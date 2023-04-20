«Металлург», «Тосно», «Акрон» и еще 5 команд низших лиг, которые выгоняли «Спартак» из Кубка

«Позор, конечно».

«Спартак» вылетел из Кубка России от «Акрона» из Первой лиги – и такое с ним не впервые. За 31 сезон турнира «Спартак» выбивали восемь команд не из РПЛ.

Пару раз это даже делали клубы Второй лиги.

В 1992-м «Спартак» не поехал в Грозный. Матч хотели перенести на нейтральное поле, но в итоге красно-белым присудили поражение

• В первом розыгрыше Кубка «Спартак» вообще не участвовал. В 1992 году он угодил на «Терек» в 1/16 финала, но руководство не рискнуло отправлять команду в неспокойный Грозный. Николай Старостин перед заседанием КДК РФС предложил альтернативный вариант – перенести матч на нейтральное поле и взять на себя все расходы.

Но перед голосованием чиновники удалили из зала Старостина и Олега Романцева – и позже засчитали поражение «Спартаку». При этом КДК не дисквалифицировал клуб на следующий розыгрыш Кубка, хоть это и было предусмотрено регламентом. Интересно, что на этой же стадии играл спартаковский дубль – вылетел в домашнем матче от «Локомотива».

«Терек» же провел игру 1/8 финала в Пятигорске, где и уступил ставропольскому «Динамо». В западной зоне Первой лиги он тогда финишировал пятым.

• В 1998-м «Спартак» уступил пермскому «Амкару», который играл во Второй лиге вместе с екатеринбургским «Уралмашем». «Амкар» провел грандиозный сезон – выиграл 31 матч из 34, забил 100 голов (30 из которых наколотил Константин Парамонов) и выбрался в Первый дивизион.

«Спартак» поехал на матч без Романцева, у которого обострились боли в спине. На 83-й минуте единственный гол забил Владимир Бенедский. А еще в составе «Амкара» полный матч провел 20-летний Константин Зырянов.

В 2007-м «Спартак» выбил из Кубка Жерри-Кристиан Тчуйсе. В 2014-м Карпин назвал позорным вылет от «Тосно»

• 2000-е для «Спартака» были дико нестабильным временем, так что и провинцию удавалось радовать чаще.«Шиннику» – лучшей команде Первого дивизиона – проиграли еще в чемпионский сезон. А через два года – уже в ранге обладателя Кубка – вышло поражение по сумме двух встреч от «Кубани», которая тоже выходила в РПЛ. В обеих играх забивал Михайло Пьянович, но это не помогло.

Через год еще одна неудача – но уже теперь от середняка Первого дивизиона, который в нем финишировал в 40 очках от «Терека» (победителя): «Спартак» с Неманьей Видичем и вернувшимся Дмитрием Аленичевым по сумме двух матчей уступил «Металлургу».

А в 2007-м, спустя 15 лет, «Спартак» все-таки приехал в гости к «Тереку» на Кубок: команда Станислава Черчесова хуже исполнила послематчевые пенальти, вылетев из-за промахов Владимира Быстрова и Радослава Ковача. Решающий удар у «Терека», кстати, нанес Жерри-Кристиан Тчуйсе – бывший защитник «Спартака».

• Весной 2014-го фанаты «Спартака» все еще надеялись на два трофея: в РПЛ борьба была впереди, а в Кубке в 1/8 финала достался «Тосно» из Второй лиги – к тому моменту турнир уже покинули «Зенит» и «Локомотив». Но «Спартак» так ничего и не забил «Тосно», а на 113-й минуте пропустил супергол от Валентина Филатова. «Одно слово тут. Позор, конечно. Проигрывать второй лиге «Спартак» в любом состоянии не может», – злился Валерий Карпин. А через шесть дней был уволен после ничьей с «Анжи».

У «Тосно» же второго геройства не получилось – в четвертьфинале его разгромил «Краснодар». Он тогда еще не знал, что через четыре года даже выиграет Кубок России, да еще и снова шокирует «Спартак».

• Зато вылет в 2016-м от «СКА-Хабаровска» едва ли вспоминается столь же негативно. Хоть это и было первое поражение при Массимо Каррере и с него тогда началась трехматчевая неудачная серия – уступили в РПЛ «Уфе» и «Зениту». Но следующая весна при Каррере многократно перекрыла кубковую неудачу.

С тех пор «Спартак» трижды добирался до полуфинала, а в прошлом году даже выиграл турнир. Вылет от команды из Первой лиги случился впервые за семь лет.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня; permyachok.ru; globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look