«16 лет комментирую футбол. И не понимаю вообще ничего». Нагучев в шоке от судейства в Ростове

«Ростов» приблизился к рекорду по пенальти.

«Ростов» и «Пари НН» (2:1) эффектно закрыли 19-й тур РПЛ. Курьезный гол гостей затмили очередные судейские ошибки.

Первый мяч «Ростова» забит с нарушением? Нагучев и бывший арбитр считают, что да

«Ростову» помог угловой на 55-й минуте: Мелехин выиграл борьбу у ближней штанги и высоко подбил мяч – Гойло пролетел мимо, а Лангович отправил в пустые.

Главного арбитра встречи Антона Фролова позвали к монитору – казалось, что Осипенко сфолил на Гойло в верховой борьбе.

Но Фролов зачитал гол. Решение шокировало Романа Нагучева, комментатору показалось, что арбитр ошибся. «Я больше не задаю никаких вопросов, потому что я не понимаю, как некоторые арбитры трактуют те или иные эпизоды.

Сегодня я начал репортаж с того, что надеюсь, что мы не увидим ничего, подобного тому, что произошло вчера в Краснодаре, когда арбитр засчитывает мяч при всех прочих вариантах офсайда, известных мировому футболу.

И сегодня тоже гол засчитан, хотя мы увидели, что Осипенко попадает рукой по вратарю, даже можно сказать, по руке вратаря, которая играла в мяч, и, возможно, из-за этого игра в мяч вышла неуверенной.

Не знаю, у меня нет вообще никаких… я не понимаю. Простите, я не понимаю. Я 16 лет комментирую футбол. И я не понимаю вообще ничего. По моему мнению, это нельзя было засчитывать. Может, я ошибаюсь».

Бывший арбитр Анатолий Синяев согласен с комментатором: «Думаю, гол следовало отменить. Осипенко попадает по руке вратарю, и именно из-за этого действия вратарь промахивается по мячу».

Дальше «Ростов» привез, но все-таки выиграл – помог пенальти. На этот раз, кажется, справедливый

На 64-й минуте «Ростов» сам помог гостям отыграться, устроив рискованную перепасовку в штрафной. Мелехин получил передачу от Песьякова, попал под прессинг, развернулся и направил мяч в центр. Но никого из одноклубников там не было – Сулейманов легко закатил в сетку.

И это еще не все. В самом конце матча арбитр дважды пользовался ВАР: на 86-й отменил пенальти (Янсане и правда не играл рукой), а уже в добавленное время все-таки свистнул в пользу «Ростова».

Фролов сначала не заметил нарушение и лишь после подсказки ВАР сходил к монитору: уже там увидел, что Корнюшин ударил Голенкова рукой в лицо. Игрок «Пари НН» получил желтую карточку, а Осипенко реализовал пенальти и принес команде победу.

Ростовчане пробили уже 12 пенальти в 19 матчах Мир РПЛ – на 5 больше ближайших преследователей: У «Сочи» и «Динамо» по 7. Команда Карпина идет на рекорд чемпионатов России, его пока делят «Краснодар»-2021/22 и «Крылья Советов»-2004 – по 13. «Ростову» осталось лишь раз пробить с точки, чтобы сравняться, и два – для абсолютно лучшего результата.

Арбитр провалил матч?

Кажется, да. Вот мнение Анатолия Синяева.

Самый молодой рэф РПЛ (30 лет) получит очень низкую оценку, что очевидно из нескольких решений.

• Не отменил гол «Ростова» – минус 1 балл(не исправил ошибку после просмотра). Игрок «Ростова» сыграл в руку вратарю, и именно из-за этого голкипер не дотянулся до мяча. Вряд ли поддержат. Хотя не исключаю. В динамике момент выглядел ок. Обратите внимание, что на 99-й минуте Фролов свистнул фол на Песьякове, когда его задел соперник. А в теории там мог быть гол. Разные трактовки похожих эпизодов.

• Пенальти за руку, которой не было – еще минус 0,5.

• Неназначенный пенальти в конце игры за удар рукой в лицо – минус 0,5.

• Несколько пропущенных ЖК, в том числе Уткину еще в первом тайме. Он попал шипами в ногу соперника. Железная ЖК, но фол вообще был пропущен.

Оценка может быть в районе 6,1-6,2. От стандартных 8,4. Посмотрим, как оценит инспектор.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков