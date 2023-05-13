Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?

«Химки» удачно провели первый тайм против «Спартака» и обеспечили достойный результат против фаворита. Сначала Резиуану Мирзову удался идеальный удар со штрафного, а потом случилось спорное удаление Даниила Денисова.

Оцениваем эпизоды: Мирзову помог промежуток, оставленный Промесом, Денисов не наиграл на красную

В середине первого тайма Лев Скворцов пытался прорваться сквозь всю оборону «Спартака» – Руслан Литвинов вроде бы сыграл в мяч, а вот Кристофер Мартинс попал сопернику по ноге.

«Химки» получили право на опасный штрафной, к мячу подошел Резиуан Мирзов. И снова огорчил бывший клуб: обвел стенку и попал в угол.

Неочевидный помощник Мирзова в этом ударе – Квинси Промес, который встал чуть левее и оставил небольшой промежуток в стенке. Мирзов попал прямо туда. После гола Селихов очень ругался на партнеров в стенке.

В конце тайма «Спартаку» стало еще сложнее – Даниил Денисов схватил вторую желтую карточку. На 29-й минуте защитник прыгнул сразу под двух соперников, а на 47-й – снова отпустил мяч и шипами попал по ноге Жаниу Бикелю.

Можете оценить момент в динамике.

Эпизод спорный – например, бывший арбитр Анатолий Синяев считает, что красной не было: «Касания нет, на мой взгляд. Ошибочное удаление».

У экс-судьи РПЛ Игоря Федотова похожая точка зрения: «Совершенно левая желтая карточка. Тут даже нарушения нет. Правильное решение: продолжить игру».

Но «Спартак» сравнял в меньшинстве – результативный удар у Александра Соболева.

Суммируем странности первого тайма

Слово Александру Дорскому.

1) Мелентиевич хватает Зиньковского, врывающегося в штрафную на полной скорости. Зиньковский остается на ногах и бьет с левой ноги.

2) Скворцов прет на всю оборону «Спартака», не имея возможности отдать проникающую передачу в штрафную, но имея варианты для промежуточного паса. Его зачем-то цепляет Мартинс – труднообъяснимые решения с обеих сторон.

3) Промес встает в стороне от стенки (возможно, вопрос не к нему, а к Селихову) и отворачивается от мяча.

4) Денисов с желтой летит в Бикела.

5) Очень похоже, что касания не было. Кукуляк дает Денисову вторую желтую.

При этом очень-очень плохой футбол.

Но странным был и второй тайм. Только посмотрите на загубленную контратаку «Спартака»

Несмотря на игру в меньшинстве больше тайма, «Спартак» превзошел соперника по владению (63% против 37%) и удара (19 против 17), но какое это имеет значение с такой реализацией?

На 92-й минуте Мартинсу выпала отличная возможность разогнать контратаку, а Промесу поставить точку. Вот как это выглядело!

Но финал был так себе: через несколько секунд Промес вбежал в офсайд, а Мартинс отдал ему пас.

1:1.