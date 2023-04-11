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У «Химок» – пятый (!) тренер за сезон. А у Талалаева – третий клуб! Союз идеален ❤️

Химки Химки
Андрей Талалаев Андрей Талалаев
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Туфан Садыгов
Футбол Футбол

Две команды тренера могут вылететь.

У «Химок» – новый тренер! Встречайте, Андрей Талалаев! Приступает прямо сегодня, прямо сейчас.

«Поступило приглашение к серьезной долгосрочной работе. Рад, что вернулся, мне здесь все знакомо. Передо мной поставлены не только краткосрочные задачи, но и задачи по созданию структуры, которая включает в себя не только главную команду и подготовку молодежи, но и работу всего футбольного кластера в Московской области.

Прихожу сюда не один, а вместе со своим тренерским штабом. Про амбиции громких слов говорить не буду. Приложим все усилия, чтобы максимально эффективно отработать оставшийся этап чемпионата», – объяснил Талалаев свое появление в «Химках».

Немного фактов:

Талалаев – пятый тренер «Химок» в этом сезоне. Загибаем пальцы: Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев, Ринат Билялетдинов – и теперь Талалаев.

Кажется, проклятие Сергея Юрана остановить невозможно: после его увольнения команда выиграла всего 1 матч из 24 (18 проиграла, 5 свела вничью).

Для Талалаева «Химки» – третий клуб в этом сезоне. Он начинал его в «Ахмате», в сентябре его уволили. Через месяц принял «Торпедо», в марте его уволили. И вот меньше чем через месяц он возглавил «Химки». В этом сезоне он может установить уникальное достижение – вылететь сразу с двумя командами (а еще одна может финишировать в тройке – хороший разброс).

Талалаев уже работал в «Химках» – в сезоне-2019/20. Тогда он с командой шел на третьем месте в ФНЛ, однако ушел, когда клуб «сменил вектор развития» и решил не выходить в РПЛ. Но это была предыдущая эпоха – до появления в клубе инвестора Туфана Садыгова. Кстати, при Сергее Юране, который сменил Талалаева, «Химки» все же оказались в Премьер-лиге, но долго думали, заявляться или нет – меняли позицию несколько раз за два месяца 

• Талалаеву дали в «Химках» пятилетний контракт! И это за восемь туров до конца сезона, когда команда идет в зоне вылета. Кажется, в тренера очень сильно верят – ну или он очень верит в «Химки». «Он точно не на один год приехал. Посчитали его лучшим кандидатом на долгосрочную перспективу», – сказал Садыгов.

Предусматривается ли в пятилетнем контракте компенсация за увольнение, как в европейских топ-клубах? 

• Кстати, еще в октябре «Химки» безгранично верили в Спартака Гогниева, который подхватил команду в сентябре. Когда команда не выигрывала в 14 матчах подряд, Садыгов говорил: «У Гогниева безлимитный кредит доверия. Как может быть безлимитное доверие после 14 игр без побед? Спросите».

Безлимитный кредит доверия закончился спустя полгода. Какой получится долгосрочная перспектива Талалаева?

Гогниев и «Химки» были обречены. Тренер растворился в хаосе, сложный стиль потянул на дно

Инвестором «Химок» называют бизнесмена с делом о личном банкротстве и долгами на 15 млрд. В РПЛ нет ничего невозможного

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов

«Химки» – великий клуб?
196 голосов
Да!
100%
Химки

23 комментария

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Michael Boldyrev
"Две команды тренера могут вылететь"
Даешь рекорды!
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Николай Викторо
Его походу Герасим зовут. Ибо топит всех Му-Му.
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Eridan
Эти Химки такой цирк, что даже Дом-2 позавидовать может (ну мне подруга про дом-2 рассказывала)!
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Smutske
Букмекерский водоворот
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Morjak Papai
Нужно обязательно сохранить эту самобытную провинциальную команду - украшение чемпионата.
+1
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GregWS
Как же они надоели, уже даже не смешно.
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YOKODZUMA
Ответ Владимир Данилов
Тот случай, когда не знаешь смысл слова "пятилетний".
Но знаешь смысл слова сказочный
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Ропша
Пятый, третий они нашли друг друга.
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Francesc Fàbregas
Тотал Б2,5 Талалаевых за сезон доехал
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Владимир Данилов
Тот случай, когда не знаешь смысл слова "пятилетний".
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Александр Баскаков
Ответ MrWillSee
Рекорд Ростова - 7, поднажмут Химки еще?)
Это когда же , 70 лет назад ?
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Александр Баскаков
Ответ Carver
Талалаев же неплохой, средний тренер по меркам РПЛ. Зачем он постоянно в такие авантюры вписывается?
Да потому что на хлеб с икрой надо )))
+4
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+4
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Анатолий Рощин
Ответ Carver
Талалаев же неплохой, средний тренер по меркам РПЛ. Зачем он постоянно в такие авантюры вписывается?
Так, в другие не приглашают...
+4
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Александр Баскаков
Юрана уволили чтобы не выигрывал у Московии ,им нужен был клуб чтобы снимала Москва по 6 очков ,а тут вдруг хорошо начали ,ага ,зачем ,надо уволить понеслась ,Гогниев это вообще не тренер ,Талалаев не спасет уже
0
-3
-3
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Romano1985
На самом деле , тренер он грамотный . Да и по тв , вылет себя достойно , принял КС в разобранном виде , результаты все же были … вот только уходит он всего-навсего и от всех со скандалами … либо просто плохо … в любом случае КС играть именно с командой которую теперь тренирует он … глянем .
0
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Кот Егрис
бабки отмывают что-ли.
+1
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Slot_Receiver
Наконец-то опытный тренер сумеет найти правильное место на поле сыну главного акционера
+4
0
+4
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MatrosBabay
С опроса поржал, но не проголосовал)))
+1
0
+1
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.ru
в принципе, Химкам можно уже не заморачиваться с фамилиями тренеров... достаточно присваивать им порядковый номер
+9
0
+9
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avcgloronalduMU
кринж лига
+3
-1
+2
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Carver
Талалаев же неплохой, средний тренер по меркам РПЛ. Зачем он постоянно в такие авантюры вписывается?
+10
0
+10
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MrWillSee
Рекорд Ростова - 7, поднажмут Химки еще?)
+1
0
+1
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MrWillSee
Дайте ему поработать!!
0
0
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