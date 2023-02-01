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«Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до матча – клубу угрожали снятием очков в чемпионате Румынии

Оцелул Оцелул
Енисей Енисей
товарищеские матчи (клубы)
Футбол Футбол

Уже не первый подобный случай.

«Оцелул» отказался сыграть с «Енисеем» товарищеский матч в Турции. Директор красноярской команды Алексей Ивахов заявил, что румынской команде угрожали снятием очков в чемпионате.

«Боятся они нас. Матч с румынами сегодня не состоялся. Румыны ушли. Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе Федерации футбола Румынии. 

Маразм добрался до спорта. Неделю назад с командой соперника был заключен контракт о проведении товарищеского матча. «Оцелул» добирался до нашего поля в Анталии 70 км из города Сиде, вышел на поле и готовился к предыгровой разминке. После звонка федерации и предупреждении о снятии очков в чемпионате Румынии за игру с русскими они развернулись, зашли в автобус и уехали», – писал Ивахов в телеграм-канале.

«Оцелул» после отказа играть с «Енисеем» опубликовал в соцсетях заявление:

«В связи с ограничениями, введенными в отношении российских команд на международной арене, по рекомендации компетентных органов мы отменили матч с «Енисеем». Наша команда проведет тренировку, а организаторы сборов попытаются найти нам другого соперника для проведения тренировочного спарринга».

«Енисей» будет требовать от «Оцелула» 10 тысяч евро неустойки

В разговоре с «СЭ» Ивахов заявил, что «Енисей» будет требовать от «Оцелула» неустойку.

«Конечно, мы будет требовать компенсацию за отмену матча. В соглашении все прописано. В контракте сумма компенсации – 10 тысяч евро. Будем заниматься этим вопросом. Мы подписали все документы. Понимали, что такое в теории может произойти. Наши коллеги-организаторы сейчас ищут соперника. Найти за час команду невозможно. Хотя у нас вся нагрузка распланирована. Пытаемся найти команду, чтобы все футболисты получили игровую практику», – сказал Ивахов.

Что вообще за «Оцелул»?

Клуб играет во втором дивизионе Румынии и занимает третье место, отставая от лидирующего «Стяуа» на два очка. 

В сезоне-2010/11 «Оцелул» был чемпионом Румынии, в сезоне-2011/12 играл в групповом этапе ЛЧ – правда, не набрал ни одного очка в группе с «Бенфикой», «Базелем» и «МЮ». 

Уже в 2015-м клуб вылетел из высшей лиги, а позже был объявлен банкротом и распущен. В 2016-м «Оцелул» заявился в четвертую лигу и сразу вышел в третью. Там пришлось провести пять лет – но затем в команду пришел Доринел Мунтяну (должны помнить его по «Мордовии» и «Кубани») и сразу вывел «Оцелул» во второй дивизион.

Титулов у «Оцелула» немного. В 2011-м оформили золотой дубль – помимо чемпионата взяли еще и Суперкубок. В 2008-м «Оцелул» брал Кубок Интертото. Пока все.

Матчи с участием наших клубов уже отменяли?

Да, и не раз. 

В конце января за пару дней случилось сразу несколько примеров: болгарский «Левски» отменил ранее анонсированные матчи с «Краснодаром» и «Спартаком» из-за давления собственных фанатов, Федерация футбола Венгрии запретила команде второго дивизиона «Тисакечке» играть с «Пари НН».

Еще с нижегородцами не захотел играть болгарский «Берое» (изначально была информация про «Ботев», но «Пари НН» это опроверг и даже извинился).

Наши клубы все же не в изоляции – играют с болгарскими, сербскими и черногорскими командами

Стоит отметить, что не все зарубежные клубы отказываются играть с российскими. 

Ульяновская «Волга» этой зимой играла с болгарскими «Пловдивом», «Балтика» – с сербским «Графичаром» и черногорским «Дечичем», «Шинник» обыгрывал болгарский «Крумовград», а тульский «Арсенал» спарринговался с лидером черногорского чемепионата «Сутьеской».

Клубы РПЛ тоже не остались без матчей с зарубежными клубами – например, «Факел» совсем недавно обыграл болгарскую «Славию».

Играть с клубами из России отказываются болгары и венгры. Кто еще согласен и с кем на сборах играли год назад?

Фото: vk.com/fcenisey; facebook.com/SCOtelulGalati

17 комментариев

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T. H.
Европейская свобода выбора во всей красе))
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Nerazzurri-88
Ответ Алексей Ильин
Так, а сейчас серьёзно - какая юридическая основа позволяет снимать очки в чемпионате Румынии (Болгарии/Венгрии...неважно) за товарищескую игру, которая к чемпионату никакого отношения не имеет? Ладно давление фанатов (хотя тоже абсурд), но это уже совсем какой-то нонсенс.
Да найдут повод снять. И снимут не за матч, а за какие-то нарушения другие. У всех клубов наверняка есть какие-то шероховатости, за которые можно дёрнуть.
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Ришат Хурматов
Ответ savik-A.M.
Узнал из новости что " Стяуа" , победитель Лиги Чемпионов 89-го , и Кубка Кубков 94-го , во второй румынской лиге
Я тоже немного прифигел, когда прочитал про Стяуа!!!
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Варлампий Варлампий
Енисей Енисей, хочешь купайся, хочешь пей.
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YOKODZUMA
Чиновникам заплатили за игру с российской командой. Футболистам противно это делать. Но деньги то уе получены, и новый бмв на них куплен. Вот и грозят карами всякими чтобы бмв не возвращать
0
-2
-2
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Russ Ivan
А в регламенте чемпионата румынии прописано, что можно снимать очки с клуба за товарняки с командами из России??
Если нет, то это банальный, уголовный шантаж. Если Оцелул прогнулся - значит согласился с прихватом...
+1
-1
0
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Kolch
Я больше расстроился не из-за Оцелула, а из-за Тисакечке. Теперь только Сморгонь и Экибастуз :-(
0
-1
-1
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Андрей Сорвачев
Ответ savik-A.M.
Узнал из новости что " Стяуа" , победитель Лиги Чемпионов 89-го , и Кубка Кубков 94-го , во второй румынской лиге
Там 2 Стяуа. Фанатский и президентский
+1
0
+1
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Павел Мельников
Самое время вспомнить, сколько раз освобождали румынов и сколько раз они против нас воевали. Это же так важно сейчас. Только не забыть, что Валахия несколько лет была в подчинении РИ.
0
-3
-3
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savik-A.M.
Узнал из новости что " Стяуа" , победитель Лиги Чемпионов 89-го , и Кубка Кубков 94-го , во второй румынской лиге
+13
0
+13
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Владислав Иванов
Ответ Алексей Ильин
Так, а сейчас серьёзно - какая юридическая основа позволяет снимать очки в чемпионате Румынии (Болгарии/Венгрии...неважно) за товарищескую игру, которая к чемпионату никакого отношения не имеет? Ладно давление фанатов (хотя тоже абсурд), но это уже совсем какой-то нонсенс.
Так в свободном демократическом мире поступают обычно) Юридическая сила тут не причем.
+2
-2
0
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Corde Fidelium
Ответ Алексей Ильин
Так, а сейчас серьёзно - какая юридическая основа позволяет снимать очки в чемпионате Румынии (Болгарии/Венгрии...неважно) за товарищескую игру, которая к чемпионату никакого отношения не имеет? Ладно давление фанатов (хотя тоже абсурд), но это уже совсем какой-то нонсенс.
Мне тоже это абсурдом кажется, Скорее всего небратья надавили.
+2
-1
+1
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Mixos Demid
И Вы, румыны !!!
0
-1
-1
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кuraakula belov
Титулов у Оцелула немного - для провинциального румынского клуба чемпионство + Суперкубок + Интертото в наши дни это так то дофига
+8
0
+8
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a2wai
О це лул.
+4
-2
+2
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Алексей Ильин
Так, а сейчас серьёзно - какая юридическая основа позволяет снимать очки в чемпионате Румынии (Болгарии/Венгрии...неважно) за товарищескую игру, которая к чемпионату никакого отношения не имеет? Ладно давление фанатов (хотя тоже абсурд), но это уже совсем какой-то нонсенс.
+30
-4
+26
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ДаЗдРаНаГоН
А что случилось?
+2
-3
-1
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