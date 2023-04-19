«Спартак» смазал больше половины пенальти в сезоне – хуже не было никогда 😱

«Акрону» не забил Бальде.

Вылетев из пути РПЛ Кубка России, «Спартак» угодил на сенсационный «Акрон» в пути Регионов.

Кошмары начались уже спустя полтайма. На 22-й минуте Роман Зобнин получил по ноге в чужой штрафной. Бить пенальти вызвался Кейта Бальде. И не прошил Сергея Волкова.

Феерия с пенальти уже была на прошлых выходных: «Спартак» трижды бил их за тайм в ворота «Торпедо», но ни Бальде, ни Литвинов не забили – только Зобнин.

Если вспомнить мучения Квинси Промеса на исходе игры против «Локо» в Кубке и прошлогоднюю серию пенальти против «Зенита», становится совсем грустно. В этом сезоне «Спартак» вообще забил меньше половины своих пенальти: да, даже если не брать в расчет послематчевые серии, «Спартак» забил пять пенальти, а не реализовал шесть. Ужасно.

После промахов Промеса в кубковой игре против «Локо» Абаскаль сказал: «Квинси – первый пенальтист. Есть Соболев, Хлусевич, у них у всех есть способности бить 11‑метровые. Квинси всегда был первым номером в этом вопросе».

Сейчас Промес травмирован, Александр Соболев дисквалифицирован, поэтому штатные пенальтисты у «Спартака» не бьют. «Изначально пенальтист был Бальде, но он не забил. Пришлось взять инициативу в свои руки», – пояснил Зобнин после игры с «Торпедо». «Зобнин не входит в список пенальтистов. Сегодня он как капитан показал характер», – подтвердил Гильермо Абаскаль.

Перед матчем против «Акрона» Абаскаля спросили, нет ли опасений насчет пенальти в преддверии Кубка. «Пенальти, которые бьются в игре, и те, что могут быть в серии послематчевых, – разные вещи. И пенальтист в игре подходит к точке с другим настроем и отношением», – ответил тренер. Но беда пришла даже не в послематчевой серии.

Еще несколько цифр для полноты картины.

• В прошлом сезоне «Спартак» смазал всего 1 пенальти из 9, в позапрошлом – 1 из 10. Вообще, в последние сезоны команда обязательно промахивалась хотя бы однажды, но таких проблем с пенальти, как в этом сезоне, и близко не испытывала. Последний раз все свои пенальти «Спартак» забил в чемпионском сезоне-2016/17. Правда, и назначено было всего лишь два.

• А больше одного промаха с пенальти, если исключить послематчевые серии, «Спартак» набирал только в сезоне десятилетней давности – Билялетдинов не забил «Зениту» в тех жутких 0:5, а Комбаров промахнулся в игре с «Краснодаром».

• Сейчас «Спартак» не забивает больше половины пенальти – и это впервые в российской истории. С половиной реализованных был сезон-2010: Ибсон и Веллитон не забивали «Алании», но Комбаров и Макгиди забивали «Зениту» и «Ростову».

• Пара неудачных пенальти-сезонов была и в 1990-е. Например, в сезоне-1996 Андрей Тихонов три реализовал, еще три – нет, плюс один точный удар был у Сергея Горлуковича. А спустя два года не забивали Егор Титов, Мирослав Ромащенко и Анатолий Канищев, но четыре удара Тихонова, Титова, Аленичева и Ромащенко были реализованы.

Сейчас же ко всем весенним проблемам «Спартака» добавилась еще одна.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; РИА Новости/Александр Ступников, Алексей Даничев