), Бикел (Магомедов, 46; Главчич, 76), Мирзов (Маркос Гильерме, 60), Долгов (Руденко, 59).
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Спартак –
Селихов, Чернов (Маслов, 89), Литвинов, Томаш Тавареш, Мартинс Перейра, Зиньковский (Игнатов, 80), Пруцев (Мозес, 60), Денисов, Промес, Кейта Бальде (Хлусевич, 60), Соболев (Николсон, 89).
- Предупреждения:
- Голубович (5), Денисов (29), Пруцев (53), Чернов (61), Руденко (63), Гулиев (64), Мозес (69), Скворцов (72), Лео Андраде (82), Садыгов (88), Малентиевич (90).
- Удаление:
- Денисов (45).
Но это, конечно, фееричный персонаж
Судей за подобные ошибки сильно не наказывают, зачастую поощряют (все догадываются об этом).
Реальной конкуренции там нет.
Нужно присвыстывать в пользу одной команды, и тогда судья никогда не утонет...