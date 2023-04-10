Fan ID и трибуны: минимум за 20 лет на «Локо» – «Зенит», новый рост «Спартака», антирекорд в Грозном

Подводим итоги тура по посещаемости.

У «Спартака» рост от тура к туру: 4 281 – 5 002 – 5 849 – 8 985

3:3 с «Динамо» увидели 8 985 зрителей. Это лучший показатель для «Спартака» этой весной (в РПЛ): на «Урал» приходило 4 281, «Факел» – 5 002, «Ахмат» – 5 849. Но даже дерби все равно собрало меньше, чем кубковая игра в марте с тем же «Уралом» (9 595), где Fan ID не требовался.

Осенью клуб в среднем собирал 12 584 зрителя – и это на фоне начавшегося фанатского бойкота и ограничений вместимости из-за приказа МВД (на стадион не пускали более 15 тысяч человек). Антирекордом сезона до марта была игра с «Химками» на 10 631 человека.

Даже осенью-2021 с ковидными ограничениями на дерби с «Динамо» посещаемость была выше, чем сейчас – 10 443.

Меньше 4 тысяч на ЦСКА – хуже было лишь однажды в сезоне

На «ВЭБ Арене» снова грустно: 3 970 зрителей на игре с «Химками». До этого топ-вывеска с «Зенитом» привлекла 9 974 человека, а весна началась для ЦСКА с 2 680 зрителей на «Крыльях» (худший результат в сезоне).

Похоже, в обычных матчах 2-4 тысячи – теперь норма для московского клуба. Даже в ноябре-2021 с ковидными ограничениями на матче с «Химками» было лучше – 4 240.

В среднем до зимнего перерыва на ЦСКА ходили 11 604 человека. Ни разу не было менее 6 202 («Урал» в первом туре).

Посещаемость «Торпедо» в «Лужниках» в 3,7 раза хуже, чем до Fan ID

В предыдущем домашнем матче «Торпедо» на «Арену Химки» пришли легендарные 207 человек. На «Факел» в этот раз пришло заметно больше, чем на «Урал» тогда – 1626 зрителей. Но это связано не с соперником, а со стадионом: «Торпедо» вернулось в «Лужники». Да, поле после митинга 23 февраля наконец подготовили к футболу.

На фоне осенней части сезона это все равно провал: средняя посещаемость «Торпедо» в «Лужниках» тогда была 6 016 (в 3,7 раз лучше, чем сейчас). Меньше 3 905 человек в «Лужниках» до Fan ID не собиралось – столько приходило на игру с «Крыльями».

Антирекорд сезона для «Ахмата» – впервые меньше 4 тысяч. Все футболисты клуба против Fan ID

«Урал» снова не вызывает интереса у зрителей. На этот раз их матч с «Ахматом» собрал в Грозном всего 3 965 человек. Это хуже, чем даже игра между этими командами в период ковидных ограничений осенью 2021-го: тогда игру посетило 6 389 болельщиков.

Худший показатель «Ахмата» в первой части текущего сезона – 7 120 зрителей, а средняя посещаемость за тот период – 8 126. Весной началось драматичное падение: 4100 на матче с «Оренбургом», 6 322 пришли на «Локо» и теперь совсем уж грустные 3 965 зрителей.

Хавбек «Ахмата» Иван Олейников категоричен: «У нас [в клубе] никто не поддерживает Fan ID. Думаю, так во всех клубах. Посмотрим, как будет в следующем сезоне. Надеюсь, отменят».

«Сочи» второй матч подряд близки к антирекорду

На «Сочи» – «Крылья Советов» пришли 2 386 человек. Это третий результат сезона в списке худших: предыдущую домашнюю игру сочинцев с «Оренбургом» смотрели только 1 711 человек, а октябрьский матч с «Уралом» посетили лишь 1 664 зрителя.

До зимнего перерыва «Фишт» принимал в среднем по 3 586 зрителей. Не забываем, что Fan ID действовал на сочинской арене с начала чемпионата.

Матч «Сочи» с теми же «Крыльями» в марте 2022-го – 3 807 (в 1,6 раза больше, чем сейчас).

«Краснодар» просел в 2,3 раза в сравнении с весной. Зато на Кубок России ходит по 26 тысяч

Матч «Краснодара» и «Пари НН» собрал 10 677 зрителей. На фоне остальных «Краснодар» показывает приличные цифры: в предыдущей игре с «Динамо» на стадион пришли 13 256 человек.

Но ведь осенью на «Краснодар» стабильно собиралось по 20-30 тысяч болельщиков (в среднем – 24 336, в 2,3 раза больше, чем пришло сейчас на «Пари НН»). Антирекорд первой части сезона – 16 125 на «Оренбурге» в первом туре.

Показателен Кубок России, где паспорт болельщика не требуется: в сентябре на матч с тем же «НН» пришло в полтора раза больше – 15 096, а на «Ростове» на этой неделе собралось 25 895 человек.

На «Локомотив» – «Зенит» так мало зрителей не было 20 лет (без учета сезонов с ковидом)

10 859 зрителей – так плохо на матч между «Локо» и «Зенитом» не ходили 20 лет (без учета игр с коронавирусными ограничениями). В марте 2003-го на игру в Москве пришли 4 тысячи болельщиков: тогда «Зенит» победил 2:1, Аршавина отдал две голевые, а Кержаков забил победный.

Правда, это все равно лучше, чем средняя посещаемость «Локомотива» в первой части текущего сезона (8 959). И в 3+ раза больше, чем на «Краснодаре» (3 335 человек) в предыдущем домашнем матче.

А вот до ковида две последние игры между «Локо» и «Зенитом» (в Москве) собирали больше 21 тысячи человек. Кажется, эти времена давно в прошлом.

Фото: трансляция «Матч ТВ»