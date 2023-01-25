Куда отправим Дзюбу? Варианты – от Саудовской Аравии до Медиалиги

Флэшмоб авторов Sports.ru.

Одна из интриг зимнего трансферного окна – в какой клуб перейдет Артем Дзюба. Пока перехода не случилось, авторы Sports.ru предлагают варианты.

Вы тоже не отставайте и пишите в комменты!

Глеб Чернявский – Саудовская Аравия

Я очень радовался, когда Дзюба не перешел в «Торпедо». Мне кажется, для игрока его статуса нет ничего печальнее, чем закончить карьеру на дне РПЛ без шансов спастись.

Но если с «Торпедо» был хоть какой-то челлендж, то другие аутсайдеры РПЛ («Факел», «Пари», «Локомотив», «Химки») будут совсем унынием. Для чего это? У Дзюбы куча денег, он давно может не работать и заниматься чем-то интересным, а не страдать в возне за право не попасть в зону стыков.

Дзюба – не Глушаков, он не сможет органично существовать в борьбе ни за что. Он очень самовлюбленный и помешанный на собственном величии. Он давно не тот Дзюба, который спокойно гонял в аренды в «Томь» и «Ростов», там доказывал, а потом возвращался править.

К тому же возвращаться и править ему уже негде. А двинуть в подвальные команды – это просто устроить себе агонию на пару-тройку лет и очень серо закончить.

Ситуация Дзюбы мне чуть-чуть напоминает историю Криштиану Роналду. Нет вызовов? Окей, поеду туда, где хорошо платят и где меня оценят как надо. Заодно, может, сделаю чемпионат Саудовской Аравии хоть кому-то интересным.

Это то, что надо Дзюбе. Не пригодился российским топам – все бросил и погнал куда-то в новый мир, где ты будешь играть в футбол пусть и не лучше всех, но точно лучше большинства.

А для российского зрителя останешься бесконечным чемпионом России, который красиво встретил старость на Востоке. И открыл всем еще один новый мир.

Артем, двигай в Саудовскую Аравию, играй против Криштиану и не ведись ни на что.

Александр Головин – Азербайджан

Очевидно, в России, в большой Европе и даже в богатой Азии Дзюба не нужен ни топам, ни середнякам. Переходить в клуб-аутсайдер – неинтересно: платят мало, турнирной мотивации нет. Среди кучи исключений я вижу только один выход – Азербайджан.

В местном чемпионате Артем тоже нужен не всем. «Карабаху» и «Сабаху» Мусаева он не подойдет по стилю и характеру, остальные не потянут запросы. Остается «Нефтчи» – и это идеальный мэтч:

• «Нефтчи» – азербайджанский «Зенит». Его спонсирует самая богатая компания страны SOCAR, которая распоряжается всеми нефтегазовыми доходами. Средние зарплаты в команде далеки от питерских, но ради главной звезды боссы не пожалеют 1,5-2 миллиона евро;

• «Нефтчи» выиграл всего один чемпионат за девять лет, но регулярно оказывается в призах и попадает в еврокубки. Для Дзюбы появится отличная мотивация: вернуть клубу золото и вывести в группу ЛЕ/ЛК, где бакинцы не играли с 2012-го.

• Клубы топ-3 в Азербайджане забивают в среднем по два мяча за игру, с остальными участниками их разделяет пропасть. В таких условиях Артем станет главным бомбардиром даже в не лучшей форме и вернет уверенность;

• Лига подходит ему по стилю. В большинстве матчей придется играть против автобусов: можно стоять в штрафной, ожидая выгодного навеса или отскока, а после этого продавить соперника и расстрелять кипера;

Кроме финансовых и футбольных причин перехода, есть много бытовых.

В Баку почти все понимают русский, а местами город превосходит Москву и Питер. Элитные ЖК, топовые рестораны, бутики мировых брендов, любые автосалоны и прямые рейсы в Европу – там есть все для привыкшего к комфорту футболиста.

Денис Пузырев – США

До сих пор считаю, что Артем Дзюба вполне мог бы попробовать в Чемпионшипе. В какой-нибудь олдскульной команде, делающей ставку на навесы в штрафную, где Артем использовал бы физические данные. Команды, которые претендуют на выход в АПЛ, он вряд ли бы заинтересовал, но, например, для бьющего за выживание «Сток Сити» вполне мог бы сгодиться.

У «Стока» нет высоких нападающих, и есть очевидные проблемы с результативностью (у лучшего бомбардира 5 голов в 28 матчах). Почему бы не попробовать взять бесплатного Дзюбу до конца сезона? В его возрасте Питер Крауч стабильно забивал за «Сток Сити» по десятке за сезон – причем в АПЛ.

Нынешние денежные запросы Артема – вполне адекватны Чемпионшипу. Если исходить из суммы в 500 тысяч долларов за концовку сезона в «Пари НН», озвученной инсайдером Иваном Карповым, то выходит около 1,2 млн фунтов в год. В том же «Сток Сити» есть пара игроков с более высокими зарплатами.

Но, кажется, для Артема есть и более интересные варианты. Например, МЛС, а если конкретнее – клуб «Остин». Это настоящая сенсацая прошедшего сезона – клуб вышел в финал Запада.

Во-первых, играть в столице Техаса гораздо комфортнее, чем выходить на поле в холодный, дождливый вечер в Стоке. Во-вторых, в Остине играет старый знакомый Дзюбы Себастьян Дриусси, с которым у Артема всегда были хорошие отношения. Уйдя из «Зенита», Себа смог по-настоящему раскрыться в МЛС – с 23 голами он стал вторым бомбардиром лиги. Зарплаты в МЛС вполне сопоставимы с европейскими – тот же Дриусси получает 2,3 млн долларов за сезон.

А главное, переход в «Остин» потенциально мог бы помочь Артему найти призвание после завершения карьеры. Непросто представить Дзюбу тренером или футбольным функционером.

Почему бы ему, фанатеющему от Супергероев Marvel, не попробовать себя в кинематографе? Учитывая, что «Остином» владеет знаменитый актер и продюсер Мэттью МакКонахи, дистанция до Голливуда при переходе в этот клуб сократится для Артема до минимума.

Максимилиан Алфимов – Казахстан

Артему Дзюбе с его характером нечего делать в РПЛ. Он уже не в том возрасте, чтобы идти и доказывать в клуб-аутсайдер вроде «Торпедо»: вылетать – точно не для эго Артема.

Он уже бросил себе вызов, перейдя в Турцию. Доказать ни себе, ни остальным не получилось. Второй удар по самолюбию вроде вылета Дзюбе будет очень сложно перенести. Поэтому теперь, наверное, настало время выбрать комфорт – а ему будет комфортнее в топ-клубе из лиги попроще. Например, из чемпионата Казахстана.

Во-первых, уровень. Здесь Дзюба вновь почувствует себя королем – все-таки чемпионат Казахстана просто ниже уровнем футбола, чем РПЛ, хотя, может быть, в чем-то даже интереснее и разнообразнее. Неизвестно, что лучше для возрастного форварда: играть против лучших защитников РПЛ в составе аутсайдера, когда тебе нерегулярно доставляют мяч вперед, или же играть в топ-клубе, который будет доминировать в 90% матчей? Бонус – еврокубки, которые Россия увидит нескоро.

Во-вторых, Дзюбе будет проще адаптироваться к реалиям в более «дружественной», если рассуждать актуальной терминологией, стране. Вряд ли ему будут очень рады в аутсайдере лиги из топ-5, да и во второй дивизион вроде Чемпионшипа/Серии Б он едва ли попадет: и не пригласят, и сам не захочет.

В-третьих, в чемпионате Казахстана богатый опыт приглашения возрастных российских звезд. Именно тут доигрывали Дмитрий Сычев, Андрей Аршавин, Егор Титов, Андрей Тихонов. Футболисты из России на слуху в странах СНГ, и народная любовь Дзюбе, особенно если он будет регулярно забивать, обеспечена.

Илья Ковалев – Медиалига

Лучший вариант для продолжения карьеры Артема Дзюбы – медиафутбол. Играть он, конечно, должен за гранд. Но весь «Амкал» пару лет назад он забанил в соцсетях из-за непонравившейся шутки, в 2Drots место центрфорварда занято лучшим медиафутболистом 2022 года Кутузом (который, кстати, тоже играет под 22-м номером), остается третья сила поп-футбола – «БроукБойз».

Концепт «Броуков» идеально подходит Дзюбе. Девиз команды «Нас не сломать, мы и так поломаны». Боссы клуба Райзен и Дмитрий Егоров (да-да, тот самый журналист) собрали в команду никому не нужных, отвергнутых футбольным и медиафутбольным сообществами игроков.

На январь 2023-го Дзюба идеальный броук – не нужен сборной и «Зениту», а теперь его не спешат подписывать даже аутсайдеры РПЛ. У «БроукБойз» серьезный состав – костяк из взрослых футболистов, поигравших профессионально. Но именно позиция центрфорварда провисает: там играет экс-участник «Дома-2» Данила Бухаров. Дзюба точно усилит команду – и не только по-футбольному.

«Броуки» создают собственный продакшн – идеальный шанс для харизматичного Дзюбы запустить собственное шоу. А еще букмекерская контора, генеральный партнер «БроукБойз», наверняка предложит Дзюбе личный контракт – так и решится вопрос с зарплатой.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov, Michael Szönyi, Arne Dedert, Sui Xiankai; ФК «БроукБойз»