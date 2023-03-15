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Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

Евгений Кукуляк
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Футбол Футбол

Хотя ВАР позвал его пересмотреть.

Судейские скандалы не утихают: в Кубке России у «Зенита» с «Динамо» возник спорный эпизод в середине второго тайма. Очень похоже, что арбитры зря не дали пенальти за фол Клаудиньо против Константиа Тюкавина (ну или мы тоже многого не понимаем).

Как выглядел момент?

На 62-й минуте (при счете 1:1) Тюкавин выскочил из-за спины Клаудиньо и в момент передачи с фланга упал. Выглядело так, как будто бразилец ударил соперника по ноге.

Главный арбитр Евгений Кукуляк не увидел нарушения, ВАР-помощники позвали к монитору, но он после повторов оставил изначальное мнение. Игру продолжили без пенальти.

Судья точно не прав? В чем аргументы?

Объяснить, почему это не 11-метровый, сложновато.

Экс-арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф» считает, что это пенальти, и детализирует: «Кукуляк оценивал степень контакта. И решил защитить свое решение. Удар игрока «Зенита» очевиден со всех камер. Мнение: точка. Думаю, большинство согласится с ним».

У бывшего судьи РПЛ Игоря Федотова действительно схожий взгляд: «Это сто процентов пенальти, фол по неосторожности. Кукуляк находился в идеальной позиции, он должен был назначить пенальти. Кукуляк поплыл, испугался, вы же видели его лицо. Просто беспредел. Думаю, может, [главе российских судей Павлу] Каманцеву уже пора уйти. Я просто не понимаю, как они будут оправдывать это решение. Это ужас».

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев тоже говорит про пенальти: «Классический момент: кто первый играет в мяч и кто не успевает? На мой взгляд, нападающий «Динамо» первый на мяче, а игрок «Зенита» не успевает сыграть и попадает по икроножной мышце футболисту «Динамо». На мой взгляд, это нарушение правил – одиннадцатиметровый удар».

«Момент требует, возможно, проверки на детекторе лжи». В «Динамо» настаивают на крайних мерах

«Динамо» кипит, хоть в итоге именно москвичи и прошли дальше благодаря серии пенальти.

«Пенальти надо было ставить. А какое касание должно было быть? Перелом? – возмущен Тюкавин, его слова передает «Матч ТВ». – Думаю, сейчас будет скандал. Клуб это не оставит, будет этот момент оспаривать».

У московского клуба действительно именно такие намерения. 

«Это тот момент, который требует вмешательства судейского комитета, и, возможно, как это раньше практиковалось, проверки судьи на детекторе лжи, – говорит гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, его цитирует «РБ Спорт». – У меня объяснения нет. После просмотра повтора мы были убеждены, что будет поставлен пенальти. Почему так долго шло обсуждение, просмотр, мы понять не можем. Вопрос настолько очевиден, что пусть решение примет судейский комитет. Мне кажется, они должны увидеть в ситуации проблему. Она довольно очевидна».

Представитель нападающего Алексей Сафонов в разговоре с «РБ Спорт» жестко раскритиковал судейство: «Кукуляк зассал поставить пенальти, конечно. Клаудиньо попадает по икроножной мышце. Даже бывший арбитр ФИФА Николаев в прямом эфире говорит, что Тюкавину попали по икроножной мыщце. Можно сразу два кубка разыгрывать – один почетно отдать «Зениту». Мы разный футбол смотрим. Это ужас, конечно. Не совсем это приятно. Неужели «Зениту» нужны такие победы?».

«Зениту» спорное решение в их пользу не помогло, петербуржцы снова быстро вылетели из Кубка России: уже три года подряд они не могут дойти хотя бы до полуфинала. После победы-2020, единственной для Сергея Семака в этом турнире, поражения в 1/8 финала и дважды – в четвертьфинале.

10 минут мы думали, что Кузяева не удалили после 2-й желтой. На самом деле у него одна

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Это пенальти?
1102 голосa
Да
94%
Динамо Москва
Нет
6%
Зенит

68 комментариев

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Сергей Танасийчук
Всю судейскую бригаду из Питера следует отстранить от судейства в чемпионате. Это уже не ошибки а непрофессионализм во благо кабинета.
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Zybazy
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И видео тоже не будет? Я не знаю, по скринам не умею гадать
Вотвот что мешает залить видео? Такая огненная новость и без видео разбора..
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Ответ Kyancey
Кто эти 6% дeгeнеpaтов, ответивших, что пенальти не было?
И видео тоже не будет?
Я не знаю, по скринам не умею гадать
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bathedd
для сенита это обычная история! их судят как им надо, а всех остальных как получится!
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трахтенберг месть коней
Ответ komrad.alehander
Не согласен про 100%. Клаудиньо увидел соперника, согнул ногу и коснулся (!) по инерции. Акцентированного удара не было, только касание. Даже нога Тюкавина не отлетела ) Я бы тоже не поставил ) Внимательнее посмотрите эпизод, так долго смотрели не зря. И да, Динамо с заслуженной победой!
🤡Вытри божью росу
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Юрий Кечко
Ответ Шлёма Презерман
Гегемон давит на судей, обычное дело. Точно так же сцали в 90-е пенальти Спартаку ставить.
Там ещё и Березовский мог без рук за мячом прыгать ...
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Орал в голосину, когда не поставили пенальти. Негоже ставить пенальти на поле проекта, когда Миллер в ложе сидит. Стыдно стало
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Юрий Кечко
Ответ Растиньяк
что связывает зенит и барселону?
Ну явно не Малком)))
+1
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Kyancey
Кто эти 6% дeгeнеpaтов, ответивших, что пенальти не было?
+2
-2
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Лёха Жданчик
Ответ Sivl
Не считайте их дураками, все они понимают и реакцию болельщиков видят. Просто класть они хотели на наше с вами мнение. Вон трибуны опустели после введения фан-айди, это кого-нибудь интересует?
Ну можно вместо с пустыми трибунами оставить пустую лигу.....половина клубов и так в убыток работает и тем более продавать игроков некуда...
Лучше смотреть на чемпионат Казахстана где будут играть Джикиа ..Промес и тд
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Никита Давыдкин
Ответ ProZ
вот читаешь все эти комментарии про неудаление кузяева, замену сантоса и понимаешь кто смотрит футбол, а кто только в комментариях покакать приходит.
Я смотрю в трансляцию матча на спортсе - указано, что Сантоса поменял Круговой на 90 минуте. Еще вопросы?
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mnogokotin-
Ответ Илья Долганов
получается остаётся только путь пути
того самого пути?
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mnogokotin-
Ответ Лёха Жданчик
Самое забавное в этом всем что они наверху наивно пологают что мы все с вами дурачки и ниочем до сих пор не догадываемся))
им посрать )
+1
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Руслан Лысенко
Ответ Посторонним В
Нашел сейчас трансляцию, глянул. Ребята, нет слов....Это беспредел!
это Газпром политпроект. Просто уже пора смириться.
+3
0
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Sivl
Ответ Лёха Жданчик
Самое забавное в этом всем что они наверху наивно пологают что мы все с вами дурачки и ниочем до сих пор не догадываемся))
Не считайте их дураками, все они понимают и реакцию болельщиков видят. Просто класть они хотели на наше с вами мнение. Вон трибуны опустели после введения фан-айди, это кого-нибудь интересует?
+2
0
+2
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Растиньяк
что связывает зенит и барселону?
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Peter Caulfield
Ответ 6tspey7tb5
Задумался. А сколько было поставлено пенальти в ворота Зенита и на каком они месте по этому показателю?))))
правильно считать сколько им НЕ поставили + сколько левых в их пользу и сравнить с остальными.
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Доктор*
Ответ Nick Black
Вот если бы нога оторвалась и улетела на трибуны - другое дело!
И то не факт.
Скорее безногого удалили бы с поля за "Оскорбление другого участника матча".
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Zybazy
Где видео-то???
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Fomin525
Ответ Tiestorzn17
Да точка там 100%, как вообще можно оправдание то выдумать?!
Интересно будет послушать полосатых
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Доктор*
Очередной чистый пеналь варщики и главный заssали дать кабинету.
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Docentr9
Щас гегемонята будут говорить, что жалеют, что пенальти не поставили, потому что тогда бы их супер игроки забегали бы, как в ..опу ужаленные и разорвали бы Динамо в клочья. Так что Кукуляк делал все, чтоб помочь Динамо
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sbvinn
Ответ Лёха Жданчик
Самое забавное в этом всем что они наверху наивно пологают что мы все с вами дурачки и ниочем до сих пор не догадываемся))
Ну догадываемся. Но как говорит живой классик: "А дальше-то что?" Им наши догадки все до одного места.
+4
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salas
Кукуляку - на гиляку! Кукуяна поднять на ....
+1
0
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-Ancient-
Если это не пенальти,Кононов лучший тренер Спартака за всю историю.
+1
0
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