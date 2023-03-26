Пиняев побил рекорд Сычева (гол за сборную в 18), Песьяков страшно привозил – так Россия обыграла Ирак

Первый домашний матч за полтора года.

Россия впервые с ноября 2021 года сыграла дома: победила Ирак (2:0) на «Газпром-Арене», забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев. Все основные события случились во втором тайме, в первом команды молчали.

Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России: он отличился в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 24 дней. Полузащитник «Локомотива» побил рекорд Дмитрия Сычева (18 лет, 6 месяцев и 23 дня): тогда Сычев забил в товарищеском матче против сборной Югославии 19 мая 2002 года, а его рекорд держался почти 21 год.

На 58-й минуте (через 8 минут после гола Антона Миранчука) Пиняев убежал к чужой штрафной после заброса со своей половины поля, эффектно развернул футболиста сборной Ирака, прошел других защитников и вонзил в ближний угол – Джалал Хассан не дотянулся.

И в первом тайме Пиняев был самым опасным игроком сборной России: постоянно обострял, шел в обводку и бил по воротам, на его счету один из двух ударов сборной в створ. Сергей поучаствовал и во втором: мог отдавать голевую на Фомина, но выстрел Даниила вытащил Джалал Хассан.

На 71-й минуте вместо Пиняева вышел Антон Зиньковский. «Газпром-Арена» проводила Сергея аплодисментами – заслужил.

У сборной все еще много ошибок: особенно у Песьякова и Осипенко

Еще перед матчем главный тренер сборной Валерий Карпин намекнул на обыденность матча с Ираком: «Если бы надо было бы 100% выигрывать, то состав был бы другим. Те, кто выйдут сегодня, способны добиться результата. Я ожидаю победы, шапкозакидательского настроения быть не должно».

В стартовый состав сборной Ирака попал знакомый нам футболист: Али Аднан выступает за казанский «Рубин» с сезона-2022/23. Правда, сейчас он в команде только числится: после зимнего перерыва он не провел ни одного матча.

Ошибок у сборной России было много. Уже на 9-й минуте чуть не привез Сергей Песьяков: выдал пас на игрока сборной Ирака Али Аль-Хамади, тот попытался закинуть вратарю за шиворот. Спас Руслан Литвинов, который в эффектном прыжке вынес мяч с ленточки.

На 15-й минуте Сергей Песьяков ошибся во второй раз, снова отдал на Аль-Хамади: повезло, что нападающий пробил рядом со штангой.

И только после этого сборная России нанесла первый удар по воротам – Иван Обляков зарядил выше ворот.

В середине тайма Ирак снова создал проблемы сборной России благодаря ошибке защитника Максима Осипенко: Айман Хуссейн выскочил 1-на-1 с Песьяковым и пробил мимо.

• В первом тайме сборная Ирака какое-то время била по воротам больше, чем сборная России. Закончили 10-9 по ударам в пользу России, по ударам в створ 2-2. Хотя по владению Россия доминировала: 66% на 34%.

На 50-й минуте сборная России наконец-то открыла счет: вышедший в перерыве Антон Миранчук успел на добивание после удара Александра Соболева и забил второй гол за сборную в двух матчах. Еще он отличился в матче с Ираном 28 марта (с пенальти).

После двух голов сборная России не расслабилась и продолжила давить. На 65-й вратарь Ирака Джалал Хассан выдал двойной сэйв после ударов Миранчука и Осипенко, а три минуты спустя Соболев попал в перекладину.

Дальше темп игры снизился, и команды обходились без опасных моментов. Самым острым эпизодом стала потасовка в конце матча и удаление Далера Кузяева.

После этого закончили: победа сборной России 2:0.

• Это первая победа для российской команды за 4 матча: в последний раз обыгрывали Кыргызстан в конце сентября 2022-го (2:1), после этого были три ничьих с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).

У России лишь 5 побед в 15 матчах с азиатскими сборными

Россия не очень успешна в играх с азиатами. Лишь 5 побед за всю историю (с 2000 года), учитывая сегодняшнюю над Ираком: еще обыгрывали Саудовскую Аравию на ЧМ-2018 (5:0), Кыргызстан (2:1) и дважды Южную Корею (4:2 и 2:1) в товарищеских матчах.

Ничьих побольше: набралось семь – с той же Южной Кореей на ЧМ-2014 (1:1), дважды с Ираном (обе 1:1), Узбекистаном (0:0), Таджикистаном (0:0), Катаром (1:1) и Олимпийской сборной Японии (1:1) в товарищеских матчах.

Поражений лишь три: от Японии на ЧМ-2002 (0:1), Ирана (0:1) и Катара (1:2) в товарищеских матчах.

А вот еще удивительная история 20-летней давности: сборная России при подготовке к крупным турнирам дважды играла с одним и тем же японским клубом «Симидзу С-Палс». Тогда он выступал в высшей лиги Японии, сейчас – во втором дивизионе.

Перед стартом ЧМ-2002 сборная Олега Романцева разгромила «Симидзу С-Палс» – 3:0. Забили Руслан Пименов, Егор Титов и Дмитрий Хохлов. А в феврале 2004-го Россия умудрилась сыграть вничью – 1:1, единственный мяч забил Денис Бояринцев.

Фото: REUTERS/Igor Russak; eastnews.ru/Dmitri Lovetsky