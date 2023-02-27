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Терюшков топит против легионеров в нашем футболе. А кого при нем подписывали «Химки»?

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Роман Терюшков Роман Терюшков
Футбол Футбол

Иностранцев хватало.

Депутат Госдумы Роман Терюшков уже не входит в наблюдательный совет «Химок», но продолжает волноваться о судьбе российского футбола. Недавно Терюшков в очередной предложил запретить легионеров.

«Моя позиция не изменилась – от легионеров в российском футболе стоит отказаться. Ставку в спорте надо делать на доморощенных атлетов. Иностранцы занимают места наших спортсменов, что негативно сказывается как на уровне поддержки команд болельщиками, так и на результатах сборной.

Подавляющее большинство клубов имеет государственное финансирование – или напрямую, или через организации, где в учредителях или акционерах присутствует государство. Финансировать иностранных игроков за бюджетный счет считаю невозможным.

Для клубов с государственным финансированием лимит должен быть нулевым – ни одного иностранца в команде. Если клуб частный и не имеет в структуре доходов бюджетных средств, учредитель вправе приглашать легионеров. А их количество не должно превышать трех человек – как в КХЛ, например», – заявил Терюшков.

«Нулевой лимит» – близки ли к этому «Химки»?

Вообще нет.

Терюшков действительно последовательно высказывается о легионерах в российском футболе (раз, два, три, четыре, пять), но это не мешает «Химкам» с момента возвращения в РПЛ проводить довольно масштабные закупки иностранных игроков.

Мы посчитали количество трансферов легионеров и российских игроков у подмосковного клуба с 2020-го. Терюшков, который в теории мог влиять на трансферную политику подмосковного клуба, покинул должность члена наблюдательного совета «Химок» в октябре 2022-го, поэтому зимнюю трансферную кампанию клуба мы учитывать не стали.

Д, россиян в списке трансферов гораздо больше – почти в три раза. Но Терюшков делает акцент именно на полном отказе от легионеров. Как это сочетается с 8 иностранцами, подписанными в прошлом сезоне? 

А что у «Химок» с зимними трансферами?

В прошедшее зимнее трансферное окно состав «Химок» пополнили 12 игроков. Российский паспорт имеют лишь трое из них – Владимир Хубулов, Давид Кобесов и Виталий Лысцов. 

Остальные девять – иностранцы.

Связан ли такой массовый наплыв легионеров с уходом Терюшкова из «Химок»? Или совпадение?

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Фото: пресс-служба Терюшкова

10 комментариев

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korysh
зачем делать статью про мнение этого персонажа?
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Kit244098
Спасибо, автор. Поржал от души. Доставило))
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Pol Belov
да плевал он на то, что бы следовать своим же словам!... я не понимаю, почему его постоянно так тянут на спортс?? дня без него не обходится, уже в печенках сидит... есть указание его рекламить, что ли? похоже он входит в пул "патриотов", которых сми обязаны включать в сводку новостей, даже если они говорят откровенную чушь...
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Кавабунга Шреддоголовый
Лайтовая версия Жириновского, но если Вольфович хоть иногда, но дельное что-то говорил и вообще был человеком нормальным (по-своему), то этот просто клоун без мозгов вообще. Трепло и флюгер, который встанет к начальству так, как ему скажут
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peter_shor
терюшков платит спортсу походу, что бы они его пиарили
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Knight82
Ответ Sinister Kid
терюшков теперь не только в новостях, но и в статьях.
Смотря какого кодекса)
+4
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shahov_a@icloud.com
Когда же его заткнут
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Tiestorzn17
Как будто кто то сомневался, что он обычный прокремлевский балабол. Как сверху скажут - так думать и будет.
Ну и накидывает чуть идиотизма от себя, для резонанса.
+9
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AERN
Вы не понимаете. Эти легионеры будут подменять наших игроков, их для скамейки купили.
+3
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Sinister Kid
терюшков теперь не только в новостях, но и в статьях.
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