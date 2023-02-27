Терюшков топит против легионеров в нашем футболе. А кого при нем подписывали «Химки»?

Иностранцев хватало.

Депутат Госдумы Роман Терюшков уже не входит в наблюдательный совет «Химок», но продолжает волноваться о судьбе российского футбола. Недавно Терюшков в очередной предложил запретить легионеров.

«Моя позиция не изменилась – от легионеров в российском футболе стоит отказаться. Ставку в спорте надо делать на доморощенных атлетов. Иностранцы занимают места наших спортсменов, что негативно сказывается как на уровне поддержки команд болельщиками, так и на результатах сборной.

Подавляющее большинство клубов имеет государственное финансирование – или напрямую, или через организации, где в учредителях или акционерах присутствует государство. Финансировать иностранных игроков за бюджетный счет считаю невозможным.

Для клубов с государственным финансированием лимит должен быть нулевым – ни одного иностранца в команде. Если клуб частный и не имеет в структуре доходов бюджетных средств, учредитель вправе приглашать легионеров. А их количество не должно превышать трех человек – как в КХЛ, например», – заявил Терюшков.

«Нулевой лимит» – близки ли к этому «Химки»?

Вообще нет.

Терюшков действительно последовательно высказывается о легионерах в российском футболе (раз, два, три, четыре, пять), но это не мешает «Химкам» с момента возвращения в РПЛ проводить довольно масштабные закупки иностранных игроков.

Мы посчитали количество трансферов легионеров и российских игроков у подмосковного клуба с 2020-го. Терюшков, который в теории мог влиять на трансферную политику подмосковного клуба, покинул должность члена наблюдательного совета «Химок» в октябре 2022-го, поэтому зимнюю трансферную кампанию клуба мы учитывать не стали.

Д, россиян в списке трансферов гораздо больше – почти в три раза. Но Терюшков делает акцент именно на полном отказе от легионеров. Как это сочетается с 8 иностранцами, подписанными в прошлом сезоне?

А что у «Химок» с зимними трансферами?

В прошедшее зимнее трансферное окно состав «Химок» пополнили 12 игроков. Российский паспорт имеют лишь трое из них – Владимир Хубулов, Давид Кобесов и Виталий Лысцов.

Остальные девять – иностранцы.

Связан ли такой массовый наплыв легионеров с уходом Терюшкова из «Химок»? Или совпадение?

Фото: пресс-служба Терюшкова