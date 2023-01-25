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Куда отправим Дзюбу? Варианты – от Саудовской Аравии до Медиалиги

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Флэшмоб авторов Sports.ru.

Одна из интриг зимнего трансферного окна – в какой клуб перейдет Артем Дзюба. Пока перехода не случилось, авторы Sports.ru предлагают варианты.

Вы тоже не отставайте и пишите в комменты!

Глеб Чернявский – Саудовская Аравия 

Я очень радовался, когда Дзюба не перешел в «Торпедо». Мне кажется, для игрока его статуса нет ничего печальнее, чем закончить карьеру на дне РПЛ без шансов спастись. 

Но если с «Торпедо» был хоть какой-то челлендж, то другие аутсайдеры РПЛ («Факел», «Пари», «Локомотив», «Химки») будут совсем унынием. Для чего это? У Дзюбы куча денег, он давно может не работать и заниматься чем-то интересным, а не страдать в возне за право не попасть в зону стыков.

Дзюба – не Глушаков, он не сможет органично существовать в борьбе ни за что. Он очень самовлюбленный и помешанный на собственном величии. Он давно не тот Дзюба, который спокойно гонял в аренды в «Томь» и «Ростов», там доказывал, а потом возвращался править. 

К тому же возвращаться и править ему уже негде. А двинуть в подвальные команды – это просто устроить себе агонию на пару-тройку лет и очень серо закончить. 

Ситуация Дзюбы мне чуть-чуть напоминает историю Криштиану Роналду. Нет вызовов? Окей, поеду туда, где хорошо платят и где меня оценят как надо. Заодно, может, сделаю чемпионат Саудовской Аравии хоть кому-то интересным. 

Это то, что надо Дзюбе. Не пригодился российским топам – все бросил и погнал куда-то в новый мир, где ты будешь играть в футбол пусть и не лучше всех, но точно лучше большинства. 

А для российского зрителя останешься бесконечным чемпионом России, который красиво встретил старость на Востоке. И открыл всем еще один новый мир. 

Артем, двигай в Саудовскую Аравию, играй против Криштиану и не ведись ни на что.

Александр Головин – Азербайджан

Очевидно, в России, в большой Европе и даже в богатой Азии Дзюба не нужен ни топам, ни середнякам. Переходить в клуб-аутсайдер – неинтересно: платят мало, турнирной мотивации нет. Среди кучи исключений я вижу только один выход – Азербайджан.

В местном чемпионате Артем тоже нужен не всем. «Карабаху» и «Сабаху» Мусаева он не подойдет по стилю и характеру, остальные не потянут запросы. Остается «Нефтчи» – и это идеальный мэтч:

• «Нефтчи» – азербайджанский «Зенит». Его спонсирует самая богатая компания страны SOCAR, которая распоряжается всеми нефтегазовыми доходами. Средние зарплаты в команде далеки от питерских, но ради главной звезды боссы не пожалеют 1,5-2 миллиона евро;

• «Нефтчи» выиграл всего один чемпионат за девять лет, но регулярно оказывается в призах и попадает в еврокубки. Для Дзюбы появится отличная мотивация: вернуть клубу золото и вывести в группу ЛЕ/ЛК, где бакинцы не играли с 2012-го.

• Клубы топ-3 в Азербайджане забивают в среднем по два мяча за игру, с остальными участниками их разделяет пропасть. В таких условиях Артем станет главным бомбардиром даже в не лучшей форме и вернет уверенность;

• Лига подходит ему по стилю. В большинстве матчей придется играть против автобусов: можно стоять в штрафной, ожидая выгодного навеса или отскока, а после этого продавить соперника и расстрелять кипера;

Кроме финансовых и футбольных причин перехода, есть много бытовых.

В Баку почти все понимают русский, а местами город превосходит Москву и Питер. Элитные ЖК, топовые рестораны, бутики мировых брендов, любые автосалоны и прямые рейсы в Европу – там есть все для привыкшего к комфорту футболиста.  

Денис Пузырев – США

До сих пор считаю, что Артем Дзюба вполне мог бы попробовать в Чемпионшипе. В какой-нибудь олдскульной команде, делающей ставку на навесы в штрафную, где Артем использовал бы физические данные. Команды, которые претендуют на выход в АПЛ, он вряд ли бы заинтересовал, но, например, для бьющего за выживание «Сток Сити» вполне мог бы сгодиться. 

У «Стока» нет высоких нападающих, и есть очевидные проблемы с результативностью (у лучшего бомбардира 5 голов в 28 матчах). Почему бы не попробовать взять бесплатного Дзюбу до конца сезона? В его возрасте Питер Крауч стабильно забивал за «Сток Сити» по десятке за сезон – причем в АПЛ.    

Нынешние денежные запросы Артема – вполне адекватны Чемпионшипу. Если исходить из суммы в 500 тысяч долларов за концовку сезона в «Пари НН», озвученной инсайдером Иваном Карповым, то выходит около 1,2 млн фунтов в год. В том же «Сток Сити» есть пара игроков с более высокими зарплатами. 

Но, кажется, для Артема есть и более интересные варианты. Например, МЛС, а если конкретнее – клуб «Остин». Это настоящая сенсацая прошедшего сезона – клуб вышел в финал Запада.

Во-первых, играть в столице Техаса гораздо комфортнее, чем выходить на поле в холодный, дождливый вечер в Стоке. Во-вторых, в Остине играет старый знакомый Дзюбы Себастьян Дриусси, с которым у Артема всегда были хорошие отношения. Уйдя из «Зенита», Себа смог по-настоящему раскрыться в МЛС – с 23 голами он стал вторым бомбардиром лиги. Зарплаты в МЛС вполне сопоставимы с европейскими – тот же Дриусси получает 2,3 млн долларов за сезон.

А главное, переход в «Остин» потенциально мог бы помочь Артему найти призвание после завершения карьеры. Непросто представить Дзюбу тренером или футбольным функционером.

Почему бы ему, фанатеющему от Супергероев Marvel, не попробовать себя в кинематографе? Учитывая, что «Остином» владеет знаменитый актер и продюсер Мэттью МакКонахи, дистанция до Голливуда при переходе в этот клуб сократится для Артема до минимума.

Максимилиан Алфимов – Казахстан

Артему Дзюбе с его характером нечего делать в РПЛ. Он уже не в том возрасте, чтобы идти и доказывать в клуб-аутсайдер вроде «Торпедо»: вылетать – точно не для эго Артема.

Он уже бросил себе вызов, перейдя в Турцию. Доказать ни себе, ни остальным не получилось. Второй удар по самолюбию вроде вылета Дзюбе будет очень сложно перенести. Поэтому теперь, наверное, настало время выбрать комфорт – а ему будет комфортнее в топ-клубе из лиги попроще. Например, из чемпионата Казахстана.

Во-первых, уровень. Здесь Дзюба вновь почувствует себя королем – все-таки чемпионат Казахстана просто ниже уровнем футбола, чем РПЛ, хотя, может быть, в чем-то даже интереснее и разнообразнее. Неизвестно, что лучше для возрастного форварда: играть против лучших защитников РПЛ в составе аутсайдера, когда тебе нерегулярно доставляют мяч вперед, или же играть в топ-клубе, который будет доминировать в 90% матчей? Бонус – еврокубки, которые Россия увидит нескоро.

Во-вторых, Дзюбе будет проще адаптироваться к реалиям в более «дружественной», если рассуждать актуальной терминологией, стране. Вряд ли ему будут очень рады в аутсайдере лиги из топ-5, да и во второй дивизион вроде Чемпионшипа/Серии Б он едва ли попадет: и не пригласят, и сам не захочет.

В-третьих, в чемпионате Казахстана богатый опыт приглашения возрастных российских звезд. Именно тут доигрывали Дмитрий Сычев, Андрей Аршавин, Егор Титов, Андрей Тихонов. Футболисты из России на слуху в странах СНГ, и народная любовь Дзюбе, особенно если он будет регулярно забивать, обеспечена.

Илья Ковалев – Медиалига

Лучший вариант для продолжения карьеры Артема Дзюбы – медиафутбол. Играть он, конечно, должен за гранд. Но весь «Амкал» пару лет назад он забанил в соцсетях из-за непонравившейся шутки, в 2Drots место центрфорварда занято лучшим медиафутболистом 2022 года Кутузом (который, кстати, тоже играет под 22-м номером), остается третья сила поп-футбола – «БроукБойз».

Концепт «Броуков» идеально подходит Дзюбе. Девиз команды «Нас не сломать, мы и так поломаны». Боссы клуба Райзен и Дмитрий Егоров (да-да, тот самый журналист) собрали в команду никому не нужных, отвергнутых футбольным и медиафутбольным сообществами игроков.

На январь 2023-го Дзюба идеальный броук – не нужен сборной и «Зениту», а теперь его не спешат подписывать даже аутсайдеры РПЛ. У «БроукБойз» серьезный состав – костяк из взрослых футболистов, поигравших профессионально. Но именно позиция центрфорварда провисает: там играет экс-участник «Дома-2» Данила Бухаров. Дзюба точно усилит команду – и не только по-футбольному. 

«Броуки» создают собственный продакшн – идеальный шанс для харизматичного Дзюбы запустить собственное шоу. А еще букмекерская контора, генеральный партнер «БроукБойз», наверняка предложит Дзюбе личный контракт – так и решится вопрос с зарплатой.

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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov, Michael Szönyi, Arne Dedert, Sui Xiankai; ФК «БроукБойз»

62 комментария

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Ритка
В Мухосранский Асенизатор
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Юрий Петков
Ответ Manners
Надеюсь что нет. Что это только в головах неадекватных фанатов он так запомнится. Иначе печально, что у нас неадекватных болельщиков больше чем адекватных
А как же ты к нему относишься "Адекватный фанат".
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Собака-буддист
Медиалиге своего Дзюбы не хватает
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Всё знаю
Ответ Manners
Быдлячный вы хотели сказать
Что я хотел сказать - то и сказал.
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Молодой Френки
На СВО
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Xm.md
Ответ Фанат футбола 777
Он 5 голов тогда забил, всего на 1 гол меньше лучшего бомбардира того чм - Харри Кейна
Ты домохозяйка? Какие 5 голов?
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Фанат футбола 777
Ответ Xm.md
Герой ЧМ среди домохозяек?
Он 5 голов тогда забил, всего на 1 гол меньше лучшего бомбардира того чм - Харри Кейна
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Xm.md
Ответ Фанат футбола 777
Вообще по факту, все ненавидят героя чм 2018, который вывел Россию в 1/4 финала, но как только у него проблемы - все его хейтят, как и тебя, Manners, просто большая часть аудитории спортс возрастом в 5 лет, они не видели тех невероятных матчей, они просто неадекватные и моральные уроды
Герой ЧМ среди домохозяек?
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Фанат футбола 777
Ответ Manners
Так только неадекваты так думают. Нормальные болельщики Дзюбу уважают, только совсем отбитые хейтят
Вообще по факту, все ненавидят героя чм 2018, который вывел Россию в 1/4 финала, но как только у него проблемы - все его хейтят, как и тебя, Manners, просто большая часть аудитории спортс возрастом в 5 лет, они не видели тех невероятных матчей, они просто неадекватные и моральные уроды
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Фанат футбола 777
Идеальный вариант для Артёма - Ман Сити. Там и шейхи много платят и он легко усадит на скамейку Холанда, забьёт за оставшуюся часть сезона 48 голов и станет лучшим бомбардиром АПЛ, а потом принесёт голубым первый в ситории кубок чемпионов.
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Костя Киреев
Ответ Manners
Аморальные кричалки людей низкого интеллектуального уровня это позор
И в чем позор? Дзюба сам привел себя в точку, где его матерная кричалка в его адрес становится нормой. Так что если кому и позор, то самому Дзюбе.
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Druid22
В плане поддержания личной популярности (что при его самолюбии крайне важно) Казахстан идеален. И лига не самая бедная.
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Дороф
Ответ Игорь Климов
Если Дзюба перейдёт в Аль-Наср, то станет там лучшим игроком команды.
Отправляйтесь в известном направлении вслед за Дзюбой.
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Дмитрий Караваев
Ответ Manners
Бред какой-то
😆😆😆
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заляпут
Ответ Manners
Так только неадекваты так думают. Нормальные болельщики Дзюбу уважают, только совсем отбитые хейтят
Нормальные ? Ты у нас в стране большинство нормальных видимо 🤣
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Manners
Ответ заляпут
Прям отлично, прям вот такую пенсию этот ч##т заслужил, никогда тебе не простят все нормальные фанаты и болельщики твое поведение
Так только неадекваты так думают. Нормальные болельщики Дзюбу уважают, только совсем отбитые хейтят
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-6
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Manners
Ответ ivica_sprut
Ага, транзитном через Сан-Марино ;)
О болельщический позор вспомнили
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-3
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Manners
Ответ Всё знаю
А самый главный вариант не предложили, куда его отправить) А вариант народный)
Быдлячный вы хотели сказать
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Manners
Ответ TheSportNik
Ну Дзюба не кому не нужен в принципе, как его назвали болельщики Спартака, типа Иуда, с этой кличкой он и войдет в историю футбола нашей страны. Думается ему лучше уезжать в Казахстан, повторить путь Аршавина.
Надеюсь что нет. Что это только в головах неадекватных фанатов он так запомнится. Иначе печально, что у нас неадекватных болельщиков больше чем адекватных
+3
-2
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Manners
Ответ jdsp
так его уже спартачи отправили -дзюба, дзюба, иди на...
Это только родные неадекваты так говорят
+1
-9
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Manners
Ответ Витамин Витаминов
Пусть в BraZZers идет.
Ждёшь что ли?
0
-1
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Manners
Ответ Дмитрий Караваев
Артём( имя изменено) пусть будет сила духа Как у Винни-Пуха Ни пера, ни пуха И по жизни пруха. (с) Ленинград . Пост конечно же не читал.😆
Бред какой-то
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Manners
Ответ Rudy77
на ййух же)))
Токсичное российское футбольное сообщество
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Manners
Ответ Егор Купоров
Мне кажется, кое-какой вариант всё-таки забыли... Ну, который первый на ум пришёл...
Только аморальным людям
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Manners
Ответ Shum28
В далёкое пешее путешествие по всем известному маршруту
Как достали такие аморальные комментарии. Детсад какой-то
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