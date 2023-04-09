Только Дзюба обгоняет Облякова по гол+пас в 2023-м. Новый лидер ЦСКА?

ЦСКА спокойно разобрался с «Химками» (3:0) – первый тайм закончился со счетом 2:0, в обоих голах поучаствовал Иван Обляков.

На 33-й минуте полузащитник получил пас от Чалова, развернулся у границы штрафной и уложил мяч в угол.

А через 4 минуты уже сам Обляков вывел Зайнутдинова к воротам – и тот спокойно переиграл Митрюшкина.

Во втором тайме Иван еще добавил удар в штангу и создал опасный момент для Чалова. Впрочем, ЦСКА и без участия Облякова забил третий.

Обляков шикарно играет весной – у полузащитника уже четыре матча подряд в РПЛ с голевыми действиями. Если считать с осенней частью чемпионата, то даже 5 игр подряд.

❄️ «Динамо» (1:2) – 1 гол + красная карточка

☀️ «Крылья Советов» (4:0) – 1 гол

☀️ «Зенит» (1:0) – 1 ассист

☀️ «Факел» (2:0) – 1 гол

☀️ «Химки» (3:0) – 1 гол + 1 ассист

В весенней части больше очков по гол+пас только у Артема Дзюбы – 6+1. У Облякова 3+2, столько же набрал Джон Кордоба из «Краснодара» – 4+1.

Единственную игру, которую Обляков пропустил в весенней части РПЛ из-за красной карточки, ЦСКА проиграл «Сочи» 0:2. Правда, результативность Ивана заметна только в Премьер-лиге – в четырех матчах Кубка России и двух матчах за сборную у него ни одного гола и ни одного ассиста.

Но в РПЛ он вполне претендует на звание лучшего игрока весны. А ЦСКА продолжает бороться за второе место в РПЛ: четыре победы подряд – серьезная заявка на успех команды Федотова. До «Ростова» остается 3 очка, и у команды Карпина есть матч в запасе.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков