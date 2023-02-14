Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

В Турции произошла массовая драка с участием футболистов ярославского «Шинника» и украинского «Миная». Обе команды оказались в отеле Royal Seginus в Анталье – там они проводят зимние сборы перед возобновлением сезона.

Что случилось?

Драка была точно. А вот взгляды на ее причины различаются :

•‎ Версия российского телеграм-канала Baza: «Несколько представителей «Миная» подошли к начальнику «Шинника» и стали требовать от него спеть украинский гимн. Тот предложил украинцам выйти на улицу и «разобраться раз на раз», однако в конфликт вмешались сотрудники отеля и его удалось погасить.

Через некоторое время несколько игроков украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его. Правда, когда лифт приехал на этаж, там стояла группа футболистов «Шинника», между российскими и украинскими игроками вспыхнула массовая драка. В отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь».

• Пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин подтвердил драку: «Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного. Переломов, как пишут в СМИ, – нет».

•‎ Украинский журналист Михаил Спиваковский в телеграм-канале «ТаТоТаке» заявил, что конфликт возник не из-за требования исполнить гимн Украины.

•‎ Украинский ютуб-канал «Бомбардир» причиной драки называет бытовую ситуацию: российский игрок «Шинника» якобы был пьян и хамил персоналу отеля, ему сделал замечание футболист «Миная», после чего началась драка. Затем игрок «Шинника» привел одноклубников, последовала еще одна драка.

•‎ Комментарий представителя «Миная» Александра Костюка украинскому медиа «Страна» дополняет эту версию: «Все началось в холле из-за позорного поведения российского футболиста, который, скорее всего, был пьян. Он в туалете цеплялся к сотруднице отеля, за которую заступился наш футболист. Игрок «Шинника» позвал еще игроков, и в лифте они начали нас провоцировать, кричали: «Слава России, поднимайтесь к нам, сейчас разберемся». Ну, мы поднялись, разобрались. В итоге у «Шинника» – сколько они там пишут – четверо пострадавших? Ну, пусть будет четверо. У нас же вся команда сегодня на тренировке, уже есть фото в соцсетях».

• По версии Metaratings, спровоцировать конфликт мог турист, не относящийся к «Шиннику» и «Минаю». По данным источника, подвыпивший турист кричал «Слава России», украинские футболисты в ответ скандировали собственные лозунги – и вскоре завязалась драка.

•‎ «Бомбардир» называет конкретного игрока «Миная», якобы заступившегося за сотрудницу отеля – это 21-летний нападающий Даниил Колесник. По данным источника, игрок «Шинника» сильно испачкал туалет и конфликтовал с сотрудницей отеля, когда рядом оказался Колесник.

• По данным журналиста Сергея Ильева, специализирующегося на ФНЛ, в «Шиннике» сильно пострадали четыре игрока: нападающий Илья Грузнов, полузащитник Дмитрий Самойлов, вратарь Михаил Филиппов и защитник Артем Семейкин.

• Как пишет Ильев, защитника Даниила Петрунина в лифте били четыре игрока «Миная». Артем Семейкин, по данным инсайдера Ивана Карпова, выбежал из номера с криками «Слава России», когда услышал крики «Слава Украине» – сейчас у него подозрение на тяжелое сотрясение мозга.

Что еще известно?

•‎ По данным украинского «Бомбардира», «Минай» требовал, чтобы в одном отеле с ним не проживали российские клубы, однако из-за землетрясения в Турции возникли проблемы с гостиницами – часть из них отдали под размещение оставшихся без крова. В результате «Шинник» заселился в тот же отель, где проживали игроки «Миная».

•‎ Версия «Бомбардира» не сходится со словами генерального директора «Шинника» Сергея Кулакова. «Не знали, что украинская команда будет проживать в отеле. Мы бронировали отель еще в ноябре, у нас была позиция, чтобы во избежание конфликтов в отеле не проживали украинские футболисты. На тот момент никого там не было. Почему в отеле появилась украинская команда – вопрос к отелю, мы разбираемся. Я все прекрасно понимаю: бизнес, деньги и все остальное, но безопасность должна быть на первом месте», – заявил Кулаков.

•‎ В своем телеграм-канале журналист Илья Казаков рассказал, что «Шинник» оплатил отель до начала марта: «Не так давно «Крылья Советов» жили в одном отеле с «Шахтером» – и ничего, все было спокойно. «Минай» – малоизвестная команда с Западной Украины, все вели себя достаточно сдержанно, но за два дня до отъезда коллективно пристали к одному. Сейчас полиция и служба безопасности отеля думают, что делать дальше. У «Шинника» сборы в Турции оплачены до 2 марта».

• В то же время журналист «Чемпионата» Андрей Панков в своем телеграм-канале опровергает слова Казакова о совместном проживании «Шахтера» и «Крыльев»:

«1. «Шахтер» не жил в одном отеле с «Крыльями Советов». Ни на этих сборах, ни летом. Максимум, что было – тренировка на соседних полях.

2. «Шахтера» и не могло оказаться в отеле «Крыльев», потому что турки расселяют российские и украинские команды по разным отелям. К примеру, «Шахтер» не поехал в свой привычный отель для сборов в Турции, потому что он уже был забронирован московскими «Динамо» и ЦСКА. Как «Минай» и «Шинник» оказались в одном отеле – совершенно непонятно».

•‎ Так ситуацию в телеграм-канале описал инсайдер Сергей Егоров (Футбольный Биги): «У Ярославля был перерыв между сборами, у украинцев сбор заканчивался. Вероятно, этим и объясняется то, что турки поселили в отеле в Ларе команды из России и Украины – пару дней перекантуются вместе.

Вадима Евсеева поселили в крыле, где жили как раз украинцы – тренеру надо было проходить через их этаж. Как мне говорят, Вадим Валентинович никак не участвовал в ристалище – возможно, только потому, что рано лег спать.

Приехала по вызову полиция, команды отселили подальше друг от друга. Сегодня пострадавшие пройдут медобследование. Завтрак спортсменам принесли в номера, Вадима Валентиновича переселили в другой номер».

•‎ По информации «Матч ТВ», у футболистов «Шинника» все же есть переломы пальцев на руках и ребер. У одного из игроков гематома под глазом. Отмечается, что трое игроков «Миная» также получили достаточно серьезные повреждения.

•‎ Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым» сообщил, что, узнав о драке, поддержать ярославцев в отель приехали ряд игроков «Факела» и «Енисея», но их не пустили. Однако спортивный директор «Шинника» Кирилл Котов опроверг, что игроки «Факела» и «Енисея» пытались прорваться в отель.

•‎ Полиция Антальи не получала обращений в связи с дракой, задержанных нет – об этом ведомство рассказало «РИА Новостям».

Клубы обменялись заявлениями. Что сказали?

•‎ «Шинник» выпустил официальное заявление. Клуб настаивает, что не инициировал конфликт: «Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение.

В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель.

Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны. В ситуации разбираются правоохранительные органы».

•‎ Выступил и «Минай»: «Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев.

Информация российских СМИ о том, что минайцы заставляли представителей «Шинника» петь гимн и избили игрока в лифте – традиционный бред. Драка действительно состоялась, но уже на этаже, где остановились русские, и в равных составах.

Уже после окончания схватки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили драку между собой. Тех, кто пытался остановить схватку, обвинили в поддержке Украины. Местной полиции пришлось вмешаться, чтобы успокоить россиян».

Что теперь? «Шинник» сменил отель, приезжал российский консул

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков подтвердил, что клуб переезжает в другой отель. Но подчеркнул, что это желание клуба, а не принудительное выселение.

«Это наша инициатива, мы полностью делаем это за свой счет. Будет ли отель компенсировать средства? Будем изучать этот вопрос в юридической плоскости. Сейчас приоритет – безопасность наших футболистов», – сказал Кулаков «Спорт-Экспрессу».

По информации канала «ФНЛ с Ильевым», к футболистам «Шинника» приезжал российский консул в Анталье Александр Рюмков: «Он общался с ярославцами. Дело пошло наверх».

• Дополнение от «Чемпионата»: «Шинник» и «Минай» выселились из отеля, в котором произошла драка между футболистами. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Шинник» переехал в отель, в котором сейчас находится женская сборная России, которая тоже проводит сборы в Турции».

«Минай» – что за клуб?

Основан в 2015 году, базируется в одноименном селе в Закарпатской области. С сезона-2018/19 «Минай» имеет профессиональный статус, а с сезона-2020/21 играет в УПЛ. В сезоне-2021/22 «Минай» занял предпоследнее место в чемпионате Украины.

В «Минай» заезжали знаковые для Украины футболисты: в 2021-м там играл Артем Милевский, а Евгений Селезнев выступает за клуб до сих пор.

Фото: Vk/fcshinnik; Facebook/minajfootballclub; booking.com