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Россия-2023
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Где собираются 200 человек, как на «Арене Химки»? Фестиваль «Тещин погребок», вагон метро «Москва» и выставка «Тайна цветка»

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А еще на дне рождения Бузовой.

Российский футбол продолжает бить антирекорды после введения Fan ID. Новая планка – 207 человек, которые пришли на матч «Торпедо» и «Урала» на «Арене Химки» (0:1).

А куда еще в стране ходят в количестве 200 зрителей?

Например, на премьеру камерного спектакля. Театральная новость из лета 2022-го.

Вот такой фестиваль в Московской области собрал еще больше зрителей.

Еще один удивительный фестиваль!

«Казань еще такого не видела!» – восторженно делились гости этого мероприятия в 2018-м.

Летний концерт, посвященный Дню защиты детей. Для ребят и их родителей выступил русский театр маски «Балаган».

Свежайшая новость: на днях в поселке Климово прошел спортивный праздник «Мамы могут все!», матч женской хоккейной команды собрал как раз 200 человек.

Здесь школьники и студенты пришли за полезной информацией.

А тут – за духовным обогащением.

Праздник к нам приходит!

Да, здесь тоже 200 зрителей.

Простите.

Кто сказал, что шахматы теряют зрителя?

А это успехи из области кинопроката.

Возвращаемся к спорту.

Еще одна очередь.

Новость этого года.

А когда-то было и такое.

Телеграм-канал «Первый спорт» дополняет картину. Больше 200 зрителей в России собрали: • 300 – «Ночь короткого метра» в Чите • 400 – Гонка на санях в Калуге • 500 – Хоровый концерт АлтГУ в Рубцовске • 600 – Шоу «Хип-хоп стрит» в торговом центре Братска • 700 – Финал баскетбольной лиги Саратова • 800 – Премьера «Чебурашки» в Полевском • 900 – Профсоюзная акция в Бобруйске • 1000 – Спектакль студии «ТУСЯ» в Стерлитамаке

Бонус!

200 человек – это два «Икаруса» 415 или чуть больше одного автобуса-гармошки.

Вагон метро «Москва» вмещает 329 человек.

В Омске 374 человека загнали даже в мыльный пузырь!

И главное – 327 депутатов Госдумы проголосовали за принятие закона о Fan ID.

207 человек на матче РПЛ! 207! Цифра дна

«Арена Химки», Байкал, озеро в Магадане и еще 7 самых тихих мест России 🤫

Топовое фото: Администрация городского округа Воскресенск

33 комментария

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Can
Ору
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Нерусский
на любую казахскую свадьбау приедьте - минимум 250 гостей, а если в южных регионах - от 400 и больше
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Daniel Plainview
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно
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Superkenguroo
Автор потрудился славно.
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Крыло советов
В штабе одного зенита человек 300-400
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Vlasik07
Поднял настроение)))))
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Дмитрий Крюков
Я не только как автор Sports, но и как сотрудник РЖД, вынужден вступиться за контору) В Тамбове Поезд Деда Мороза за день пришли посмотреть 8069 человек. Да, это по времени больше, чем матч, но я не уверен, что если бы матч продолжался целый день, количество бы настолько увеличилось бы)
+9
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Сергей Кайзер
Сегодня весело
+1
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.ru
ну что за наплевательское отношение к людям... не 200 а 207
+2
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Kyancey
На маленькой и скромной кавказской свадьбе )))
+3
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Никому_никабельный
Если манежи всё же надумают строить, то можно без трибун. И место сэкономят и деньги и время
+7
0
+7
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Вечно в бане
Вот вы все шутки шутите, а большинство мероприятий, перечисленных в посте, действительно заслуживают большего внимания, чем матч Торпедо и Урала.
+3
-1
+2
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Владимир Данилов
В целях безопасности и на этих мероприятиях стоит ввести FAN-ID.
+8
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Илья Савчук
Sports сегодня в ударе
+1
0
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Anton Drozdov
Хорооооош! Годная аналитика💪🏽
+3
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Иван Турко
Жаль ,что только один плюс могу поставить)
+3
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Михаил1970
На заседания в думе собираются и голо суют 450 депутатов.
+8
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Артём Дзюба
Хочу заметить - ни на одном из этих мероприятий не было ID. Как следствие там было очень опасно, в отличие от матча Торпедо -Урал
+5
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Александра Чиркова
Спортс,а вы точно про спорт?
+1
-5
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dem
Шапито
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Кавабунга Шреддоголовый
Продолжайте еще, не останавливайтесь. Бомбите дальше!
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Иван Абланов
ну не позор ли? матч высшей лиги страны собирает меньше людей, сколько живёт в моей родной деревне Большая Мушка из республики Марии Эл.
+8
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Kolya Meliksetyan
Зато на стадионе безопаснее, и можно даже с семьей
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Аталанта расправила плечи
Имейте совесть. Хватит пинать труп.
+4
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d.xoxlov
Только что из леса вернулся: все там, грибы собирают.
+12
-1
+11
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