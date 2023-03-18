Не рискнул поднять футболку в игре, но все же поздравил.

В матче со «Спартаком» блистал Дмитрий Воробьев: отыграл 80 минут, оформил 1+1 в первом тайме – поучаствовал в обоих голах «Оренбурга».

После собственного гола форвард вроде бы собрался поднять футболку, чтобы что-то показать, но все же не стал. В перерыве все рассказал сам, его как раз позвали на флеш-интервью для «Матч Премьера».

Оказалось, у него там послание для мамы – очень милое, со множетвом сердечек.

Дмитрий объяснил: «Была желтая, не стал рисковать, чтобы не подставить команду. Надеюсь, она [мама] и так рада». Немного обидно, что получилось продемонстрировать футболку только под трибунами и на камеру, а не вживую, потому что мама была на стадионе – но все равно наверняка это очень приятно!

Воробьев получил карточку уже на четвертой минуте, поэтому решил нарываться – конечно, за просто чуть приподнятую футболку, а не снятую целиком, желтые обычно не дают, но и решение не рисковать абсолютно логичное.

Форварду 25 лет, он родом из небольшого поселка Кубанская степь в Краснодарском крае, по последним данным там живет всего 1389 человек. У самого Дмитрия трое детей.

Воспитанник «Краснодара» первую половину сезона-2018/19 был в чешском «Градец-Кралове» (но сыграл там всего три матча). В сезоне-2020/21 он за «Оренбург» стал вторым бомбардиром ФНЛ с 24 мячами, его опередил только Иван Сергеев с 40 голами. В начале прошлого сезона Дмитрия отпустили в аренду в «Сочи», он добавил еще опыта в РПЛ и даже чуть в еврокубках – в квалификации Лиги конференций.

Теперь, особенно после продажи Владимира Писарского (Сычевого) в «Крылья», оренбуржцам особенно важно, что Воробьев стабильно берет на себя и забивает. У него четыре гола и ассист, его заслуга в важнейшей победе над «Спартаком» – ключевая, это именно Дмитрий перехватил пас Антона Зиньковского, чтобы отдать голевую на победный мяч, а потом нашел решение и изящно забил пяткой через шесть минут.

Мама наверняка счастлива!