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Пиняев побил рекорд Сычева (гол за сборную в 18), Песьяков страшно привозил – так Россия обыграла Ирак

Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Сборная Ирака по футболу Сборная Ирака по футболу
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Первый домашний матч за полтора года.

Россия впервые с ноября 2021 года сыграла дома: победила Ирак (2:0) на «Газпром-Арене», забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев. Все основные события случились во втором тайме, в первом команды молчали.

Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России: он отличился в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 24 дней. Полузащитник «Локомотива» побил рекорд Дмитрия Сычева (18 лет, 6 месяцев и 23 дня): тогда Сычев забил в товарищеском матче против сборной Югославии 19 мая 2002 года, а его рекорд держался почти 21 год.

На 58-й минуте (через 8 минут после гола Антона Миранчука) Пиняев убежал к чужой штрафной после заброса со своей половины поля, эффектно развернул футболиста сборной Ирака, прошел других защитников и вонзил в ближний угол – Джалал Хассан не дотянулся. 

И в первом тайме Пиняев был самым опасным игроком сборной России: постоянно обострял, шел в обводку и бил по воротам, на его счету один из двух ударов сборной в створ. Сергей поучаствовал и во втором: мог отдавать голевую на Фомина, но выстрел Даниила вытащил Джалал Хассан.

На 71-й минуте вместо Пиняева вышел Антон Зиньковский. «Газпром-Арена» проводила Сергея аплодисментами – заслужил.

У сборной все еще много ошибок: особенно у Песьякова и Осипенко

Еще перед матчем главный тренер сборной Валерий Карпин намекнул на обыденность матча с Ираком: «Если бы надо было бы 100% выигрывать, то состав был бы другим. Те, кто выйдут сегодня, способны добиться результата. Я ожидаю победы, шапкозакидательского настроения быть не должно».

В стартовый состав сборной Ирака попал знакомый нам футболист: Али Аднан выступает за казанский «Рубин» с сезона-2022/23. Правда, сейчас он в команде только числится: после зимнего перерыва он не провел ни одного матча.

Ошибок у сборной России было много. Уже на 9-й минуте чуть не привез Сергей Песьяков: выдал пас на игрока сборной Ирака Али Аль-Хамади, тот попытался закинуть вратарю за шиворот. Спас Руслан Литвинов, который в эффектном прыжке вынес мяч с ленточки.

На 15-й минуте Сергей Песьяков ошибся во второй раз, снова отдал на Аль-Хамади: повезло, что нападающий пробил рядом со штангой.

И только после этого сборная России нанесла первый удар по воротам – Иван Обляков зарядил выше ворот.

В середине тайма Ирак снова создал проблемы сборной России благодаря ошибке защитника Максима Осипенко: Айман Хуссейн выскочил 1-на-1 с Песьяковым и пробил мимо.

• В первом тайме сборная Ирака какое-то время била по воротам больше, чем сборная России. Закончили 10-9 по ударам в пользу России, по ударам в створ 2-2. Хотя по владению Россия доминировала: 66% на 34%.

На 50-й минуте сборная России наконец-то открыла счет: вышедший в перерыве Антон Миранчук успел на добивание после удара Александра Соболева и забил второй гол за сборную в двух матчах. Еще он отличился в матче с Ираном 28 марта (с пенальти).

После двух голов сборная России не расслабилась и продолжила давить. На 65-й вратарь Ирака Джалал Хассан выдал двойной сэйв после ударов Миранчука и Осипенко, а три минуты спустя Соболев попал в перекладину.

Дальше темп игры снизился, и команды обходились без опасных моментов. Самым острым эпизодом стала потасовка в конце матча и удаление Далера Кузяева.

После этого закончили: победа сборной России 2:0.

• Это первая победа для российской команды за 4 матча: в последний раз обыгрывали Кыргызстан в конце сентября 2022-го (2:1), после этого были три ничьих с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).

У России лишь 5 побед в 15 матчах с азиатскими сборными

Россия не очень успешна в играх с азиатами. Лишь 5 побед за всю историю (с 2000 года), учитывая сегодняшнюю над Ираком: еще обыгрывали Саудовскую Аравию на ЧМ-2018 (5:0), Кыргызстан (2:1) и дважды Южную Корею (4:2 и 2:1) в товарищеских матчах.

Ничьих побольше: набралось семь – с той же Южной Кореей на ЧМ-2014 (1:1), дважды с Ираном (обе 1:1), Узбекистаном (0:0), Таджикистаном (0:0), Катаром (1:1) и Олимпийской сборной Японии (1:1) в товарищеских матчах.

Поражений лишь три: от Японии на ЧМ-2002 (0:1), Ирана (0:1) и Катара (1:2) в товарищеских матчах.

А вот еще удивительная история 20-летней давности: сборная России при подготовке к крупным турнирам дважды играла с одним и тем же японским клубом «Симидзу С-Палс». Тогда он выступал в высшей лиги Японии, сейчас – во втором дивизионе.

Перед стартом ЧМ-2002 сборная Олега Романцева разгромила «Симидзу С-Палс» – 3:0. Забили Руслан Пименов, Егор Титов и Дмитрий Хохлов. А в феврале 2004-го Россия умудрилась сыграть вничью – 1:1, единственный мяч забил Денис Бояринцев.

Россия – Ирак 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
26 марта, 18.00, «Газпром Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 50 Миранчук, 2:0 – 58 Пиняев.
РоссияПесьяков, Осипенко (Хлусевич, 66), Литвинов, Сильянов, Фомин (Кузяев, 67), Пруцев (Миранчук, 46), Глебов, Денисов, Обляков (Караваев, 80), Пиняев (Зиньковский, 71), Соболев (Тюкавин, 74).
ИракХассан, Аднан (Al Ani, 67), Файез, Надим, Matrook (Adnan, 74), Баеш (Ammar, 67), Рашид, Кадим (Nabeel, 81), Икбал, Хуссейн (Rustom, 81), Аль-Хамади (Farhan, 74).
Предупреждения:
Баеш (45), Хуссейн (56), Глебов (90).
Удаление:
Кузяев (90).

Фото: REUTERS/Igor Russak; eastnews.ru/Dmitri Lovetsky

13 комментариев

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Danckoi tabak
Фото лучше чем видео
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xomamb
Песьяков и Осипенко в составе - Валера мутит свои делишки в сборной
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eyeballerswow
Ответ Егор Волхонов
Пенëк харош думаю в Европу уедет
к казахам
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Иван Петров
Глебов как упал, выпрашивая пеналь, заметили. Ничего не напоминает?)) Пиняй , красавчик.
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Бартоломью
И вроде не хочеться писать популистскую банальщину, но блин, забил-то Пиняев в стиле Месси. Сколько Лео похожих положил, смещаясь с фланга в центр, выдерживая паузу попутно убирая защитников и точно ударяя в притирку к штанге на противоходе вратаря...
С той только разницой, что Серега смещается под правую..
С первой игры в "Крыльях" понял, насколько это талантливый и одаренный футболист. Без всяких натяжек утверждал а зачастую и спорил здесь с оппонентами, что у Сергея большое будущее..
+3
0
+3
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Shuller18
Ответ Alex Metallov
Ну Песьяков то еще тот привозчик. Особенно по молодости. До сих пор помню, как ему Рыков, который тогда за Томь играл с центра поля забил Песьякову
Мне знакомый рассказывал, что неоднократно видел Песьякова на ВДНХ, и что он реально боялся спартаковских болельщиков за свои косяки)
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olic9
У автора вся история сборной начинается с 2000 года,а до этого что интересно было?
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Roman
Локо вытащил сегодня Карпина)
И по хорошему, вместо Письякова должен играть Лантратов, а вместо Глебова Карпукас
+1
-3
-2
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Егор Волхонов
Пенëк харош думаю в Европу уедет
+1
0
+1
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joze mourino
Буду смотреть матчи локомотива из-за него.
+6
0
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Алексий Бяконт
Пися лучший по игре ногами, как сказал классик.
+9
0
+9
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Alex Metallov
Ответ Никита Самарин
Осипенко и Песьяков в первом тайме просто рука лицо 🤦‍♂️. Вроде два опытных игрока, но ошибки просто жесть.
Ну Песьяков то еще тот привозчик. Особенно по молодости. До сих пор помню, как ему Рыков, который тогда за Томь играл с центра поля забил Песьякову
+1
-1
0
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Никита Самарин
Осипенко и Песьяков в первом тайме просто рука лицо 🤦‍♂️. Вроде два опытных игрока, но ошибки просто жесть.
+8
0
+8
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