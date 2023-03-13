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Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?

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Начало разворота в Азию?

Cборная России по футболу все больше поворачивается в сторону Азии: команда примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) среди мужчин – это важно, потому что среди женщин турнир уже проводился. Соревнование пройдет с 9 по 21 июня этого года.

Участие России подтвердил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев в интервью «Матч ТВ». Он добавил, что результаты турнира пойдут в рейтинг ФИФА.

Что за ассоциация? Кто там? Какие у России отношения со странами?

CAFA – футбольный орган, объединяющий сборные стран Центральной Азии. В ассоциацию входят шесть стран: Иран (24-е место в рейтинге ФИФА, 2-е среди стран Азии), Узбекистан (77-е в ФИФА и 10-е в Азии), Кыргызстан (94-е в ФИФА и 16-е в Азии), Таджикистан (108-е в ФИФА и 20-е в Азии), Туркменистан (135-е в ФИФА и 24-е в Азии) и Афганистан (150-е в ФИФА и 30-е в Азии). Россия сейчас занимает 37-е место в рейтинге ФИФА, среди стран Азии это было бы 5-е место.

Президент организации – Рустам Эмомали из Таджикистана, вице-президент – Дастанбек Конокбаев из Кыргызстана.

CAFA проводит локальные турниры между шестью странами в футболе, мини-футболе и пляжном футболе. Отвечает за организацию соревнований и призовые. Орган начал работу в 2015 году – его создание инициировала Федерация футбола Ирана, которая покинула WAFF (Федерацию стран Западной Азии). 

Ни одной из стран CAFA нет в списке недружественных стран, который Правительство РФ опубликовало в марте 2022 года.

Что за турнир?

Формат: две группы по четыре команды, из каждой группы выходят победители, которые встречаются в финале. Команды, занявшие вторые места, играют в матче за третье место. Пока знаем семь команд: к шести сборным CAFA добавилась Россия, восьмого участника узнаем позже.

Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации основали еще в 2018-м, но турниров среди мужских сборных до сих пор не было. Турнир с Россией будет дебютным.

А вот женщины провели уже два турнира: оба раза (в 2018-м и 2022-м) победителем оказывалась сборная Узбекистана, и оба раза она обыгрывала в финале сборную Ирана. Сначала дома в Ташкенте, затем в Душанбе, столице Таджикистана. Чемпионат разыгрывали пять команд: в 2018-м не было Афганистана, в 2022-м – Туркменистана.

Юношеские турниры проходят и у мужчин, и у женщин – в возрастах U19, U17 и U15. У женщин еще был турнир U23 и чемпионат CAFA по мини-футболу. Обычно победы разыгрывают Узбекистан и Иран.

А что с переходом России в Азию?

Потихоньку приближается крайний срок обсуждений с УЕФА – 1 апреля. На 31 марта уже официально назначен исполком РФС. До этого срока рабочая группа должна будет изучить плюсы и минусы потенциального перехода из УЕФА в АФК. Именно 31 марта будет принято окончательное решение.

2 февраля служба коммуникаций РФС сообщала, что президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы. 

По информации «Спорт-Экспресса», представители Азии расценивают российский футбол как источник новых деловых возможностей и точку роста для популяризации футбола в АФК.

РФС вел переговоры о проведении товарищеских матчей с отдельными представителями АФК. Большая часть потенциальных соперников готова играть против сборной России. 

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Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

81 комментарий

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Georgii Neverov
Ответ Человек_Легенда
Ну поборемся с Афганистаном за 3 место в группе, посчитаем расклады перед последним туром. Почему бы и нет?)
Это хорошо если за третье
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Дмитрий Калашников
Ответ Александр Сачков
Перенести финал на май, и все дела.
только если так
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Истину Глаголящий
гойда?
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zukarello
Что сказать ? Сплошь " гранды"!
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justbored
Ответ LaffyTaffy
Стадия «принятие». Если раньше многие хейтили даже за такую идею (как игры с азиатскими сборными), то сейчас все больше комментариев в стиле «почему бы и нет?» , «классно», «круто» и тд 🤦‍♂️
Ну эта часть аудитории хотя бы до стадии принятия дошла. В то время как большинство застряли на отрицании-гневе.))
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БАБАНГИДА
Не выйдем из группы.
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justbored
Ответ ЧакСевернаяКорея
Когда узбеки выиграют это турнир,победив Россию в финале,все запоют по-другому.
Так победим!))
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vitygan
Скажи мне, кто твой друг,
и я скажу, кто ты.
+1
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ЧакСевернаяКорея
Когда узбеки выиграют это турнир,победив Россию в финале,все запоют по-другому.
+1
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Kozheke Kozheke
Ответ hh88_88
Рустам Эмомали это же президент Таджикистана?
он сын Эмануэля Рахмона)
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Александр Сачков
Ответ Дмитрий Калашников
только я не могу понять как играть будем, 11 финал кубка, а турнир стартует 9
Перенести финал на май, и все дела.
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Павел Мельников
В рейтинг ФИФА очки будут - это хорошо. То, что это по сути прототип дальнейшей игры в АФК - плохо, конечно, но там, похоже, как раз и судьба оказаться. Разводить пары российских клубов с польскими, чешскими и другими будет совсем уже плохой мерой для УЕФА.
+3
0
+3
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justbored
Ответ Олег М
Ну и хорошо. Почему бы и нет
Реакция здорового человека.
0
-4
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LaffyTaffy
Стадия «принятие».

Если раньше многие хейтили даже за такую идею (как игры с азиатскими сборными), то сейчас все больше комментариев в стиле «почему бы и нет?» , «классно», «круто» и тд
🤦‍♂️
+5
-2
+3
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justbored
Ответ Алексей Байбатров
Умопомрачительное будет зрелище! Мечтаю чтоб быстрее этот турнир начался! Эх, Расея моя, Рас-сея... Азиатская сторона.
Да, скифы мы!
+3
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Олег М
Ну и хорошо. Почему бы и нет
+2
-2
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Дмитрий Калашников
Ответ Aggrrist
Был я в латинской америке несколько месяцев назад. Мягко говоря, Россия значительно лучше живёт. Те кто называют Россию страной третьего мира - балаболы.
вот и я о том же, люди наслушались что там всё хорошо, а у нас всё плохо, вот и верят! Даже мировые эксперты отмечают что Россия развивающаяся страна, а не отсталая!
+3
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justbored
Ответ Michael Boldyrev
Как это не странно, участвовать в таких турнирах нужно было и без всяких санкций/СВО и пр. И не вместо турниров с командами зоны УЕФА, а дополнительно к ним. Это, по сути, товарищеский турнир, а спортсмены - это амбассадоры, агенты культурного влияния, если угодно. Поэтому, если кто-то метит в региональные лидеры (и уж тем более не региональные), то и такие турниры нужно посещать. Это не единственно необходимое, но весьма полезное геополитическое действие. Хотя уровень футбола там будет на уровне Универсиад.
Ну люди дальше собственного носа (и волшебного леса/сказочного сада по прозвищу Запад) не видят, вы что.
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Михаил Ильин
Ответ Михаил Рыбкин
Не понимаю скепсиса. Если нет вариантов на европейские турниры, то от участия в этом "мероприятии" у наших футболистов ноги отпадут что ли?
Да это, скорее, реакция на причины происходящего сюра.
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Алексей Байбатров
Умопомрачительное будет зрелище!
Мечтаю чтоб быстрее этот турнир начался!
Эх, Расея моя, Рас-сея...
Азиатская сторона.
+5
-1
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Он саМый
Ответ Вратарь Бага
есть ли оттуда хоть один клуб, который бы реально играл на уровне РПЛ, не считая Астаны, Кайрата, Пахтакора и др?)
Ты Кайрат и Астану к этой песочнице не приплетай. Это казахские, считай европейские клубы
+2
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E Lipen
Ответ Aggrrist
Был я в латинской америке несколько месяцев назад. Мягко говоря, Россия значительно лучше живёт. Те кто называют Россию страной третьего мира - балаболы.
Какая страна? Город? В чём лучше?
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snork
Докатились.
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Michael Boldyrev
Как это не странно, участвовать в таких турнирах нужно было и без всяких санкций/СВО и пр. И не вместо турниров с командами зоны УЕФА, а дополнительно к ним.
Это, по сути, товарищеский турнир, а спортсмены - это амбассадоры, агенты культурного влияния, если угодно. Поэтому, если кто-то метит в региональные лидеры (и уж тем более не региональные), то и такие турниры нужно посещать.
Это не единственно необходимое, но весьма полезное геополитическое действие.
Хотя уровень футбола там будет на уровне Универсиад.
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justbored
Ответ Михаил Рыбкин
Не понимаю скепсиса. Если нет вариантов на европейские турниры, то от участия в этом "мероприятии" у наших футболистов ноги отпадут что ли?
Это выше нашего достоинства, вы что, с какими-то гастарбайтерами, когда лучшие дома Лондона завалили приглашениями.
+2
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