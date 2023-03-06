Два матча Первой лиги – в топ-5 по посещаемости тура. Калининград и Махачкала собрали больше «Спартака», «Ростова» и «Динамо»

Лидер Первой лиги в деле.

Еще одна иллюстрация пользы карты болельщика в РПЛ – матчи Первой лиги. Сразу две игры первого дивизиона вошли в топ-5 по посещаемости этого тура в России.

И в Калининграде точно было бы больше зрителей, если бы матч не проходил в понедельник (начался в 19:00 по местному времени), а в день игры резко не испортилась погода.

Кстати, первый гол получился довольно красивым – Тамерлан Мусаев здорово положил корпус и пробил в дальний угол с линии штрафной.

«Балтика» – самая посещаемая команда первой лиги в этом сезоне: на калининградскую команду приходит в среднем около 9 тысяч человек. Махачкалинское «Динамо» – в тройке (6258 зрителей), чуть хуже «Рубина».

Вообще это феномен: «Динамо» – новичок лиги, оно шло в лидерах в начале сезона, но затем слегка сбавило. Команда показывает максимально незрелищный футбол (в матчах махачкалинцев забит всего 31 гол, это меньше, например, чем забила одна только «Балтика»).

Зафиксируем: «Спартак», «Динамо» и «Ростов», еще недавние лидеры по средней посещаемости, собрали меньше сразу двух матчей Первой лиги.

Раз уж вспомнили – а что там в Первой лиге?

• Лидирует как раз «Балтика» – калининградцы больше 20 лет не уходили на зимний перерыв на первом месте. Команда Сергея Игнашевича не проигрывает 20 (!) матчей. Последнее и единственное поражение случилось в первом туре – в гостях от «Велеса», который сейчас в зоне вылета.

«Балтика» оторвалась от второго места на 4 очка, от третьего – на 5, а от пятого (за пределами стыков) – уже на 11.

• В топ-2 по итогам тура впервые за долгое время забрался «Рубин»: казанцы в Краснодаре обыграли «Кубань» (2:1), а вот «Алания» не справилась с «Нефтехимиком» (0:0) и опустилась на третью строчку.

Борьба ожесточенная : от третьего до восьмого места всего 9 очков, и за стыковые матчи точно будет рубка. В гонке, помимо первой тройки, «Енисей», «Арсенал», СКА и КАМАЗ, да и «Волгарь» с «Нефтехимиком» недалеко и готовы включиться.

• Из зоны вылета по итогам тура выбралась «Уфа» – разгромила «Велес» (4:1) и обогнала его в таблице. В четверке неудачников еще есть «Кубань», ульяновская «Волга» и «Краснодар-2», и плотность здесь не такая высокая, поэтому клубам из зоны вылета пора набирать очки уже сейчас.

Фото: vk.com/fcdmx; vk.com/fcbaltika