«Мячи Соболева не считаются». Очень спорное судейство «Спартака» – второй матч подряд

Сразу несколько эпизодов.

«Спартак» обыграл «Факел» (3:2) в матче, который стал настоящим триллером. В том числе из-за спорных эпизодов с участием судьи Владислава Безбородова.

Вот главные из них.

Безбородов мог назначить пенальти в пользу «Спартака»

На 17-й минуте Безбородов не зафиксировал руку футболиста «Факела» Игоря Калинина. Эпизод не стал фатальным только из-за того, что в этой же атаке Квинси Промес открыл счет.

Гол «Спартака» отменили из-за офсайда. Точно ли он был?

На 40-й минуте Безбородов отменил гол «Спартака»: Промес навесил с левого фланга, Джикия головой сбросил на Соболева, а тот воткнул мяч в ворота. Правда, после паузы вмешался ВАР. Сначала казалось, что форвард хозяев приобнял соперника. Автор телеграм-канала «Ало, реф!» Анатолий Синяев так прокомментировал эпизод: «Судя по титрам, Безбородов сам увидел фол. Но касание очень легкое. Приобнял. Поскольку это решение судьи в поле, к монитору его не позвали. Хотя основания засчитать мяч были. Резюме: гол можно было и засчитать. Еще раз посмотрел отмену гола: держали руками оба игрока. Фол в таких эпизодах обычно не фиксируется».

Позже появились детали: Георгий Черданцев сообщил в эфире, что гол отменен из-за вне игры.

Синяев продолжает: «Если так, вопросов меньше. Но титр был по фолу. Кто-то видел поднятую руку на свободный удар? Титр пускают не судьи, а человек, который слышит переговоры».

Соболев после матча отшутился забавной картинкой в телеграме:

В конце тайма Безбородов назначил пенальти в ворота «Спартака». Это решение выбесило Абаскаля

В добавленное время к первому тайму «Факел» заработал пенальти: Данил Пруцев попал рукой в лицо сопернику, который находился сзади. Реда Рабей реализовал 11-метровый и сравнял счет (2:2).

Анатолий Синяев провел параллели с матчем «Сочи» – ЦСКА и похожим моментом на прошлой неделе: «В Сочи Безбородов остался при своем мнении и, насколько я слышал, мнения очень сильно разделились по моменту. В общем, посыл такой: зовут к монитору при ошибке, значит, она имеет место. Назначь он пенальти в Сочи, вопросов к нему не было бы.

В матче «Спартак» – «Факел» судья видел момент сам, показал, что фола нет. Попадание есть, но очень легкое. Скорее всего, попал в руку/грудь, чуть задел горло. Но игрок гостей дорисовал прилично. И вот у монитора психологически было тяжело опять оставить свое решение в силе. Пенальти выглядит очень спорным.

Гильермо Абаскаль был крайне недоволен судейством, по ходу матча выбегал к полю, а уже после ярко прокомментировал момент с Пруцевым: «Обидно, когда на игру и решения могут повлиять парикмахер или барбер. Сегодня у игроков соперника была борода, но у наших игроков тоже она есть».

Впрочем, «Спартаку» это не помешало – победа 3:2.

Гонка за чемпионство не закончена?

Фото: vk.com/fcsm_official