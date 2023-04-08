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Безумные 3:3 «Спартака» и «Динамо»: привозы Селихова, дубль Соболева и первый с октября гол Захаряна

Александр Соболев Александр Соболев
Даниил Денисов Даниил Денисов
Эли Даса Эли Даса
Динамо Москва Динамо Москва
Кейта Бальде Кейта Бальде
Арсен Захарян Арсен Захарян
Спартак Спартак
Александр Селихов Александр Селихов
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Настоящее шоу.

«Спартак» и «Динамо» выдали ярчайшее дерби (3:3) – с дублем Соболева, ошибками Селихова и голом Захаряна (наконец-то!). 

Защитники помогали соперникам забивать: Денисов ассистировал Захаряну, Даса странно бросил Бальде

Все началось уже на 7-й минуте: Хлусевич, начинавший справа в защите, ворвался через левый полуфланг в штрафную, получил заброс от партнера и прострелил на линию вратарской. Там все забыли Александра Соболева – и он вонзил мяч в сетку над Шуниным – 1:0.

В первые полчаса больше не было важных событий, кроме травмы Хлусевича – он ушел с поля на 21-й минуте, неудачно подкатившись под соперника (еще и желтую получил), а заменил его Даниил Денисов. И именно Денисов стал соучастником первого гола «Динамо» на 35-й: Тюкавин с довольно острого угла перекинул Селихова, мяч катился мимо ворот, правда, этого не почувствовал Денисов. Он выбил мяч прямо на Захаряна, который оказался перед воротами один и спокойно воткнул в пустые. 

Первый его гол с октября – да, аж 14 сухих матчей. 

«Спартак» оперативно отреагировал. «Динамо» дважды подряд обрезалось в центре, и на второй раз красно-белые не простили: Игнатов в касание покатил на ход Бальде, и что-то странное выдал правый защитник «Динамо» Эли Даса: сначала упустил нападающего, потом просто бросил его и побежал страховать партнеров в центр штрафной. У сенегальца было несколько секунд, чтобы подумать – и он точно покатил мимо Шунина.

Странный маневр Даса.

А дальше что-то случилось с Селиховым. Когда он еще так ошибался? 

«Динамо» ответило и на второй гол, причем получилось комично. После подачи углового Александр Селихов неловко махнул мимо мяча, и тот от ноги Соболева закатился в пустые ворота – 2:2. А у нападающего «Спартака» дубль – правда, весьма специфический.

Во втором тайме вратарь «Спартака» снова выдал нечто странное. На 66-й минуте Денис Макаров с правого фланга грузил в штрафную, подкручивая в ворота – искал пасом Тюкавина, который боролся с защитником. Но Константин до мяча не дотянулся, а вот Селихов застрял в полупозиции – и смотрел, как мяч после подачи закатывается в угол, никого не коснувшись.

Но «Спартак» все же отыгрался. Даса уронил Романа Зобнина в штрафной при подаче углового, Сергей Иванов показал на точку. Его подозвали посмотреть повтор, и ростовский реф убедился в своем решении. Соболев забил с 11 метров и оформил уже легальный дубль – 3:3!

Что теперь в турнирной таблице?

• «Спартак» не выигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах. В РПЛ красно-белые потеряли второе место: отстают от «Ростова» на 2 очка, но у команды Валерия Карпина игра в запасе. Про гонку за «Зенитом» теперь уже никто не думает.

• У «Динамо» тоже не лучший отрезок – две победы в девяти последних матчах. Бело-голубые пропустили на четвертое место «Ахмат» (у них по 36 очков, но по доппоказателям грозненцы выше).

Спартак – Динамо 3:3 (2:2, 1:1)
Дата проведения
8 апреля, 19.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Соболев, 1:1 – 35 Захарян, 2:1 – 40 Кейта Бальде, 2:2 – 45, автогол Соболев, 2:3 – 66 Макаров, 3:3 – 88, пенальти Соболев.
СпартакСелихов, Чернов, Литвинов, Томаш Тавареш (Классен, 80), Зобнин, Мартинс Перейра, Пруцев (Маслов, 80), Игнатов (Зиньковский, 61), Хлусевич (Денисов, 22), Кейта Бальде (Мелешин, 61), Соболев.
ДинамоШунин, Даса, Сазонов, Маричаль (Майсторович, 46), Скопинцев (Паршивлюк, 90), Фомин, Захарян, Гагнидзе, Нгамале (Гладышев, 90), Макаров (Грулев, 90), Тюкавин (Смолов, 68).
Предупреждения:
Фомин (14), Хлусевич (20), Сазонов (53), Майсторович (64), Соболев (78), Даса (87).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

66 комментариев

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Pertinax Gandi
Пять нелепых голов и левый пеналь. То есть счёт должен был быть 0:0.
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ДМ-1чемпион
"Лучшим" был судейка Иванов ..............................в составе "пищевика"!
P.S.
Когда судей начнут сажать за коррупцию? Только купленный судья, после того как его позвали на ВАР, что бы он изменил своё решение после нырка Зобнина, ставит на точку, да ещё и жёлтую даёт невиновному игроку!? Здесь 100% жёлтая Зобнину за симуляцию! Позорище!!!!!
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Ринат Якупов
Селихов, случайно, не с похмелья играл? У него, вроде, вчера, днюха была. Странный матч провел.
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Леха Нету
хет-трик Соболева, исправьте
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Орыс-орыс онбаган
Ответ Сергей Кашин
Селихова на лавку, он слабое звено
Он давно не ошибался, ничего, бывает. Это не жирный макси, клиорый косясит через раз
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Орыс-орыс онбаган
Динамо все три гола халявных забило
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НавотноСтоечко
Третий гол Динамо вышел курьезным)
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Андрей Ткаченко
Страшно представить что с такой игрой будет в Питере, да что Питер уже и за Торпедо тревожно.
+2
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ФанатТоми
Автор, а что не переименовать статью. "У Динамо украли честнодобытую победу"
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Дмитрий Агалаков
Селя, видимо, от празднования дня рождения не отошёл. Ну а матч получился именно что безумным. Каким-то нелогичным. Сложно даже правильные слова подобрать, чтобы точно охарактеризовать эту игру.
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Stas.P
Куда защитник Динамо побежал? Это даже не азы ДЮСШ, это логика тупо.
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thesuperdrum
Соболев поддержал болельщиков после поражения?
0
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Victor Pavlovuch
Ответ Гекдениз Кардениз
Склихов выдал ужасный матч закидали гмном , у всех бывает если сейчас загнобить игрок может и поплыть как Пися Ростовский вспомнивший молодость , все забыли как он год назад в ЛЕ тащил все что летит , сразу шуткйки поперли что уровень Амкара держит итд итп
Если один раз спас , а сто раз привез - это класс? Вы болелы Спартака закидывает г .. Максименко, а это полено позволите в ранг супер вратарей! Так что нечего на зеркало пинять, коли вратарь дно!
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Nick Crosier
Ну как? Еще поборется за чемпионство Спартак?
0
-3
-3
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Посторонним В
В классической драматургии это шоу называется "комедия ошибок".
0
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0
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Посторонним В
Ответ -Ancient-
Один уровень как по мне.
да погодите вы с выводами. Один матч - для этого слишком мало. Может парень немного угорел)...
0
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ДМ-1чемпион
Пенальти наилевейший! Зобнин нырял уже до контакта с Дасой! Позорники!
P.S.
Судейка Иванов был лучшим в составе "пищевика"!
+6
-3
+3
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Andreew
Дельфинариум дает очередное подмокшее шоу.
+6
-2
+4
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Sergey Cher
Какой же неприятный персонаж Соболев (((
Зобнин артист )))
Вообще смешной футбол получился - РПЛ))))
+7
-2
+5
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Ленид Вилькин
Ответ GromwuD
давно мы не видели такого фирменного дворового футбола)))))
Да точный дыр-дыр,а Селю поставили мячи с сеточки вынымать !
+1
0
+1
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Антон Белименко
Ответ ФанатТоми
зато факанакел выиграли кое как и за чемпионство заговорили)))))))))))))))))))))))
Не знаю, кто там за чемпионство говорил, в Спартаке никто об этом не говорит
+2
0
+2
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ФанатТоми
Ответ Антон Белименко
У Спартака по прежнему 0 побед в матчах с первой шестёркой в таблице
зато факанакел выиграли кое как и за чемпионство заговорили)))))))))))))))))))))))
0
-1
-1
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Гекдениз Кардениз
Склихов выдал ужасный матч закидали гмном , у всех бывает если сейчас загнобить игрок может и поплыть как Пися Ростовский вспомнивший молодость , все забыли как он год назад в ЛЕ тащил все что летит , сразу шуткйки поперли что уровень Амкара держит итд итп
+2
0
+2
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Дмитрий Беляев
Короче дворовый матч привозов!!!
+2
0
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ФанатТоми
Тот самый момент для спартачей, когда проигрыш выглядел бы более уважительней чем такая позорная ничья.
+4
-3
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