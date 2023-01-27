Сейчас «Бристоль» 17-й, там только продали основного вратаря.

Никита Хайкин – теперь игрок «Бристоль Сити». 27-летний российский голкипер душевно покинул «Буде-Глимт» и подписал контракт в английском Чемпионшипе.

Детали подписания Хайкина: пришел до конца сезона, очень рад вернуться в Англию

«Бристоль Сити» забрал голкипера как свободного агента. Контракт – до конца сезона, истечет в июне 2023-го.

Любопытно, что Хайкина представили на сайте «Бристоля» как гражданина Великобритании. При этом есть российский этап молодежной карьеры и вызов в сборную упоминаются.

У Хайкина гражданство Великобритании есть благодаря отцу: он в начале 2000-х получил там политическое убежище, сам Никита занимался в академиях «Челси», «Портсмута» и «Рединга». Но во взрослой карьере выступал только за клубы из Израиля и Норвегии.

Сам вратарь в восторге: «Всегда хотел вернуться в Англию, так что очень счастлив. Здесь отличные условия. С нетерпением жду возможности проверить себя в такой конкурентоспособной лиге».

Что мы знаем про «Бристоль»: не бывал в АПЛ, хотя 15 лет назад был близок, погонял «Ман Сити» Пепа в Кубке лиги

За пару минут – главное о новом клубе Хайкина.

• «Бристоль» изредка и очень давно бывал в элите английского футбола, хотя основан еще в конце позапрошлого века. В основном – в начале 1900-х. В 1907-м команда была ближе всего к чемпионству – проиграли всего три очка «Ньюкаслу». Лучшее достижение в Кубке Англии – финал-1909, проиграли «МЮ» (0:1). Зато в 1934-м взяли Кубок Уэльса. Туда английские клубы залетали вплоть до 1990-х.

• В эру АПЛ – то есть с 1992-го – «Бристоль» в элите еще не играл. Самый реальный шанс был в 2008-м: четвертое место в Чемпионшипе, победа в полуфинале плей-офф над «Кристал Пэлас», но следом 0:1 от «Халла» в решающем матче.

• 13 из 15 последних сезонов «Бристоль» провел в Чемпионшипе. В 2013-м вылетел, через пару лет вернулся обратно и почти сразу после уже был в шаге от АПЛ. Но в основном располагался ближе к концу турнирной таблицы. В прошлом сезоне он финишировал 17-м из 24 команд, но за выживание не боролся – закончил с запасом в 18 очков.

• В 2018-м «Бристоль» сверкнул в Кубке лиги: дошел до полуфинала и помучил «Ман Сити» – в гостях проиграл лишь из-за гола Агуэро на 90+2 (1:2), а дома даже сравнял после 0:2, но пропустил на 90+6.

В этом сезоне команда пока на том же 17-м месте, но вот от зоны вылета пока только семь очков. Из Кубка лиги клуб вылетел, в Кубке Англии в переигровке прошли «Суонси» и в субботу, 28 января, сыграют с «Вест Бромвичем».

Начали сезон хорошо: шли четвертыми после восьми туров, но осень провалили – всего две победы в 13 матчах. Так и сползли, хотя в 2023-м пока без поражений. Лишь три команды Чемпионшипа играют лучше «Бристоля» в первых таймах (всего пять проигранных из 28), лишь три – хуже во вторых (лишь шесть выигранных из 28).

Кто встречает Хайкина в «Бристоле»: экс-тренер и легенда «Лестера», партнер Де Брюйне по «Вольфсбургу», участник ЧМ-2022

Имя главного тренера сразу бросается в глаза – это Найджел Пирсон, знакомый по «Лестеру» и неожиданному увольнению из «Уотфорда», когда он вытащил команду со дна АПЛ. В феврале будет два года, как Пирсон работает с «Бристоль Сити».

Что интересного в составе?

«Бристоль» почти не тратится на трансферы в последнее время – ударила пандемия, лишних денег нет. Так что подписание Хайкина как свободного агента в тренде. По данным Transfermarkt, за последние 2,5 сезона в «Бристоль» за деньги пришел лишь один игрок – и тот стоил 1,6 миллиона евро. Остальные – аренды и люди без контрактов.

Самые выгодные из недавних продаж: Адама Уэбстера, Ллойда Келли и Джоша Браунхилла в общей сложности отдали за 50 млн евро.

Трансферная новость, важная для понимания роли Никиты Хайкина: вратаря Дэниэла Бентли только что продали «Вулверхэмптону». Кто теперь будет основным – воспитанник Макс О’Лири, который в клубе с десяти лет, или Хайкин – пока неясно.

Еще в команде экс-защитник «Челси» Томаш Калас, который почти десять лет бродил по арендам.

Есть швейцарский защитник Тимм Клозе, который вместе с Кевином де Брюйне и Иваном Перишичем выигрывал с «Вольфсбургом» Кубок и Суперкубок Германии, а в АПЛ играл за «Норвич».

Несколько лет назад клуб вкладывался в 18-летнего полузащитника «Монако» Ан-Ноа Массенго, платили 8 млн евро. Это парень, который в Лиге 1 дебютировал без фамилии на майке. Но он не захотел продлевать контракт и с октября не играет.

Тут Энди Кинг – легенда «Лестера», побеждавший с клубом и в Лиге 1, и в Чемпионшипе и в АПЛ.

Лучший бомбардир команды сейчас – нападающий с Бермудских островов. У Нахки Уэллса девять мячей, он в десятке самых забивных в лиге.

Защитник Роберт Аткинсон в топ-3 Чемпионшипа по игре головой – в среднем по пять выигранных единоборств вверху за игру.

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Что ждет «Бристоль» в ближайшее время: кубковый матч с «Вест Бромвичем», а затем пять февральских игр в Чемпионшипе против «Престона», «Норвича», «Уигана», «Сандерленда» и «Халла».

Компания очень разношерстная – «Норвич» бьется за выход в АПЛ, «Сандерленд» и «Престон» – рядом, «Халл» в одном балле от самого «Бристоля», а «Уиган» идет последним. Любопытно, получит ли шанс Никита Хайкин сразу – хотелось бы, ведь контракт только до июня.

Фото: twitter.com/BristolCity ; Gettyimages.ru/Clive Rose; globallookpress.com/IMAGO/Mike Jones/News Images, IMAGO/Graham Hunt, Andrew Yates via www.imago-image