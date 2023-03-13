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«16 лет комментирую футбол. И не понимаю вообще ничего». Нагучев в шоке от судейства в Ростове

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Виктор Мелехин Виктор Мелехин
Роман Нагучев Роман Нагучев
Пари НН Пари НН
Антон Фролов судья
Футбол Футбол

«Ростов» приблизился к рекорду по пенальти.

«Ростов» и «Пари НН» (2:1) эффектно закрыли 19-й тур РПЛ. Курьезный гол гостей затмили очередные судейские ошибки. 

Первый мяч «Ростова» забит с нарушением? Нагучев и бывший арбитр считают, что да

«Ростову» помог угловой на 55-й минуте: Мелехин выиграл борьбу у ближней штанги и высоко подбил мяч – Гойло пролетел мимо, а Лангович отправил в пустые.

Главного арбитра встречи Антона Фролова позвали к монитору – казалось, что Осипенко сфолил на Гойло в верховой борьбе.

Но Фролов зачитал гол. Решение шокировало Романа Нагучева, комментатору показалось, что арбитр ошибся. «Я больше не задаю никаких вопросов, потому что я не понимаю, как некоторые арбитры трактуют те или иные эпизоды.

Сегодня я начал репортаж с того, что надеюсь, что мы не увидим ничего, подобного тому, что произошло вчера в Краснодаре, когда арбитр засчитывает мяч при всех прочих вариантах офсайда, известных мировому футболу.

И сегодня тоже гол засчитан, хотя мы увидели, что Осипенко попадает рукой по вратарю, даже можно сказать, по руке вратаря, которая играла в мяч, и, возможно, из-за этого игра в мяч вышла неуверенной.

Не знаю, у меня нет вообще никаких… я не понимаю. Простите, я не понимаю. Я 16 лет комментирую футбол. И я не понимаю вообще ничего. По моему мнению, это нельзя было засчитывать. Может, я ошибаюсь».

Бывший арбитр Анатолий Синяев согласен с комментатором: «Думаю, гол следовало отменить. Осипенко попадает по руке вратарю, и именно из-за этого действия вратарь промахивается по мячу».

Дальше «Ростов» привез, но все-таки выиграл – помог пенальти. На этот раз, кажется, справедливый

На 64-й минуте «Ростов» сам помог гостям отыграться, устроив рискованную перепасовку в штрафной. Мелехин получил передачу от Песьякова, попал под прессинг, развернулся и направил мяч в центр. Но никого из одноклубников там не было – Сулейманов легко закатил в сетку.

И это еще не все. В самом конце матча арбитр дважды пользовался ВАР: на 86-й отменил пенальти (Янсане и правда не играл рукой), а уже в добавленное время все-таки свистнул в пользу «Ростова».

Фролов сначала не заметил нарушение и лишь после подсказки ВАР сходил к монитору: уже там увидел, что Корнюшин ударил Голенкова рукой в лицо. Игрок «Пари НН» получил желтую карточку, а Осипенко реализовал пенальти и принес команде победу.

Ростовчане пробили уже 12 пенальти в 19 матчах Мир РПЛ – на 5 больше ближайших преследователей: У «Сочи» и «Динамо» по 7. Команда Карпина идет на рекорд чемпионатов России, его пока делят «Краснодар»-2021/22 и «Крылья Советов»-2004 – по 13. «Ростову» осталось лишь раз пробить с точки, чтобы сравняться, и два – для абсолютно лучшего результата.

Арбитр провалил матч?

Кажется, да. Вот мнение Анатолия Синяева.

Самый молодой рэф РПЛ (30 лет) получит очень низкую оценку, что очевидно из нескольких решений. 

• Не отменил гол «Ростова» – минус 1 балл(не исправил ошибку после просмотра). Игрок «Ростова» сыграл в руку вратарю, и именно из-за этого голкипер не дотянулся до мяча. Вряд ли поддержат. Хотя не исключаю. В динамике момент выглядел ок. Обратите внимание, что на 99-й минуте Фролов свистнул фол на Песьякове, когда его задел соперник. А в теории там мог быть гол. Разные трактовки похожих эпизодов.

• Пенальти за руку, которой не было – еще минус 0,5.

• Неназначенный пенальти в конце игры за удар рукой в лицо – минус 0,5.

• Несколько пропущенных ЖК, в том числе Уткину еще в первом тайме. Он попал шипами в ногу соперника. Железная ЖК, но фол вообще был пропущен.

Оценка может быть в районе 6,1-6,2. От стандартных 8,4. Посмотрим, как оценит инспектор.

Ростов – Пари НН 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
12 марта, 19.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 55 Лангович, 1:1 – 64 Сулейманов, 2:1 – 90, пенальти Осипенко.
РостовПесьяков, Лангович (Чернов, 76), Осипенко, Мелехин, Сильянов, Уткин (Селява, 90), Глебов, Щетинин (Миронов, 76), Байрамян (Тугарев, 90), Полоз (Комаров, 84), Голенков.
Пари ННГойло, Корнюшин, Гоцук, Масоэро, Александров, Стоцкий, Рыбчинский (Яковлев, 80), Севикян (Глушаков, 46), Михайлов, Майга, Сулейманов (Янсане, 71).
Предупреждения:
Майга (62), Корнюшин (90), Тугарев (90), Михайлов (90).

На судей РПЛ в этом сезоне жалуются гораздо чаще. А кто страдает больше всех?

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

4 комментария

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mnogokotin-
Ответ Buharoid
Ростовскую колхозопомойку тащат весь сезон, вот новость-то.
там же тренер сборной
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Анатолий Дмитриевич
все-таки удобно быть тренером клуба и сборной одновременно. Карпину этот лайфхак Романцев передал))
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Никого_нет
Ну Ростов действительно тащат весь сезон
Нравится Карпин, но в голове четкая мысль, что рфс или еще кто-то не хочет, чтобы тренер сборной проваливался в клубе, от этого такие «подарки» Ростову
+5
-1
+4
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Buharoid
Ростовскую колхозопомойку тащат весь сезон, вот новость-то.
+6
-1
+5
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