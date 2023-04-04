Почти 25 тысяч на «Урал» – «Спартак» в Кубке. С Fan ID летом было в 3 раза меньше

Будний день, без карты болельщика.

В Екатеринбурге – очередной пример влияния Fan ID на статистику посещаемости. «Урал» со «Спартаком» в Фонбет Кубке России собрали 24 778 зрителей – это рекорд сезона для уральцев и второй по посещаемости матч весны во всем российском футболе, в эпоху повсеместной карты болельщика.

Несколько цифр:

• «Урал» играл дома со «Спартаком» в августе – в Екатеринбурге уже действовал Fan ID, на игре собралось 8 931 человек. И это лучший результат «Урала» в этом сезоне РПЛ. Средняя посещаемость «Урала» в лиге – 4 234 человека.

• В Кубке России, где не требуется Fan ID, средняя посещаемость «Урала» в 1,9 раза выше, чем в РПЛ (8 056 человек). Рекорд сезона для Екатеринбурга – 15 247 болельщиков на ЦСКА, игра прошла во время чемпионата мира, во вторник и начиналась в 17:00 по местному времени – и даже в таких тяжелых обстоятельствах собрала почти в два раза больше, чем августовский «Спартак» в РПЛ.

• Со «Спартаком» снова играли во вторник, начинали в 19:00 по Екатеринбургу – пришли почти 25 тысяч. Только две игры после ЧМ-2018 на стадионе «Урала» собирали больше – конечно, обе со «Спартаком». В мае 2022-го было 26 402 зрителя, в мае 2019-го – 25 733.

• Апрельский матч со «Спартаком» во вторник собрал в 2,77 раза больше, чем августовский в субботу. 24 778 человек – это больше, чем в сумме на семи (!) последних домашних матчах «Урала» в РПЛ (22 772).

Похоже, что часть активных фанатов «Урала» пришла.

Но еще заметным в плане поддержки был вот этот сектор – с баннером «Сима-ленд».

Бросается в глаза, что там люди с одинаковыми оранжевыми предметами из ткани. Ими синхронно размахивали.

«Сима-ленд» – спонсор «Урала». Это местная компания, она принадлежит эксцентричному бизнесмену Андрею Симановскому. Сотрудники «Сима-ленда» регулярно участвуют во флэшмобах – например, в День России устроили массовый патриотический с исполнением гимна России. В марте 2022-го компания провела такую акцию в поддержку Владимира Путина и армии России.

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Благодаря победе над «Спартаком» у «Урала» точно будет еще один топовый матч Фонбет Кубка России дома – финал Пути РПЛ, там тоже две игры. Сыграют с ЦСКА или «Крыльями Советов» 19 апреля или 3 мая.