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Из «Химок» уходят 11 человек (за зиму). Почти все играли в основе!

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Классика.

В «Химках» происходит что-то удивительное (даже по меркам «Химок»). Во время ЧМ произошло много чего, на что вы могли не обратить внимание.

• «Химки» стали единственным клубом РПЛ, который провел первый сбор еще в декабре. В штаб Спартака Гогниева вошел Ринат Билялетдинов, и первый комментарий экс-тренера «Рубина» и «Локо» был красноречивым: «Пока что неизвестно [за что буду отвечать]. Сядем на сборах и поговорим, кто за какой сектор отвечает».

Похоже, поговорили – сейчас, как отмечает инсайдер Сергей Ильев, на втором сборе в Турции именно Билялетдинов ведет всю тренерскую работу, потому что Гогниев в России получает сертификат о лицензии Pro.

• На первый сбор не поехали многие основные футболисты. Среди них – Денис Глушаков, Резиуан Мирзов, Дмитрий Тихий, Илья Кухарчук, Илья Лантратов, Егор Данилкин, Александр Филин, Илья Камышев, Артем Юран (ну ладно, он не основной, но тоже не поехал). Кто-то – из-за долгов, кто-то – не только из-за них (сумма задолженности, по данным «Матч ТВ», к концу года сократилась с 300 до 150 млн рублей).

• Фамилии потенциальных новичков, которые мелькали на первом сборе, вряд ли вам знакомы: Ламар Уокер, Олег Кошкош, Олег Дзантиев, Кристиан Товар, Алимардон Шукуров, Лев Скворцов, Марат Ышыг. Если знаете кого-то из них – вы восхитительны. Добавим лишь, что на сборе было много игроков из дублей «Химок» и «Алании». Ышыг – как раз из них. 

• Ко второму сбору ситуация не прояснилась: Лантратова продали в «Локомотив», Камышев расторг контракт (но в заявке пока числится), а вот защитников Данилкина, Филина, Никитина, Боженова, Юрана-младшего, Тихого (капитана команды, которого Гогниев усадил в запас), полузащитников Глушакова, Кухарчука и Зуева не взяли на второй сбор в Турцию.

• Итого – ко второму сбору «Химки» лишились 11 человек из заявки. 11! Целая команда. Причем все, за исключением младшего Юрана, вполне претендовали на место в старте/обойме еще в начале сезона. Из актуальной заявки, если учитывать все инсайды, остаются только 17 человек. Особенно впечатляет выбор в защите: два вратаря и четыре защитника.

Кухарчук почти наверняка перейдет в «Торпедо» – его уже отзаявили, как и Лантратова. Москвичи интересуются и Дмитрием Тихим, но на него будут и другие претенденты. Да и на остальных наверняка найдутся. 

Кто сейчас тренируется в «Химках» – загадка

В медиа писали, что «Химки» хотят арендовать Владислава Галкина у «Динамо» (один матч в РПЛ – так что пока его девушка, появившаяся в «Коммент.Биги», все еще популярнее), Давида Кобесова у «Пари НН» (с ним Гогниев знаком по «Алании») и Сергея Бородина у «Краснодара».

При этом «Химки» по-партизански молчат, кто вообще находится на сборе в Турции. Клуб не объявлял даже предварительного состава, о новичках и речи не идет. На официальном сайте и в сообществах в соцсетях только поздравления с праздниками и парочка интервью – даже об уходе Ильи Лантратова в «Локо» еще не написали, хотя он сменил клуб три дня назад.

Несколько дней назад главврач Николай Зоткин отчитался о прохождении игроками медобследования: «Команда прошла углубленное медицинское обследование в клинике «Лужники». На данный момент все здоровы. После прохождения нагрузочного теста наши футболисты показали высокую толерантность к нагрузке».

Главный вопрос в комментариях: «А состав проходивших можно?».

А его нигде нет. Уникальная ситуация.

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Фото: fckhimki.com

24 комментария

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xion76
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Зато сына поиграл немного))
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софочка
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Ответ Greenwhite
Что-то прошлогоднее увольнение Юрана вспомнилось. Интересно, у Спортса уже была такая подборка - тренеры, уволенные вопреки спортивным результатам? Если ещё нет, было бы интересно увидеть))))
Жду в статье Сэма Эллэрдайса в роли главного тренера сборной Англии и Марсело Бьелса - Лацио. 0 поражений на двоих
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А.В. Бубнов
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Что-то не то нахимичили?
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Северный болельщик
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Кстати, выскажу непопулярное мнение: такая встряска может и положительно сказаться на дальнейших результатах.
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Greenwhite
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Ответ goshforever
В пердив вместе с Торпедо обратно. И слава богу. Минус две бесполезных и бестолковых команды из околомосковского региона.
Ну, нашли, чем Торпедо напугать))) Насчёт этого сезона всё просто - не надо было выходить в Премьер-лигу в прошлом году. Команда к этому не готова ни в каком отношении. А вот насчёт "бесполезной команды" я бы поспорил. Нам бы стадион, грамотное руководство и хорошую работу с болельщиками - думаю, в среднем 7-8 тысяч на Торпедо бы ходило. Хотел бы сказать "в 2024 году построят стадион - и вернёмся к этому спору", но что-то я сомневаюсь, что построят.
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feanor.84
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вот мутная контора, ппц, не иначе РПЛ в доле, такое допускать
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НАВАЛЬНЫЙ
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Вот если б ничего такого не произошло, то это был бы нонсенс. А так… будни.
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Алексей Кондрашин
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На отдыхе в Турции только руководство клуба) А что, футболистов что ли туда везти? Зачем? Тренироваться? Зачем? )
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Михан Первый
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жЫ-шыг пиши с буквой И
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goshforever
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Ответ dreamstep
Химки откровенно взяли курс на ФНЛ, без попыток спастись.
Спасение - в лучшей лиге
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goshforever
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В пердив вместе с Торпедо обратно. И слава богу. Минус две бесполезных и бестолковых команды из околомосковского региона.
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krupin82
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И ведь клуб не из зажопья,а из Подмосковья и такой бардак.
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dedushka
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Ответ Greenwhite
Что-то прошлогоднее увольнение Юрана вспомнилось. Интересно, у Спортса уже была такая подборка - тренеры, уволенные вопреки спортивным результатам? Если ещё нет, было бы интересно увидеть))))
можно прям тут в комментах список накидать. поможем автору будущей статьи)
Слава Муслин
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Никита Самарин
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Хотел написать, что это жесть, но потом вспомнил, что это Химки...
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ilmir84
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Ответ igls54
Наследие видного госдеятеля Терюшкова
это же терюшков заявил что во время сво футболисты готовы на задержки зарплат ради финансирования вс рф? я не удивлюсь если он в феврале побежит по кабинетам с мольбой собрать деньги на новую команду ибо прежняя скорее всего разбежится(у атамана(то бишь у садыгова) нема золотого запасу, хлопцы разбегаются во все стороны)
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Никита Ершов
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Терюшковское наследие
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stif 95
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Надоели угловые, карусели
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dreamstep
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Химки откровенно взяли курс на ФНЛ, без попыток спастись.
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tommy_hell_trigger
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Успехов в Небесной лиге, скучать не будем
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Эдвард Джеймс Кенуэй
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Отмывочная имени депутана-популиста Терюшкова
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Greenwhite
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Что-то прошлогоднее увольнение Юрана вспомнилось. Интересно, у Спортса уже была такая подборка - тренеры, уволенные вопреки спортивным результатам? Если ещё нет, было бы интересно увидеть))))
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igls54
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Наследие видного госдеятеля Терюшкова
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Vladimir Frolov
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Днище
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dzhuma91@gmail.com
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Это РПЛ , детка !!!
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