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«Оренбург» дома – топ-2 лиги, теперь ощутил и «Спартак». Как это объяснить?

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Марцел Личка Марцел Личка
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«Оренбург» дома обыграл «Спартак» – звучит как сенсация, но на самом деле не совсем. Оренбуржцы дома – очень большая угроза.

Победа над «Спартаком» – это уже 20-й тур, на дистанции в две трети сезона как раз удобно оценивать и делать выводы.

Для начала просто посмотрите, насколько «Оренбург» успешен на своем поле.

  Да, по всем самым очевидным показателям оренбуржцы у себя на «Газовике» – вторая команда лиги, уступают только «Зениту», но в таблице разница между ними – 17 очков, все из-за того, что «Оренбург» на выезде контрастно плох.

Почему «Оренбург» так успешен дома? Есть неочевидные детали

Александр Дорский обращает внимание на несколько аспектов, без которых картина будет неполной.

С большинством топов играли на выезде. В первом круге «Оренбург» принимал только ЦСКА (впечатляющие 2:2) и «Ахмат» (волевые 2:1) из топ-8, а к остальным более мощным соперникам ездил сам, в том числе в гостях уже сыграли со «Спартаком», «Ростовом», «Краснодаром», «Локо», «Зенитом» и «Динамо».

В нынешнем составе «Оренбург» разрывает только с 8-го тура. Команда летом поднялась в Мир РПЛ, добирала легионеров под Премьер-лигу в последний момент, а встраивала их в игру очень плавно.

Гостевой «Спартак», например, был в третьем, без Сесара Флорентина вообще, с Лукасом Верой и Брайаном Мансильей выходящими только во втором тайме. В старте были Владимир Полуяхтов и Данила Хотулев (сейчас точно запасные), Андрей Малых (теперь справа основной скорее Александр Эктов), целый тайм отыграл Степан Оганесян.

Против «Ростова» с первых минут играли Александр Павловец и Батраз Гурциев, которых в команде уже нет, те же Оганесян и Малых. В тот момент, в начале августа, Вера и Марин все еще выходили на скамейки, а Мансилья провел всю игру в запасе. А Флорентин пропустил еще и матч с «Краснодаром», впервые вышел только во втором тайме против «Локо» (7-й тур).

На старте «Оренбург» ярко сыграл дома с «Уралом» и «Торпедо», но начал действительно впечатлять как раз с 8-го тура, когда в старте впервые одновременно вышли Вера, Флорентин и Марин (плюс Мансилья начнет набирать после травмы к концу первой части сезона). После этого уверенно обыграли в гостях «Пари НН», выдали блестящие 60 минут против «Динамо» (тогда Личка впервые попробовал ромб, к которому совсем был не готов соперник), нормально сыграли с «Сочи» (4:0 – точно не по игре, сильно повезло), тайм провели в меньшинстве против «Ахмата» и максимально провалились с «Химками».

Естественно, нельзя списывать все на календарь и время заявки легионеров. В гостях «Оренбург» пропускает 2,9 гола за матч, это уровень «Химок». Но и дома «Оренбург» ненадежен сзади, даже на своем особенном искусственном поле.

Защита в домашних матчах – даже не уровень верхней восьмерки. По количеству допущенных ударов в домашних матчах «Оренбург» – 10-й, по допущенным передачам в зону в радиусе 20 метров от ворот – 11-й, по качеству допущенных моментов с игры – 12-й. «Спартак» тоже мог забивать больше одного мяча. Сильный контраст с мощным визуальным впечатлением от домашнего «Оренбурга» в целом.

Оренбуржцы победили «Спартак» острыми контратаками, это их привычный стиль, команда – лидер лиги по ударам после них. Флорентина не было, Марин не в форме и в запасе, но вот Вера выдал топ-матч, а Мансилья и Воробьев, создавшие шикарный второй гол, вообще, похоже, лучший в сезоне.

А статистика у «Оренбурга» наверняка выровняется: в гостях осталось сыграть с «Крыльями», «Факелом», ЦСКА, «Уралом» и «Торпедо», тут все шансы набрать хотя бы шесть очков, и выездной показатель будет уже не таким грустным.

«Оренбург» дома – это еще и непривычная синтетика. Менять ее не хотят

Выезды в Оренбург в РПЛ ассоциируются с переходом на необычное поле. Там искусственный газон, некоторым футболистам играть на нем не рекомендуют, особенно сразу после травм, этот фактор игнорировать нельзя.

Газон перестелили в начале лета, президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказывал «Матч ТВ», что клубу повезло приобрести синтетику хорошего качества до обострения ситуации на Украине:

«Чудесным образом мы успели купить газон в Нидерландах, чтобы обновить покрытие к началу сезона, его привезли в начале 2022 года. Вы отлично понимаете, что в нынешней ситуации мы бы его не увидели. Это очень качественный газон последнего поколения».

Переходить на натуральное поле в Оренбурге не видят смысла: считают, что климат в регионе слишком сложный, чтобы ухаживать за ним и содержать в надлежащем качестве.

Конечно, довольны далеко не все гостевые команды. Например, тренер ЦСКА Олег Фоменко после оренбуржских 2:2 обращал внимание на травмы: 

– Синтетическое покрытие травмоопасно, в результате чего Кирилл Набабкин получил повреждение.

– Кто-то еще жаловался на газон?

– Думаю, жаловаться начнут завтра [на следующий день после игры], когда начнут вылазить проблемные места.

Кроме того, из особенностей оренбуржского стадиона многие выделяют размеры поля: оно уже обычного, ближе привычного к нижней допустимой границе.

***

«Домашние матчи – хорошо, выездные – катастрофа», – так Марцел Личка реагировал на радикальную разницу по очкам в интервью Александру Дорскому.

Тренер «Оренбурга» пояснял, что выездные сложности были связаны в том числе с логистикой: в июле-августе не работал оренбуржский аэропорт, поэтому на игры со «Спартаком» и «Локомотивом» добирались намного дольше обычного, летом ездили к «Ростову» и «Краснодару», куда сейчас не долететь напрямую.

«Мы ехали на автобусе три-четыре часа в Орск, вылетали в Ставрополь, оттуда еще пять часов до Ростова и Краснодара, – говорил об этом же «Ведомости. Спорту» президент Еремякин. – В итоге не могли проводить нормальный тренировочный процесс, у нас 10 человек с травмами по этой причине! Мышечные повреждения, связанные с отсутствием нормального восстановления».

«Если «Оренбург» хочет развиваться, нужно добавлять семь-восемь очков на выезде за круг. Если кто-то думает, что мы будем обыгрывать всех дома, он сильно заблуждается. Нужен баланс», – подводил итог Личка.

Баланса пока нет, но домашние победы по-прежнему на потоке.

Грандиозный провал «Спартака» в Оренбурге. При Абаскале такого еще не было

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Фото: vk.com/fcorenburg

21 комментарий

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Michael Boldyrev
Вот только не надо про искусственные газоны в комментах. Есть и есть. В куче мест есть и они очень разные - чисто количественно ужасных "естественных" газонов в разы больше.

Вообще, не исключаю, что упомянутая в заметке "узость поля" играет большую роль.
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Михаил Громов
Главное не забыть раздвинуть булки перед хозяевами
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Konstantin Zorin
Ответ Сергей Круглов
Конечно, львиная доля домашнего преимущества Оренбурга это синтетика, отсюда и разительный контраст домашних и выездных игр. Я сам играл на синтетике, не последнего поколения конечно, но все же сказать, что разница с травой большая, значит не сказать ничего, разница просто колоссальная! И умирать на таком газоне не хочет никто, нет смысла калечится из-за одной игры.
Это один из козырей Газовика. Об этом все знают, но продолжают нарываться. Ахиат, Краснодар, Сочи, теперь Спартак. Никто не делает выводов. Но, это не оправдывает ужасную игру спартаковской обороны, особенно Джикии.
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Michael Boldyrev
Ответ Сельмаш1930
Оренбург конечно интересно играет, но искусственные газоны надо запрещать, если команда конечно не из Новосибирска какого-нибудь или Архангельска
Эта команда из Оренбурга. Не знаю, каков ваш личный опыт, но из моего - вот все что справа от Волги, грубо говоря, это вполне себе климат "Новосибирска или Архангельска".
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Ильдар Фарукшин
Ответ jps
Покрытие поля важный фактор, который Спартак не стал принимать во внимание, за что и поплатился - первые минут 30 надо было просто катать мяч и привыкать к этому полю, а мы опять закусились и в атаку, а с игрой в мелкий пас на таком непривычном поле игра и не получалась, и как итог пара ошибок и/или недобеганий и мы уже летим...тренерам на заметку чтобы обращали внимание на разные мелочи и не стоит постоянно из штанов выпрыгивать чтобы открывать счет в начале...
Абаскаль точно не ожидал такого поля. Оренбург заслужил победу
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jps
Покрытие поля важный фактор, который Спартак не стал принимать во внимание, за что и поплатился - первые минут 30 надо было просто катать мяч и привыкать к этому полю, а мы опять закусились и в атаку, а с игрой в мелкий пас на таком непривычном поле игра и не получалась, и как итог пара ошибок и/или недобеганий и мы уже летим...тренерам на заметку чтобы обращали внимание на разные мелочи и не стоит постоянно из штанов выпрыгивать чтобы открывать счет в начале...
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Ильдар Фарукшин
Оренбург с победой заслуженной. Джикия здоровья. Зиньковский ошибка. Оренбург в своей стихии забросы,забросы .наши так не приучилсь к отскокам от поля, подкат если делают как на льду пару метров катаются. Футбола не было. Бьют своего поля наши не один отскок не угадали и не знали. Я перед матчем писал что главное поле и без травм.. Хочу пожелать другим командам главное без травм. На этом поле надо на своей стороне стоять и пасовать верхом в те ворота. ЦСКА взял очки Федотов поле знает.. Ещё раз Оренбург заслуженный победой.
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Goldstream
Cегодня Оренбург чисто функционально был готов на голову выше Спартака. Почти в каждом состязании на скорость игроки Оренбурга выигрывали, даже когда у защитников была фора.

Ну и движение мяча очень хорошее и осмысленное.
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Пётр Зозуля
Газпром дома силен, очевидное доказательство
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Phoebe
Ответ Алексей Олегович
газон Газовика это позор РПЛ
позором были стадионы Уфы и Арсенала... а тут стадик уровня 2-3 лиги Англии.
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Антон Киселёв
Ответ TroBro
Интересно, в высших дивизионах Бразилии, Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Норвегии, в MLS так же жалуются, что синтетика помогает домашней команде выиграть? " Уфа" на синтетике играла - помогло им?
Конечно жалуются, и на покрытие, и на длину травы и на размеры поля (по регламенту может отличаться на разных стадионах)
Только всё это не обязательно "жалобы", просто после поражения всегда задают вопросы о его причинах, и странно было бы не упомянуть объективные факторы
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bedLaM
Оренбург молодцы, но мне кажется тут большую роль играет поле, не зря они очень домашняя команда, Спартак 80 минут привыкал.
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Сергей Круглов
Конечно, львиная доля домашнего преимущества Оренбурга это синтетика, отсюда и разительный контраст домашних и выездных игр. Я сам играл на синтетике, не последнего поколения конечно, но все же сказать, что разница с травой большая, значит не сказать ничего, разница просто колоссальная! И умирать на таком газоне не хочет никто, нет смысла калечится из-за одной игры.
+7
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Сельмаш1930
Оренбург конечно интересно играет, но искусственные газоны надо запрещать, если команда конечно не из Новосибирска какого-нибудь или Архангельска
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Алексей Й
пипец! Шо все ноют! Как Корову проиграли! Игра и игра!
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Алексей Олегович
газон Газовика это позор РПЛ
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-Ancient-
Послушал голосовое друга,который смотрел,глянул обзор и понял,благо,что я на работе сегодня и не видел этой игры.Давно такой слабой игры не было...про Кононова вспомнил,не к ночи надеюсь.
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Английский_пациент
С детства за оренбург (и это не шутка )
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TroBro
Интересно, в высших дивизионах Бразилии, Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Норвегии, в MLS так же жалуются, что синтетика помогает домашней команде выиграть? " Уфа" на синтетике играла - помогло им?
+5
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Спартак Уокер
Оренбург в этом сезоне очень хорош
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Алексей Минин
Кстати, а куда подевались все те борцы за справедливое судейство, со стороны Спартака?
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