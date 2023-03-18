«Оренбург» дома обыграл «Спартак» – звучит как сенсация, но на самом деле не совсем. Оренбуржцы дома – очень большая угроза.

Победа над «Спартаком» – это уже 20-й тур, на дистанции в две трети сезона как раз удобно оценивать и делать выводы.

Для начала просто посмотрите, насколько «Оренбург» успешен на своем поле.

Да, по всем самым очевидным показателям оренбуржцы у себя на «Газовике» – вторая команда лиги, уступают только «Зениту», но в таблице разница между ними – 17 очков, все из-за того, что «Оренбург» на выезде контрастно плох.

Почему «Оренбург» так успешен дома? Есть неочевидные детали

Александр Дорский обращает внимание на несколько аспектов, без которых картина будет неполной.

• С большинством топов играли на выезде. В первом круге «Оренбург» принимал только ЦСКА (впечатляющие 2:2) и «Ахмат» (волевые 2:1) из топ-8, а к остальным более мощным соперникам ездил сам, в том числе в гостях уже сыграли со «Спартаком», «Ростовом», «Краснодаром», «Локо», «Зенитом» и «Динамо».

• В нынешнем составе «Оренбург» разрывает только с 8-го тура. Команда летом поднялась в Мир РПЛ, добирала легионеров под Премьер-лигу в последний момент, а встраивала их в игру очень плавно.

Гостевой «Спартак», например, был в третьем, без Сесара Флорентина вообще, с Лукасом Верой и Брайаном Мансильей выходящими только во втором тайме. В старте были Владимир Полуяхтов и Данила Хотулев (сейчас точно запасные), Андрей Малых (теперь справа основной скорее Александр Эктов), целый тайм отыграл Степан Оганесян.

Против «Ростова» с первых минут играли Александр Павловец и Батраз Гурциев, которых в команде уже нет, те же Оганесян и Малых. В тот момент, в начале августа, Вера и Марин все еще выходили на скамейки, а Мансилья провел всю игру в запасе. А Флорентин пропустил еще и матч с «Краснодаром», впервые вышел только во втором тайме против «Локо» (7-й тур).

На старте «Оренбург» ярко сыграл дома с «Уралом» и «Торпедо», но начал действительно впечатлять как раз с 8-го тура, когда в старте впервые одновременно вышли Вера, Флорентин и Марин (плюс Мансилья начнет набирать после травмы к концу первой части сезона). После этого уверенно обыграли в гостях «Пари НН», выдали блестящие 60 минут против «Динамо» (тогда Личка впервые попробовал ромб, к которому совсем был не готов соперник), нормально сыграли с «Сочи» (4:0 – точно не по игре, сильно повезло), тайм провели в меньшинстве против «Ахмата» и максимально провалились с «Химками».

Естественно, нельзя списывать все на календарь и время заявки легионеров. В гостях «Оренбург» пропускает 2,9 гола за матч, это уровень «Химок» . Но и дома «Оренбург» ненадежен сзади, даже на своем особенном искусственном поле.

Защита в домашних матчах – даже не уровень верхней восьмерки. По количеству допущенных ударов в домашних матчах «Оренбург» – 10-й, по допущенным передачам в зону в радиусе 20 метров от ворот – 11-й, по качеству допущенных моментов с игры – 12-й. «Спартак» тоже мог забивать больше одного мяча. Сильный контраст с мощным визуальным впечатлением от домашнего «Оренбурга» в целом.

Оренбуржцы победили «Спартак» острыми контратаками, это их привычный стиль, команда – лидер лиги по ударам после них . Флорентина не было, Марин не в форме и в запасе, но вот Вера выдал топ-матч, а Мансилья и Воробьев, создавшие шикарный второй гол, вообще, похоже, лучший в сезоне.

А статистика у «Оренбурга» наверняка выровняется: в гостях осталось сыграть с «Крыльями», «Факелом», ЦСКА, «Уралом» и «Торпедо», тут все шансы набрать хотя бы шесть очков, и выездной показатель будет уже не таким грустным.

«Оренбург» дома – это еще и непривычная синтетика. Менять ее не хотят

Выезды в Оренбург в РПЛ ассоциируются с переходом на необычное поле. Там искусственный газон, некоторым футболистам играть на нем не рекомендуют, особенно сразу после травм, этот фактор игнорировать нельзя.

Газон перестелили в начале лета, президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказывал «Матч ТВ», что клубу повезло приобрести синтетику хорошего качества до обострения ситуации на Украине:

«Чудесным образом мы успели купить газон в Нидерландах, чтобы обновить покрытие к началу сезона, его привезли в начале 2022 года. Вы отлично понимаете, что в нынешней ситуации мы бы его не увидели. Это очень качественный газон последнего поколения».

Переходить на натуральное поле в Оренбурге не видят смысла: считают, что климат в регионе слишком сложный , чтобы ухаживать за ним и содержать в надлежащем качестве.

Конечно, довольны далеко не все гостевые команды. Например, тренер ЦСКА Олег Фоменко после оренбуржских 2:2 обращал внимание на травмы:

– Синтетическое покрытие травмоопасно, в результате чего Кирилл Набабкин получил повреждение.

– Кто-то еще жаловался на газон?

– Думаю, жаловаться начнут завтра [на следующий день после игры], когда начнут вылазить проблемные места.

Кроме того, из особенностей оренбуржского стадиона многие выделяют размеры поля: оно уже обычного, ближе привычного к нижней допустимой границе.

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«Домашние матчи – хорошо, выездные – катастрофа», – так Марцел Личка реагировал на радикальную разницу по очкам в интервью Александру Дорскому.

Тренер «Оренбурга» пояснял, что выездные сложности были связаны в том числе с логистикой: в июле-августе не работал оренбуржский аэропорт, поэтому на игры со «Спартаком» и «Локомотивом» добирались намного дольше обычного, летом ездили к «Ростову» и «Краснодару», куда сейчас не долететь напрямую.

«Мы ехали на автобусе три-четыре часа в Орск, вылетали в Ставрополь, оттуда еще пять часов до Ростова и Краснодара, – говорил об этом же «Ведомости. Спорту» президент Еремякин. – В итоге не могли проводить нормальный тренировочный процесс, у нас 10 человек с травмами по этой причине! Мышечные повреждения, связанные с отсутствием нормального восстановления».

«Если «Оренбург» хочет развиваться, нужно добавлять семь-восемь очков на выезде за круг. Если кто-то думает, что мы будем обыгрывать всех дома, он сильно заблуждается. Нужен баланс», – подводил итог Личка.

Баланса пока нет, но домашние победы по-прежнему на потоке.

Фото: vk.com/fcorenburg