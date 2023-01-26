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У Казани забрали Суперкубок УЕФА – теперь официально. Россия могла провести его впервые

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Сыграют в Афинах.

Неожиданная (кхм) новость: УЕФА перенес матч за Суперкубок-2023 из Казани. Официально об этом объявили в среду, 25 января. 

Суперклубы снова поедут не в Россию.

Матч перенесли на стадион «Георгиос Караискакис»

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы разыграют трофей в Афинах на стадионе «Георгиос Караискакис». Матч пройдет 16 августа.

Арена строилась еще в позапрошлом веке и с тех пор неоднократно (и полностью) реконструировалась. Она принимала летние Олимпиады-1896 и -2004. Также здесь проходил финал Кубка Кубков и его переигровка в 1971 году («Челси» победил «Реал»).

Сейчас это домашний стадион «Олимпиакоса», вмещающий 32 тысячи фанатов.

Отмена Суперкубка – очередная потеря России

Об этом мы читаем уже почти год.

❌ 25 февраля 2022 года УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

❌ 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от участия в международных матчах.

❌ 2 мая УЕФА запретил российским клубам выступать в еврокубках в сезоне-2022/23.

❌ Тогда же России не разрешили участвовать в Лиге наций.

❌ 20 сентября стало известно, что Россия не будет участвовать в жеребьевке Евро-2024.

❌ 25 января 2023-го состоялся перенос Суперкубка из Казани.

Таких новостей почти не осталось во всех видах спорта. Понятно почему – переносить уже практически нечего.

Казань получила матч за Суперкубок три года назад

Это было на начальном этапе пандемии коронавируса. 2 марта 2020 года УЕФА проголосовал за Казань. На проведение этой игры претендовала еще и Тирана, но в итоге Албанская футбольная ассоциация сняла кандидатуру.

Еще в ноябре 2022 года Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов говорил в интервью ТАСС, что никаких запросов не поступало. И верил: «Будем надеяться, что руководство УЕФА пойдет нам навстречу. Может быть, мы откроем этот занавес таким очень красивым мероприятием, как матч за Суперкубок».

В декабре Леонов говорил, что контактов с УЕФА по поводу матча за Суперкубок уже давно не было. Теперь контакт будет, но, похоже, только с уведомлением о переносе. 

Что сказал Леонов сейчас: «Стадион «Ак Барс Арена» и городская инфраструктура полностью готовы к проведению мероприятий такого уровня. В городе созданы все необходимые условия для безопасного перемещения спортсменов, болельщиков и почетных гостей.

К сожалению, данное решение [УЕФА] продиктовано событиями в области мировой политики».

География Суперкубков все шире, Греция – новая страна

До 1998 года в борьбе за Суперкубок команды проводили по два матча – дома и на выезде. С 1998 по 2012 год была только одна игра – в Монако.

С 2013-го одноматчевый формат остался, но место проведения постоянно менялось. С тех пор игру за Суперкубок организовывали Чехия, Уэльс, Грузия, Норвегия, Северная Македония, Эстония, Турция, Венгрия, Северная Ирландия и Финляндия.

Список пополнит Греция.

Россия принимала много футбольных турниров и финалов, но Суперкубка пока не было

Есть, что вспомнить:

✅ В нашей стране проводился финал Кубка УЕФА – в «Лужниках» «Парма» громила «Марсель».

✅ Был и финал Лиги чемпионов, который выиграл «Манчестер Юнайтед» у «Челси».

✅ В России проходил Кубок конфедераций, триумфатор – Германия. Четыре игры были в Казани.

✅ Незабываемый ЧМ-2018 с победой Франции тоже был в нашей стране. В Казани тогда прошло шесть матчей, включая игры Франции с Аргентиной и Бразилии с Бельгией.

✅ Семь матчей Евро-2020 принимал Санкт-Петербург.

Если помечтать, для более полной картины не хватает еще многого – финала Лиги конференций, клубного ЧМ или олимпийского футбольного турнира. Провести Суперкубок проще – и Россия могла принять его впервые. Теперь же никакой речи об этом не идет.

Расшифровка: за что ФИФА забанила российский футбол? В суде была реальная битва (счет 2:1)

Фото: Globallookpress.com / Dmitry Golubovich / Frank Hoermann/ SVEN SIMON via w / firo/Sebastian El-Saqqa

126 комментариев

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Мэр Чунга-чанги
Хорошо хоть в УЕФА знают, что Татарстан - это Россия) А то в последнее время часто слышу истории о россиянах несведущих о сием факте
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mootoo
Ответ Realist2022
А может потому что кое-что произошло 24.02.2022?
не, точно не из-за этого
там же не уникальный случай, по всему миру такое происходит, в том числое и в центре Европы
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Михаил Морозов
Автор
Михаил Морозов
Редакция
1 подписчик
Ответ dimonivanov
Олимпийский футбольный турнир в Москве и Питере уже проводился - в 80-м году. Последний абзац стоит поправить.
это правда, но все же речь была именно о турнирах в России )
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mootoo
Ответ Realist2022
В телевизоре Соловьев уже готов Берлин обстреливать, правда забыл сказать чем
так не смотри
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Realist2022
Ответ ОлесяОлеська
Сейчас идёт агрессия с запада, для этого существует НАТА, и решается судьба нашей страны. Уничтожить Россию и разделит на колонии - нет уж, этого не дадим. И народ понимает это, поэтому мы думаем что больше чем 83%, а остальные 16 - это пофигисты, это пока думать не научились. )) Посмотрите какие скандалы за последние года в США по выборам, вот там потасовки внаглую идут, все следы замели с президенских выборов, и с ноябрьских вообще цирк был. Нашим до их уровня коррупции далековато. )) Если брать у нас, то кроме Путин кандидатов то и нормальных и не было, поэтому народ и голосовал, даже на избирательных участках подсчитывали вручную голоса и там был у него очень высокий процент.
Там свои проблемы с выборами, у нас в России - свои проблемы с выборами. Только сторонники партии Единая Россия считают, что у нас выборы - идеальные и честные. Мне вот кажется, что кое-кто из тутошних комментаторов голосовал по нескольку раз на разных участках за одного кандидата в 2018 и за одну партию на последних выборах.
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Виктор Войнов
Ответ Shan1us
Главное ты в курсе, правда? Кинь, пожалуйста, где их ответ? Я видимо его просто пропутил
Протупил? )) На этом же сайте и писали. Поищи
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Роман Ширин
А что так?...
Ничего особенного.
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Капитан.
Ответ Роман Ширин
Потеря будущего большой страны - да, потеря потерь
Вы видимо с другой страной перепутали, а у нашей страны всё ещё впереди
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ОлесяОлеська
Вот справимся с альянсом, победим, тогда и санкции будут снимать. Разговаривают только с сильными, а слабых только унижают и порабощают. Поэтому будем идти до конца операции. А пока спортсмены ничем не обижены и внутренние соревнования пусть проводят. Мы ничего не потеряли в Казани, пусть коррупционная УЕФА идёт пока лесом. У нас сейчас дела поважнее.
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ОлесяОлеська
Ответ Realist2022
По последним соц. опросам, касательно СВО, никаких 83% нет и близко. А как выборы проходят, хорошо известно, в частности про группы одних и тех же людей, которые ездят по разным участкам и голосуют за одного и того же кандидата. И Блокчейн на последних выборах, когда блоки все на один сервер записывались и когда nonce, который подтверждает, что с блоком всё ОК, и его можно добавлять в цепочку, на самом деле - голос за конкретную партию (если человек проголосовал за другую или против всех, то блок в цепочку не добавится) - о многом говорит. Кстати в этой же системе, если ты зарегистрировался, поставил галочку и нажал на "проголосовать", но произошёл форс-мажор - пропало соединение с интернетом, то автоматом в систему добавится блок, в котором ты уже проголосовал за конкретную партию (эта партия может быть совсем не та, за которую ты галочку ставил).
Сейчас идёт агрессия с запада, для этого существует НАТА, и решается судьба нашей страны. Уничтожить Россию и разделит на колонии - нет уж, этого не дадим. И народ понимает это, поэтому мы думаем что больше чем 83%, а остальные 16 - это пофигисты, это пока думать не научились. )) Посмотрите какие скандалы за последние года в США по выборам, вот там потасовки внаглую идут, все следы замели с президенских выборов, и с ноябрьских вообще цирк был. Нашим до их уровня коррупции далековато. )) Если брать у нас, то кроме Путин кандидатов то и нормальных и не было, поэтому народ и голосовал, даже на избирательных участках подсчитывали вручную голоса и там был у него очень высокий процент.
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ОлесяОлеська
Ответ дамир дугаров
Но войну то наш дедушка начал. Да, думал за три дня получится, но ошибся. В чем заокеанский дедушка то виноват ?
Война давно идёт. Путин постоянно урегулировал мирным путём все года, но США нужна война. Послушайте амеровских политиков и их высказывания, они открыто говорят что майданы организовывали и спонсировали и готовили нашу окраины к войне. И сейчас это Их война, и им нельзя снова проиграть. А про 3 дня - это разогнали на украине а вы как попки повторяете, наше правительство про 3 дня ни разу не говорили, дайте ссылки.
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Realist2022
Ответ Шлёма Презерман
А я разве говорю за всех? Я говорю за те 83%, которые поддерживают президента и СВО. А вы, считая иначе и будучи в меньшинстве, примете это как неизбежность - а куда вы денетесь? Закон большинства! Се ля ви!
Вот беда для нашей страны, что править всем лезут не очень образованные и наглые люди, о которых я выше говорил. А вы аргумент их главный указали: "Да, мы - тупые неучи, но нас много и мы - сила". Именно такие и воспитывались все эти 20 с лишним лет, и родители прямо говорили детям: "Зачем пыхтеть над учебниками, задачниками и т.п. - всё можно кулаками решить. Можно уроки прогуливать, класть болт на домашку, контрольные и т.п. - в подворотне связи и контакты заведёшь, а когда вырастешь эти связи сработают, и ты даже с интеллектом 8-классника получишь высокооплачиваемую должность, привилегии и т.д., а там и олигархом станешь..." А когда становится вопрос о том, что сделать и произвести что-т о надо, и нужны умные и образованные, то вспоминаются методы тех, кто после 1917 пришёл к власти, суть которых: "Мы часть умных и образованных сломаем и репрессируем, остальных запугаем, и они, опустив головы, пойдут на нас батрачить, боясь расстрела..."
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Роман Ширин
Ответ Александр Попов
Пора привыкать к изоляции
Кому-то бы лучше готовиться к электрическому стулу
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дамир дугаров
Ответ ОлесяОлеська
Твой заокеанский дедушка не угомонится, ещё пока продолжает финансировать, ну очень выгодно им, обогощаются на своей агрессии
Но войну то наш дедушка начал. Да, думал за три дня получится, но ошибся. В чем заокеанский дедушка то виноват ?
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Роман Ширин
Ответ Хрюкающий иблис
Отрицательно растёт
Она утонула (экономика)
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Realist2022
Ответ Шлёма Презерман
А я разве говорю за всех? Я говорю за те 83%, которые поддерживают президента и СВО. А вы, считая иначе и будучи в меньшинстве, примете это как неизбежность - а куда вы денетесь? Закон большинства! Се ля ви!
По последним соц. опросам, касательно СВО, никаких 83% нет и близко. А как выборы проходят, хорошо известно, в частности про группы одних и тех же людей, которые ездят по разным участкам и голосуют за одного и того же кандидата. И Блокчейн на последних выборах, когда блоки все на один сервер записывались и когда nonce, который подтверждает, что с блоком всё ОК, и его можно добавлять в цепочку, на самом деле - голос за конкретную партию (если человек проголосовал за другую или против всех, то блок в цепочку не добавится) - о многом говорит. Кстати в этой же системе, если ты зарегистрировался, поставил галочку и нажал на "проголосовать", но произошёл форс-мажор - пропало соединение с интернетом, то автоматом в систему добавится блок, в котором ты уже проголосовал за конкретную партию (эта партия может быть совсем не та, за которую ты галочку ставил).
0
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Роман Ширин
Ответ дамир дугаров
Спасибо за это одному дедушке
Которого бы в сортире...
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Роман Ширин
Ответ Виктор Войнов
С чего вы взяли , что ВСЕ сферы страны движутся вниз? Ну явно же популизмом попахивает...
И какие же сферы движутся вверх? Производство "Искандеров"? Так и к ним импортные микросхемы заканчиваются, заграничные станки без запчастей то же рано или поздно помрут
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Роман Ширин
Ответ Lionel Van Damme
И не только от этого…
От людоедско-имперской идеологии многих знакомых, например
+1
-1
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Dinamo_Tb
Ответ Шлёма Презерман
Не взяли. Сказали, опыта нету и ВУС отсутствует. Был бы артиллеристом - взяли бы.
Да ладно тут заливать Шлема,опыт это дело наживное,главное твое желание бы имелось.А так я бы еще поверил если тебя из за имени фамилии не взяли,видать в военкомате сами перепугались ведь сам доброволец Шлема Прэзэрман собрался хутор ликвидировать...это вам не хухры мухры.
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Роман Ширин
Ответ FortMinor
очередной рывок
причём, без времени на раскачку
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Роман Ширин
Ответ Alexander Kochet
гойда!
Нравится-не нравится, НАТО расширяется ;)
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Роман Ширин
Ответ Капитан.
Потеря потерь прямо
Потеря будущего большой страны - да, потеря потерь
0
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Роман Ширин
Ответ BarcelonaForeverIsTheBest
Путину слава!
Путину - слева
+1
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Роман Ширин
Ответ Mbest77
Пффф… они хотели провести футбольный матч на Казань-Арене… наивные…
А что с ней? Разваливается уже?
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