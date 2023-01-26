У Казани забрали Суперкубок УЕФА – теперь официально. Россия могла провести его впервые

Сыграют в Афинах.

Неожиданная (кхм) новость: УЕФА перенес матч за Суперкубок-2023 из Казани. Официально об этом объявили в среду, 25 января.

Суперклубы снова поедут не в Россию.

Матч перенесли на стадион «Георгиос Караискакис»

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы разыграют трофей в Афинах на стадионе «Георгиос Караискакис». Матч пройдет 16 августа.

Арена строилась еще в позапрошлом веке и с тех пор неоднократно (и полностью) реконструировалась. Она принимала летние Олимпиады-1896 и -2004. Также здесь проходил финал Кубка Кубков и его переигровка в 1971 году («Челси» победил «Реал»).

Сейчас это домашний стадион «Олимпиакоса», вмещающий 32 тысячи фанатов.

Отмена Суперкубка – очередная потеря России

Об этом мы читаем уже почти год.

❌ 25 февраля 2022 года УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

❌ 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от участия в международных матчах.

❌ 2 мая УЕФА запретил российским клубам выступать в еврокубках в сезоне-2022/23.

❌ Тогда же России не разрешили участвовать в Лиге наций.

❌ 20 сентября стало известно, что Россия не будет участвовать в жеребьевке Евро-2024.

❌ 25 января 2023-го состоялся перенос Суперкубка из Казани.

Таких новостей почти не осталось во всех видах спорта. Понятно почему – переносить уже практически нечего.

Казань получила матч за Суперкубок три года назад

Это было на начальном этапе пандемии коронавируса. 2 марта 2020 года УЕФА проголосовал за Казань. На проведение этой игры претендовала еще и Тирана, но в итоге Албанская футбольная ассоциация сняла кандидатуру.

Еще в ноябре 2022 года Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов говорил в интервью ТАСС, что никаких запросов не поступало. И верил: «Будем надеяться, что руководство УЕФА пойдет нам навстречу. Может быть, мы откроем этот занавес таким очень красивым мероприятием, как матч за Суперкубок».

В декабре Леонов говорил, что контактов с УЕФА по поводу матча за Суперкубок уже давно не было. Теперь контакт будет, но, похоже, только с уведомлением о переносе.

Что сказал Леонов сейчас: «Стадион «Ак Барс Арена» и городская инфраструктура полностью готовы к проведению мероприятий такого уровня. В городе созданы все необходимые условия для безопасного перемещения спортсменов, болельщиков и почетных гостей.

К сожалению, данное решение [УЕФА] продиктовано событиями в области мировой политики».

География Суперкубков все шире, Греция – новая страна

До 1998 года в борьбе за Суперкубок команды проводили по два матча – дома и на выезде. С 1998 по 2012 год была только одна игра – в Монако.

С 2013-го одноматчевый формат остался, но место проведения постоянно менялось. С тех пор игру за Суперкубок организовывали Чехия, Уэльс, Грузия, Норвегия, Северная Македония, Эстония, Турция, Венгрия, Северная Ирландия и Финляндия.

Список пополнит Греция.

Россия принимала много футбольных турниров и финалов, но Суперкубка пока не было

Есть, что вспомнить:

✅ В нашей стране проводился финал Кубка УЕФА – в «Лужниках» «Парма» громила «Марсель».

✅ Был и финал Лиги чемпионов, который выиграл «Манчестер Юнайтед» у «Челси».

✅ В России проходил Кубок конфедераций, триумфатор – Германия. Четыре игры были в Казани.

✅ Незабываемый ЧМ-2018 с победой Франции тоже был в нашей стране. В Казани тогда прошло шесть матчей, включая игры Франции с Аргентиной и Бразилии с Бельгией.

✅ Семь матчей Евро-2020 принимал Санкт-Петербург.

Если помечтать, для более полной картины не хватает еще многого – финала Лиги конференций, клубного ЧМ или олимпийского футбольного турнира. Провести Суперкубок проще – и Россия могла принять его впервые. Теперь же никакой речи об этом не идет.

Фото: Globallookpress.com / Dmitry Golubovich / Frank Hoermann/ SVEN SIMON via w / firo/Sebastian El-Saqqa