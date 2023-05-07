Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!

Важнейший в чемпионском матче.

«Зенит» выиграл чемпионский матч 3:2 в добавленное время, но среди ключевых моментов не только этот эпизод. Первый тайм завершился 2:1, однако второй гол получился спорным.

Клаудиньо обыгрался с Малкомом, отдал Андрею Мостовому, он забил.

Проблема в том, что перед голом было сразу два спорных эпизода.

Сначала в трансляции показали момент у других ворот – с наступом Роберта Ренана на ногу Кейта Бальде в штрафной «Зенита». Здесь реф фола не увидел – ВАР тоже не обратил внимания.

А прямо перед голом Далер Кузяев уронил Романа Зобнина, толкнув его в спину.

Гильермо Абаскаль оперативно посмотрел повтор на планшете – показал помощникам и Артему Реброву.

Попытался обратить на эпизод внимание Кукуяна.

Но игру к тому моменту уже возобновили.

Автор телеграм-канала «Але, рэф» Анатолий Синяев не согласен с решением засчитать гол – из-за предголевого фола Кузяева. « Толкать в спину можно плечом. Аккуратно, оттирая. Но. Важно: Зобнин должен мячом владеть. На мой взгляд, толчок этот – тактический фол . Кузяев понимал, что делает. Думаю, гол следовало не засчитывать».

Бывший арбитр Игорь Федотов считает, что гол засчитывать нужно – даже несмотря на то, что фол действительно был.

«Да, был фол на Зобнине. Но, это не нарушение в начальной фазе атаки, так как было большое количество передач вперед, назад и поперек. Все защитники «Спартака» успели вернуться в оборону».

Тут важно разделять: есть мнения специалистов о том, мог ли в эпизод вмешаться ВАР, а есть оценка самих нарушений. Почему не вмешался ВАР, объяснить действительно можно. Почему не было свистков изначально – нет .

В моменте наступа на ногу Бальде судья фола не увидел. Синяев против:

« Нельзя сказать, что момент игровой. Наступ очевидный . Игрок «Спартака» из-за него не смог продвинуться дальше. Я не знаю, когда именно этот наступ был. И почему молчал ВАР Иванов. Помните, у «Спартака» при Кукуяне в этом сезоне 80% поражений?»

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев в перерыве на «Матч ТВ» разобрал ситуацию так: фол на Зобнине был, но гол засчитан верно . «Далер очевидно толкает Зобнина в спину, хотя может этого не делать. Это очевидное нарушение правил, которое почему-то не зафиксировал Павел Кукуян. В этой ситуации ВАР не может вмешаться, потому что это не единая фаза атаки. После этого проходит много передач, мяч попадает к игрокам «Спартака», они отбивают его. Это уже другая стадия атаки. По протоколу ВАР гол засчитан правильно, хотя нарушение было».

Эпизод в штрафной «Зенита» Николаев отдал на усмотрение судьи.

– Игрок делает передачу, и после этого защитник вскользь попадает ему по стопе. Все-таки футбол – это контактный вид спорта, не такой очевидный наступ с продавливанием, который должен наказываться штрафным ударом. – А чем это отличается от момента неделю назад в Самаре, когда Бейл попал Кузяеву? – Нужно оценивать попытку сыграть в мяч защитника, которая здесь есть. Не играет [в мяч], но попытка сыграть есть. У Бейла был очевидный наступ, насколько я помню. Здесь можно говорить о наступе, но это на усмотрение судьи и видеоарбитра. Все-таки это игровой эпизод. Основания есть, но на мой взгляд, арбитры поступили правильно. Не каждый контакт – нарушение правил, – сказал Николаев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» сразу после матча подтвердил, что обратится в ЭСК.

А что вы думаете про момент?

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press