«Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до матча – клубу угрожали снятием очков в чемпионате Румынии

Уже не первый подобный случай.

«Оцелул» отказался сыграть с «Енисеем» товарищеский матч в Турции. Директор красноярской команды Алексей Ивахов заявил, что румынской команде угрожали снятием очков в чемпионате.

«Боятся они нас. Матч с румынами сегодня не состоялся. Румыны ушли. Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе Федерации футбола Румынии.

Маразм добрался до спорта. Неделю назад с командой соперника был заключен контракт о проведении товарищеского матча. «Оцелул» добирался до нашего поля в Анталии 70 км из города Сиде, вышел на поле и готовился к предыгровой разминке. После звонка федерации и предупреждении о снятии очков в чемпионате Румынии за игру с русскими они развернулись, зашли в автобус и уехали», – писал Ивахов в телеграм-канале.

«Оцелул» после отказа играть с «Енисеем» опубликовал в соцсетях заявление:

«В связи с ограничениями, введенными в отношении российских команд на международной арене, по рекомендации компетентных органов мы отменили матч с «Енисеем». Наша команда проведет тренировку, а организаторы сборов попытаются найти нам другого соперника для проведения тренировочного спарринга».

«Енисей» будет требовать от «Оцелула» 10 тысяч евро неустойки

В разговоре с «СЭ» Ивахов заявил, что «Енисей» будет требовать от «Оцелула» неустойку.

«Конечно, мы будет требовать компенсацию за отмену матча. В соглашении все прописано. В контракте сумма компенсации – 10 тысяч евро. Будем заниматься этим вопросом. Мы подписали все документы. Понимали, что такое в теории может произойти. Наши коллеги-организаторы сейчас ищут соперника. Найти за час команду невозможно. Хотя у нас вся нагрузка распланирована. Пытаемся найти команду, чтобы все футболисты получили игровую практику», – сказал Ивахов.

Что вообще за «Оцелул»?

Клуб играет во втором дивизионе Румынии и занимает третье место, отставая от лидирующего «Стяуа» на два очка.

В сезоне-2010/11 «Оцелул» был чемпионом Румынии, в сезоне-2011/12 играл в групповом этапе ЛЧ – правда, не набрал ни одного очка в группе с «Бенфикой», «Базелем» и «МЮ».

Уже в 2015-м клуб вылетел из высшей лиги, а позже был объявлен банкротом и распущен. В 2016-м «Оцелул» заявился в четвертую лигу и сразу вышел в третью. Там пришлось провести пять лет – но затем в команду пришел Доринел Мунтяну (должны помнить его по «Мордовии» и «Кубани») и сразу вывел «Оцелул» во второй дивизион.

Титулов у «Оцелула» немного. В 2011-м оформили золотой дубль – помимо чемпионата взяли еще и Суперкубок. В 2008-м «Оцелул» брал Кубок Интертото. Пока все.

Матчи с участием наших клубов уже отменяли?

Да, и не раз.

В конце января за пару дней случилось сразу несколько примеров: болгарский «Левски» отменил ранее анонсированные матчи с «Краснодаром» и «Спартаком» из-за давления собственных фанатов, Федерация футбола Венгрии запретила команде второго дивизиона «Тисакечке» играть с «Пари НН».

Еще с нижегородцами не захотел играть болгарский «Берое» (изначально была информация про «Ботев», но «Пари НН» это опроверг и даже извинился).

Наши клубы все же не в изоляции – играют с болгарскими, сербскими и черногорскими командами

Стоит отметить, что не все зарубежные клубы отказываются играть с российскими.

Ульяновская «Волга» этой зимой играла с болгарскими «Пловдивом», «Балтика» – с сербским «Графичаром» и черногорским «Дечичем», «Шинник» обыгрывал болгарский «Крумовград», а тульский «Арсенал» спарринговался с лидером черногорского чемепионата «Сутьеской».

Клубы РПЛ тоже не остались без матчей с зарубежными клубами – например, «Факел» совсем недавно обыграл болгарскую «Славию».

Фото: vk.com/fcenisey; facebook.com/SCOtelulGalati