Fan ID и трибуны: весенние рекорды «Спартака» и «Динамо», антирекорд сезона «Оренбурга»

Продолжаем фиксировать посещаемость РПЛ – что было в 25-м туре?

Юбилейный матч «Динамо» показал рекордные цифры в эпоху Fan ID

«Динамо» поздравили с юбилеем 11 687 человек, лучший результат в эпоху Fan ID. Но цифры все равно не самые привлекательные: осенью всегда было больше 10 тысяч человек. Средняя посещаемость в первой части сезона – 17 480.

Весной с Fan ID было так: 4 943 на «Крыльях», 5 109 на «Сочи», потом худшие цифры на «Пари НН» – 4 519.

Хотя «Динамо» старается: каждому обладателю Fan ID давали сертификаты на покупку билетов или атрибутики в фан-шопе, сейчас разыгрывают игровую консоль, оформленную в честь Льва Яшина.

В Самаре на «Зенит» пришли почти 10 тысяч

В Самаре набралось 9 612 зрителей. На первый взгляд, неплохо, особенно учитывая, что прошлый домашний матч «Крыльев», с «Химками», собрал только 2 853 зрителя. Антирекорд был на первом матче весны против «Ахмата» (2 324 человека).

В первой половине сезона, которая целиком прошла с Fan ID, на стадионе собирались в среднем 5 696 человек. Весной – ощутимое падение. Но матч с лидером привлек чуть больше внимания.

«Ахмат» собрал на ЦСКА 4 527 человек. На матче с «Локо» было почти на две тысячи больше

ЦСКА не вызвал особенного интереса в Грозном – всего 4 527 зрителей. Худший показатель «Ахмата» в первой части сезона – 7 120 зрителей, а средняя посещаемость за тот период – 8 126.

Весной началось драматичное падение: 4100 на матче с «Оренбургом», 6 322 на «Локо» и совсем уж грустные 3 965 на «Урале». Потом цифра чуть выросла (4 431 на «Сочи»), но все равно выглядит тоскливо.

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников категоричен: «У нас [в клубе] никто не поддерживает Fan ID. Думаю, так во всех клубах. Посмотрим, как будет в следующем сезоне. Надеюсь, отменят».

«Краснодар» стабильно собирает больше 10 тысяч. Но осенью было по 20-30 тысяч

На встречу «Урала» и «Краснодара» пришли 10 051 человек. На фоне остальных «Краснодар» показывает приличные цифры: в игре с «Динамо» стадион заполнили 13 256 зрителей, против скромного «Пари НН» – 10 677.

Но ведь осенью на «Краснодар» стабильно собиралось по 20-30 тысяч болельщиков (в среднем – 24 336, в 2,3 раза больше, чем пришло на «Пари НН»). Антирекорд первой части сезона – 16 125 на «Оренбурге» в первом туре.

Показателен Кубок России, где паспорт болельщика не требуется: в сентябре на матч с «Пари НН» пришло в полтора раза больше – 15 096, на «Ростове» собралось 25 895 человек, а против «Крыльев» – 18 478.

В Краснодарском крае оформлено 78 тысяч Fan ID. Маскот «Краснодара» Бык тоже получил карту в МФЦ.

«Спартак» постепенно растет, в матче с «Ростовом» – лучшая цифра весны. Но до осенних все равно не дотягивает

На важнейший матч «Спартака» (борьба за второе место с «Ростовом») пришли 10 568 болельщиков, это лучший показатель клуба весной. Для сравнения: на «Урал» приходило 4 281, на «Факел» – 5 002, на «Ахмат» – 5 849.

Осенью клуб в среднем собирал 12 584 человек – и это на фоне фанатского бойкота и ограничений вместимости из-за приказа МВД (на стадион не пускали более 15 тысяч болельщиков). Антирекордом сезона до марта была игра с «Химками» на 10 631 человека.

Активные фанаты «Спартака» давно байкотируют Fan ID. На днях в знак протеста даже выкупили билеты на матч с молодежкой «Локо» так, чтобы на секторе образовалась свастика. «Локомотив» остановил продажу билетов через сайт и передали информацию об организаторах акции в правоохранительные органы. Полиция вычислила семерых фанатов «Спартака», один из которых ранее привлекался к административной ответственности за противоправное поведение на футболе.

Антирекорд сезона в Оренбурге – чуть больше трех тысяч на «Пари НН»

У «Оренбурга» совсем грустная посещаемость – 3 349 зрителей на игре с «Пари НН». Это самый непосещаемый матч клуба в сезоне: с Fan ID на «Спартаке» было 4 744, на «Ростове» – 4 581, на «Локомотиве» – 3 795 человек. Со временем посещаемость только падает.

До зимнего перерыва и появления паспорта болельщика на стадионе «Оренбурга» в среднем собиралось 5 147 человек.

Ротенберг думает, что посещаемость «Сочи» спасет пиво

Игру «Сочи» и «Торпедо» собрала 1 831 болельщика. Но это еще не антирекорд: матч с «Оренбургом» смотрели только 1 711 человек, а октябрьскую встречу с «Уралом» – 1 664.

До зимнего перерыва «Фишт» принимал в среднем по 3 586 зрителей (в Сочи играют с Fan ID с лета 2022-го).

Президент «Сочи» Борис Ротенберг верит в лучшее: «Сейчас ввели Fan ID. Если разрешат продажу пива, все побегут его оформлять (смеется). Думаю, что это увеличит количество людей, оформивших Fan ID».

У «Локо» почти антирекорд, меньше было только на игре с «Краснодаром»

Домашний матч «Локомотива» с «Химками» посмотрели 3 720 фанатов, меньше было только на игре с «Краснодаром» (3 335 человек). Это намного хуже, чем средняя посещаемость «Локомотива» в первой части сезона (8 959).