Не постеснялись.

«Зенит» прокомментировал «Спорт-Экспрессу» раздачу бесплатных билетов, чтобы собирать больше болельщиков в эпоху Fan ID. Читаем это прекрасное заявление.

«Ситуацию с Fan ID можно сравнить с вакцинацией от коронавируса»

«Клуб провел ряд консультаций и совещаний с администрацией города и профильными комитетами, на которых озвучивалась проблема посещаемости стадиона после введения карты болельщика на «Газпром Арене», – говорится в заявлении. – Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление паспорта болельщика. Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое.

Нынешнюю ситуацию с Fan ID можно сравнить с вакцинацией от коронавируса, поскольку оформление карты требует определенных усилий со стороны граждан, а поход в МФЦ занимает время . Необходима массовая разъяснительная работа, система поощрений, организация условий для трудовых и неформальных коллективов для посещения футбола – все это предполагает скоординированную работу клуба, городской администрации, предприятий и комитетов.

По оценкам ФК «Зенит», до введения карты болельщика «Газпром Арену» посещало более 1 миллиона болельщиков в год. Получается, чтобы клубу вернуться к таким показателям посещаемости в сезоне, необходимо, чтобы Fan ID оформило более миллиона петербуржцев. Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты , пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика».

Раздачу билетов заметили перед матчем с «Химками». В деле школы и бюджетные организации

Это обнаружилось перед игрой «Зенит» – «Химки». На официальных страницах многих школ Санкт-Петербурга (как общеобразовательных, так и спортивных) предлагали получить бесплатные билеты на стадион. При детальном изучении оказалось, что однотипные объявления появлялись не только в школах, но и на страницах бюджетных организаций.

Уже после игры все обсуждали разный подсчет болельщиков: РПЛ сообщила, что на «Химки» пришли 15 965 зрителей, а клуб насчитал 20 638. В их протоколах до сих пор разные цифры.

«Зенит» все равно самый посещаемый клуб РПЛ после паузы

Даже в таких обстоятельствах «Зенит» остается (с отрывом) самым посещаемым клубом Премьер-лиги. В марте на двух его матчах в среднем собирались 17 835 человек.

После возобновления сезона два клуба в РПЛ в среднем собирали больше десяти тысяч болельщиков – «Краснодар» (10 611) и «Факел» (10 004).

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов