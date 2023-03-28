«Раздавали, раздаем и будем раздавать». Дерзкое заявление «Зенита» о бесплатных билетах
Не постеснялись.
«Зенит» прокомментировал «Спорт-Экспрессу» раздачу бесплатных билетов, чтобы собирать больше болельщиков в эпоху Fan ID. Читаем это прекрасное заявление.
«Ситуацию с Fan ID можно сравнить с вакцинацией от коронавируса»
«Клуб провел ряд консультаций и совещаний с администрацией города и профильными комитетами, на которых озвучивалась проблема посещаемости стадиона после введения карты болельщика на «Газпром Арене», – говорится в заявлении. – Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление паспорта болельщика. Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое.
Нынешнюю ситуацию с Fan ID можно сравнить с вакцинацией от коронавируса, поскольку оформление карты требует определенных усилий со стороны граждан, а поход в МФЦ занимает время. Необходима массовая разъяснительная работа, система поощрений, организация условий для трудовых и неформальных коллективов для посещения футбола – все это предполагает скоординированную работу клуба, городской администрации, предприятий и комитетов.
По оценкам ФК «Зенит», до введения карты болельщика «Газпром Арену» посещало более 1 миллиона болельщиков в год. Получается, чтобы клубу вернуться к таким показателям посещаемости в сезоне, необходимо, чтобы Fan ID оформило более миллиона петербуржцев. Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика».
Раздачу билетов заметили перед матчем с «Химками». В деле школы и бюджетные организации
Это обнаружилось перед игрой «Зенит» – «Химки». На официальных страницах многих школ Санкт-Петербурга (как общеобразовательных, так и спортивных) предлагали получить бесплатные билеты на стадион. При детальном изучении оказалось, что однотипные объявления появлялись не только в школах, но и на страницах бюджетных организаций.
Бесплатные билеты на «Зенит» раздают через школы и бюджетные организации. Вот доказательства
Уже после игры все обсуждали разный подсчет болельщиков: РПЛ сообщила, что на «Химки» пришли 15 965 зрителей, а клуб насчитал 20 638. В их протоколах до сих пор разные цифры.
«Зенит» все равно самый посещаемый клуб РПЛ после паузы
Даже в таких обстоятельствах «Зенит» остается (с отрывом) самым посещаемым клубом Премьер-лиги. В марте на двух его матчах в среднем собирались 17 835 человек.
После возобновления сезона два клуба в РПЛ в среднем собирали больше десяти тысяч болельщиков – «Краснодар» (10 611) и «Факел» (10 004).
Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов
В Европе и США ценят не просто желающих поглазеть матч. Там ценят тех, кто готов за это платить, потому что это основа экономики клуба, бизнеса. А с халявщиками там борются даже - мешают смотреть пиратские трансляции и т.д. Т.е. большое число халявщиков - это вредно для бизнеса. Так что "работа с болельщиками" многогранна - можно сделать много новых платежеспособных фанов, а можно наплодить халявщиков. Тут главное не забыть, ради чего все это делается.
Самый сложный вопрос насчет детей. Детям скорее полезно давать бесплатные билеты. И это не должно было быть связано с FanID. Из детей возможно появятся реальные фанаты в будущем, которые заплатят, когда у них будут деньги. Однако, нужно и отдавать себе отчет, что появятся они скорее всего после: а) хороших матчей; б) на заполненных стадионах (чтобы была соответствующая атмосфера). А унылый футбол на полупустом стадионе может даже отбить желание... Ну, это на мой взгляд.
Напомню, что клубы обвинили в том что они плохо работают над привлечением болельщиков :)))
Таковы сейчас реалии российского футбола
В общем, судя по активности, у кого-то в высоком менеджменте Зенита явно есть KPI по заполняемости стадиона с хорошими премиями) Работа идёт активно.
Мне жалко, что есть некий "целевой показатель" оформления FAN ID. Даже такой продвинутый в плане футбольного бизнеса "Зенит" становится частью какой-то неосоветской системы.