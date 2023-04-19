«Спартак» смазал больше половины пенальти в сезоне – хуже не было никогда 😱
«Акрону» не забил Бальде.
Вылетев из пути РПЛ Кубка России, «Спартак» угодил на сенсационный «Акрон» в пути Регионов.
Кошмары начались уже спустя полтайма. На 22-й минуте Роман Зобнин получил по ноге в чужой штрафной. Бить пенальти вызвался Кейта Бальде. И не прошил Сергея Волкова.
Феерия с пенальти уже была на прошлых выходных: «Спартак» трижды бил их за тайм в ворота «Торпедо», но ни Бальде, ни Литвинов не забили – только Зобнин.
Если вспомнить мучения Квинси Промеса на исходе игры против «Локо» в Кубке и прошлогоднюю серию пенальти против «Зенита», становится совсем грустно. В этом сезоне «Спартак» вообще забил меньше половины своих пенальти: да, даже если не брать в расчет послематчевые серии, «Спартак» забил пять пенальти, а не реализовал шесть. Ужасно.
После промахов Промеса в кубковой игре против «Локо» Абаскаль сказал: «Квинси – первый пенальтист. Есть Соболев, Хлусевич, у них у всех есть способности бить 11‑метровые. Квинси всегда был первым номером в этом вопросе».
Сейчас Промес травмирован, Александр Соболев дисквалифицирован, поэтому штатные пенальтисты у «Спартака» не бьют. «Изначально пенальтист был Бальде, но он не забил. Пришлось взять инициативу в свои руки», – пояснил Зобнин после игры с «Торпедо». «Зобнин не входит в список пенальтистов. Сегодня он как капитан показал характер», – подтвердил Гильермо Абаскаль.
Перед матчем против «Акрона» Абаскаля спросили, нет ли опасений насчет пенальти в преддверии Кубка. «Пенальти, которые бьются в игре, и те, что могут быть в серии послематчевых, – разные вещи. И пенальтист в игре подходит к точке с другим настроем и отношением», – ответил тренер. Но беда пришла даже не в послематчевой серии.
Еще несколько цифр для полноты картины.
• В прошлом сезоне «Спартак» смазал всего 1 пенальти из 9, в позапрошлом – 1 из 10. Вообще, в последние сезоны команда обязательно промахивалась хотя бы однажды, но таких проблем с пенальти, как в этом сезоне, и близко не испытывала. Последний раз все свои пенальти «Спартак» забил в чемпионском сезоне-2016/17. Правда, и назначено было всего лишь два.
• А больше одного промаха с пенальти, если исключить послематчевые серии, «Спартак» набирал только в сезоне десятилетней давности – Билялетдинов не забил «Зениту» в тех жутких 0:5, а Комбаров промахнулся в игре с «Краснодаром».
• Сейчас «Спартак» не забивает больше половины пенальти – и это впервые в российской истории. С половиной реализованных был сезон-2010: Ибсон и Веллитон не забивали «Алании», но Комбаров и Макгиди забивали «Зениту» и «Ростову».
• Пара неудачных пенальти-сезонов была и в 1990-е. Например, в сезоне-1996 Андрей Тихонов три реализовал, еще три – нет, плюс один точный удар был у Сергея Горлуковича. А спустя два года не забивали Егор Титов, Мирослав Ромащенко и Анатолий Канищев, но четыре удара Тихонова, Титова, Аленичева и Ромащенко были реализованы.
Сейчас же ко всем весенним проблемам «Спартака» добавилась еще одна.
Они выбили «Спартак» из Кубка! История «Акрона» и его владельца, который восхищается Галицким
Теперь «Спартак» точно вылетел из Кубка России. А «Акрон» в трех шагах от трофея
- Дата проведения
- 19 апреля, 16.30, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Голы:
- 1:0 – 40 Понсе, 2:0 – 45 Салтыков, 2:1 – 77 Томаш Тавареш.
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Акрон –
Волков, Ходжаниязов, Сагуткин, Чудин, Савичев, Килин (Апеков, 63), Палиенко (Песегов, 30), Макаров, Полубояринов (Сасин, 90), Салтыков (Шакуро, 90), Понсе (Эльдарушев, 62).
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Спартак –
Максименко, Чернов, Дуарте, Томаш Тавареш, Зобнин (Маслов, 46), Мартинс Перейра (Мелешин, 66), Зиньковский, Пруцев, Игнатов (Зорин, 58), Денисов (Классен, 46), Кейта Бальде.
Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; РИА Новости/Александр Ступников, Алексей Даничев
За игру может больше не быть других моментов.
С такой бездарной реализацией стандартов рассчитывать на что-то положительное нельзя.
Жесть. 😳
О таком пенальтисте клуб сейчас можно только мечтать.
Ну проиграли. Спартак единственный кто проиграл в кубке? Там будет лишь один победитель, все остальные - позорище?