Медведев критикует Fan ID! Задела история с 7-месячным ребенком

Новый поворот?

Утро субботы началось предельно неожиданно: бывший президент России Дмитрий Медведев вдруг раскритиковал Fan ID. Он считает, что правило нужно «как минимум корректировать».

«Насчет Fan ID – не считаю себя специалистом в этом вопросе. Знаете, надо смотреть за тем, как этот инструмент работает, но вообще вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает.

Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы.

Недавно читал о том, что на футбольный матч не пустили семью, потому что у семимесячного ребенка не было Fan ID. Ну, слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда», – сказал Медведев

Если вы вдруг забыли: в январе 2020-го Медведев ушел с должности председателя правительства РФ и в скором времени стал заместителем председателя Совета безопасности (председатель – Владимир Путин). Орган занимается подготовкой решений президента и стратегическим планированием по вопросам безопасности.

С 26 декабря 2022-го Медведев еще и первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии – она отвечает за военное и техническое обеспечение обороны России. «ВПК должна стать штабом взаимодействия оборонной промышленности, науки и вооруженных сил для решения самых насущных и перспективных задач», – говорил в конце 2022-го Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

Что за история с семимесячным ребенком?

19 марта телеграм-канал Baza сообщил, что в Екатеринбурге семью с тремя детьми не пустили на матч из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка. По словам родителей детей (Илья и Кристина Максименюк), вся семья оформила Fan ID, но сделать документ для малыша не удалось – Госуслуги не пропускали фотографию. Эту версию как раз изложил Дмитрий Медведев.

Вот только все было иначе. 20 марта выяснились новые обстоятельства: семью все же пустили на стадион, и об этом отец ребенка даже изначально сообщил журналистам уральского Е1, которым написал первым делом после инцидента.

Вот его прямая речь: «Ребенок в коляске, на улице минус, дует уральский холодный ветер, мы все замерзли, дети стоят с красными носами, нас ни в какую не пускают. Отправляют оформлять в МФЦ при стадионе на мелкого карту.

Мы уже начали ругаться, благо подошел молодой человек, сотрудник стадиона, договорился со своими коллегами, и нас пропустили. Уже и трое сотрудников полиции подошли, говорят: «Что случилось?» Мы им рассказываем, даже они говорят: «Бред, пустите на стадион ребенка». В итоге после скандала нас пропустили на стадион, спасибо хорошему парню, работнику стадиона, который в этой ситуации встал на нашу сторону и поспорил со своим начальством».

Правда, Медиа E1 договорилось с Ильей не публиковать информацию, что семью все-таки пропустили, чтобы «не подставлять доброго человека». Поэтому так завирусилась история о недопуске на стадион – продолжение сюжета уже почти никто не заметил.

Чтобы попасть на матч РПЛ, Fan ID нужен даже семимесячному ребенку. Это правда

По закону каждый посетитель матча РПЛ должен иметь Fan ID. Без него на стадион не попасть. Исключений нет.

Детям до 14 лет – даже тем, кому нет года – тоже нужен Fan ID. Если вы один из родителей, усыновителей или опекунов, то для подачи заявления нужны паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Нужно заполнить соответствующее заявление на Госуслугах и подтвердить личность в МФЦ.

И важное примечание в недавнем заявлении Министерства спорта России: «Отказ от использования Fan ID не рассматривается. Закон вступил в силу 1 июня 2022 года и действует в настоящее время. Планируется дальнейшее развитие системы».

Против Fan ID – большинство капитанов РПЛ

Закон часто критикуют не только журналисты, но и футболисты. Просто перечисляем: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Данил Глебов («Ростов»), Бернард Бериша («Ахмат»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Эрик Бикфалви («Урал»), Александр Солдатенков («Крылья Советов») и Руслан Магаль («Факел»). 9 капитанов из 16.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, форвард ЦСКА Федор Чалов и защитник Игорь Дивеев и даже многие другие тоже не молчат.

Против Fan ID топят не только футболисты, но и тренеры: Валерий Карпин («Ростов» и сборная России), Владимир Федотов (ЦСКА), Сергей Семак («Зенит»), Виктор Гончаренко («Урал»).

А что сейчас говорят чиновники?

С провалом посещаемости весной 2023-го некоторые депутаты, проголосовавшие в декабре 2021 года за принятие закона о Fan ID, вдруг заговорили о проблемах. Виталий Милонов из «Единой России» сообщил о подготовке «соответствующей инициативы» об отмене Fan ID. Вот только вскоре глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев добавил: «Милонов сказал, что его не так поняли. Он хотел проконсультироваться, понять ситуацию. От него мы пока никакой инициативы не видели».

По теоретической части выступила Светлана Журова, она отметила: чтобы Fan ID перестал действовать на матчах РПЛ, совершенно не обязательно отменять уже принятый закон. И это правда: достаточно исключить РПЛ из числа турниров, требующих паспорта болельщика, в специальном документе за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Более того, закон об отмене Fan ID еще в начале июня 2022 года был внесен в Госдуму депутатами от фракции КПРФ. Его инициатор Сергей Обухов подробно прояснял позицию в интервью Александру Головину.

Проект не дошел до первого чтения, но уже получил отрицательное заключение правительства, которое отметило, что Fan ID был эффективен во время ЧМ-2018, а значит, причин для отмены нет.

Министр спорта России Олег Матыцин по-прежнему защищает закон: «Некорректно ставить во главу угла снижения посещаемости то, что внедрен Fan ID. На чемпионате мира в России была та же система. Все меры приняты, и я не вижу барьеров, чтобы она не сработала».

О ситуации с 7-месячным ребенком отдельно говорил Дмитрий Свищев: ««Это ужасное событие! Нельзя очень формально относиться к вопросам. Это неправильно.

Нужно обязательно разобраться в этой ситуации. Понятно, что мы все должны исполнять закон, но в данной ситуации много вопросов к недопуску на стадион семьи с семимесячным ребенком». Вот только именно депутаты Госдумы и приняли закон, в котором нет никаких послаблений и исключений даже для младенцев.

«Пояснительная записка» (медиа журналистов Фариды Рустамовой и Максима Товкайло) сообщила, что надеяться на отмену Fan ID рано:

«[По словам одного из федеральных чиновников], у идеи отмены Fan ID пока нет влиятельного лоббиста, а без этого исправить ситуацию невозможно, «так как президент футбол не смотрит». По словам чиновника, таким лоббистом мог бы стать помощник президента Максим Орешкин, который входит в руководящие органы футбольного ЦСКА и посещает почти каждый домашний матч команды.

«На самом верху Fan ID очень даже одобряют, так что отмены ждать не стоит», – говорит человек, участвовавший в разработке базы футбольных болельщиков.

Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко, Павел Лисицын, Пресс-служба Госдумы РФ, Павел Бедняков