Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?

Начало разворота в Азию?

Cборная России по футболу все больше поворачивается в сторону Азии: команда примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) среди мужчин – это важно, потому что среди женщин турнир уже проводился. Соревнование пройдет с 9 по 21 июня этого года.

Участие России подтвердил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев в интервью «Матч ТВ». Он добавил, что результаты турнира пойдут в рейтинг ФИФА.

Что за ассоциация? Кто там? Какие у России отношения со странами?

CAFA – футбольный орган, объединяющий сборные стран Центральной Азии. В ассоциацию входят шесть стран: Иран (24-е место в рейтинге ФИФА, 2-е среди стран Азии), Узбекистан (77-е в ФИФА и 10-е в Азии), Кыргызстан (94-е в ФИФА и 16-е в Азии), Таджикистан (108-е в ФИФА и 20-е в Азии), Туркменистан (135-е в ФИФА и 24-е в Азии) и Афганистан (150-е в ФИФА и 30-е в Азии). Россия сейчас занимает 37-е место в рейтинге ФИФА, среди стран Азии это было бы 5-е место.

Президент организации – Рустам Эмомали из Таджикистана, вице-президент – Дастанбек Конокбаев из Кыргызстана.

CAFA проводит локальные турниры между шестью странами в футболе, мини-футболе и пляжном футболе. Отвечает за организацию соревнований и призовые. Орган начал работу в 2015 году – его создание инициировала Федерация футбола Ирана, которая покинула WAFF (Федерацию стран Западной Азии).

Ни одной из стран CAFA нет в списке недружественных стран, который Правительство РФ опубликовало в марте 2022 года.

Что за турнир?

Формат: две группы по четыре команды, из каждой группы выходят победители, которые встречаются в финале. Команды, занявшие вторые места, играют в матче за третье место. Пока знаем семь команд: к шести сборным CAFA добавилась Россия, восьмого участника узнаем позже.

Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации основали еще в 2018-м, но турниров среди мужских сборных до сих пор не было. Турнир с Россией будет дебютным.

А вот женщины провели уже два турнира: оба раза (в 2018-м и 2022-м) победителем оказывалась сборная Узбекистана, и оба раза она обыгрывала в финале сборную Ирана. Сначала дома в Ташкенте, затем в Душанбе, столице Таджикистана. Чемпионат разыгрывали пять команд: в 2018-м не было Афганистана, в 2022-м – Туркменистана.

Юношеские турниры проходят и у мужчин, и у женщин – в возрастах U19, U17 и U15. У женщин еще был турнир U23 и чемпионат CAFA по мини-футболу. Обычно победы разыгрывают Узбекистан и Иран.

А что с переходом России в Азию?

Потихоньку приближается крайний срок обсуждений с УЕФА – 1 апреля. На 31 марта уже официально назначен исполком РФС. До этого срока рабочая группа должна будет изучить плюсы и минусы потенциального перехода из УЕФА в АФК. Именно 31 марта будет принято окончательное решение.

2 февраля служба коммуникаций РФС сообщала, что президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы.

По информации «Спорт-Экспресса», представители Азии расценивают российский футбол как источник новых деловых возможностей и точку роста для популяризации футбола в АФК.

РФС вел переговоры о проведении товарищеских матчей с отдельными представителями АФК. Большая часть потенциальных соперников готова играть против сборной России.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов