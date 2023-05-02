Кажется, «Динамо» Махачкала весь сезон нарушало лимит на молодежь. Как это повлияет на расклады в Первой лиге?
Ого.
Похоже, в Первой лиге снова интересный юридический казус – теперь у махачкалинского «Динамо». После нулевой ничьей с «Динамо» протест подала «Уфа» – из-за участия в матче белоруса Руслана Лисаковича, брата более известного в РПЛ Виталия Лисаковича (играет за «Рубин» в той же Первой лиге).
Лисакович вышел на поле вместо Эрбола Атабаева yа 65-й минуте. Это была стандартная замена для «Динамо»: 21-летний Атабаев отыграл целиком лишь пару матчей, его ровесник Лисакович появился в команде зимой – и четырежды выходил на поле со скамейки.
Важно понимать: в Первой лиге действует правило молодого игрока: согласно регламенту сезона-2022/23 на поле в течение всего матча должен находиться «лимитчик» (футболист 2001 года рождения и младше в этом сезоне). Либо два «лимитчика» могут отыграть первый тайм, тогда во втором их наличие необязательно.
Но с прошлого года в лимит внесли изменения. Если раньше гражданство молодого игрока могло быть не только российским – под возрастной лимит подпадали также футболисты из стран ЕАЭС, то после истории с казахстанцем Арманом Кенесовым в хабаровском СКА, которого заявляли как молодого футболиста, регламент прояснили. Теперь «лимитчиками» считаются только футболисты, имеющие право играть за сборную России.
Поэтому после замены Атабаева на Лисаковича обнаружилось, что «Динамо» шесть минут играло без молодого футболиста (на 71-й на поле вышли сразу двое). Лисаковича, несмотря на его возрастную «годность» для этого статуса, заявили как легионера, потому что он белорус. А в первом тайме на поле был только Атабаев – так что «Динамо» не имело право менять молодого игрока на не подпадающего под лимит.
Из-за этого «Уфа» и подала протест. Но и это еще не все!
При плотном изучении вопроса стало понятно, что и Атабаев не может считаться «лимитчиком», несмотря на то, что заявлен он правильно – с российским гражданством.
Полузащитник уже заигран за сборную Кыргызстана. У него шесть матчей за национальную команду, три из них товарищеские, но еще три – в квалификации Кубка Азии (и даже голевая передача с Мьянмой). Так что за сборную России он точно сыграть не сможет. Соответственно, заявить Атабаева как «лимитчика» «Динамо» не имело права.
Какие будут последствия?
На пятницу назначено рассмотрение протеста «Уфы». Но, похоже, «Динамо» ждут серьезные проблемы: если нарушение регламента будет доказано, «Динамо» ждет техническое поражение не только от «Уфы», но и во всех матчах, где Атабаев был единственным «лимитчиком» (согласно статье 99 Дисциплинарного регламента РФС).
Как это повлияет на таблицу?
Атабаев был единственным «лимитчиком» на поле в определенные отрезки (а где-то – и все матчи целиком) аж в 18 случаях. Лишь четыре из них закончились поражениями и никак не повлияют на набранные очки, только на разницу мячей.
А вот в остальных 14 матчах «Динамо» семь раз победило и семь раз сыграло вничью – это 28 набранных очков из 41. То есть в том случае, если ошибка с заявкой Атабаева реально приведет к таким санкциям, то махачкалинцы с 13 очками уверенно рухнут в зону вылета – на последнее место. И уже не спасутся, до конца сезона осталось пять туров.
Это укрепит позиции «Балтики» (+4 очка) в борьбе за Премьер-лигу и «Алании» в гонке за «Рубином» (+2 очка), а также вытащит из зоны вылета «Велес» (+6) и практически обезопасит от вылета «Кубань» (+6). Также в борьбу за стыки включатся КАМАЗ, «Шинник», вернутся СКА и тульский «Арсенал». Свои позиции никак не изменят только первая пятерка и «Акрон». А вот «Родина» и «Нефтехимик» слегка опустятся.
Фото: dinamo-mx.ru; fcufa.pro
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Так никто из этих "лимитчиков" тоже за сборную никогда не сыграет. Максимально тупое правило, имитация бурной деятельности по развитию футбола