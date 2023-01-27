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Дзюба будет в «Пари НН»? Писали, что это решение губернатора, но переход завис

Артем Дзюба Артем Дзюба
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Футбол Футбол

Чем все закончится?

Премия самого мучительного перехода зимы уходит возможному трансферу Артема Дзюбы в «Пари НН». В четверг, 26 января, появились опровержения по, казалось бы, уже готовому переходу. 

Вот как все разворачивалось. 

6 января: первые слухи о «Пари НН»

Первые сигналы. По данным «РБ Спорт», Артем самостоятельно договаривался о трансфере в нижегородский клуб.

7 января: «Он уже возрастной игрок. Никаких переговоров не было и не будет»

На следующий день гендиректор Равиль Измайлов исключил переход нападающего: «С ним лично у меня диалога не было, но были определенные люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Нам это неинтересно. Политика нашего клуба не подразумевает [вариант] брать футболистов за большие деньги. Да, он звездный игрок, но уже возрастной. Никаких переговоров с Артемом Дзюбой не было и не будет».

18 января: «Переговоры ведутся с несколькими клубами как в России, так и за рубежом»

Агент Дзюбы Леонид Гольдман дал немного подробностей: «Переговоры по заключению контракта ведутся с несколькими клубами как в России, так и за рубежом. Сейчас они вступили в завершающую стадию».

19 января: Дзюба получает предложение от конкурента «Торпедо» (с которым до этого тоже вел переговоры)

По сведениям «РБ Спорт», Дзюбе сделал предложение неназванный клуб-конкурент «Торпедо» в Мир РПЛ. В ближайшее время игрок и клуб должны были провести переговоры о трансфере.

21 января: прийти в «НН» Дзюба может вместе с Глушаковым

На этом этапе включился журналист Иван Карпов.

Он сообщил, что вариант с подписанием Артема Дзюбы, а вместе с ним и Дениса Глушакова рассматривает «Пари НН». Клуб посчитал, что присутствие опытных футболистов в составе поможет в развитии молодежи. Что касается Глушакова, то 24 января полузащитник прибыл в новый клуб на просмотр, это подтвердил генеральный директор клуба: «Пока Глушаков приезжает на просмотр, о подписании контракта сообщим, когда примем это решение». По Дзюбе  конкретики не было.

25 января: мощный инсайд – в деле губернатор области

Иван Карпов зажег инсайдом: Артем Дзюба все-таки в «Пари НН», а решение о переходе принято губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Источники Sports.ru подтвердили эту информацию.

26 января: пошли опровержения

Сначала высказался спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов: «Информация о подписании Артема Дзюбы не соответствует действительности».

Продолжил тот же Иван Карпов: он написал, что «Пари НН» может отказаться от футболиста из-за негативной реакции на его высокую зарплату (по данным инсайдера, 500 тысяч евро за полгода). Также говорилось об утечке деталей сделки.

Пока что переход Артема Дзюбы в подвешенном состоянии. Глушаков же остается на просмотре.

Как вообще дела у Дзюбы и Глушакова?

У Артема Дзюбы не получилось в «Адана Демирспор»: он провел за клуб пять матчей во всех турнирах, три из них в основе, забил лишь однажды.

Денис Глушаков в первой половине сезона-2022/23 отыграл 19 матчей во всех турнирах за «Химки». Полузащитник забил гол и отдал 1 голевую передачу.

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Фото: instagram.com/artem.dzyuba; instagram.com/onoo_q; fcnn.ru

35 комментариев

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hett
Дзюбе выгоднее вебкаммоделью работать, будет прост пипиську за деньги дергать🤷‍♂️
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Александр Селютин
Ответ BuTaJIbKa
ну языком потрещать он мастер, и чувство юмора есть. Не затеряется точно
Пора бы забыть об этом мальчише. Слишком много внимания ему уделяется.
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Сергей Камордин
Ответ BuTaJIbKa
ну языком потрещать он мастер, и чувство юмора есть. Не затеряется точно
Будет с губой биатлон обсуждать, назовется главным экспертом по биатлону вот у губы рванет пердак
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Венер Кучербаев
Ответ a-fon
перспективная команда в Нижнем. Ещё Жиркова можно забрать.
супер-Пав вроде тоже всё ещё играет где-то.
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ПьяныйКот
Я думал его на Плюшки подписали
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Mitya26
Переход завис, потому что губернатор изыскивает средства.
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Кот Егрис
не знаю как они, но мне охота на пенсию
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Андрей Иванов
Ответ BlazRock
А с каких пор губернатор занимается делами клуба?
Вспомни где живешь)
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Андрей Иванов
На каком же дне наш спорт , футбол 🙆🏼‍♂️
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29f4dmp7qw
Неуловимый Джо вновь рискует оказаться никому ненужным….
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zhimipe
В итоге перейдёт в OnlyFans
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Gaudi31
Сага о возвращении Дзюбагорна Великого - Короля андалов, ройнаров и первых людей!
0
-1
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Sarumian
Буратино. Ресуректион. :D
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Artem Gavrishov
Главное чтобы коллектив не развалил и команда не вылетела в 1ю лигу. Если реально будет биться… возьму свои слова обратно
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Макс Шева
Позорники подписывайте Дзюбу,у вашего клуба и так репутация -1
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BlazRock
А с каких пор губернатор занимается делами клуба?
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Только Читатель
Ответ F_Totti
Конечно исскуственно. Ни один нормальный клуб не позволит себе именоваться как букмекерская контора. Когда я, в начале сезона, увидел - Пари НН - я думал это шутка. Было же - Нижний новгород, как краснодар, красиво, звучно, достойно. Играли с Кержаковым, были нормальные игроки, а потом, видимо не было выбора - нужны были деньги - переименовались в Пари. Какое к черту пари. Интересно - спасут ли химки таким же образом? ФК ФонХимки, ХимкиЛайн, 1хХимки, ФК 1х ХХ, ОлимпХимки, Химки Сити, ФК Марафон Х.
ХимкиHub
+4
0
+4
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Дружба11
легенда о дзюбабре
+2
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Вовик Кузя
У нас в Нижегородской области чё больше деньги девать некуда?
+7
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Дмитрий Шумак
2 вопроса...
Зачем им Дзюба
Зачем она Дзюбе...
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krokodilych
Санта-Дзюбарбара.
+9
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privet100
Разорвал контракт с турками, обидевшись на то, что приходится доказывать свою профпригодность. Ожидал, что на родине с руками оторвут и дадут ещё больше бабла, чем потерял при расторжении, а тут вот оно как...
0
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a-fon
Если губернатор вписался, в следующем сезоне будет Торпедо-Газ играть
0
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a-fon
перспективная команда в Нижнем. Ещё Жиркова можно забрать.
+2
0
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vas1105
Круговорот овна в природе(
+6
0
+6
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