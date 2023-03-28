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«Раздавали, раздаем и будем раздавать». Дерзкое заявление «Зенита» о бесплатных билетах

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Не постеснялись.

«Зенит» прокомментировал «Спорт-Экспрессу» раздачу бесплатных билетов, чтобы собирать больше болельщиков в эпоху Fan ID. Читаем это прекрасное заявление. 

«Ситуацию с Fan ID можно сравнить с вакцинацией от коронавируса»

«Клуб провел ряд консультаций и совещаний с администрацией города и профильными комитетами, на которых озвучивалась проблема посещаемости стадиона после введения карты болельщика на «Газпром Арене», – говорится в заявлении. – Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление паспорта болельщика. Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое.

Нынешнюю ситуацию с Fan ID можно сравнить с вакцинацией от коронавируса, поскольку оформление карты требует определенных усилий со стороны граждан, а поход в МФЦ занимает время. Необходима массовая разъяснительная работа, система поощрений, организация условий для трудовых и неформальных коллективов для посещения футбола – все это предполагает скоординированную работу клуба, городской администрации, предприятий и комитетов.

По оценкам ФК «Зенит», до введения карты болельщика «Газпром Арену» посещало более 1 миллиона болельщиков в год. Получается, чтобы клубу вернуться к таким показателям посещаемости в сезоне, необходимо, чтобы Fan ID оформило более миллиона петербуржцев. Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика».

Раздачу билетов заметили перед матчем с «Химками». В деле школы и бюджетные организации

Это обнаружилось перед игрой «Зенит» – «Химки». На официальных страницах многих школ Санкт-Петербурга (как общеобразовательных, так и спортивных) предлагали получить бесплатные билеты на стадион. При детальном изучении оказалось, что однотипные объявления появлялись не только в школах, но и на страницах бюджетных организаций.

Бесплатные билеты на «Зенит» раздают через школы и бюджетные организации. Вот доказательства

Уже после игры все обсуждали разный подсчет болельщиков: РПЛ сообщила, что на «Химки» пришли 15 965 зрителей, а клуб насчитал 20 638. В их протоколах до сих пор разные цифры.

«Зенит» все равно самый посещаемый клуб РПЛ после паузы

Даже в таких обстоятельствах «Зенит» остается (с отрывом) самым посещаемым клубом Премьер-лиги. В марте на двух его матчах в среднем собирались 17 835 человек.

После возобновления сезона два клуба в РПЛ в среднем собирали больше десяти тысяч болельщиков – «Краснодар» (10 611) и «Факел» (10 004). 

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов

Как вы относитесь к бесплатной раздаче билетов?
366 голосов
Положительно, это разумная мера
30%
Зенит
Отрицательно, это неправильно
27%
Зарема Салихова
И календарик еще надо добавить!
43%
Химки

22 комментария

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reastat-barmen
Слушай, Ленинград. Я тебе спою. Как футбол я вертел на
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Несусветный Папаша
Ответ Михаил Савченко
Думаю несколько лярдов рублей из клубного бюджета с расчётом возвращаемости лет 10, прикидываю так навскидку
не..это не ответ.кто прямо сейчас за это заплатит?
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Buharoid
А откуда у газпромовской пиар-прокладки совесть?
сказал болельщик гинеровской прокладки))
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Несусветный Папаша
я ходил на Петровский в мороз и болел в матчах с Базелем и тому подобными, зимой....Сейчас я не пойду на комфортабельную Конфорку с фан-уйди. Это моя позиция. Зенит для меня все.Закончился.
с Базелем никакого мороза не было))
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колючий ёжик
В каком-то смысле это "работа с болельщиками"... Но болельщики разные. Зенит расширяет фан-базу, но что это за болельщики, каков портрет этих болельщиков? Так ли сложно найти болельщиков, готовых поболеть нахаляву? Мы вот тут с женой на днях гандбольный матч посетили, бесплатный проход был, и мы мимо проходили. Да, вот мы стали этакими болельщиками. Правда, вопрос - пришли бы мы на более проходной матч, да еще и за определенную цену? Болельщики ли мы в принципе? Или мы халявщики? Или просто любопытные? (пару раз сходить - любопытства ради).

В Европе и США ценят не просто желающих поглазеть матч. Там ценят тех, кто готов за это платить, потому что это основа экономики клуба, бизнеса. А с халявщиками там борются даже - мешают смотреть пиратские трансляции и т.д. Т.е. большое число халявщиков - это вредно для бизнеса. Так что "работа с болельщиками" многогранна - можно сделать много новых платежеспособных фанов, а можно наплодить халявщиков. Тут главное не забыть, ради чего все это делается.

Самый сложный вопрос насчет детей. Детям скорее полезно давать бесплатные билеты. И это не должно было быть связано с FanID. Из детей возможно появятся реальные фанаты в будущем, которые заплатят, когда у них будут деньги. Однако, нужно и отдавать себе отчет, что появятся они скорее всего после: а) хороших матчей; б) на заполненных стадионах (чтобы была соответствующая атмосфера). А унылый футбол на полупустом стадионе может даже отбить желание... Ну, это на мой взгляд.
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кто здесь!?
Сын в универе учится, говорит, студентам и старшеклассникам предлагают билеты и деньги за посещение матчей Зенита. Но для получения денег нужно ходить на репетиции активного боления и на трибуне вести себя активно (кураторы отслеживают).
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Buharoid
А откуда у газпромовской пиар-прокладки совесть?
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Михаил Савченко
Ответ Несусветный Папаша
за чей счет банкет?
Думаю несколько лярдов рублей из клубного бюджета с расчётом возвращаемости лет 10, прикидываю так навскидку
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Svobodu Mne
К зениту раньше всех вернётся народ на стадион
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GerbertS
клали, кладем и будем класть
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Гекдениз Кардениз
Ну когда денег и так не мерено с продажи Российского газа то почему бы и не повыплачивать бешеные бабки футболистам и бесплатно билетики поразжавать зевакам , вот если бы было частное владение в клубах тогда и зашевелились бы а так футбол это отражение всего идиотизма в котором погрязла наша страна под управлением пустышек закомплексованных
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Несусветный Папаша
Ответ Михаил Савченко
Я считаю, что Зенит поступает верно. Им так же надо жить с этим Fan ID как и остальным. Стадион должен быть заполнен. Это самое главное в сохранении атмосферы матча. Есть возможность раздать билеты - раздаём. Силком никто не гонит. Только приходите, делайте шум, болейте. А мы вам и плюшек дадим. И хот-доги за полцены. А потом приводите друзей. А потом приходите всей толпой - за деньги. Карта болельщика уже есть, с чего бы не сходить. Ток надо чтоб зрителей норм было на стадионе, а то че идти то если там никого нет. В общем, судя по активности, у кого-то в высоком менеджменте Зенита явно есть KPI по заполняемости стадиона с хорошими премиями) Работа идёт активно.
за чей счет банкет?
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Несусветный Папаша
я ходил на Петровский в мороз и болел в матчах с Базелем и тому подобными, зимой....Сейчас я не пойду на комфортабельную Конфорку с фан-уйди. Это моя позиция. Зенит для меня все.Закончился.
+4
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TaR
У Спартака сейчас акция - билет за 100 руб. Официально - в честь 100 голов Промеса, неофициально - мы с вами знаем почему. У Оренбурга билеты по 10 руб. У Динамо - баллы за получение Fan ID. У других клубов другие акции… Ну, Зенит вот раздает билеты.

Напомню, что клубы обвинили в том что они плохо работают над привлечением болельщиков :)))

Таковы сейчас реалии российского футбола
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Шлёма Презерман
Кержа надо было для пиара пригласить. После 4Б он само олицетворение таких акций )
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Бродяга-симпатяга
Мало....зевая. Оплатите мне связь на год вперед тогда подумаю
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Михаил Савченко
Я считаю, что Зенит поступает верно. Им так же надо жить с этим Fan ID как и остальным. Стадион должен быть заполнен. Это самое главное в сохранении атмосферы матча. Есть возможность раздать билеты - раздаём. Силком никто не гонит. Только приходите, делайте шум, болейте. А мы вам и плюшек дадим. И хот-доги за полцены. А потом приводите друзей. А потом приходите всей толпой - за деньги. Карта болельщика уже есть, с чего бы не сходить. Ток надо чтоб зрителей норм было на стадионе, а то че идти то если там никого нет.

В общем, судя по активности, у кого-то в высоком менеджменте Зенита явно есть KPI по заполняемости стадиона с хорошими премиями) Работа идёт активно.
+6
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Goldstream
Ответ Goldstream
Мне не жалко, что большое количество петербуржцев в первый раз сходит на Зенит благодаря таким акциям. Мне жалко, что есть некий "целевой показатель" оформления FAN ID. Даже такой продвинутый в плане футбольного бизнеса "Зенит" становится частью какой-то неосоветской системы.
И так жалко, что самый популярный в родном городе клуб вынужден на своих афишах с анонсом матча половину места уделять концерту. Самый показательный пример того, как футбольная атмосфера уходит со стадиона по чьей-то охранительной воле.
+4
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Goldstream
Мне не жалко, что большое количество петербуржцев в первый раз сходит на Зенит благодаря таким акциям.
Мне жалко, что есть некий "целевой показатель" оформления FAN ID. Даже такой продвинутый в плане футбольного бизнеса "Зенит" становится частью какой-то неосоветской системы.
+14
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Артём Ананьин
Плевать хотело руководство Зенита на верных фанатов
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воен
Разве кто-то сомневался?
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Shadow1882
Вот вам и соцпроект от газпрома. Пазл сложился)
+6
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