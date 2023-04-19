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«Спартак» смазал больше половины пенальти в сезоне – хуже не было никогда 😱

Спартак Спартак
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Квинси Промес Квинси Промес
Кейта Бальде Кейта Бальде
Акрон Акрон
Футбол Футбол

«Акрону» не забил Бальде.

Вылетев из пути РПЛ Кубка России, «Спартак» угодил на сенсационный «Акрон» в пути Регионов. 

Кошмары начались уже спустя полтайма. На 22-й минуте Роман Зобнин получил по ноге в чужой штрафной. Бить пенальти вызвался Кейта Бальде. И не прошил Сергея Волкова.

Феерия с пенальти уже была на прошлых выходных: «Спартак» трижды бил их за тайм в ворота «Торпедо», но ни Бальде, ни Литвинов не забили – только Зобнин.

Если вспомнить мучения Квинси Промеса на исходе игры против «Локо» в Кубке и прошлогоднюю серию пенальти против «Зенита», становится совсем грустно. В этом сезоне «Спартак» вообще забил меньше половины своих пенальти: да, даже если не брать в расчет послематчевые серии, «Спартак» забил пять пенальти, а не реализовал шесть. Ужасно.

После промахов Промеса в кубковой игре против «Локо» Абаскаль сказал: «Квинси – первый пенальтист. Есть Соболев, Хлусевич, у них у всех есть способности бить 11‑метровые. Квинси всегда был первым номером в этом вопросе».

Сейчас Промес травмирован, Александр Соболев дисквалифицирован, поэтому штатные пенальтисты у «Спартака» не бьют. «Изначально пенальтист был Бальде, но он не забил. Пришлось взять инициативу в свои руки», – пояснил Зобнин после игры с «Торпедо». «Зобнин не входит в список пенальтистов. Сегодня он как капитан показал характер», – подтвердил Гильермо Абаскаль.

Перед матчем против «Акрона» Абаскаля спросили, нет ли опасений насчет пенальти в преддверии Кубка. «Пенальти, которые бьются в игре, и те, что могут быть в серии послематчевых, – разные вещи. И пенальтист в игре подходит к точке с другим настроем и отношением», – ответил тренер. Но беда пришла даже не в послематчевой серии.

Еще несколько цифр для полноты картины.

• В прошлом сезоне «Спартак» смазал всего 1 пенальти из 9, в позапрошлом – 1 из 10. Вообще, в последние сезоны команда обязательно промахивалась хотя бы однажды, но таких проблем с пенальти, как в этом сезоне, и близко не испытывала. Последний раз все свои пенальти «Спартак» забил в чемпионском сезоне-2016/17. Правда, и назначено было всего лишь два. 

• А больше одного промаха с пенальти, если исключить послематчевые серии, «Спартак» набирал только в сезоне десятилетней давности – Билялетдинов не забил «Зениту» в тех жутких 0:5, а Комбаров промахнулся в игре с «Краснодаром».

• Сейчас «Спартак» не забивает больше половины пенальти – и это впервые в российской истории. С половиной реализованных был сезон-2010: Ибсон и Веллитон не забивали «Алании», но Комбаров и Макгиди забивали «Зениту» и «Ростову».

• Пара неудачных пенальти-сезонов была и в 1990-е. Например, в сезоне-1996 Андрей Тихонов три реализовал, еще три – нет, плюс один точный удар был у Сергея Горлуковича. А спустя два года не забивали Егор Титов, Мирослав Ромащенко и Анатолий Канищев, но четыре удара Тихонова, Титова, Аленичева и Ромащенко были реализованы.

Сейчас же ко всем весенним проблемам «Спартака» добавилась еще одна.

Они выбили «Спартак» из Кубка! История «Акрона» и его владельца, который восхищается Галицким

Теперь «Спартак» точно вылетел из Кубка России. А «Акрон» в трех шагах от трофея

Акрон – Спартак 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
19 апреля, 16.30, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 40 Понсе, 2:0 – 45 Салтыков, 2:1 – 77 Томаш Тавареш.
АкронВолков, Ходжаниязов, Сагуткин, Чудин, Савичев, Килин (Апеков, 63), Палиенко (Песегов, 30), Макаров, Полубояринов (Сасин, 90), Салтыков (Шакуро, 90), Понсе (Эльдарушев, 62).
СпартакМаксименко, Чернов, Дуарте, Томаш Тавареш, Зобнин (Маслов, 46), Мартинс Перейра (Мелешин, 66), Зиньковский, Пруцев, Игнатов (Зорин, 58), Денисов (Классен, 46), Кейта Бальде.
Предупреждения:
Савичев (52), Дуарте (61).

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; РИА Новости/Александр Ступников, Алексей Даничев

25 комментариев

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Алексей Иванов
Сглазили рыжего....
+12
-1
+11
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banchik1
Ну пусть еще раз на чай позовет судей, пусть дают возможность перебивать пендели, пока не забьют, делов-то.
+15
-8
+7
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sprmn
А что Абаскаль делал на зимних сборах?
+10
-4
+6
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-Ancient-
Вот и кончилась сказочка о возрождении игры и тд,прошла зима и Спартак стал Спартаком,позорище..
+14
-9
+5
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Peter Parker
Да обычная футбольная аномалия/невезение. Так бывает. Кто-то выходя на замену в Боруссии забивает каждый матч, а кто-то весь сезон мучается с пенальти. Пройдёт, не вижу повода для трагедии
+5
0
+5
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Антон Белименко
Пенальти это ещё полбеды... Команда сама в серьёзном кризисе, как бы этот вылет из клуба 1й лиги окончательно не добил и так деморализованную команду... А предстоят матчи с Краснодаром и Ростовом, и шансов там маловато...
+5
0
+5
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Peter Parker
Ответ sprmn
А что Абаскаль делал на зимних сборах?
Ну, конечно, Абаскаль виноват. Ведь любому ежу очевидно, что нужно больше тренировать бить пенальти, когда у тебя есть Промес, обычно их забивающий, довольно хорошо бьющие Соболев, Зиньковский, Зобнин, Джикия. А еще Шамар.
+8
-4
+4
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Petr Denisov
Реализация стандартов, в том числе и пенальти, должна быть доведена до автоматизма.

За игру может больше не быть других моментов.

С такой бездарной реализацией стандартов рассчитывать на что-то положительное нельзя.

Жесть. 😳
+3
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+3
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Alexander Baresi
Эти понятно кривоногие, а когда про парней из Акрона будеть статья? Кто сколько за него играет, откуда перешёл? И т.п.
+2
0
+2
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Торт Спартак
Ответ Александр Белов
Купите Фомина
Чтоб он в финале кубка на трибуны зарядил? Нет уд, спасибо!😂
+2
0
+2
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Сергей Илюшенков
Бальде не только пенальти бить не умеет,он то и в створ ворот попадает раз из ста!На лавку!А летом или в аренду или продать!А если честно разобраться,тут надо всю команду разогнать,точнее вернуть Спартак-2 и всех туда!А на поле выпустить всех воспитаников!Хуже не будет!
+4
-3
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Тиджани Бабангида
Редкая проблема для клубов - отсутствие стабильных пенальтистов. И надо-же «Спартак» на этом и споткнулся
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Safagai
Тренируются на Максименко) Привыкли, что всего лишь в створ надо попасть...
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Илья Шишкин
Валера ,Спасай!!!!!!
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Антон Белименко
Ответ Сергей Илюшенков
Я давно сказал,что если мы за 5-ку зацепимся,то это уже праздник!Хуже этой весенней части чемпа я что-то даже не припомню!Хотя мы последние года каждую зиму меняем тренеров,но даже они прийдя в новую команду для них так не огаживались!
Я только помню весну примерно такую же при Гунько, когда убрали Валеру после 3х матчей после зимы
+1
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Adjusted
Вы пессимист, на самом деле лучше не было никогда!
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Caustic
Бальде продать! На часы он показывает, блин... Ты хоть с точки забивать научился бы прежде чем выкобениваться!
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newwaver
Помню как некоторые горе-болельщики постоянно оскорбляли Дмитрия Комбарова.
О таком пенальтисте клуб сейчас можно только мечтать.
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Александр Баскаков
Он все видит !!!
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Полуэктов Пётр
Ответ -Ancient-
Вот и кончилась сказочка о возрождении игры и тд,прошла зима и Спартак стал Спартаком,позорище..
А в чем прям ПОЗОРИЩЕ?
Ну проиграли. Спартак единственный кто проиграл в кубке? Там будет лишь один победитель, все остальные - позорище?
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-Ancient-
Ответ Полуэктов Пётр
А в чем прям ПОЗОРИЩЕ? Ну проиграли. Спартак единственный кто проиграл в кубке? Там будет лишь один победитель, все остальные - позорище?
А я не только про кубок,в лиге игра лучше?нет
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Полуэктов Пётр
Ответ -Ancient-
А я не только про кубок,в лиге игра лучше?нет
Не может быть просто игра "позорищем". Позорище - это отсутствие желания, безразличие, или гадкие поступки какие-то неспортивные. Или зашкварные дела за пределами поля. Но не может быть позорищем просто игра в футбол, даже если она не на том уровне, как вам бы хотелось.
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Сергей Илюшенков
Ответ Антон Белименко
Пенальти это ещё полбеды... Команда сама в серьёзном кризисе, как бы этот вылет из клуба 1й лиги окончательно не добил и так деморализованную команду... А предстоят матчи с Краснодаром и Ростовом, и шансов там маловато...
Я давно сказал,что если мы за 5-ку зацепимся,то это уже праздник!Хуже этой весенней части чемпа я что-то даже не припомню!Хотя мы последние года каждую зиму меняем тренеров,но даже они прийдя в новую команду для них так не огаживались!
+1
-1
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