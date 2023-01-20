Новые запреты играть с клубами из России: матчи отменяют болгары и венгры. Кто еще соглашается и с кем на сборах играли год назад?

Даже подготовка клубов РПЛ к весенней части сезона – теперь источник новостей про отказы играть с представителями России.

Буквально в течение пары дней сразу несколько примеров: болгарский «Левски» отменил ранее анонсированные матчи с «Краснодаром» и «Спартаком» из-за давления собственных фанатов, Федерация футбола Венгрии запретила команде второго дивизиона «Тисакечке» играть с «Пари НН».

Кроме того, с нижегородцами не захотел играть болгарский «Берое» (изначально была информация про «Ботев», но «Пари НН» это опроверг и даже извинился).

Давайте сравним: с соперниками из каких стран клубы РПЛ все-таки планируют – по крайней мере пока – сыграть ближайшие товарищеские матчи, а с кем играли в прошлом году, на сборах незадолго до обострения ситуации на территории Украины.

Отталкиваемся от матчей, запланированных по состоянию на вечер 20 января – многие клубы договариваются о спаррингнах прямо по ходу сборов и назначают игры в последний момент. Вероятно, изменений в левой колонке будет еще немало.

Несколько деталей, которые бросаются в глаза или требуют пояснений:

• Матчей российских команд между собой стало больше – очевидный вывод. Причем чаще играют и клубы Мир РПЛ между собой, и команды Премьер-лиги с представителями низших дивизионов.

• Есть болгарские соперники, матчи с которыми пока не отменены: «Спартак» и «Урал» против «Ботева», «Факел» – «Славия София», «Пари НН» – «Локомотив» и «Динамо» – «Арда». Вероятно, как раз тут наибольшие шансы увидеть изменения в расписании. Особенно любопытно, чем все закончится у «Ботева»: болгарский тренд понятен, но этим клубом владеет российский бизнесмен Антон Зингаревич, гендиректор там – Герман Чистяков, а недавно в составе – Михаил Прокопьев, известный по «Амкалу». От России «Ботев» явно не закрывается.

• В списке есть Венгрия, хотя венгерские футбольные власти запрещают матчи – и это, возможно, связанные вещи. «Крылья Советов» на старте предсезонки объявили, что 19 января сыграют с венгерским «Сегедом» в Турции. В день матча самарцы сообщили, не называя другой клуб, что по просьбе соперника матч пройдет в закрытом режиме. «Сегед» на своих ресурсах игру не упоминал вообще, хотя до этого вел подробный дневник сборов. Можно предположить, что негласный запрет играть с российскими клубами долетел до «Сегеда» еще перед игрой с «Крыльями», а когда клуб его проигнорировал, национальная федерация открыто заявила, что не позволяет своим играть с представителями России , уже на примере следующего запланированного матча – «Тисакечке» с «Пари НН».

Фото: vk.com/fcnn_ru; fclm.ru