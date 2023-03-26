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«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Олег Матыцин Олег Матыцин
Валерий Карпин Валерий Карпин
Футбол Футбол

Внезапный спор возник вокруг российской сборной – министр спорта Олег Матыцин сурово обратился к Валерию Карпину.

Карпин повторяет, что не держится за работу в сборной

«Ради бога. Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?» – говорил Валерий Карпин накануне матча с Ираном в ответ на вопрос, может ли в команде смениться тренер в случае неудач еще в нескольких матчах.

После ничьей 1:1 Карпин высказал схожую мысль: «Готов ли подать в отставку, если проиграем Ираку? А что изменится? Нас вернут? Нет. Да, я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

Матыцину не нравится безразличие Карпина

Олег Матыцин раскритиковал Карпина:

«Главный тренер сборной России по футболу – это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное – является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения.

Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте – дорога в никуда. 

Поэтому надо четко определиться: ты с нами – командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», – сказал министр во время рабочей поездки в Китай.

Карпин допускал, что уйдет из сборной, но прошлой осенью подписал новый контракт до 2024-го 

В сентябре прошлого года Карпин, отвечая на вопрос о возможном уходе из сборной, сказал: «Это не ко мне вопросы, а к телеграм-каналам. Я не в курсах вообще. Если они это пишут, значит, они что-то знают. Я ничего не знаю».

Тогда же говорил, что должен продолжать работать со национальной командой: «Если будет какая‑то ситуация жизненная, то, может быть, уйду. Пока таких планов нет. Все то же самое, ничего не изменилось. Что 4 дня назад, что сейчас – что поменялось? Ну не будем мы на жеребьевке Евро. Мы это и неделю назад понимали и предполагали. Что может измениться?»

Чуть больше месяца спустя Карпин продлил контракт со сборной России до августа 2024-го. «Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям», – сказал Валерий после продления.

К сожалению, сборная России – это фантом

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; East News/KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

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68 комментариев

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leva213
Ответ Deathspell Omega
Так Карпин и не рвался в сборной работать. Его попросили остаться, а сейчас, видите ли, не нравится что он говорит... Вопрос, вообщет, к министру, почему они там коллегиально до сих не нашли нового тренера для сборной, которому не все равно будет...
а может вопрос к РФС а не минспорта?
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Анатолий Magicbrain
Ответ Федя Букин
чего ожидать от двадатилеток в коротких штанишках 🤷‍♂️
мы от тебя ничего и не ждем, не переживай)
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Al561
А что Карпин должен отвечать журналистам, когда его спрашивают об его возможном увольнении? Что он пойдёт и утопится? Дяденьки, тётеньки, не увольняйте, жить не смогу в позоре, век воли не видать!))
Или говорить, что его не могут уволить, потому что он идеал, что уволить его могут только бездарные завистники и враги России, что он все делает правильно, а виноваты другие тренеры, помощники, врачи, администраторы, тайные колдуны, сами жопоногие футболисты, погода, поле, ретроградный Меркурий?
Матыцин научился у старших товарищей бодро и позитивно рапортовать, мол у нас все отлично, все идет по плану, а виноваты в мелких проблемах внутренние и внешние враги, что всех победим, и кто не с нами, то против нас, и попутчиков нам не надо))
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Ai-98
Он хотел бы, чтобы Карпин говорил лозунгами, но Валера не из этих.
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Федя Букин
Если не держишься за место, уйди. Освободи место тому, кому не безразлична сборная. Зачем вообще тогда подписывал контракт со сборной, причём продлил(!) если такая степень безразличия? У нас и так хватает людей которые на работу только за зар.платой ходят, а работают спустя рукава. Потому и живём так
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priova 2
Ответ Владимир Самсонов
Это сборная России. И я буду болеть за неё даже если тренером будет Мостовой.
Это ты сейчас так говоришь. За мостового можно болеть только под серьезным градусом, но я то не пьющщщи и менять образ жизни не планирую.
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dalmolchun
А в чем не прав министр?
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Санитар-волк
Там не "сурово", а просто с пафосом ляпнутый пустой лозунг, как и всё у любого чинуши.
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Федя Букин
Ответ Melnikov1968
Опрос показывает, что Матыцин со своей псевдопатриотической позицией находится, мягко говоря, в попнице.
чего ожидать от двадатилеток в коротких штанишках 🤷‍♂️
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Chika N
Ответ Nick Black
Непонятно что он хочет от Карпина. Чтобы тот орал "Россия - вперед" на матчах с Ираном? У сборной сейчас нет никаких целей , а нет целей - нет и мотивации , что у тренера что у игроков.
Карпин должен был орать весь матч "за себя и за Сашку!"
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CyberTIM
Что ты как чм*?
Что ты как ч*рт?
Ты что, не патриот?
Ну ты же крещёный, но ты же не копчёный.
Ну вот и всё, бл*.
Хочешь быть порабощенный?
Слышь, я тебе повторяю ещё...
Добавил Министр.
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AnKoz
Да, товарищ Карпин, пришло время определиться: вы со своей страной или в белом пальто хотите отсидеться, пока наш народ в едином порыве противостоит один гнилым западным ценностям..

Божечки, вот и до такого дожить пришлось
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Nick Black
Ответ Vladco
Здесь всё понятно: ты не понимаешь смысл сказанного. Карпин, действительно, через раз ,в интервью рассказывает, что ему пофиг на рабочее место на котором он находится. Не нравится- уйди,не жуй сопли!
Ему задают вопрос - готов ли он подать в отставку в случае проигрыша. Он отвечает - за место не держусь , уволят значит уволят. В чем проблема , объясните. Кстати , может пора начать претензии предъявлять журналистам за бестактные вопросы?
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Алексей Полиенков
Сложный вопрос, на самом деле. Карпин конечно всё по-делу говорит, но Матицын тоже отчасти прав: нужно всё же соблюдать определённую этику и вслух о таком не говорить. На словах тренер должен мотивировать игроков и вдохновлять, а не быть таким же подавленным и отстранённым под их влиянием.
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Р0СТ0Вчанин
Надо министрика спросить, что он сделал как должностное лицо государства, чтобы Наша Сборная играла оф. матчи в офф. турнирах? Чтобы мотивация у игроков была. Всё мусолят, где играть, в итоге сами по себе. Давно в азию нужно было переходить, тогда бы и Валера по-другому себя вел бы. А так, без мотивации, спортсмен только деградирует.
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FrEeMaN88
Ответ Фёдор Кузнецов
Обычный болельщик который хочет посмотреть игру сборной включает её, и видит и игру слабую и результата нет, а потом ещё тренер заявляет что проиграем выиграем ему без разницы
Так надо прекратить быть обычным болельщиком и посмотреть по сторонам
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Алексей Сигаев
Ответ Андрей Томинов
Знал бы ты Лёша сколько мне лет, то не умничал бы тут. Умные слова, что ты написал не только знать надо, но понимать и разбираться в них. Всего хорошего.
Какая разница сколько человеку лет? Человек может быть как инфантильным в пожилом возрасте, так и зрелым мозгом в юном. Судить о человеке надо не по возрасту в паспорте, а о том, что он говорит.
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Pol Belov
Ответ kotopandych
Так сборная катает ничего не значащие товарняки. С чего бы кому-то было не плевать на результат в них?
так кого хрена тогда Карпин вцепился в эту сборную, если ни она сама не нужна, ни ее ничего не значащие товарняки??... министр еще та птица говорун, так и Карпин не лучше... говорит одно, делает другое... "я не держусь", а что ты делаешь? результаты тебе не нужны, а сборная нужна? может бабло за сборную нужно? ну так бы и говорил, а то наводит тень на плетень, трепло он по факту...
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Владимир Самсонов
Ответ Андрей Томинов
В такой шапке, в которой запечатлён Матыцын, обычно и ходят не самые интеллектуально напитанные Единороссы. ПРиезжайте в Волгодонск и таких увидите оленеводов. А Карпин и всё по делу сказал.
Проблемы Матицына точно не в шапке.
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Andrei Novikov
Ответ Фёдор Кузнецов
Странно от тренера сборной слышать что ему плевать на результат
Валера честен,Матицын вряд ли ,удачи сборной
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Владимир Самсонов
Ответ Влад Кокорин
Если кто то и болеет за эту чудо сборную Матыцина, то только ради Карпина…
Это сборная России. И я буду болеть за неё даже если тренером будет Мостовой.
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A.M. Khissamov
Ответ Фёдор Кузнецов
Странно от тренера сборной слышать что ему плевать на результат
Странно что ты слышишь то, что никто не говорил.
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Боевой Бурят Путина
У Матыцина интеллект как у ботексно-силиконовой Маши Погребняк «Вы вообще за Россию болеете?»
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ Человек_Легенда
Я думаю, что Валера только рад будет, если его снимут. Пусть Ротенберга поставят, будет со СКА работу совмещать
Не удивлюсь, если Ротенберг справится и с этой работой.
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Project Panda
Тренер не лицо страны, вот президент- да. И у нас- это #####.
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