«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

Внезапный спор возник вокруг российской сборной – министр спорта Олег Матыцин сурово обратился к Валерию Карпину.

Карпин повторяет, что не держится за работу в сборной

«Ради бога. Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?» – говорил Валерий Карпин накануне матча с Ираном в ответ на вопрос, может ли в команде смениться тренер в случае неудач еще в нескольких матчах.

После ничьей 1:1 Карпин высказал схожую мысль: «Готов ли подать в отставку, если проиграем Ираку? А что изменится? Нас вернут? Нет. Да, я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

Матыцину не нравится безразличие Карпина

Олег Матыцин раскритиковал Карпина:

«Главный тренер сборной России по футболу – это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное – является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения.

Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте – дорога в никуда.

Поэтому надо четко определиться: ты с нами – командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», – сказал министр во время рабочей поездки в Китай.

Карпин допускал, что уйдет из сборной, но прошлой осенью подписал новый контракт до 2024-го

В сентябре прошлого года Карпин, отвечая на вопрос о возможном уходе из сборной, сказал: «Это не ко мне вопросы, а к телеграм-каналам. Я не в курсах вообще. Если они это пишут, значит, они что-то знают. Я ничего не знаю».

Тогда же говорил, что должен продолжать работать со национальной командой: «Если будет какая‑то ситуация жизненная, то, может быть, уйду. Пока таких планов нет. Все то же самое, ничего не изменилось. Что 4 дня назад, что сейчас – что поменялось? Ну не будем мы на жеребьевке Евро. Мы это и неделю назад понимали и предполагали. Что может измениться?»

Чуть больше месяца спустя Карпин продлил контракт со сборной России до августа 2024-го. «Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям», – сказал Валерий после продления.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; East News/KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP