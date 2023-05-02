ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Игрок Первой лиги пропустит остаток сезона из-за травмы. Которую он получил… в Медиалиге 🤔

Ростов Ростов
Артем Муамба Нтумба Артем Муамба Нтумба
2Drots 2Drots
Велес Велес
Первая лига Первая лига
Winline Медиалига Winline Медиалига
Футбол Футбол

Форварда «Ростова» Артема Муамбу Нтумбу зимой арендовал «Велес» (15-е место в Первой лиге), но теперь на него не рассчитывает. Потому что футболист получил травму... в Медиалиге. 

Клуб в ярости.

Что произошло с Нтумбой

29 апреля «Велес» играл с «Шинником» в Первой лиге, Нтумба весь матч просидел в запасе. В этот же день в первом туре Winline МФЛ-3 команда 2Drots вышла на игру против FC Bus.

Нтумба – участник 2Drots с 2016 года, но в Медиалиге сыграл впервые. Он вышел на замену, при попытке обыграть соперника оступился и повредил колено. Нтумбу увели с поля.

Грустный итог дебютного матча.

Игрок говорил, что ему разрешено играть в Медиалиге, владелец «Велеса» – опровергает

В интервью телеграм-каналу Севастиана Терлецкого Нтумба подтверждает, что клуб в курсе: «С «Велесом» договорился, да. Договорились, если я не играю или очень мало времени получаю, тогда могу сыграть за 2Drots».

Некит из 2Drots говорил то же самое – правда, почему-то делал упор на «Ростове», а не «Велесе»: «Темычу дали добро. Если он не играет там и ему не нужно восстанавливаться, то он может спокойно играть. Не знаю, есть ли у «Ростова» претензии, мне Карпин не звонил.  

Нет ли ощущения, что после этой истории у Темы не будет профессионального контракта? Мне кажется, когда он восстановится, найдется команда, которая будет заинтересована в его услугах, потому что у него есть талант, есть все данные. Не знаю, как «Ростов» себя поведет в этой ситуации. Может они наоборот возьмут под свое крыло и скажут, что ты молодой пацан, хотел везде играть, сделал ошибку, но теперь ты должен понять, чем это чревато».

Владелец «Велеса» Евгений Шиленков в интервью «РБ Спорт» опроверг договоренность: «Я не знаю людей внутри клуба, кто мог бы разрешить. Я ничего не разрешал. Сейчас разбираемся с этим вопросом. Я не понимаю, как можно, находясь в уме и трезвой памяти, разрешить игроку, имеющему профессиональный контракт, играть где-либо еще. Мне кажется, это не может сделать ни один человек. Особенно учитывая то, что ему не этот человек платит зарплату».

Шиленков добавил: «Я не разрешал. Значит, клуб ничего не разрешал». Полностью реакция – тут.

А кто такой Нтумба? Получил прозвище после фильма и занимался в молодежных клубах Москвы

Ютуб-каналу «До востребования» Нтумба рассказывал, что родился в Москве, его папа – конголезец, а мама – русская, но сам в ДР Конго не ездил – не переносит жару. В интервью каналу «Алекс Футбик» он говорил, что изначально родители не хотели отдавать его на футбол – думали о теннисе или плавании. Но в первом классе тренер отобрал несколько ребят для игры в футбол – Нтумба был одним из них.

В медиапространстве его называют «Пантерой» – прозвище прилепилось в комментариях на ютубе. 

Нтумбе 20 лет, он занимался в молодежных клубах «Локомотива», ЦСКА, «Урала» и «Ростова». Играет на позиции центрфорварда, но может выйти в атаке и на флангах. Во взрослом футболе дебютировал в последнем туре сезона-2021/22, отыграв последнюю десятиминутку за «Ростов» против ЦСКА.

Нтумба в футболе: праздновал как Криштиану и попадал под троллинг Карпина

В этом сезоне у него сразу семь матчей за «Ростов». Больше десяти минут сыграл однажды – в гостях против «Торпедо» (вышел на 69-й). Где странным образом не забил в ворота без вратаря.

«Принял, огляделся – вижу вокруг двух игроков. Думаю: «Низом бить не буду, потому что они ногой отобьют». В итоге ударил верхом, но у меня получилось выше ворот. Я хотел, чтобы это было на неудобной высоте для игроков соперника», – объяснил Нтумба.

Весной уехал в «Велес» в аренду до конца сезона и сразу отыграл чуть более получаса против «Уфы», получив желтую карточку. Этот матч и остался единственным за «Велес» – все остальные просидел в запасе.

Про Валерия Карпина Нтумба говорил так: «Он для меня реальный авторитет. Например, в юношеской карьере я мог с тренерами спорить – тут я вообще ничего не могу сказать. Он всегда прав, что бы он ни говорил. Человек играл в Испании, забивал «Барселоне», «Реалу», тренер сборной России – как я могу ему что-то сказать? Еще и на моей позиции он играл. Он топовый психолог – он очень хорошо чувствует всех игроков».

А Карпин троллил его за удары:

Как умеет забивать – показывал в молодежной лиге и еще праздновал примерно как Роналду.

Когда теперь следующий раз получит шанс – большой вопрос.

На сайте Transfermarkt указано, что у него разрыв крестообразной связки. С «Ростовом» он связан контрактом до лета 2024 года (был продлен в декабре).

Странная ссора «Ростова» с Геничем после «Спартака». Клуб напал из-за слов в эфире

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Instagram/black_pantera21fcvelestwodrots.team

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Иванченко
Как по мне, если подтвердится то, что ему никто не разрешал там играть, то гнать из проф. клубов ссаными тряпками.

Нельзя сидеть на двух стульях, ты либо профессиональный игрок, либо персонаж из клоунлиги.
Даже сидя на скамейке ты делаешь это не бесплатно и явно за не самые маленькие деньги по масштабам зарплат в стране. Это как бы накладывает ответственность
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovkac
Как говорится за двумя зайцами погонишься. Возможно загубил себе карьеру в ПЛ и поедет колесить по пер- и втордиву.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Иванченко
Ответ Игнатий Вдовиченко
С одной стороны поступок глупый, с другой стороны можно представить какого это сидеть год в запасе.
Ну во-первых, в Ростове он свои шансы получал. Помню минимум 3-4 серьезных голевых момента, которые он запорол в двух матчах подряд.

А во-вторых, уж где как не в Ростове молодому игроку бороться за место в основе и иметь все шансы на него. Мелёхин и Сильянов - уже стабильные игроки основы, которые на уровне лиги неплохо котируются. Лангович всё чаще выходит в старте, забивает и очень хорошую игру показывает. Комаров отдаёт голевые и тоже получает место в старте. Если у них получается, то Нтумбе стоило бы больше работать, а не хренью всякой заниматься
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
UseR
Да если даже кто-то и разрешал, то только на словах (читай не разрешал), так что парень прилип - ну да другим будет наука, не велика потеря
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TeRex
Расторгать контракт и больше в профессиональные клубы не подписывать. Дурачок сделал свой выбор - пусть копошится в своей медиалиге.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Поляков
Пантеру рельно жалко. Есть ощущение, что полсе этого случая он так и останется игроком Медиалиги. Кресты - это дело такое...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кондратьев
Сказочный.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Несчастный случай, никто не застрахован от такого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DancePunk
Ответ Фан Рубина
Может, медиагуанолигу прикроют после этого.
а причем тут лига, какой бы она ни была. Исключительно ответственность футболиста
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Ответ DancePunk
а причем тут лига, какой бы она ни была. Исключительно ответственность футболиста
Нет лиги - нет стимула заниматься такими глупостями.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DancePunk
Ответ Фан Рубина
Нет лиги - нет стимула заниматься такими глупостями.
да слушай, тут будет как в поговорке - свинья везде грязь найдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий