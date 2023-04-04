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🤦‍♂️Ой… Слуцкий доказывал Уткину, что «Пари НН» играл в два ЦЗ – но все перепутал, хотя «прям внимательно смотрел»

Пари НН Пари НН
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
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Василий Уткин Василий Уткин
Константин Генич Константин Генич
Антон Попов
Локомотив Локомотив
Футбол Футбол

В новом выпуске «Коммент.Live» Василий Уткин поспорил с Леонидом Слуцким из-за схемы «Пари НН» с «Локомотивом» (0:4). Когда журналист рассуждал о причинах поражения нижегородцев, его перебил тренер. 

Уткин: Мне представляется, что эта игра была всецело проиграна тренером «Пари НН». Он проиграл фланги, а у «Локомотива» естественный акцент на фланги, ему даже не потребовались навесы на Дзюбу. Играть против такой команды с тремя центральными [защитниками]...

Слуцкий: Он с двумя играл.

Уткин: Он с тремя начинал, Леонид Викторович, я смотрел.

Слуцкий: Нет, с двумя.

Уткин: Он с тремя играл центральными.

Слуцкий: С двумя.

Уткин: Ну значит я ничего не понимаю.

Слуцкий: Я эту игру прям внимательно смотрел. С двумя, с дву-мя. Могу поспорить на 8 фофанов.

Уткин: Я спорить в данном случае не буду, признаю вашу компетенцию.

Слуцкий: Нет, я просто смотрел игру очень внимательно.

Дальше Слуцкий полез в телефон проверять схему и уточнял, что у «НН» не было в составе левого латераля для схемы в 3 центральных, отсюда и его убеждение. Остальные ведущие (Генич, Арустамян и Казанский) поддержали тренера, после чего Уткин прекратил спор со словами: «Ну хорошо, мне показалось, я беру слова назад. Предположим, я ошибся, признаю. Но разве оборона не была разорвана в первом тайме?»

Забавно, что чуть раньше на том же канале вышел разбор тура от Александра Григоряна, где он на скриншотах показывал, что «Пари НН» вышел с тремя центральными защитниками! С тре-мя! 

Несколько аналитиков подтвердили: «НН» играл с тремя центральными

На следующий день обсуждение продолжилось. Уткин написал в телеграме: «Вчера я что-то не стал спорить в Коммент.Live насчет количества защитников у «Нижнего Новгорода» в матче с «Локо». Вроде видел трех центральных, но Слуцкий с Геничем ка-ак прыгнут – в два! В два!

Ну, ладно, думаю, тем более что я по именам не особо помню парижегородцев.

Но вот помощь из-за океана. Антон Попов не поленился и нарезал скринов. Спасибо, Антон, в следующий раз буду увереннее доверять своим глазам».

Попов – это бывший тренер «Эгриси», получил тренерское образование в Португалии. В телеграме он запостил скрины расположения игроков «НН»: «Пари НН» ИГРАЛ С ТРЕМЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ЗАЩИТНИКАМИ – Мосаэро, Гоцук и Каккоев. И играл с первой минуты. Единственное, что могло подумать об отсутствии латераля у «Пари НН» – это полное непонимание своих функций Рыбчинского.

Хотя в РПЛ может быть произошла революция роли левого защитника. И если у Гвардиолы и Артеты левый защитник заходит в центральную зону при владении мячом, то у Горлова ЛЗ в середине находится ВСЕГДА – и при обороне, и при атаке».

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Откуда у Слуцкого уверенность, что «Пари НН» играл в два центральных? 

Все просто. 

Версия первая. Он не смотрел матч и ориентировался на данные поставщиков статистики, которые могут ошибаться, особенно в данных за пределами топ-5 лиг.

Версия вторая. Он смотрел матч и... Слово Антону Михашенку, бывшему журналисту, который работал аналитиком в тренерском штабе Слуцкого в «Рубине»: «Честно говоря, сначала я подумал, что Викторович не смотрел игру, но решил показать, что смотрел. Я по-прежнему допускаю, что так и есть – тогда получается, что произошедшее было просто неловким. Но я также вполне допускаю, что Слуцкий действительно «внимательно смотрел» эту игру – как минимум потому что в ней играл и забивал Дзюба. И если это так, и тренер (пусть и по телекартинке) не понял, что происходит, то у меня есть некоторые вопросы. Разбираться в том, когда защитники могут держать линию и на каком расстоянии от мяча, предположим, и не так обязательно. Но здесь же абсолютно базовый вопрос с определением схемы – и такая непоколебимая уверенность в неправильном ответе на основании того, что «Горлов никогда до этого не играл в три центральных, а вот сыграл с «Торпедо» в два и решил продолжать».

На самом деле, до «Торпедо» был матч в Кубке с «Ростовом», где Нижний уже играл в два, но и это не так важно. Наблюдать за расслабившимся в зоне комфорта Слуцким, где никто не оспаривает его экспертность и можно рассказывать про Одегарда с Хвичей, грустно. Но еще грустнее, что это фронтмен нашей тренерской школы».

«Нужно было приветик «НН» передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба сделал дубль и опять разжег

14 комментариев

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olimpiets
Главное, чтобы тренер Пари НН знал, по какой схеме они играют:)))
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3a_3eHuT
Леонтий там вообще из себя хз кого строит, эдакий такой пахан типа, мнение которого главное. з.ы. Раньше было интереснее, сейчас канал ни о чем.
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cccp1
Причина поражения понятна: Пари НН играл в 3 защитника и 8 фофанов
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Растиньяк
Слуцкий-ноль в футболе, это давно известно
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RusDunkelheit
на самом деле слуцкий прав, несмотря на скриншоты. тот, кто реально пристально следил за нн поймет, почему)
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Джа-Джа Бинкс
Это на фотке Слуцкий так похудел или Уткин настолько огромен?
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Defoe
Как говорится, "Марьиванна, мне бы ваши проблемы", выяснять в сколько ЦЗ играла 11 команда чемпионата
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Rococo
Ну какая школа, такой и фронтмен. В России нет никакой тренерской школы. Есть блат, продавливание, пропихивание, шовинизм.
+1
-2
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Плеймейкер87
Я был на этом матче на стадионе. Каккоев играл ЛЦЗ
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UseR
Чего вы хотите от посредственного интервьюера?
+4
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Кот Егрис
слуцкий квнщик неведомым образом попавший в соккер )))
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Петр Ананко
Ле-ня, ошиб-ка))
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dimonivanov
Зря Уткин не поспорил на фофаны. А уважаемые ведущие некорректно себя повели, могли бы и коллегу поддержать, визит Василия к ним отнюдь не рядовое событие хотя бы с точки зрения просмотров.
+20
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Грин Писец
перспективная ветка)
+1
0
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