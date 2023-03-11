Где собираются 200 человек, как на «Арене Химки»? Фестиваль «Тещин погребок», вагон метро «Москва» и выставка «Тайна цветка»
А еще на дне рождения Бузовой.
Российский футбол продолжает бить антирекорды после введения Fan ID. Новая планка – 207 человек, которые пришли на матч «Торпедо» и «Урала» на «Арене Химки» (0:1).
А куда еще в стране ходят в количестве 200 зрителей?
Например, на премьеру камерного спектакля. Театральная новость из лета 2022-го.
Вот такой фестиваль в Московской области собрал еще больше зрителей.
Еще один удивительный фестиваль!
«Казань еще такого не видела!» – восторженно делились гости этого мероприятия в 2018-м.
Летний концерт, посвященный Дню защиты детей. Для ребят и их родителей выступил русский театр маски «Балаган».
Свежайшая новость: на днях в поселке Климово прошел спортивный праздник «Мамы могут все!», матч женской хоккейной команды собрал как раз 200 человек.
Здесь школьники и студенты пришли за полезной информацией.
А тут – за духовным обогащением.
Праздник к нам приходит!
Да, здесь тоже 200 зрителей.
Простите.
Кто сказал, что шахматы теряют зрителя?
А это успехи из области кинопроката.
Возвращаемся к спорту.
Еще одна очередь.
Новость этого года.
А когда-то было и такое.
Телеграм-канал «Первый спорт» дополняет картину. Больше 200 зрителей в России собрали: • 300 – «Ночь короткого метра» в Чите • 400 – Гонка на санях в Калуге • 500 – Хоровый концерт АлтГУ в Рубцовске • 600 – Шоу «Хип-хоп стрит» в торговом центре Братска • 700 – Финал баскетбольной лиги Саратова • 800 – Премьера «Чебурашки» в Полевском • 900 – Профсоюзная акция в Бобруйске • 1000 – Спектакль студии «ТУСЯ» в Стерлитамаке
Бонус!
200 человек – это два «Икаруса» 415 или чуть больше одного автобуса-гармошки.
Вагон метро «Москва» вмещает 329 человек.
В Омске 374 человека загнали даже в мыльный пузырь!
И главное – 327 депутатов Госдумы проголосовали за принятие закона о Fan ID.
207 человек на матче РПЛ! 207! Цифра дна
«Арена Химки», Байкал, озеро в Магадане и еще 7 самых тихих мест России 🤫
Топовое фото: Администрация городского округа Воскресенск
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