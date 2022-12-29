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Пиняев, Глушенков и, похоже, Лантратов – «Локомотив» хочет перевернуть сезон трансферами

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Сразу три перехода.

«Локомотив» активно усиливается, чтобы перевернуть ужасный сезон (13-е место): москвичи купили у «Крыльев» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. За них, по данным «РБ Спорт», переведут примерно 700 млн рублей (более 10 млн евро): по 200 млн отступных за каждого, а также 50-60 млн подписного бонуса каждому. Агенты игроков получат около 190 млн рублей.

Пиняев всех отблагодарил – и сообщил об уходе через звонок губернатору

В ноябре Сергей впервые сыграл за взрослую сборную: вышел в старте с Таджикистаном (0:0) и стал самым молодым футболистом в истории команды. Сергей дебютировал в 18 лет и 15 дней и побил рекорд Игоря Акинфеева, который держался с 28 апреля 2004 года (2:3 против Норвегии).

Тогда Пиняев встретился и с Дмитрием Бариновым – вожак «Локо» сказал ему на прощание: «Давай переходи к нам. Жду тебя на сборах».

Пиняев и правда ушел, но перед этим не забыл попрощаться с Самарой – даже позвонил губернатору области Дмитрию Азарову. «Понятно, что я не рад это слышать, скажу честно. Но я тебе обещал, что никогда никаких препонов не буду чинить твоему росту и развитию. Уважаю твой выбор. Очень надеюсь на то, что ты все хорошо обдумал», – сказал губернатор во время общения с Сергеем.

Напоследок Пиняев еще раз поблагодарил клуб, фанатов и губернатора: «Очень уважаю и ценю ту любовь и поддержку, что я получал в Самаре».

В этом сезоне Сергей провел 15 матчей и оформил 4+3 по «гол+пас». Вот его главные преимущества, по мнению Александра Дорского:

«Пиняев очень здорово бежит и быстро принимает решения после приема передач. Иногда уходит от соперников одним касанием – конечно, чаще всего в середину. Если первым касанием не получается оторваться, то оно помогает сбросить оппонента с помощью резкого разворота корпуса и двух-трех касаний». 

Кажется, Глушенков идет на 5 млн рублей в месяц – это верхний порог для новичков «Локо»

Максим подписал 4-летний контракт и взял 15-й номер. Его зарплату раскрыл «РБ Спорт» – 5 млн рублей в месяц. Из-за тяжелой финансовой ситуации клуб даже установил потолок зарплат для новых футболистов. Судя по нему, Максим получил максимальный оклад.

Глушенков ярко смотрелся в «Крыльях»: 16 матчей в РПЛ-2022/23 – 5 голов и 6 ассистов. Всего к 23 годам Максим накопил 158 матчей, забил 53 мяча и отдал 20 голевых передач.

Теперь в «Локомотиве» ждут Лантратова – Гогниев менял его в перерыве, чтобы снизить количество выносов

А еще в «Локомотив» может прийти Илья Лантратов: вратарь «Химок» подпишет контракт на 3,5 года, сообщает «Чемпионат». Инсайдер Иван Карпов уверен, что подмосковный клуб получит «минимальную компенсацию» и процент от последующей продажи.

У Ильи были сложности при Спартаке Гогниеве. Он любил выносить мяч верхом, а тренер «Химок» просил играть коротко. Лантратов действительно начал страховать партнеров и участвовать в розыгрыше мяча, но иногда привычка проскакивала. Это даже стало поводом для замены в игре с ЦСКА (1:2) – Гогниев выпустил Виталия Гудиева, чтобы снизить количество выносов.

Зато Лантратов хорош в игре руками: он занимает третье место по суперсэйвам – это когда вратарь справляется с очень тяжелым ударом. Их у Ильи в РПЛ набралось аж 24 Впереди только Даниил Худяков (26) и Матвей Сафонов (34).

Возможно, лидерам рейтинга придется конкурировать за место в старте «Локомотива».

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, Александр Вильф

7 комментариев

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S1rAlex
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Пиняев всё. Мечты о Европе останутся мечтами.
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Doomgoth
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Идти в нынешний Локо, конечно, такая себе перспектива. Сейчас околофутбольные "пиявки" команду откровенно убивают и пытаются с неё снять последнюю "шкуру".

Вот реально, сколько изменений векторов развития у них было за последние лет 5? Чуть больше, чем дофига. Так ещё и агенты плотно запустили в бюджет команды свои руки. Жесть какая-то происходит с РосФутболом, если честно.
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velvetdust2008
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Ответ Алексей Полиенков
Локо решил всех талантливых россиян в фнл утопить походу...
Талантливые россияне с 15 и 11 места) Готов поспорить, оба клуба будут ниже Локо в итоге. Крылья так вообще 3 раза за последние 10 лет вылетали, и щас в стыках будут. Спартак в том году шел 10ым, в этом году за чемпионство борется.
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GangstA
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Пиняев, жду многого от этого парня
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102kv
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наконец то адекватные подписания, после этих немцев ещё разгребать и разгребать...
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Sabaka Sabaka
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братцы, не надо только выть типа "Сережа, шоже ты в европу не уехал?". Разузнайте кто такой агент Андреев и все вопросы отпадут сами собой.
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Алексей Полиенков
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Локо решил всех талантливых россиян в фнл утопить походу...
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