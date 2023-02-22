Без «Спартака» не складывается.

Йордан Ларссон выдал в «Спартаке» топовый сезон-2020/21: забил в РПЛ 15 мячей (больше было только у Азмуна и Дзюбы), а клуб пропустил вперед лишь «Зенит».

Цена на Transfermarkt взлетела до 15 миллионов евро, «Вольфсбург» предлагал десятку, «Спартак», по словам Ларссона, отклонял предложения. Но после ухода Доменико Тедеско швед вообще перестал забивать и ассистировать, а потом еще и ушел, как только представилась возможность.

После этого год как-то совсем не сложился.

Когда Ларссон уходил из «Спартака», клуб потроллил его за слабый сезон

В начале апреля 2022-го Йордан воспользовался правилом ФИФА, приостановил контракт со «Спартаком» и перебрался в шведский АИК. Тон цитат менялся с каждым месяцем.

Апрель: «Посмотрим, как все будет развиваться».

Май: «Я не хочу возвращаться, если ситуация не изменится».

Июнь: «Я не обязан возвращаться в Россию [до лета 2023 года], и это хорошо».

В конце июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Ларссоном и напоследок потроллил: назвал его агентом 007 (0 голов, 0 ассистов, 7 интервью).

В феврале 2023-го, комментируя причины ухода, Ларссон упомянул: «Мы не знали, что произойдет. Не знали, сможем ли выбраться оттуда, если что-то произойдет в России. Я сразу хотел уйти, но в клубе сказали, что мы должны остаться. Они сказали, что это просто военная операция.

Клуб сказал, что хочет, чтобы мы остались, но, в конце концов, ты должен делать то, что считаешь нужным. А это было определенно лучшим решением для меня и моей семьи».

За год Ларссон сыграл сразу за четыре клуба

Как все складывалось с 2022-го:

• Сыграл за «Спартак» три матча в РПЛ, еще один – в Кубке, где забил «Кубани».

• Два месяца в шведском АИК – 3 гола и 3 голевые передачи. 7 из 11 матчей с ним клуб выиграл, но Ларссону захотелось в топ-лигу.

• В августе он выбрал «Шальке», который только что вернулся в Бундеслигу. «В последние месяцы «Шальке» пережил впечатляющее развитие, за которым я внимательно следил издалека», – рассказал Ларссон.

Результат – 12 матчей, лишь половина в старте, 0 результативных действий. Опыт участия в матчах с поражениями 1:6 (дважды), 1:5. По данным WhoScored, Ларссон пробил так ни разу и не попал в створ (10 ударов), 9 из 13 попыток дриблинга провалились.

• В январе 2023-го Ларссона арендовал «Копенгаген». В феврале он уже дебютировал за клуб, сыграв чуть больше 20 минут в победной игре с «Силькеборгом».

«Спартак» в его последнем сезоне болтался в середине таблицы РПЛ, АИК лишь подбирался к тройке в Швеции, «Шальке» не вылезал с самого дна. Сейчас в «Копенгагене» можно побороться за чемпионство – хоть какое-то разнообразие за год. Правда, клуб пока находится в шести очках от лидера.

Ларссон разозлил не одну бывшую команду

Исполняющий обязанности спортивного директора «Шальке» Петер Кнебель еще в ноябре выступил с критикой Ларссона: «В матчах, в которых его заменяли, он прогуливался пешочком. Но мы брали его не для этого. Он не может или не хочет? Проблема в мышцах или в голове?»

Впрочем, доставалось и другим игрокам – слишком слаб был «Шальке» до тех пор, пока зимой не сыграл четырежды подряд вничью 0:0.

В январе Кнебель объявил об уходе Ларссона в аренду: «К сожалению, сезон для него сложился не так, как мы надеялись. С ним мы пришли к выводу, что аренда – лучшая опция для обеих сторон».

Сам Ларссон признает, что ничего не получилось, хотя и называет время «поучительным». Он сказал: «Клуб много обещал. Меня подписали спортивный директор и тренер, но их потом уволили. Я играл даже на позиции центрального полузащитника, на обоих флангах. Все пошло совершенно не так».

Дальше он мог перейти в «Мальме», но не решился: «Мне было бы сложно там, учитывая, что я уже поиграл за «Хельсингборг» и АИК».

В АИК встретили с недоумением слова Ларссона из «Копенгагена» о том, что он присоединился к главному клубу в Скандинавии. Как специально, в феврале «Копенгаген» и АИК пересеклись на турнире Atlantic Cup. Сам Ларссон пошутил, что наденет дополнительные щитки для ног.

Дальше – борьба за чемпионство в Дании и попытка выиграть Кубок. А там, может, и повезет вернутся в сборную Швеции, за которую Ларссон не играл уже полтора года. Хотя кажется, что сейчас он заиграл бы только в Бельгии – ведь Тедеско как раз там.

Фото: globallookpress.com / IMAGO/RHR-FOTO; РИА Новости/Григорий Сысоев; Instagram/jordanlarsson23