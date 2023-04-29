Огненная весна Облякова – теперь разбил дублем «Ахмат». Новый топ-бомбардир?

Только трое в 2023-м забивают больше.

Иван Обляков сверкает в Мир РПЛ-2022: полузащитник оформил дубль в ворота «Ахмата» (3:1).

Открыл счет уже на 2-й минуте: воспользовался сутолокой в штрафной и затолкал мяч в сетку.

Спустя 20 минут Константин Кучаев прошел по правому флангу и отдал на Ивана Облякова, который после подработки качественно отправил мяч в дальний угол.

Обляков блистает этой весной: 9 из 13 голевых действий (9+4 по гол+пас) в текущем сезоне РПЛ футболист накопил с возобновления чемпионата! 5 голов и 4 голевых передачи в 6 играх.

Обляков в начале апреля после 1+1 в матче с «Химками» (3:0) объяснил секрет результативности: «Мне удобнее и комфортнее играть ближе к атаке. Работаю над собой, мне очень помогают партнеры».

Только Малком (10), Артем Дзюба и Джон Кордоба (по 6) забивают больше Облякова в РПЛ в 2023-м.

Обляков сильно спрогрессировал: не отлынивает от черновой работы, Федотов от него в восторге

В большом тексте мы рассказывали о главных причинах столь стремительного прогресса Ивана Облякова, кратко напомним.

В первой части сезона Обляков стартовал левым латералем, но эпизодически оказывался и на других позициях: справа в защите, несколько раз возвращался в центр поля и однажды даже залетел в тройку нападения. Этой весной Обляков тоже меняет позиции, но кратно увеличил результативность.

Владимир Федотов после разгрома «Химок» восхищался: «С Обляковым происходят великолепные вещи. Хотели бы, чтобы происходили со всеми. Все в ЦСКА получают удовольствие от игры, а Ваня еще больше. Отдает, забивает. Прогресс связан с профессиональным отношением к себе. Труд на тренировках. И психологическая подготовка, устойчивость.

И функциональная подготовка, и технико-тактическая важны. Ваня – командный игрок, который не отлынивает от черновой работы. Игрок проводит с мячом 1-1,5 минуты. Остальное – без него. Симбиоз качеств двигает футболиста вперед».

Обляков – самый результативный игрок ЦСКА в весенней части текущего сезона. Выигранная конкуренция частично связана с травмами, плохой формой конкурентов и слабыми соперниками, но Обляков идеально воспользовался шансом: Иван поучаствовал в 9 из 13 голов ЦСКА в РПЛ в 2023 году.

Сейчас точно один из лучших игроков РПЛ.

А как там ЦСКА? Все хорошо, как и у Облякова

Итоговая победа 3:1 над «Ахматом».

ЦСКА продолжает гнаться за «Спартаком» и «Ростовом»: у ЦСКА 48 очков, у «Спартака» тоже 48, у «Ростова» 49. Вечером «Спартак» сыграет с «Ростовом». Серьезная плотность.

Как и Обляков, ЦСКА хорош именно весной. В 2023-м никто не набрал очков больше, чем ЦСКА, столько же только у «Зенита» – по 19.

Фото: vk.com/pfc_cska