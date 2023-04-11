У «Химок» – пятый (!) тренер за сезон. А у Талалаева – третий клуб! Союз идеален ❤️

Две команды тренера могут вылететь.

У «Химок» – новый тренер! Встречайте, Андрей Талалаев! Приступает прямо сегодня, прямо сейчас.

«Поступило приглашение к серьезной долгосрочной работе . Рад, что вернулся, мне здесь все знакомо. Передо мной поставлены не только краткосрочные задачи, но и задачи по созданию структуры, которая включает в себя не только главную команду и подготовку молодежи, но и работу всего футбольного кластера в Московской области.

Прихожу сюда не один, а вместе со своим тренерским штабом. Про амбиции громких слов говорить не буду. Приложим все усилия, чтобы максимально эффективно отработать оставшийся этап чемпионата», – объяснил Талалаев свое появление в «Химках».

Немного фактов:

• Талалаев – пятый тренер «Химок» в этом сезоне . Загибаем пальцы: Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев, Ринат Билялетдинов – и теперь Талалаев.

Кажется, проклятие Сергея Юрана остановить невозможно: после его увольнения команда выиграла всего 1 матч из 24 (18 проиграла, 5 свела вничью).

• Для Талалаева «Химки» – третий клуб в этом сезоне. Он начинал его в «Ахмате», в сентябре его уволили. Через месяц принял «Торпедо», в марте его уволили. И вот меньше чем через месяц он возглавил «Химки». В этом сезоне он может установить уникальное достижение – вылететь сразу с двумя командами (а еще одна может финишировать в тройке – хороший разброс).

• Талалаев уже работал в «Химках» – в сезоне-2019/20. Тогда он с командой шел на третьем месте в ФНЛ, однако ушел, когда клуб «сменил вектор развития» и решил не выходить в РПЛ. Но это была предыдущая эпоха – до появления в клубе инвестора Туфана Садыгова. Кстати, при Сергее Юране, который сменил Талалаева, «Химки» все же оказались в Премьер-лиге, но долго думали, заявляться или нет – меняли позицию несколько раз за два месяца

• Талалаеву дали в «Химках» пятилетний контракт! И это за восемь туров до конца сезона, когда команда идет в зоне вылета. Кажется, в тренера очень сильно верят – ну или он очень верит в «Химки». «Он точно не на один год приехал. Посчитали его лучшим кандидатом на долгосрочную перспективу», – сказал Садыгов.

Предусматривается ли в пятилетнем контракте компенсация за увольнение, как в европейских топ-клубах?

• Кстати, еще в октябре «Химки» безгранично верили в Спартака Гогниева, который подхватил команду в сентябре. Когда команда не выигрывала в 14 матчах подряд, Садыгов говорил: «У Гогниева безлимитный кредит доверия. Как может быть безлимитное доверие после 14 игр без побед? Спросите».

Безлимитный кредит доверия закончился спустя полгода. Какой получится долгосрочная перспектива Талалаева?

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов