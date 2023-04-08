Безумные 3:3 «Спартака» и «Динамо»: привозы Селихова, дубль Соболева и первый с октября гол Захаряна

Настоящее шоу.

«Спартак» и «Динамо» выдали ярчайшее дерби (3:3) – с дублем Соболева, ошибками Селихова и голом Захаряна (наконец-то!).

Защитники помогали соперникам забивать: Денисов ассистировал Захаряну, Даса странно бросил Бальде

Все началось уже на 7-й минуте: Хлусевич, начинавший справа в защите, ворвался через левый полуфланг в штрафную, получил заброс от партнера и прострелил на линию вратарской. Там все забыли Александра Соболева – и он вонзил мяч в сетку над Шуниным – 1:0.

В первые полчаса больше не было важных событий, кроме травмы Хлусевича – он ушел с поля на 21-й минуте, неудачно подкатившись под соперника (еще и желтую получил), а заменил его Даниил Денисов. И именно Денисов стал соучастником первого гола «Динамо» на 35-й: Тюкавин с довольно острого угла перекинул Селихова, мяч катился мимо ворот, правда, этого не почувствовал Денисов. Он выбил мяч прямо на Захаряна, который оказался перед воротами один и спокойно воткнул в пустые.

Первый его гол с октября – да, аж 14 сухих матчей.

«Спартак» оперативно отреагировал. «Динамо» дважды подряд обрезалось в центре, и на второй раз красно-белые не простили: Игнатов в касание покатил на ход Бальде, и что-то странное выдал правый защитник «Динамо» Эли Даса: сначала упустил нападающего, потом просто бросил его и побежал страховать партнеров в центр штрафной. У сенегальца было несколько секунд, чтобы подумать – и он точно покатил мимо Шунина.

Странный маневр Даса.

А дальше что-то случилось с Селиховым. Когда он еще так ошибался?

«Динамо» ответило и на второй гол, причем получилось комично. После подачи углового Александр Селихов неловко махнул мимо мяча, и тот от ноги Соболева закатился в пустые ворота – 2:2. А у нападающего «Спартака» дубль – правда, весьма специфический.

Во втором тайме вратарь «Спартака» снова выдал нечто странное. На 66-й минуте Денис Макаров с правого фланга грузил в штрафную, подкручивая в ворота – искал пасом Тюкавина, который боролся с защитником. Но Константин до мяча не дотянулся, а вот Селихов застрял в полупозиции – и смотрел, как мяч после подачи закатывается в угол, никого не коснувшись.

Но «Спартак» все же отыгрался. Даса уронил Романа Зобнина в штрафной при подаче углового, Сергей Иванов показал на точку. Его подозвали посмотреть повтор, и ростовский реф убедился в своем решении. Соболев забил с 11 метров и оформил уже легальный дубль – 3:3!

Что теперь в турнирной таблице?

• «Спартак» не выигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах. В РПЛ красно-белые потеряли второе место: отстают от «Ростова» на 2 очка, но у команды Валерия Карпина игра в запасе. Про гонку за «Зенитом» теперь уже никто не думает.

• У «Динамо» тоже не лучший отрезок – две победы в девяти последних матчах. Бело-голубые пропустили на четвертое место «Ахмат» (у них по 36 очков, но по доппоказателям грозненцы выше).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов