Безумные 3:3 «Спартака» и «Динамо»: привозы Селихова, дубль Соболева и первый с октября гол Захаряна
Настоящее шоу.
«Спартак» и «Динамо» выдали ярчайшее дерби (3:3) – с дублем Соболева, ошибками Селихова и голом Захаряна (наконец-то!).
Защитники помогали соперникам забивать: Денисов ассистировал Захаряну, Даса странно бросил Бальде
Все началось уже на 7-й минуте: Хлусевич, начинавший справа в защите, ворвался через левый полуфланг в штрафную, получил заброс от партнера и прострелил на линию вратарской. Там все забыли Александра Соболева – и он вонзил мяч в сетку над Шуниным – 1:0.
В первые полчаса больше не было важных событий, кроме травмы Хлусевича – он ушел с поля на 21-й минуте, неудачно подкатившись под соперника (еще и желтую получил), а заменил его Даниил Денисов. И именно Денисов стал соучастником первого гола «Динамо» на 35-й: Тюкавин с довольно острого угла перекинул Селихова, мяч катился мимо ворот, правда, этого не почувствовал Денисов. Он выбил мяч прямо на Захаряна, который оказался перед воротами один и спокойно воткнул в пустые.
Первый его гол с октября – да, аж 14 сухих матчей.
«Спартак» оперативно отреагировал. «Динамо» дважды подряд обрезалось в центре, и на второй раз красно-белые не простили: Игнатов в касание покатил на ход Бальде, и что-то странное выдал правый защитник «Динамо» Эли Даса: сначала упустил нападающего, потом просто бросил его и побежал страховать партнеров в центр штрафной. У сенегальца было несколько секунд, чтобы подумать – и он точно покатил мимо Шунина.
Странный маневр Даса.
А дальше что-то случилось с Селиховым. Когда он еще так ошибался?
«Динамо» ответило и на второй гол, причем получилось комично. После подачи углового Александр Селихов неловко махнул мимо мяча, и тот от ноги Соболева закатился в пустые ворота – 2:2. А у нападающего «Спартака» дубль – правда, весьма специфический.
Во втором тайме вратарь «Спартака» снова выдал нечто странное. На 66-й минуте Денис Макаров с правого фланга грузил в штрафную, подкручивая в ворота – искал пасом Тюкавина, который боролся с защитником. Но Константин до мяча не дотянулся, а вот Селихов застрял в полупозиции – и смотрел, как мяч после подачи закатывается в угол, никого не коснувшись.
Но «Спартак» все же отыгрался. Даса уронил Романа Зобнина в штрафной при подаче углового, Сергей Иванов показал на точку. Его подозвали посмотреть повтор, и ростовский реф убедился в своем решении. Соболев забил с 11 метров и оформил уже легальный дубль – 3:3!
Что теперь в турнирной таблице?
• «Спартак» не выигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах. В РПЛ красно-белые потеряли второе место: отстают от «Ростова» на 2 очка, но у команды Валерия Карпина игра в запасе. Про гонку за «Зенитом» теперь уже никто не думает.
• У «Динамо» тоже не лучший отрезок – две победы в девяти последних матчах. Бело-голубые пропустили на четвертое место «Ахмат» (у них по 36 очков, но по доппоказателям грозненцы выше).
- Дата проведения
- 8 апреля, 19.30, «Открытие Банк Арена»
- Голы:
- 1:0 – 7 Соболев, 1:1 – 35 Захарян, 2:1 – 40 Кейта Бальде, 2:2 – 45, автогол Соболев, 2:3 – 66 Макаров, 3:3 – 88, пенальти Соболев.
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Спартак –
Селихов, Чернов, Литвинов, Томаш Тавареш (Классен, 80), Зобнин, Мартинс Перейра, Пруцев (Маслов, 80), Игнатов (Зиньковский, 61), Хлусевич (Денисов, 22), Кейта Бальде (Мелешин, 61), Соболев.
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Динамо –
Шунин, Даса, Сазонов, Маричаль (Майсторович, 46), Скопинцев (Паршивлюк, 90), Фомин, Захарян, Гагнидзе, Нгамале (Гладышев, 90), Макаров (Грулев, 90), Тюкавин (Смолов, 68).
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
P.S.
Когда судей начнут сажать за коррупцию? Только купленный судья, после того как его позвали на ВАР, что бы он изменил своё решение после нырка Зобнина, ставит на точку, да ещё и жёлтую даёт невиновному игроку!? Здесь 100% жёлтая Зобнину за симуляцию! Позорище!!!!!
P.S.
Судейка Иванов был лучшим в составе "пищевика"!
Зобнин артист )))
Вообще смешной футбол получился - РПЛ))))