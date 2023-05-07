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Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!

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Футбол Футбол

Важнейший в чемпионском матче.

«Зенит» выиграл чемпионский матч 3:2 в добавленное время, но среди ключевых моментов не только этот эпизод. Первый тайм завершился 2:1, однако второй гол получился спорным.

Клаудиньо обыгрался с Малкомом, отдал Андрею Мостовому, он забил.

Проблема в том, что перед голом было сразу два спорных эпизода.

Сначала в трансляции показали момент у других ворот – с наступом Роберта Ренана на ногу Кейта Бальде в штрафной «Зенита». Здесь реф фола не увидел – ВАР тоже не обратил внимания.

А прямо перед голом Далер Кузяев уронил Романа Зобнина, толкнув его в спину.

Гильермо Абаскаль оперативно посмотрел повтор на планшете – показал помощникам и Артему Реброву.

Попытался обратить на эпизод внимание Кукуяна.

Но игру к тому моменту уже возобновили.

Автор телеграм-канала «Але, рэф» Анатолий Синяев не согласен с решением засчитать гол – из-за предголевого фола Кузяева. «Толкать в спину можно плечом. Аккуратно, оттирая. Но. Важно: Зобнин должен мячом владеть. На мой взгляд, толчок этот – тактический фол. Кузяев понимал, что делает. Думаю, гол следовало не засчитывать».

Бывший арбитр Игорь Федотов считает, что гол засчитывать нужно – даже несмотря на то, что фол действительно был.

«Да, был фол на Зобнине. Но, это не нарушение в начальной фазе атаки, так как было большое количество передач вперед, назад и поперек. Все защитники «Спартака» успели вернуться в оборону».

Тут важно разделять: есть мнения специалистов о том, мог ли в эпизод вмешаться ВАР, а есть оценка самих нарушений. Почему не вмешался ВАР, объяснить действительно можно. Почему не было свистков изначально – нет

В моменте наступа на ногу Бальде судья фола не увидел. Синяев против:

«Нельзя сказать, что момент игровой. Наступ очевидный. Игрок «Спартака» из-за него не смог продвинуться дальше. Я не знаю, когда именно этот наступ был. И почему молчал ВАР Иванов. Помните, у «Спартака» при Кукуяне в этом сезоне 80% поражений?»

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев в перерыве на «Матч ТВ» разобрал ситуацию так: фол на Зобнине был, но гол засчитан верно. «Далер очевидно толкает Зобнина в спину, хотя может этого не делать. Это очевидное нарушение правил, которое почему-то не зафиксировал Павел Кукуян. В этой ситуации ВАР не может вмешаться, потому что это не единая фаза атаки. После этого проходит много передач, мяч попадает к игрокам «Спартака», они отбивают его. Это уже другая стадия атаки. По протоколу ВАР гол засчитан правильно, хотя нарушение было».

Эпизод в штрафной «Зенита» Николаев отдал на усмотрение судьи.

– Игрок делает передачу, и после этого защитник вскользь попадает ему по стопе. Все-таки футбол – это контактный вид спорта, не такой очевидный наступ с продавливанием, который должен наказываться штрафным ударом. – А чем это отличается от момента неделю назад в Самаре, когда Бейл попал Кузяеву? – Нужно оценивать попытку сыграть в мяч защитника, которая здесь есть. Не играет [в мяч], но попытка сыграть есть. У Бейла был очевидный наступ, насколько я помню. Здесь можно говорить о наступе, но это на усмотрение судьи и видеоарбитра. Все-таки это игровой эпизод. Основания есть, но на мой взгляд, арбитры поступили правильно. Не каждый контакт – нарушение правил, – сказал Николаев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» сразу после матча подтвердил, что обратится в ЭСК.

А что вы думаете про момент?

Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press

Правильно ли засчитали второй гол «Зенита»?
3758 голосов
Да, правильно
26%
Зенит
Нет, нужно было отменять
74%
Спартак

189 комментариев

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arspurs9
Самое смешное во всем этом - попытки Николаева отмазаться, когда его спрашивал Шнякин. Опять какие то продавливания и желания сыграть в мяч.
Самое смешно, что "футбол - контактный вид спорта", по этому можно не свистеть)
+151
-20
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Данила Данайцев
Это было надо.
+89
-20
+69
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LokoKa1ser92
впрочем, ничего нового
+75
-19
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КБ Сергей
Да, в этом матче были проблемы с судейством, но это такие мелочи по сравнению с тем, во что превратили наш футбол в целом. И ведь это никого, кроме болельщиков не интересует. А сами болельщики, никому вообще не нужны. Значит и менять никто ничего не будет. Тут самое уместное вставить незабвенную фразу киногероя Луспекаева: «…за державу обидно.»
+51
-5
+46
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Stas Politik
За пенальти не ручаюсь, но в моменте с голом Зобнин сначала врезал Кузяеву, а затем Далер сделал это в ответ.
По сути, первым фол совершил Роман.
+63
-36
+27
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Блиняш
Ответ mj23.net
Нормальные игровые эпизоды. Пенка вообще левейшая, надо умудриться там что-то на пенальти увидеть. Фол на Зобнине был, но эпизод в центре поля далеко от мяча, никак на атаку не влияет. ВАР не мог включиться по правилам. Сто раз все успели вернуться.
Кузяев роняет Зобнина через касание, совершенно свободный получает мяч, отыгрывается со своим, делает забегание абсолютно свободный получает мяч.
Бегал бы он один если бы рядом был Зобнин?
+30
-4
+26
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fil_spb
Даже Абаскаль и другие спартачи о пенальти Ренан/Бальде ничего не говорят. Потому как никакого наступа там и не было. Тут же на скриншоте - https://oxy.sports.ru/fetch/?url=https%3A%2F%2Fi.sprts.ru%2Fpreset%2Fwysiwyg%2F1%2Ffe%2F72fc4ecf111ed98508276627eec2c.jpeg даже отлично видно, что в момент контакта по касательной нога Ренана на весу находится. И наступил он уже на газон, позади стопы Бальде. Это никакой не наступ и не фол. На Зобнине можно было свистеть при большом желании, но только надо напомнить, что за 5 секунд до этого сам Зобнин сыграл точно также против Кузяева. Т.е. судья был последователен в оценке двух схожих эпизодов. В общем, Спартак и журналисты ищут скандал там, где даже намека на него нет.
+72
-51
+21
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Stas Politik
Ответ Albert58
Это ты сам придумал или подсказал кто?.
Посмотри пару секунд до эпизода, где Кузяев дал в ответ Зобнину.
+30
-10
+20
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rwpanda
Ответ arspurs9
Самое смешное во всем этом - попытки Николаева отмазаться, когда его спрашивал Шнякин. Опять какие то продавливания и желания сыграть в мяч. Самое смешно, что "футбол - контактный вид спорта", по этому можно не свистеть)
Тоже знатно посмеялся и одновременно пригорел с этого)
+23
-5
+18
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amadeus_amadeus
Ну а что говорить про уровень судейства, если психу дуаэрте сразу не дали красную?? Там же просто один в один момент Тэйлор - Эдуардо (олды вспомнят и искривится лицо)
+33
-21
+12
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arspurs9
Ответ freeman123
Местным фанатам из Москвы нужно уточнить, что Эдуардо который за Хорватию играл что б проще им было найти видос
Забавно, что тут уточнение для фанатов из Москвы, хотя питерские болельщики сами то не помнят этот эпизод)
Что бы сравнить 2 этих эпизода нужно быть либо пьяным, либо лицемером) Сами бы в памяти обновили всей компанией.

Почему то когда фолил Кузяев в одном из известных матчей, таких воспоминаний не было)
+21
-10
+11
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Spartakus1984
Ответ mj23.net
Нормальные игровые эпизоды. Пенка вообще левейшая, надо умудриться там что-то на пенальти увидеть. Фол на Зобнине был, но эпизод в центре поля далеко от мяча, никак на атаку не влияет. ВАР не мог включиться по правилам. Сто раз все успели вернуться.
причем тут на атаку не влиял?Был фол,значит должен бы быть свисток и гола не было бы
+12
-4
+8
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Filimon4ik
Николаев - это знатный клоун, а не эксперт
+11
-3
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Итачи Учиха
В этом моменте все чемпионства Зенита. По игре они, конечно, на дистанции сильнее Спартака, но главные игроки у них не на поле, как бы это абсурдно не звучало.
+12
-5
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Ikram
А че тут думать! Шоу нужно было именно сегодня!!!
+8
-1
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Ринат Гимадеев
Ответ fil_spb
Самое забавное что минусы на мое сообщение так и летят, но ни один кб не нашел в себе моральных сил хоть как-то по факту возразить. Что я наврал что ли, что нога Ренана на весу? Нет, это правда, любой может посмотреть скрин. Зобнин не толкал первым Кузяева? Так он толкал. Вот и молчат кб, так как возразить нечего, только минусы в бессильной злобе кидают. В этом весь Спартак прям. Вера в свои кб мифы и молчаливое отрицание при столкновении с суровой реальностью.
а теперь пересмотри в движении этот эпизод и увидишь что касание было, плюс подножка. Пенальти ли это по мне? Нет, также как не должно было быть пенальти в эпизоде с крыльями советов. Но там пенальти ставят, а тут нет, и эксперт Николаев вдруг признает оба решения судей верными. Что за бред?
+10
-3
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RokeSantaCruz
Ответ kurasava
Стас, контак Зобнина с татарином был в игровом эпизоде при борьбе за мяч , а подлый , ну чисто по татарски, толчее в спину просто в отместку это уже другое , но… в любом случае должен быть свисток ! А его не прозвучало ! Вот и все судейство ! Да изначально было ясно , что при куйхуяне игра будет в одни ворота. Как то так.
Чисто по татарски? Чего тебе татары такого подлого сделали?
+6
0
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AIBOLIT66
Помните, у «Спартака» при Кукуяне в этом сезоне 80% поражений?»
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это, к сожалению, спортивное кредо нынешнего Спартака...и приучил их к этой мысли , конечно, Федун...Судьи на 80% виноваты в поражениях команды...а так всё нормуль.
Никто не обсуждает тактику, игровые действия, тренерские и игровые решения...Поэтому за 23 года 20 тренеров сменилось.
+11
-6
+5
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kurasava
Ответ Stas Politik
За пенальти не ручаюсь, но в моменте с голом Зобнин сначала врезал Кузяеву, а затем Далер сделал это в ответ. По сути, первым фол совершил Роман.
Стас, контак Зобнина с татарином был в игровом эпизоде при борьбе за мяч , а подлый , ну чисто по татарски, толчее в спину просто в отместку это уже другое , но… в любом случае должен быть свисток ! А его не прозвучало ! Вот и все судейство ! Да изначально было ясно , что при куйхуяне игра будет в одни ворота. Как то так.
+12
-7
+5
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Владислав88
Чья бы корова мычала. Год назад тот же самый Кукуян судил Спартак-Зенит и засчитал гол Спартака после удара шипами в колено Сантосу. В других матчах 3-4 красных за такое дали, а там это даже не фол оказалось. А потом ещё и чистый гол у Малкому украл в пользу пенальти на Ерохине, оставив Спартак шанс на спасение. Но это же другое. Про 8 красных Соболеву,коиорве ему не дали ща жили сезон и не удаление Промеса в Кубке я вообще молчу. А тут сразу Газпром всё купил. Лицемеры и клоуны.
+11
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Владислав88
Ответ ZarvuR2020
И где обсуждение левейшего пенальти второго, я понять не могу?
Кстати, да пенальти и близко не было. Хотя на стадионе было 100% уверенность, что это пенальти. Потом глянул трансляцию, чистейшая симуляция. Что-то, А нырять товариши в красном умеют лучше всех в мире!!!
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Владислав88
Кукуян штук 7 жёлтых недодал костоломам, поставил левейшую пенку, в упор не увидел Красной Дуарте, пока ВАМ не ткнул носом, хотя весь стадион сразу орал УлалЯть! И они ещё недовольны. Вот правда наглость - второе счастье
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Виталик Украинский
Как надоели КБ нытики, выискивая микроскопические фолы в свою пользу. Если бы судья фиксировал ВСЕ подобные касания, Чернова и Зобнина удалилы бы еще в первом тайме. Зобнин на мяч вообще не смотрел, охотился исключительно за ногами. В случае с Кузяевым он в игровом эпизоде не участвовал, поэтому и свистка не было. Кукуян и так сделал для Спартака очень много, закрывал глаза на умышленный фол. А случай с Дуарте, это вааще зашквар-зашкваристый: случайно не покалечил Малкома, а судейка пытался прикрыть этот антифутбол ЖК, пока пол-стадиона не заставил ли его достать КК.
+7
-3
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mj23.net
Нормальные игровые эпизоды. Пенка вообще левейшая, надо умудриться там что-то на пенальти увидеть. Фол на Зобнине был, но эпизод в центре поля далеко от мяча, никак на атаку не влияет. ВАР не мог включиться по правилам. Сто раз все успели вернуться.
+21
-17
+4
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freeman123
Ответ Sun4ezzz
И никто не заметил, никто не обратил внимания, хотя повторяли эпизод в трансляции. Просто сначала уронил, а потом пнул лежащего... с кем не бывает, игровой момент, наверное 🤷‍♂️
Причем сначала он ударил по ноге Клаудиньо когда тот уже отдал мяч, это ЖК и потом пнул в спину, причем на повторе видно, что не случайно ударил в спину, а умышленно и это КК. Пепе удаляли за такое, Куадрадо в ЛЧ с Реалом и куча таких удалений за неспортивное поведение, а тут судьи как обычно тянули Спартак. Он даже Дуарте удалять не хотел, хотя тот на глазах у него влетает сзади двумя ногами шипами в ноги Малкому, хотя любой нормальный судья сразу удалил бы Дуарте.
+4
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