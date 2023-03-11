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«Мячи Соболева не считаются». Очень спорное судейство «Спартака» – второй матч подряд

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Владислав Безбородов Владислав Безбородов
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Сразу несколько эпизодов.

«Спартак» обыграл «Факел» (3:2) в матче, который стал настоящим триллером. В том числе из-за спорных эпизодов с участием судьи Владислава Безбородова.

Вот главные из них.

Безбородов мог назначить пенальти в пользу «Спартака» 

На 17-й минуте Безбородов не зафиксировал руку футболиста «Факела» Игоря Калинина. Эпизод не стал фатальным только из-за того, что в этой же атаке Квинси Промес открыл счет.  

Гол «Спартака» отменили из-за офсайда. Точно ли он был?  

На 40-й минуте Безбородов отменил гол «Спартака»: Промес навесил с левого фланга, Джикия головой сбросил на Соболева, а тот воткнул мяч в ворота. Правда, после паузы вмешался ВАР. Сначала казалось, что форвард хозяев приобнял соперника. Автор телеграм-канала «Ало, реф!» Анатолий Синяев так прокомментировал эпизод: «Судя по титрам, Безбородов сам увидел фол. Но касание очень легкое. Приобнял. Поскольку это решение судьи в поле, к монитору его не позвали. Хотя основания засчитать мяч были. Резюме: гол можно было и засчитать. Еще раз посмотрел отмену гола: держали руками оба игрока. Фол в таких эпизодах обычно не фиксируется». 

Позже появились детали: Георгий Черданцев сообщил в эфире, что гол отменен из-за вне игры.

Синяев продолжает: «Если так, вопросов меньше. Но титр был по фолу. Кто-то видел поднятую руку на свободный удар? Титр пускают не судьи, а человек, который слышит переговоры».

Соболев после матча отшутился забавной картинкой в телеграме:

 

В конце тайма Безбородов назначил пенальти в ворота «Спартака». Это решение выбесило Абаскаля 

В добавленное время к первому тайму «Факел» заработал пенальти: Данил Пруцев попал рукой в лицо сопернику, который находился сзади. Реда Рабей реализовал 11-метровый и сравнял счет (2:2).

Анатолий Синяев провел параллели с матчем «Сочи» – ЦСКА и похожим моментом на прошлой неделе: «В Сочи Безбородов остался при своем мнении и, насколько я слышал, мнения очень сильно разделились по моменту. В общем, посыл такой: зовут к монитору при ошибке, значит, она имеет место. Назначь он пенальти в Сочи, вопросов к нему не было бы. 

В матче «Спартак» – «Факел» судья видел момент сам, показал, что фола нет. Попадание есть, но очень легкое. Скорее всего, попал в руку/грудь, чуть задел горло. Но игрок гостей дорисовал прилично. И вот у монитора психологически было тяжело опять оставить свое решение в силе. Пенальти выглядит очень спорным.

Гильермо Абаскаль был крайне недоволен судейством, по ходу матча выбегал к полю, а уже после ярко прокомментировал момент с Пруцевым: «Обидно, когда на игру и решения могут повлиять парикмахер или барбер. Сегодня у игроков соперника была борода, но у наших игроков тоже она есть».

Впрочем, «Спартаку» это не помешало – победа 3:2.

Гонка за чемпионство не закончена? 

Фото: vk.com/fcsm_official

23 комментария

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Dan Kennedy
Ответ Konstantin Zorin
Чего гадать, Лапочкин в эфире подтвердил, что гол чистый.
Да, причем он объяснил, что там именно из-за фола отменили. По его мнению была обычная борьба и гол отменять не надо было. А автор тут про офсайд рассждуает. У Чердака то инсайд что оффсайд, то что фол.
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Сергей Петров
Ну так в кубке их тащил судья, карма она такая
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Konstantin Zorin
Чего гадать, Лапочкин в эфире подтвердил, что гол чистый.
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Ленид Вилькин
Ответ Ленид Вилькин
Судейство спорное-победа бесспорная !.Зрелищно! С интрижкой!
К сведению см.синонимы ,,интрижки,,:1.козни(судейские) 2.сюжет (закрученный) А пост рассудительный!
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ZarvuR2020
Если атака продолжилась и гол был забит, то зачем здесь этот эпизод вообще? Чтобы я охотнее поверил? И правило пассивного офсайда давно отменилт?
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ZarvuR2020
Ответ Dan Kennedy
Сейчас питерские эксперты объяснят почему Безбородов плохо отсудил, как он подсуживал Спартаку, и что Факел наиграл на разгромную победу.
Я тебе уже написал, что безбородов норм отсудил.
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Docentr9
В ворота главного, и по сути единственного хоть номинально соперника одной питерской бюджетной команды в двух домашних матчах после возобновления чемпионата назначаются два пенальти (при том что соперники центр поля переходили нечасто) отменяются голы, судьи в атаке свистят еще во время пасов в штрафную площадь. Ошибки признаются уже на уровне глава РПЛ, но это конечно же все случайность..истерики..
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Valiyus
Странные параллели у меня просматриваются... Газпром в российском футболе ведёт в точности - как Госдеп себя ведёт в мировой политике... Сейчас начнутся вбросы-клоны по известной методичке, что типа - сами дураки и т. п. Удивительно, что ещё Черданцев повёл себя адекватно в ситуации с пенальти... Канделаки теперь точно его премии лишит...
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Jan Paskel
Спартак радует своей атакой. Отличная современная команда. И каждый к месту. Ещё бы перестать пожарить в защите, было бы супер.
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GregWS
Не ну ясно дело не считаются, раз так решили ВАРы из судейского комитета :)
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sah_mz
По факту вместо 3-0 этот утырок сделал 2-2. Повезло что выиграли в итоге
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Great Football Moments
Ответ Papa Bouba Diop
Ещё вчера была статья, где выяснили, что в пользу Спартака судьи ошибаются чаще, чем в пользу некоторых команд.
да да, все именно так, но мясные все равно будут писать что все купил газпром, хотя по бюджету они вторые в лиге
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Docentr9
Ответ Papa Bouba Diop
Ещё вчера была статья, где выяснили, что в пользу Спартака судьи ошибаются чаще, чем в пользу некоторых команд.
Тащи, вместе почитаем.
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Ленид Вилькин
Судейство спорное-победа бесспорная !.Зрелищно! С интрижкой!
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Григорий Молотков
Ответ Ильдар Фарукшин
Ещё клоуны остались в судейском корпусе 😊
А как в цирке может не быть клоунов?
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Александр Кузнецов
В этой стране все вычищается, нигде не должно быть конкуренции….причем наверняка сам Зенит даже не включался, просто все пытаются выслужится …
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Дмитрий Сологубов
Да, всё ясно в этом цирке.Чемпионом будет тот, кто нужно.А непослушных, посмевших бросить вызов, да ещё и подраться, публично выпорют. Что б знали своё место.И другим наука.
+2
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Valiyus
Пока в российском футболе правит Газпром, - этот беспредел будет продолжаться...
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Papa Bouba Diop
Ещё вчера была статья, где выяснили, что в пользу Спартака судьи ошибаются чаще, чем в пользу некоторых команд.
+2
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Yo Yo
Сейчас обзор посмотрел. По сути если опустить момент с незасчитанным голом Соболева, то Безбородов отсудил не так ужасно. Пенальти, на мой взгляд, был. А отменённый гол Соболева не повлиял на ход игры будто бы, потому что Промес сразу забил второй. Это не снимает ответственности с судьи конечно, но типа давление не такое, как если бы Факел забил бы в следующей атаке.
Это я к чему, по сути эти два пропущенных гола действительно вина обороны, а не просто выдумки судьи, просто все друг на дружку наложилось и жопа сразу горит. Особенно вспоминая мешка с прошлого матча. Надо быть более внимательными.
А в атаке все понравились, соперник конечно с 14 строчки, но всё равно. Зобнин, Пруцев в полузащите понравились. Зиньковский и его подачи на Соболева топ. Соболева техника подвела на 82 минуте, где он не смог переправить мяч в ворота пяткой, а в остальном красава. Поменьше только всяких провокаций хотелось бы, но тут не исправишь наверно уже, характер такой, злость спортивная.
Антоха лучший понятное дело. Мартинс красава, что с Уралом поучаствовал в украденном голе, что здесь забил. Такой бокс-ту-бокс, и вторым темпом забегает и просто в штрафной играет, красава.
Игнатов вышел на пару минут, а в конце матча где надо подбежал, поборолся, в подкате мяч выбил, думаю Абаскаль оценил это. Вообще надеюсь, что Игнатов дальше будет расти. В этом сезоне радует, он прибавил в единоборствах. По крайней мере мое мнение изменилось в лучшую сторону.
Да про всех можно хорошо написать. Селя почти пенальти вытащил, обидно ему было.
Хорошо что Тренера к судье не пустили, ни к чему это.
С победой! 🔴⚪️
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-Ancient-
Что то кроме признания судейских ошибок будет?Все косяки остаются безнаказанными,деньгами надо наказывать этих кротов,суммировать ошибки и отстранять на месяц/пол года.
+13
-1
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Dan Kennedy
Сейчас питерские эксперты объяснят почему Безбородов плохо отсудил, как он подсуживал Спартаку, и что Факел наиграл на разгромную победу.
+19
-6
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Ильдар Фарукшин
Ещё клоуны остались в судейском корпусе 😊
+9
0
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