«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии
Внезапный спор возник вокруг российской сборной – министр спорта Олег Матыцин сурово обратился к Валерию Карпину.
Карпин повторяет, что не держится за работу в сборной
«Ради бога. Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?» – говорил Валерий Карпин накануне матча с Ираном в ответ на вопрос, может ли в команде смениться тренер в случае неудач еще в нескольких матчах.
После ничьей 1:1 Карпин высказал схожую мысль: «Готов ли подать в отставку, если проиграем Ираку? А что изменится? Нас вернут? Нет. Да, я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»
Матыцину не нравится безразличие Карпина
Олег Матыцин раскритиковал Карпина:
«Главный тренер сборной России по футболу – это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное – является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения.
Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте – дорога в никуда.
Поэтому надо четко определиться: ты с нами – командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», – сказал министр во время рабочей поездки в Китай.
Карпин допускал, что уйдет из сборной, но прошлой осенью подписал новый контракт до 2024-го
В сентябре прошлого года Карпин, отвечая на вопрос о возможном уходе из сборной, сказал: «Это не ко мне вопросы, а к телеграм-каналам. Я не в курсах вообще. Если они это пишут, значит, они что-то знают. Я ничего не знаю».
Тогда же говорил, что должен продолжать работать со национальной командой: «Если будет какая‑то ситуация жизненная, то, может быть, уйду. Пока таких планов нет. Все то же самое, ничего не изменилось. Что 4 дня назад, что сейчас – что поменялось? Ну не будем мы на жеребьевке Евро. Мы это и неделю назад понимали и предполагали. Что может измениться?»
Чуть больше месяца спустя Карпин продлил контракт со сборной России до августа 2024-го. «Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям», – сказал Валерий после продления.
К сожалению, сборная России – это фантом
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; East News/KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP
Или говорить, что его не могут уволить, потому что он идеал, что уволить его могут только бездарные завистники и враги России, что он все делает правильно, а виноваты другие тренеры, помощники, врачи, администраторы, тайные колдуны, сами жопоногие футболисты, погода, поле, ретроградный Меркурий?
Матыцин научился у старших товарищей бодро и позитивно рапортовать, мол у нас все отлично, все идет по плану, а виноваты в мелких проблемах внутренние и внешние враги, что всех победим, и кто не с нами, то против нас, и попутчиков нам не надо))
Что ты как ч*рт?
Ты что, не патриот?
Ну ты же крещёный, но ты же не копчёный.
Ну вот и всё, бл*.
Хочешь быть порабощенный?
Слышь, я тебе повторяю ещё...
Добавил Министр.
Божечки, вот и до такого дожить пришлось