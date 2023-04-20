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«Металлург», «Тосно», «Акрон» и еще 5 команд низших лиг, которые выгоняли «Спартак» из Кубка

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«Позор, конечно».

«Спартак» вылетел из Кубка России от «Акрона» из Первой лиги – и такое с ним не впервые. За 31 сезон турнира «Спартак» выбивали восемь команд не из РПЛ.

Пару раз это даже делали клубы Второй лиги.

В 1992-м «Спартак» не поехал в Грозный. Матч хотели перенести на нейтральное поле, но в итоге красно-белым присудили поражение 

• В первом розыгрыше Кубка «Спартак» вообще не участвовал. В 1992 году он угодил на «Терек» в 1/16 финала, но руководство не рискнуло отправлять команду в неспокойный Грозный. Николай Старостин перед заседанием КДК РФС предложил альтернативный вариант – перенести матч на нейтральное поле и взять на себя все расходы.

Но перед голосованием чиновники удалили из зала Старостина и Олега Романцева – и позже засчитали поражение «Спартаку». При этом КДК не дисквалифицировал клуб на следующий розыгрыш Кубка, хоть это и было предусмотрено регламентом. Интересно, что на этой же стадии играл спартаковский дубль – вылетел в домашнем матче от «Локомотива».

«Терек» же провел игру 1/8 финала в Пятигорске, где и уступил ставропольскому «Динамо». В западной зоне Первой лиги он тогда финишировал пятым.

• В 1998-м «Спартак» уступил пермскому «Амкару», который играл во Второй лиге вместе с екатеринбургским «Уралмашем». «Амкар» провел грандиозный сезон – выиграл 31 матч из 34, забил 100 голов (30 из которых наколотил Константин Парамонов) и выбрался в Первый дивизион.

«Спартак» поехал на матч без Романцева, у которого обострились боли в спине. На 83-й минуте единственный гол забил Владимир Бенедский. А еще в составе «Амкара» полный матч провел 20-летний Константин Зырянов.

В 2007-м «Спартак» выбил из Кубка Жерри-Кристиан Тчуйсе. В 2014-м Карпин назвал позорным вылет от «Тосно»

• 2000-е для «Спартака» были дико нестабильным временем, так что и провинцию удавалось радовать чаще.«Шиннику» – лучшей команде Первого дивизиона – проиграли еще в чемпионский сезон. А через два года – уже в ранге обладателя Кубка – вышло поражение по сумме двух встреч от «Кубани», которая тоже выходила в РПЛ. В обеих играх забивал Михайло Пьянович, но это не помогло.

Через год еще одна неудача – но уже теперь от середняка Первого дивизиона, который в нем финишировал в 40 очках от «Терека» (победителя): «Спартак» с Неманьей Видичем и вернувшимся Дмитрием Аленичевым по сумме двух матчей уступил «Металлургу».

А в 2007-м, спустя 15 лет, «Спартак» все-таки приехал в гости к «Тереку» на Кубок: команда Станислава Черчесова хуже исполнила послематчевые пенальти, вылетев из-за промахов Владимира Быстрова и Радослава Ковача. Решающий удар у «Терека», кстати, нанес Жерри-Кристиан Тчуйсе – бывший защитник «Спартака».

• Весной 2014-го фанаты «Спартака» все еще надеялись на два трофея: в РПЛ борьба была впереди, а в Кубке в 1/8 финала достался «Тосно» из Второй лиги – к тому моменту турнир уже покинули «Зенит» и «Локомотив». Но «Спартак» так ничего и не забил «Тосно», а на 113-й минуте пропустил супергол от Валентина Филатова. «Одно слово тут. Позор, конечно. Проигрывать второй лиге «Спартак» в любом состоянии не может», – злился Валерий Карпин. А через шесть дней был уволен после ничьей с «Анжи».

У «Тосно» же второго геройства не получилось – в четвертьфинале его разгромил «Краснодар». Он тогда еще не знал, что через четыре года даже выиграет Кубок России, да еще и снова шокирует «Спартак».

• Зато вылет в 2016-м от «СКА-Хабаровска» едва ли вспоминается столь же негативно. Хоть это и было первое поражение при Массимо Каррере и с него тогда началась трехматчевая неудачная серия – уступили в РПЛ «Уфе» и «Зениту». Но следующая весна при Каррере многократно перекрыла кубковую неудачу.

С тех пор «Спартак» трижды добирался до полуфинала, а в прошлом году даже выиграл турнир. Вылет от команды из Первой лиги случился впервые за семь лет.

«Акрон» – главная сенсация в истории Кубка России, даже если не возьмет трофей?

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня; permyachok.ru; globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look

53 комментария

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Onion
Это не позор, это кубок. Во всех подобных турнирах регулярно бывают такие же истории, это нормально, правильно и интересно.
+68
-8
+60
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Михаил Морозов
Автор
Ответ Циник Петербургский
Как любят местные "журналисты" разбрасываться словом "позор"... Футбол - это всего лишь игра. А пишут так, как будто футбольная команда на поле Родину продала, не меньше. Какое-то подростковое мышление.
Журналисты как раз про позор ничего не писали. Это всего лишь цитата Карпина по матчу 2014 (!) года. Непонятна ваша претензия совершенно.
+37
-5
+32
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igls54
Спартак любимый клиент клубов из низших лиг
+44
-14
+30
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Циник Петербургский
Как любят местные "журналисты" разбрасываться словом "позор"... Футбол - это всего лишь игра. А пишут так, как будто футбольная команда на поле Родину продала, не меньше. Какое-то подростковое мышление.
+46
-23
+23
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Торт Спартак
Ответ Onion
Это не позор, это кубок. Во всех подобных турнирах регулярно бывают такие же истории, это нормально, правильно и интересно.
Только когда вылетает не Спартак, это никому не интересно)
+23
-7
+16
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Вячеслав Краснов
Ответ Циник Петербургский
Как любят местные "журналисты" разбрасываться словом "позор"... Футбол - это всего лишь игра. А пишут так, как будто футбольная команда на поле Родину продала, не меньше. Какое-то подростковое мышление.
Позор не зависит от значимости момента, опозориться может кто угодно, где угодно и при любых обстоятельствах
+15
-2
+13
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Sodad
За провокационное и кликбейтное «выгоняли» давайте хайпожору минусов накидаем?
+22
-11
+11
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WizerionII
Это лишь доказывает что Спартак слишком высокомерно относится к клубам низших лиг. И те регулярно его за это наказывают.
+14
-8
+6
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Андрей маяк
Да, были победы у Липецка.
+5
0
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МТБ
Ответ WizerionII
Это лишь доказывает что Спартак слишком высокомерно относится к клубам низших лиг. И те регулярно его за это наказывают.
Вообще не обязательно. На самом деле нетипичного в этих вылетах только то, что они случались, когда играл примерно основной состав. Так у многих клубов этих вылетов хватало, просто, обычно, вылетал резерв. И это вполне понятно - тут и несколько пренебрежительное отношение к кубку, который кроме самого трофея мало что давал, и часто ранние стадии были где-то между чемпом и ЕК, так что ресурсов не хватало.
+6
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77ой я15
Пренебрежительное отношение к сопернику. Нет воли к победе, не видно желания побеждать, "держать марку" хоть с кем. И для многих людей, кто в команде сейчас, слово "Спартак" ничего не значит. Жаль...
+4
0
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МТБ
Ответ Циник Петербургский
Как любят местные "журналисты" разбрасываться словом "позор"... Футбол - это всего лишь игра. А пишут так, как будто футбольная команда на поле Родину продала, не меньше. Какое-то подростковое мышление.
1. Это цитата главного тренера Спартака
2. Я вообще примерно никак с вами не согласен. Вы как-то прямо крайне излишне перебарщиваете. Футбол это игра, но к ней вполне спокойно применимо слово позор. Например мы можем взять его в значении "унизительное положение". И это действительно так. Или будете спорить?
Тут нет никакого подросткового мышления, тут есть правильное использование терминологии, с которой вы, похоже, не знакомы.
+6
-3
+3
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hett
если была бы лига команд клоунов, то там спратак был бы вне конкуренции 🤡
+7
-5
+2
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Vankouver
Лайфхак для кубка. Если у вас название команды из 5 букв, начинается на А и содержит букву Р, значит, у вас уже весьма неплохие шансы пройти "Спартак".
+3
-1
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v i
ПОЗОР!!!
+2
0
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sla3138
Ответ daimonleg@gmail.com
Комментарий удален модератором
успокойся, никто тебя не защищает.
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volodin
Спасибо за текст)
+1
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igo sarSM
Ответ 77ой я15
Пренебрежительное отношение к сопернику. Нет воли к победе, не видно желания побеждать, "держать марку" хоть с кем. И для многих людей, кто в команде сейчас, слово "Спартак" ничего не значит. Жаль...
Увы, все верно. Вопросы и к Абаскалю. Акрон вышел заряженным, а спартаковцы ватными.
+1
0
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endrioo
Стоит знатокам футбола рассказать как обстоят дела в Кубке Лиги в Англии сколько там и от кого залетают клубы из АПЛ, равно как и в Кубке Англии.
+1
0
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Вячеслав Краснов
Ответ Циник Петербургский
Есть прекрасные слова, менее,скажем так, тяжеловесные , чем "позор". Например, "конфуз". А еще можно "опростоволоситься", "сесть в лужу", "не оправдать ожиданий"... Русский язык очень богат. Есть возможность подобрать десятки синонимов. И не моя вина, что у людей из мира спорта крайне бедный словарный запас. ;)
Зачем себя вести как Черчесов? Позор он и есть позор
+1
0
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Spartakovec navsegda
Позор, конечно, так акцентированно, кубковые поражения приравнивать к позору.
+10
-9
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Terrific World
Почему позор? спартак просто слабее Акрона. Сильный клуб выбил слабый, вот и все.
+7
-6
+1
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daimonleg@gmail.com
Комментарий удален модератором
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trav
Спартак. Вехи
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Циник Петербургский
Ответ МТБ
1. Это цитата главного тренера Спартака 2. Я вообще примерно никак с вами не согласен. Вы как-то прямо крайне излишне перебарщиваете. Футбол это игра, но к ней вполне спокойно применимо слово позор. Например мы можем взять его в значении "унизительное положение". И это действительно так. Или будете спорить? Тут нет никакого подросткового мышления, тут есть правильное использование терминологии, с которой вы, похоже, не знакомы.
А со словом "конфуз", к примеру, Вы знакомы? ;) Как и с рядом других терминов, менее "увесистых", чем "позор"? ;)
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