Терюшков топит против легионеров в нашем футболе. А кого при нем подписывали «Химки»?
Иностранцев хватало.
Депутат Госдумы Роман Терюшков уже не входит в наблюдательный совет «Химок», но продолжает волноваться о судьбе российского футбола. Недавно Терюшков в очередной предложил запретить легионеров.
«Моя позиция не изменилась – от легионеров в российском футболе стоит отказаться. Ставку в спорте надо делать на доморощенных атлетов. Иностранцы занимают места наших спортсменов, что негативно сказывается как на уровне поддержки команд болельщиками, так и на результатах сборной.
Подавляющее большинство клубов имеет государственное финансирование – или напрямую, или через организации, где в учредителях или акционерах присутствует государство. Финансировать иностранных игроков за бюджетный счет считаю невозможным.
Для клубов с государственным финансированием лимит должен быть нулевым – ни одного иностранца в команде. Если клуб частный и не имеет в структуре доходов бюджетных средств, учредитель вправе приглашать легионеров. А их количество не должно превышать трех человек – как в КХЛ, например», – заявил Терюшков.
«Нулевой лимит» – близки ли к этому «Химки»?
Вообще нет.
Терюшков действительно последовательно высказывается о легионерах в российском футболе (раз, два, три, четыре, пять), но это не мешает «Химкам» с момента возвращения в РПЛ проводить довольно масштабные закупки иностранных игроков.
Мы посчитали количество трансферов легионеров и российских игроков у подмосковного клуба с 2020-го. Терюшков, который в теории мог влиять на трансферную политику подмосковного клуба, покинул должность члена наблюдательного совета «Химок» в октябре 2022-го, поэтому зимнюю трансферную кампанию клуба мы учитывать не стали.
Д, россиян в списке трансферов гораздо больше – почти в три раза. Но Терюшков делает акцент именно на полном отказе от легионеров. Как это сочетается с 8 иностранцами, подписанными в прошлом сезоне?
А что у «Химок» с зимними трансферами?
В прошедшее зимнее трансферное окно состав «Химок» пополнили 12 игроков. Российский паспорт имеют лишь трое из них – Владимир Хубулов, Давид Кобесов и Виталий Лысцов.
Остальные девять – иностранцы.
Связан ли такой массовый наплыв легионеров с уходом Терюшкова из «Химок»? Или совпадение?
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Фото: пресс-служба Терюшкова
Ну и накидывает чуть идиотизма от себя, для резонанса.