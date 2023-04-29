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Огненная весна Облякова – теперь разбил дублем «Ахмат». Новый топ-бомбардир?

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Только трое в 2023-м забивают больше.

Иван Обляков сверкает в Мир РПЛ-2022: полузащитник оформил дубль в ворота «Ахмата» (3:1).

Открыл счет уже на 2-й минуте: воспользовался сутолокой в штрафной и затолкал мяч в сетку.

Спустя 20 минут Константин Кучаев прошел по правому флангу и отдал на Ивана Облякова, который после подработки качественно отправил мяч в дальний угол.

Обляков блистает этой весной: 9 из 13 голевых действий (9+4 по гол+пас) в текущем сезоне РПЛ футболист накопил с возобновления чемпионата! 5 голов и 4 голевых передачи в 6 играх.

Обляков в начале апреля после 1+1 в матче с «Химками» (3:0) объяснил секрет результативности: «Мне удобнее и комфортнее играть ближе к атаке. Работаю над собой, мне очень помогают партнеры».

Только Малком (10), Артем Дзюба и Джон Кордоба (по 6) забивают больше Облякова в РПЛ в 2023-м.

Обляков сильно спрогрессировал: не отлынивает от черновой работы, Федотов от него в восторге

В большом тексте мы рассказывали о главных причинах столь стремительного прогресса Ивана Облякова, кратко напомним.

В первой части сезона Обляков стартовал левым латералем, но эпизодически оказывался и на других позициях: справа в защите, несколько раз возвращался в центр поля и однажды даже залетел в тройку нападения. Этой весной Обляков тоже меняет позиции, но кратно увеличил результативность.

Владимир Федотов после разгрома «Химок» восхищался: «С Обляковым происходят великолепные вещи. Хотели бы, чтобы происходили со всеми. Все в ЦСКА получают удовольствие от игры, а Ваня еще больше. Отдает, забивает. Прогресс связан с профессиональным отношением к себе. Труд на тренировках. И психологическая подготовка, устойчивость.

И функциональная подготовка, и технико-тактическая важны. Ваня – командный игрок, который не отлынивает от черновой работы. Игрок проводит с мячом 1-1,5 минуты. Остальное – без него. Симбиоз качеств двигает футболиста вперед».

Обляков – самый результативный игрок ЦСКА в весенней части текущего сезона. Выигранная конкуренция частично связана с травмами, плохой формой конкурентов и слабыми соперниками, но Обляков идеально воспользовался шансом: Иван поучаствовал в 9 из 13 голов ЦСКА в РПЛ в 2023 году.

Сейчас точно один из лучших игроков РПЛ.

А как там ЦСКА? Все хорошо, как и у Облякова

Итоговая победа 3:1 над «Ахматом». 

ЦСКА продолжает гнаться за «Спартаком» и «Ростовом»: у ЦСКА 48 очков, у «Спартака» тоже 48, у «Ростова» 49. Вечером «Спартак» сыграет с «Ростовом». Серьезная плотность. 

Как и Обляков, ЦСКА хорош именно весной. В 2023-м никто не набрал очков больше, чем ЦСКА, столько же только у «Зенита» – по 19.

«Обляков доминирует в РПЛ». Как в этом сезоне поменялась игра Ивана

Ахмат – ЦСКА 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
29 апреля, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Обляков, 0:2 – 22 Обляков, 1:2 – 80 Конате, 1:3 – 90 Мухин.
АхматШелия, Тодорович, Семенов, Нижич, Богосовац, Швец, Тимофеев, Карапузов, Садулаев (Диванович, 66), Ильин (Гбамбле, 46), Агаларов (Конате, 46).
ЦСКААкинфеев, Гайич (Глебов, 67), Набабкин, Дивеев, Виллиан Роша, Медина (Носков, 82), Здьелар, Мендес (Мухин, 84), Кучаев (Ермаков, 67), Обляков, Заболотный (Чалов, 67).
Предупреждения:
Гайич (63), Акинфеев (69).

Фото: vk.com/pfc_cska

3 комментария

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Vlad Gachinsky
ЦСКА с победой, молодцы, так держать. Обляков лучший !!!
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ZarvuR2020
Федотов умеет таких игроков оживлять
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woody_one
Как только от Облякова убрали никчемного Ахметова (вспомните эту «закадычную» парочку на поле 2-3 сезона назад), Ваня сразу же заиграл так, как должен был играть все время после перехода в ЦСКА, именно так, как от него изначально и ожидали.
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