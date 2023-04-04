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Россия-2023
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Почти 25 тысяч на «Урал» – «Спартак» в Кубке. С Fan ID летом было в 3 раза меньше

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Будний день, без карты болельщика.

В Екатеринбурге – очередной пример влияния Fan ID на статистику посещаемости. «Урал» со «Спартаком» в Фонбет Кубке России собрали 24 778 зрителей – это рекорд сезона для уральцев и второй по посещаемости матч весны во всем российском футболе, в эпоху повсеместной карты болельщика.

Несколько цифр:

• «Урал» играл дома со «Спартаком» в августе – в Екатеринбурге уже действовал Fan ID, на игре собралось 8 931 человек. И это лучший результат «Урала» в этом сезоне РПЛ. Средняя посещаемость «Урала» в лиге – 4 234 человека.

• В Кубке России, где не требуется Fan ID, средняя посещаемость «Урала» в 1,9 раза выше, чем в РПЛ (8 056 человек). Рекорд сезона для Екатеринбурга – 15 247 болельщиков на ЦСКА, игра прошла во время чемпионата мира, во вторник и начиналась в 17:00 по местному времени – и даже в таких тяжелых обстоятельствах собрала почти в два раза больше, чем августовский «Спартак» в РПЛ.

Со «Спартаком» снова играли во вторник, начинали в 19:00 по Екатеринбургу – пришли почти 25 тысяч. Только две игры после ЧМ-2018 на стадионе «Урала» собирали больше – конечно, обе со «Спартаком». В мае 2022-го было 26 402 зрителя, в мае 2019-го – 25 733.

Апрельский матч со «Спартаком» во вторник собрал в 2,77 раза больше, чем августовский в субботу. 24 778 человек – это больше, чем в сумме на семи (!) последних домашних матчах «Урала» в РПЛ (22 772).

Похоже, что часть активных фанатов «Урала» пришла.

Но еще заметным в плане поддержки был вот этот сектор – с баннером «Сима-ленд». 

Бросается в глаза, что там люди с одинаковыми оранжевыми предметами из ткани. Ими синхронно размахивали.

«Сима-ленд» – спонсор «Урала». Это местная компания, она принадлежит эксцентричному бизнесмену Андрею Симановскому. Сотрудники «Сима-ленда» регулярно участвуют во флэшмобах – например, в День России устроили массовый патриотический с исполнением гимна России. В марте 2022-го компания провела такую акцию в поддержку Владимира Путина и армии России.

***

Благодаря победе над «Спартаком» у «Урала» точно будет еще один топовый матч Фонбет Кубка России дома – финал Пути РПЛ, там тоже две игры. Сыграют с ЦСКА или «Крыльями Советов» 19 апреля или 3 мая.

20 комментариев

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Klshk
Был на матче, никогда не чувствовал в жизни себя так небезопасно, сколько убийц вокруг, а сколько дебоширов! Понапрячут в заднее место фаеров и жгуть весь матч!
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Андрей Богдановский
Ответ WhoReadThisWillDie
Упс, в будний день собралось в 3 раза больше выходных.. а что случилось то?
Наверное, хот-дог раздавали с водой бесплатно
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niding
Ответ WhoReadThisWillDie
Упс, в будний день собралось в 3 раза больше выходных.. а что случилось то?
Посевная закончилась
0
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Klshk
Сималендовские - им без разницы че делать за выходной или за Путина поорать или за Урал, любители организационного боления (стадо)
+2
-2
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Гекдениз Кардениз
Ответ Даня Чебыкин
то у зенита рекорд, то у спартака... вывод-на урал народ ходит! =)))))
на зените хелперы активно сопротивляются Уральским аншлагам)))
0
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Forza Juve
Поводили по губам чиновникам) Красавцы
+3
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+3
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Denismark
А ведь fan id быстро сделал то, над чем долгое время думали в РФС, повысили посещаемость в Кубке)
+9
0
+9
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Тюменский медвежонок
что началось то? видно же что в Екб сейчас погода +25 градусов, а куртки по привычке надели
+2
0
+2
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Даня Чебыкин
то у зенита рекорд, то у спартака... вывод-на урал народ ходит! =)))))
+18
0
+18
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Eridan
Что скажут бестолковые терюшковы на этот факт? Впервые хочу услышать мнение этого клоуна!
+2
0
+2
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burefan
25 тысяч хулиганов без фануйди. Кошмар, как все выжили то
+5
0
+5
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StillInTheGame
страшно представить, сколько происшествий сегодня произошло с людьми, оформившими фан-айди..
вместо соседства с 5 тысячами добропорядочными согражданами оказались внутри толпы алкашей и хулиганов..
дикость какая-то
+9
0
+9
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гилберт
Спартак приехал.
+7
0
+7
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гилберт
Не сыпь мне соль на рану!...
+1
0
+1
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Кот под ногами майора
Ответ WhoReadThisWillDie
Упс, в будний день собралось в 3 раза больше выходных.. а что случилось то?
электрички на дачи отменили
+32
0
+32
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WhoReadThisWillDie
Упс, в будний день собралось в 3 раза больше выходных.. а что случилось то?
+48
0
+48
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igls54
Погода похорошела, и будний день опять-таки. Заняться-то нечем
+3
-1
+2
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Ильдар Фарукшин
Картинкиа красивая была. Глаз радовала
+11
0
+11
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Francev
Да Симановский опять отряд отрядил просто )
+5
-1
+4
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Evgeny Chebotarenko
Просто время такое, все рассаду на дачах посадили и вернулись под футбол
+42
-3
+39
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