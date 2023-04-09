Только Дзюба обгоняет Облякова по гол+пас в 2023-м. Новый лидер ЦСКА?
ЦСКА спокойно разобрался с «Химками» (3:0) – первый тайм закончился со счетом 2:0, в обоих голах поучаствовал Иван Обляков.
На 33-й минуте полузащитник получил пас от Чалова, развернулся у границы штрафной и уложил мяч в угол.
А через 4 минуты уже сам Обляков вывел Зайнутдинова к воротам – и тот спокойно переиграл Митрюшкина.
Во втором тайме Иван еще добавил удар в штангу и создал опасный момент для Чалова. Впрочем, ЦСКА и без участия Облякова забил третий.
Обляков шикарно играет весной – у полузащитника уже четыре матча подряд в РПЛ с голевыми действиями. Если считать с осенней частью чемпионата, то даже 5 игр подряд.
❄️ «Динамо» (1:2) – 1 гол + красная карточка
☀️ «Крылья Советов» (4:0) – 1 гол
☀️ «Зенит» (1:0) – 1 ассист
☀️ «Факел» (2:0) – 1 гол
☀️ «Химки» (3:0) – 1 гол + 1 ассист
В весенней части больше очков по гол+пас только у Артема Дзюбы – 6+1. У Облякова 3+2, столько же набрал Джон Кордоба из «Краснодара» – 4+1.
Единственную игру, которую Обляков пропустил в весенней части РПЛ из-за красной карточки, ЦСКА проиграл «Сочи» 0:2. Правда, результативность Ивана заметна только в Премьер-лиге – в четырех матчах Кубка России и двух матчах за сборную у него ни одного гола и ни одного ассиста.
Но в РПЛ он вполне претендует на звание лучшего игрока весны. А ЦСКА продолжает бороться за второе место в РПЛ: четыре победы подряд – серьезная заявка на успех команды Федотова. До «Ростова» остается 3 очка, и у команды Карпина есть матч в запасе.
В РПЛ ворвался лучший бомбардир Второй лиги. Вот его рассказ про тай-бо Талалаева, «горки» Ташуева и обиду на Гончаренко
- Дата проведения
- 9 апреля, 16.30, «ВЭБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 33 Обляков, 2:0 – 37 Зайнутдинов, 3:0 – 61 Карраскаль.
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ЦСКА –
Тороп, Гайич, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша (Набабкин, 70), Зайнутдинов (Носков, 71), Здьелар, Обляков (Мухин, 84), Мендес, Заболотный (Карраскаль, 46), Чалов (Ермаков, 71).
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Химки –
Митрюшкин, Голубович (Скворцов, 83), Чежия, Тассано, Лео Андраде, Антич, Гулиев, Магомедов (Гбане, 67), Маркос Гильерме (Дулаев, 82), Руденко (Хубулов, 67), Садыгов (Долгов, 46).
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Но собственно говоря возможно именно в этом и была главная проблема, он не центральный полузащитник. А Гончаренко его почему-то всегда туда ставил.
Полезный универсал, везде свой средний уровень держит.
При этом естественно надо отметить, что брака и позиционных ошибок хватает у него, спору нет, да только почему-то некоторые обращают внимание только на них, игнорируя все плюсы.