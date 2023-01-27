Дзюба будет в «Пари НН»? Писали, что это решение губернатора, но переход завис

Чем все закончится?

Премия самого мучительного перехода зимы уходит возможному трансферу Артема Дзюбы в «Пари НН». В четверг, 26 января, появились опровержения по, казалось бы, уже готовому переходу.

Вот как все разворачивалось.

6 января: первые слухи о «Пари НН»

Первые сигналы. По данным «РБ Спорт», Артем самостоятельно договаривался о трансфере в нижегородский клуб.

7 января: «Он уже возрастной игрок. Никаких переговоров не было и не будет»

На следующий день гендиректор Равиль Измайлов исключил переход нападающего: «С ним лично у меня диалога не было, но были определенные люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Нам это неинтересно. Политика нашего клуба не подразумевает [вариант] брать футболистов за большие деньги. Да, он звездный игрок, но уже возрастной . Никаких переговоров с Артемом Дзюбой не было и не будет».

18 января: «Переговоры ведутся с несколькими клубами как в России, так и за рубежом»

Агент Дзюбы Леонид Гольдман дал немного подробностей: «Переговоры по заключению контракта ведутся с несколькими клубами как в России, так и за рубежом. Сейчас они вступили в завершающую стадию».

19 января: Дзюба получает предложение от конкурента «Торпедо» (с которым до этого тоже вел переговоры)

По сведениям «РБ Спорт», Дзюбе сделал предложение неназванный клуб-конкурент «Торпедо» в Мир РПЛ. В ближайшее время игрок и клуб должны были провести переговоры о трансфере.

21 января: прийти в «НН» Дзюба может вместе с Глушаковым

На этом этапе включился журналист Иван Карпов.

Он сообщил, что вариант с подписанием Артема Дзюбы, а вместе с ним и Дениса Глушакова рассматривает «Пари НН». Клуб посчитал, что присутствие опытных футболистов в составе поможет в развитии молодежи . Что касается Глушакова, то 24 января полузащитник прибыл в новый клуб на просмотр, это подтвердил генеральный директор клуба: «Пока Глушаков приезжает на просмотр, о подписании контракта сообщим, когда примем это решение». По Дзюбе конкретики не было.

25 января: мощный инсайд – в деле губернатор области

Иван Карпов зажег инсайдом: Артем Дзюба все-таки в «Пари НН», а решение о переходе принято губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Источники Sports.ru подтвердили эту информацию .

26 января: пошли опровержения

Сначала высказался спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов: «Информация о подписании Артема Дзюбы не соответствует действительности».

Продолжил тот же Иван Карпов: он написал, что «Пари НН» может отказаться от футболиста из-за негативной реакции на его высокую зарплату (по данным инсайдера, 500 тысяч евро за полгода). Также говорилось об утечке деталей сделки.

Пока что переход Артема Дзюбы в подвешенном состоянии. Глушаков же остается на просмотре.

Как вообще дела у Дзюбы и Глушакова?

У Артема Дзюбы не получилось в «Адана Демирспор»: он провел за клуб пять матчей во всех турнирах, три из них в основе, забил лишь однажды.

Денис Глушаков в первой половине сезона-2022/23 отыграл 19 матчей во всех турнирах за «Химки». Полузащитник забил гол и отдал 1 голевую передачу.

Ждем?

Фото: instagram.com/artem.dzyuba; instagram.com/onoo_q; fcnn.ru