Кажется, «Динамо» Махачкала весь сезон нарушало лимит на молодежь. Как это повлияет на расклады в Первой лиге?

Ого.

Похоже, в Первой лиге снова интересный юридический казус – теперь у махачкалинского «Динамо». После нулевой ничьей с «Динамо» протест подала «Уфа» – из-за участия в матче белоруса Руслана Лисаковича, брата более известного в РПЛ Виталия Лисаковича (играет за «Рубин» в той же Первой лиге).

Лисакович вышел на поле вместо Эрбола Атабаева yа 65-й минуте. Это была стандартная замена для «Динамо»: 21-летний Атабаев отыграл целиком лишь пару матчей, его ровесник Лисакович появился в команде зимой – и четырежды выходил на поле со скамейки.

Важно понимать: в Первой лиге действует правило молодого игрока: согласно регламенту сезона-2022/23 на поле в течение всего матча должен находиться «лимитчик» (футболист 2001 года рождения и младше в этом сезоне). Либо два «лимитчика» могут отыграть первый тайм, тогда во втором их наличие необязательно.

Но с прошлого года в лимит внесли изменения. Если раньше гражданство молодого игрока могло быть не только российским – под возрастной лимит подпадали также футболисты из стран ЕАЭС, то после истории с казахстанцем Арманом Кенесовым в хабаровском СКА, которого заявляли как молодого футболиста, регламент прояснили. Теперь «лимитчиками» считаются только футболисты, имеющие право играть за сборную России .

Поэтому после замены Атабаева на Лисаковича обнаружилось, что «Динамо» шесть минут играло без молодого футболиста (на 71-й на поле вышли сразу двое). Лисаковича, несмотря на его возрастную «годность» для этого статуса, заявили как легионера, потому что он белорус. А в первом тайме на поле был только Атабаев – так что «Динамо» не имело право менять молодого игрока на не подпадающего под лимит.

Из-за этого «Уфа» и подала протест. Но и это еще не все!

При плотном изучении вопроса стало понятно, что и Атабаев не может считаться «лимитчиком», несмотря на то, что заявлен он правильно – с российским гражданством.

Полузащитник уже заигран за сборную Кыргызстана. У него шесть матчей за национальную команду, три из них товарищеские, но еще три – в квалификации Кубка Азии (и даже голевая передача с Мьянмой). Так что за сборную России он точно сыграть не сможет. Соответственно, заявить Атабаева как «лимитчика» «Динамо» не имело права .

Какие будут последствия?

На пятницу назначено рассмотрение протеста «Уфы». Но, похоже, «Динамо» ждут серьезные проблемы: если нарушение регламента будет доказано, «Динамо» ждет техническое поражение не только от «Уфы», но и во всех матчах, где Атабаев был единственным «лимитчиком» (согласно статье 99 Дисциплинарного регламента РФС).

Как это повлияет на таблицу?

Атабаев был единственным «лимитчиком» на поле в определенные отрезки (а где-то – и все матчи целиком) аж в 18 случаях. Лишь четыре из них закончились поражениями и никак не повлияют на набранные очки, только на разницу мячей.

А вот в остальных 14 матчах «Динамо» семь раз победило и семь раз сыграло вничью – это 28 набранных очков из 41. То есть в том случае, если ошибка с заявкой Атабаева реально приведет к таким санкциям, то махачкалинцы с 13 очками уверенно рухнут в зону вылета – на последнее место. И уже не спасутся, до конца сезона осталось пять туров.

Это укрепит позиции «Балтики» (+4 очка) в борьбе за Премьер-лигу и «Алании» в гонке за «Рубином» (+2 очка), а также вытащит из зоны вылета «Велес» (+6) и практически обезопасит от вылета «Кубань» (+6). Также в борьбу за стыки включатся КАМАЗ, «Шинник», вернутся СКА и тульский «Арсенал». Свои позиции никак не изменят только первая пятерка и «Акрон». А вот «Родина» и «Нефтехимик» слегка опустятся.

Фото: dinamo-mx.ru; fcufa.pro