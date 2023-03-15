Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

Хотя ВАР позвал его пересмотреть.

Судейские скандалы не утихают: в Кубке России у «Зенита» с «Динамо» возник спорный эпизод в середине второго тайма. Очень похоже, что арбитры зря не дали пенальти за фол Клаудиньо против Константиа Тюкавина (ну или мы тоже многого не понимаем).

Как выглядел момент?

На 62-й минуте (при счете 1:1) Тюкавин выскочил из-за спины Клаудиньо и в момент передачи с фланга упал. Выглядело так, как будто бразилец ударил соперника по ноге.

Главный арбитр Евгений Кукуляк не увидел нарушения, ВАР-помощники позвали к монитору, но он после повторов оставил изначальное мнение. Игру продолжили без пенальти.

Судья точно не прав? В чем аргументы?

Объяснить, почему это не 11-метровый, сложновато.

Экс-арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф» считает, что это пенальти, и детализирует: «Кукуляк оценивал степень контакта. И решил защитить свое решение. Удар игрока «Зенита» очевиден со всех камер. Мнение: точка. Думаю, большинство согласится с ним».

У бывшего судьи РПЛ Игоря Федотова действительно схожий взгляд: «Это сто процентов пенальти, фол по неосторожности. Кукуляк находился в идеальной позиции, он должен был назначить пенальти. Кукуляк поплыл, испугался, вы же видели его лицо. Просто беспредел. Думаю, может, [главе российских судей Павлу] Каманцеву уже пора уйти. Я просто не понимаю, как они будут оправдывать это решение. Это ужас».

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев тоже говорит про пенальти: «Классический момент: кто первый играет в мяч и кто не успевает? На мой взгляд, нападающий «Динамо» первый на мяче, а игрок «Зенита» не успевает сыграть и попадает по икроножной мышце футболисту «Динамо». На мой взгляд, это нарушение правил – одиннадцатиметровый удар».

«Момент требует, возможно, проверки на детекторе лжи». В «Динамо» настаивают на крайних мерах

«Динамо» кипит, хоть в итоге именно москвичи и прошли дальше благодаря серии пенальти.

«Пенальти надо было ставить. А какое касание должно было быть? Перелом? – возмущен Тюкавин , его слова передает «Матч ТВ». – Думаю, сейчас будет скандал. Клуб это не оставит, будет этот момент оспаривать».

У московского клуба действительно именно такие намерения.

« Это тот момент, который требует вмешательства судейского комитета, и, возможно, как это раньше практиковалось, проверки судьи на детекторе лжи , – говорит гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, его цитирует «РБ Спорт». – У меня объяснения нет. После просмотра повтора мы были убеждены, что будет поставлен пенальти. Почему так долго шло обсуждение, просмотр, мы понять не можем. Вопрос настолько очевиден, что пусть решение примет судейский комитет. Мне кажется, они должны увидеть в ситуации проблему. Она довольно очевидна».

Представитель нападающего Алексей Сафонов в разговоре с «РБ Спорт» жестко раскритиковал судейство: «Кукуляк зассал поставить пенальти, конечно. Клаудиньо попадает по икроножной мышце. Даже бывший арбитр ФИФА Николаев в прямом эфире говорит, что Тюкавину попали по икроножной мыщце. Можно сразу два кубка разыгрывать – один почетно отдать «Зениту». Мы разный футбол смотрим. Это ужас, конечно. Не совсем это приятно. Неужели «Зениту» нужны такие победы?».

«Зениту» спорное решение в их пользу не помогло, петербуржцы снова быстро вылетели из Кубка России: уже три года подряд они не могут дойти хотя бы до полуфинала. После победы-2020, единственной для Сергея Семака в этом турнире, поражения в 1/8 финала и дважды – в четвертьфинале.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев