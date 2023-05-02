Игрок Первой лиги пропустит остаток сезона из-за травмы. Которую он получил… в Медиалиге 🤔

Форварда «Ростова» Артема Муамбу Нтумбу зимой арендовал «Велес» (15-е место в Первой лиге), но теперь на него не рассчитывает. Потому что футболист получил травму... в Медиалиге.

Клуб в ярости.

Что произошло с Нтумбой

29 апреля «Велес» играл с «Шинником» в Первой лиге, Нтумба весь матч просидел в запасе. В этот же день в первом туре Winline МФЛ-3 команда 2Drots вышла на игру против FC Bus.

Нтумба – участник 2Drots с 2016 года, но в Медиалиге сыграл впервые. Он вышел на замену, при попытке обыграть соперника оступился и повредил колено. Нтумбу увели с поля.

Грустный итог дебютного матча.

Игрок говорил, что ему разрешено играть в Медиалиге, владелец «Велеса» – опровергает

В интервью телеграм-каналу Севастиана Терлецкого Нтумба подтверждает, что клуб в курсе: «С «Велесом» договорился, да. Договорились, если я не играю или очень мало времени получаю, тогда могу сыграть за 2Drots».

Некит из 2Drots говорил то же самое – правда, почему-то делал упор на «Ростове», а не «Велесе»: «Темычу дали добро. Если он не играет там и ему не нужно восстанавливаться, то он может спокойно играть. Не знаю, есть ли у «Ростова» претензии, мне Карпин не звонил.

Нет ли ощущения, что после этой истории у Темы не будет профессионального контракта? Мне кажется, когда он восстановится, найдется команда, которая будет заинтересована в его услугах, потому что у него есть талант, есть все данные. Не знаю, как «Ростов» себя поведет в этой ситуации. Может они наоборот возьмут под свое крыло и скажут, что ты молодой пацан, хотел везде играть, сделал ошибку, но теперь ты должен понять, чем это чревато».

Владелец «Велеса» Евгений Шиленков в интервью «РБ Спорт» опроверг договоренность: «Я не знаю людей внутри клуба, кто мог бы разрешить. Я ничего не разрешал. Сейчас разбираемся с этим вопросом. Я не понимаю, как можно, находясь в уме и трезвой памяти, разрешить игроку, имеющему профессиональный контракт, играть где-либо еще. Мне кажется, это не может сделать ни один человек. Особенно учитывая то, что ему не этот человек платит зарплату».

Шиленков добавил: «Я не разрешал. Значит, клуб ничего не разрешал». Полностью реакция – тут.

А кто такой Нтумба? Получил прозвище после фильма и занимался в молодежных клубах Москвы

Ютуб-каналу «До востребования» Нтумба рассказывал, что родился в Москве, его папа – конголезец, а мама – русская, но сам в ДР Конго не ездил – не переносит жару. В интервью каналу «Алекс Футбик» он говорил, что изначально родители не хотели отдавать его на футбол – думали о теннисе или плавании. Но в первом классе тренер отобрал несколько ребят для игры в футбол – Нтумба был одним из них.

В медиапространстве его называют «Пантерой» – прозвище прилепилось в комментариях на ютубе.

Нтумбе 20 лет, он занимался в молодежных клубах «Локомотива», ЦСКА, «Урала» и «Ростова». Играет на позиции центрфорварда, но может выйти в атаке и на флангах. Во взрослом футболе дебютировал в последнем туре сезона-2021/22, отыграв последнюю десятиминутку за «Ростов» против ЦСКА.

Нтумба в футболе: праздновал как Криштиану и попадал под троллинг Карпина

В этом сезоне у него сразу семь матчей за «Ростов». Больше десяти минут сыграл однажды – в гостях против «Торпедо» (вышел на 69-й). Где странным образом не забил в ворота без вратаря.

«Принял, огляделся – вижу вокруг двух игроков. Думаю: «Низом бить не буду, потому что они ногой отобьют». В итоге ударил верхом, но у меня получилось выше ворот. Я хотел, чтобы это было на неудобной высоте для игроков соперника», – объяснил Нтумба.

Весной уехал в «Велес» в аренду до конца сезона и сразу отыграл чуть более получаса против «Уфы», получив желтую карточку. Этот матч и остался единственным за «Велес» – все остальные просидел в запасе.

Про Валерия Карпина Нтумба говорил так: «Он для меня реальный авторитет. Например, в юношеской карьере я мог с тренерами спорить – тут я вообще ничего не могу сказать. Он всегда прав, что бы он ни говорил. Человек играл в Испании, забивал «Барселоне», «Реалу», тренер сборной России – как я могу ему что-то сказать? Еще и на моей позиции он играл. Он топовый психолог – он очень хорошо чувствует всех игроков».

А Карпин троллил его за удары:

Как умеет забивать – показывал в молодежной лиге и еще праздновал примерно как Роналду.

Когда теперь следующий раз получит шанс – большой вопрос.

На сайте Transfermarkt указано, что у него разрыв крестообразной связки. С «Ростовом» он связан контрактом до лета 2024 года (был продлен в декабре).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Instagram/black_pantera21, fcveles, twodrots.team