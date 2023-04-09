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Только Дзюба обгоняет Облякова по гол+пас в 2023-м. Новый лидер ЦСКА?

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Иван Обляков Иван Обляков
Футбол Футбол

ЦСКА спокойно разобрался с «Химками» (3:0) – первый тайм закончился со счетом 2:0, в обоих голах поучаствовал Иван Обляков. 

На 33-й минуте полузащитник получил пас от Чалова, развернулся у границы штрафной и уложил мяч в угол.

А через 4 минуты уже сам Обляков вывел Зайнутдинова к воротам – и тот спокойно переиграл Митрюшкина.

Во втором тайме Иван еще добавил удар в штангу и создал опасный момент для Чалова. Впрочем, ЦСКА и без участия Облякова забил третий.

Обляков шикарно играет весной – у полузащитника уже четыре матча подряд в РПЛ с голевыми действиями. Если считать с осенней частью чемпионата, то даже 5 игр подряд.

❄️ «Динамо» (1:2) – 1 гол + красная карточка

☀️ «Крылья Советов» (4:0) – 1 гол

☀️ «Зенит» (1:0) – 1 ассист

☀️ «Факел» (2:0) – 1 гол

☀️ «Химки» (3:0) – 1 гол + 1 ассист

В весенней части больше очков по гол+пас только у Артема Дзюбы – 6+1. У Облякова 3+2, столько же набрал Джон Кордоба из «Краснодара» – 4+1. 

Единственную игру, которую Обляков пропустил в весенней части РПЛ из-за красной карточки, ЦСКА проиграл «Сочи» 0:2. Правда, результативность Ивана заметна только в Премьер-лиге – в четырех матчах Кубка России и двух матчах за сборную у него ни одного гола и ни одного ассиста.

Но в РПЛ он вполне претендует на звание лучшего игрока весны. А ЦСКА продолжает бороться за второе место в РПЛ: четыре победы подряд – серьезная заявка на успех команды Федотова. До «Ростова» остается 3 очка, и у команды Карпина есть матч в запасе.

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ЦСКА – Химки 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
9 апреля, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 33 Обляков, 2:0 – 37 Зайнутдинов, 3:0 – 61 Карраскаль.
ЦСКАТороп, Гайич, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша (Набабкин, 70), Зайнутдинов (Носков, 71), Здьелар, Обляков (Мухин, 84), Мендес, Заболотный (Карраскаль, 46), Чалов (Ермаков, 71).
ХимкиМитрюшкин, Голубович (Скворцов, 83), Чежия, Тассано, Лео Андраде, Антич, Гулиев, Магомедов (Гбане, 67), Маркос Гильерме (Дулаев, 82), Руденко (Хубулов, 67), Садыгов (Долгов, 46).
Предупреждения:
Скворцов (88), Мухин (89).

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

15 комментариев

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RembaXXX
Ответ Alex Metallov
Обляков уже второй сезон подряд играет очень хорошо. В прошлом году левого защитника играл довольно успешно. А вот первые три сезона он был очень плох. Постоянные ошибки, результативные привозы, крутился, как волчок в центре поля, не знал куда пас отдать. Но собственно говоря возможно именно в этом и была главная проблема, он не центральный полузащитник. А Гончаренко его почему-то всегда туда ставил.
Легендарное вращение на 93й минуте все помнят))
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Hilperico
Колобочек прямо расцвел весной. Лишь только перестали им затыкать дыры и ставить то опорником, то левым защитником)
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jonnysilverhand01
Я еще с 2004 верил в тебя обляков, браво ванек !
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9черное
Ответ Shuller18
Он нормальный игрок, сто раз уже говорил, далеко не худший в РПЛ и в ЦСКА в частности. 5+4 уже оформил, причем отмечался результативными действиями не только с условными Химками, но и со Спартаком, Динамо и Зенитом. Полезный универсал, везде свой средний уровень держит.
Плюс играл в основе при каждом абсолютно тренере
+3
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Alex Metallov
Ответ Михаил Тихомиров
Хейтеры Облякова очень радуют. До этого на любое его положительное действие говорили, что раз в год и палка стреляет. Потом стали говорить также, но уже про один конкретный матч. А теперь уже речь пошла о "всего лишь ударном месяце". При этом естественно надо отметить, что брака и позиционных ошибок хватает у него, спору нет, да только почему-то некоторые обращают внимание только на них, игнорируя все плюсы.
Обляков уже второй сезон подряд играет очень хорошо. В прошлом году левого защитника играл довольно успешно. А вот первые три сезона он был очень плох. Постоянные ошибки, результативные привозы, крутился, как волчок в центре поля, не знал куда пас отдать.
Но собственно говоря возможно именно в этом и была главная проблема, он не центральный полузащитник. А Гончаренко его почему-то всегда туда ставил.
+2
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Кони_Сопрано
Да не, это ошибка какая-то, все же знают что Ваня бревно - комментаторы на спортсе не могут ошибаться.
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Ибн Хоттабыч
Ваня весной хорош. А сегодня безусловно лучший. Не знаю как вам, мне в сегодняшней игре ещё Мендес понравился. Ну а Мойзес хорош как всегда. Надо выкупать обязательно.
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GrandLoG
Ответ Shuller18
Он нормальный игрок, сто раз уже говорил, далеко не худший в РПЛ и в ЦСКА в частности. 5+4 уже оформил, причем отмечался результативными действиями не только с условными Химками, но и со Спартаком, Динамо и Зенитом. Полезный универсал, везде свой средний уровень держит.
Интересная характеристика для игрока ведущего игру команды. Не худший в команде. Не худший в лиге
+4
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GrandLoG
Он сейчас просто ведёт игру ЦСКА, как в том сезоне, когда ЦСКА на зимней перерыв на первом месте уходил. Хочется верить, что он вырос и больше не будет спадов. Скорость мышления, пасы на любые расстояния,, всё отлично, только с завершением немного беда, но для этого другие игроки есть
+1
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Сергей Сдобнов
Ответ Иван Иванов
свадьба пошла Ивану на пользу ! Удачи !
Неё, это он усы сбрил. А ещё краска уже смылась с головы
+1
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Shuller18
Ответ Михаил Тихомиров
Хейтеры Облякова очень радуют. До этого на любое его положительное действие говорили, что раз в год и палка стреляет. Потом стали говорить также, но уже про один конкретный матч. А теперь уже речь пошла о "всего лишь ударном месяце". При этом естественно надо отметить, что брака и позиционных ошибок хватает у него, спору нет, да только почему-то некоторые обращают внимание только на них, игнорируя все плюсы.
Он нормальный игрок, сто раз уже говорил, далеко не худший в РПЛ и в ЦСКА в частности. 5+4 уже оформил, причем отмечался результативными действиями не только с условными Химками, но и со Спартаком, Динамо и Зенитом.
Полезный универсал, везде свой средний уровень держит.
+10
-5
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ник бк
Точно без голов в ближайшем будущем. Нубик!
0
-2
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Михаил Тихомиров
Хейтеры Облякова очень радуют. До этого на любое его положительное действие говорили, что раз в год и палка стреляет. Потом стали говорить также, но уже про один конкретный матч. А теперь уже речь пошла о "всего лишь ударном месяце".
При этом естественно надо отметить, что брака и позиционных ошибок хватает у него, спору нет, да только почему-то некоторые обращают внимание только на них, игнорируя все плюсы.
+11
-2
+9
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Иван Иванов
свадьба пошла Ивану на пользу ! Удачи !
+4
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antitoxic
Привет скейтерам
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