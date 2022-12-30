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Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

Александр Дюков Александр Дюков
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РФС не переходит из Европы в Азию. Пока. 

Исполком создал рабочую группу для изучения вопроса по трансферу в Азию. Окончательного решения о смене конфедерации в этом году не будет. Рабочая группа должна определить целесообразность перехода до марта 2023 года.

Что нужно знать о терзаниях РФС?

Хронология: все происходило очень стремительно

Планы РФС выяснились лишь 9 декабря: «РБ Спорт» сообщил, что на ближайшем исполкоме обсудят переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). 

Так и было – 23 декабря исполком рассматривал этот вопрос. Тогда президент РФС Александр Дюков подчеркнул, что финального решения еще нет, но его собираются принять до 31 декабря – то есть за неделю. 

Итоговое решение обещали озвучивать на исполкоме 27 декабря, но РФС перенес голосование. Снова обещали все сделать до 31 декабря.

И вот – 30 декабря РФС принял решение о создании рабочей группы.

По информации «РБ Спорт», Александр Дюков начал заседание исполкома с двух вариантов. Первый: создать рабочую группу с участием ФИФА и УЕФА. Второй: вероятно, голосовать за или против перехода. Вице-президент РФС Евгений Гинер еще до озвучивания второго варианта высказался за первый. 

Леонид Федун сказал, что общественное мнение по Азии негативное, его нужно менять. 

Главное: до членов исполкома довели мнение, что переход в Азию не означает гарантированного участия в отборе на ЧМ-2026.

Организационные моменты: теперь Россия может не выйти из УЕФА до июля 2024-го

Такая спешка – из-за организационных нюансов. Вице-президент РФС Денис Соловьев объяснял: если решения до 31 декабря 2022-го не будет принято, УЕФА в следующий раз может рассмотреть заявление о выходе аж в июле 2024-го. 

Вероятно, до этого времени Россия не изменит прописку. 

Если бы РФС уже сейчас принял решение о переходе в АФК, УЕФА должен был рассмотреть вопрос в течение полугода. Только после выхода из УЕФА последует переход в АФК.

Дюков говорил, что с АФК есть устная договоренность, но пока без документальных подтверждений: «Письменную гарантию дать – нет, но готовы рассмотреть обращение. А дальше решение будут принимать голосованием, понадобится большинство голосов за».

Согласно уставу конфедерации, сначала заявку России должен одобрить исполнительный комитет конфедерации. При положительном сценарии между членами АФК проведут голосование – при большинстве голосов «за» Россия станет новым членом АФК.

Реакции: Дюков говорил, что РФС не рассматривает переход в АФК, а потом называл Азию окном возможностей. Карпин за переход, из Азии официально поддержал только Узбекистан 

РФС резко изменил позицию. 

Май 2022-го, Дюков: «Переход РФС от УЕФА к Азиатской футбольной ассоциации не рассматриваем. Мы являемся членами УЕФА и остаемся».

Декабрь 2022-го, Дюков: «Переход в Азию – окно возможностей. Так вернемся в официальные международные турниры. Появится возможность проводить официальные матчи: клубам и сборным. Ее нам даст именно переход в азиатскую конфедерацию. Это вопрос, который повлияет на развитие нашего футбола – по крайней мере, в ближайшие 10 лет».

Главный тренер сборной Валерий Карпин поддерживал переход: «А другой вариант какой? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию».

По словам Дюкова, клубы тоже были за переход: «РФС провел опрос среди клубов и спонсоров. Подавляющее большинство клубов поддерживает переход. Кто-то – полностью, кто-то – с оговоркой о том, что лучше играть, чем не играть совсем».

Реакций официальных представителей Азиатской конфедерации пока не было  – высказывался лишь глава Ассоциации футбола Узбекистана Шерзод Игамбердиев: «Россия — страна, которая недавно провела ЧМ, она является специалистом с огромным опытом, это дополнительные инвестиции и спонсоры».

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Евгений Одиноков

87 комментариев

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серый серый волк
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Ответ Leer_82
Напоминает анекдот про реалистичный сценарий "инопланетяне помогут" и фантастический "сами справимся". А с чего ты взял, что в Азию нас пустят?
с того, что там рулят Япония, ЮК и Австралия. Зачем им там РФ? Чтобы самим не поехать на ЧМ? Это уж не говоря о политике
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Дмитрий Шумак
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Очередной распил денег успешно выполнен и продолжается...Рабочая группа допилит...
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Mr. Jones
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Ответ Петр А. Васин
А причём тут это? Президент (кто бы эту должность ни занимал) - не Господь Всемогущий, чтобы решать большие конфликты по щелчку пальцев. Спор между странами на десятилетия затянется, если не на столетия - исторических примеров много.
В данном случае по щелчку пальца конфликт был начат. Никаких объективных предпосылок к нему не было.
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Мишаня Кашников
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Фух пронесло
Может к 2024 наладится что-то
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Григ77
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Неужели тупо воду мутили с надеждой на какую нибудь реакции от УЕФА?
Реакции не последовало и с переходом в Азию передумали ? )
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Phoebe
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Просто дразнят УЕФА, чтоб позволили вернуться. Газпромовские контракты терять никто в Европе не хочет. Вот и провоцируют, создавая, как обычно, вилимость бурной деятельности!
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ReneHoseman
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...создать рабочую группу с участием фифа, уефа... а они то хотят участвовать, или мы как всегда решаем за других? Может пришлют мелкого клерка, что бы иметь информацию, а может и нет
Пока, впечатление, что мы завязли в сугробе, и включаем попеременно переднюю и заднюю
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Олег Ивакин
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Миллеру важнее с 13 легами в составе рекорды Спартака превзойти.
Азиатская ЛГ ему совсем не интересна. особенно с их лимитом на легов.
Вот и весь ответ.
Всё остальное--дымовая завеса.
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Сергей Доплер
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У меня, в отличие от большинства, нет негатива к переходу в Азию, но я рад такому решению. Во-первых, в Европе всё таки лучше. А в главных, РФС выбрал (наконец!) верную позицию - выждать. Три месяца в текущих реалиях это пропасть. Сравните мир декабря 2021 и марта 2022.

Футболисты не играют за сборную в отборах, карьера пропадает? Ребят, заглядывайте почаще на банковский счёт. Зарплата футболистов должна успокаивать нервы. )

Март 2023? Норм. Подождём.
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Максим Пантелеев
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Ответ gazik35
А если не ошибаюсь, там кто-то должность официальную занимал по этому чемпионату, зарплату получал, и даже гавкал что-то
Да, еще + и бабло пилят. Кстати,дненьги получали чуть-ли не 2016 года.
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Gepard_GRIN
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Ну значит теперь 100% мимо ЧМ-2026. Без вариантов.
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Mr. Jones
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Ответ Петр А. Васин
Это само собой. Только вероятность допуститься к ЧМ-26 через Азию была микроскопическая, но была; через Европу - не было никакой. Вероятность допуститься к азиатским соревнованиям - была, хоть и не стопроцентная, к европейским - не было никакой. Ну а после сегодняшнего создания рабочей группы вместо внятного решения о соревнованиях ранее отборов к ЧМ-30 можно и не мечтать.
Через Европу вероятность есть в случае окончания того-что-нельзя-называть-своим-именем. Проблема перехода в Азию (если он, конечно, имеет шансы состояться) заключается в положительной обратной связи между снижением уровня, снижением интереса и снижением финансирования, которая сделает процесс деградации необратимым.
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Петр А. Васин
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Ответ SadButTrue
Думаете пожизненный президент проживет ещё 80 лет, чтобы не заключить мир?
А причём тут это? Президент (кто бы эту должность ни занимал) - не Господь Всемогущий, чтобы решать большие конфликты по щелчку пальцев. Спор между странами на десятилетия затянется, если не на столетия - исторических примеров много.
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BelkinIP
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Ответ Mr. Jones
И китайцам тоже нельзя. И многим другим. Традиция "держать слово" далеко не у всех есть, в Азии только у японцев, которые и так нам не рады, может еще в паре-тройке стран. А для большинства кинуть "чужака" - вполне нормальный поступок.
Я б не верила ни одному слову русских, а также англичан и американцев. Остальные 50 на 50.
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Vladimir Frolov
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У президента УФФ даже профиль на спортсе есть - https://www.sports.ru/profile/1024477578/
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Джиза
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Очень похоже на то, что чиновники и РФС понятия не имели о регламенте Азии. Тупо решили - идем туда, там нам дадут играть. Болельщики в комментах объяснили, что ничего из этого не выйдет, и что это дорого. Журналисты прочитали комменты и написали об этом. Чинуши прочли и одумались.
Коллеги, поздравляю! Благодаря нам здравый смысл победил!
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Юрий Кечко
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Ответ ДМ-1чемпион
Решение ожидаемое. С Азией похоже договорится не удалось. Гарантий не дали. А значит решили оставить все как есть. Ну и ладно. Главное сейчас успешно завершить СВО, заиграть клубы из новых регионов России в чемпионатах России, а там видно будет.
Если клубы из новых регионов заиграют, то мы ни в какой организации не будем )))
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SadButTrue
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Ответ Петр А. Васин
У нас с Японией мирного договора уже почти 80 лет нет, а ситуация там гораздо проще; рассчитывать в нынешних условиях, что подпишут сходу - фантастика. Так что скорее решать будут не опираясь на договоры и им подобное.
Думаете пожизненный президент проживет ещё 80 лет, чтобы не заключить мир?
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Фан Рубина
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Очень жаль, что пока не перешли. С европейскими позорниками, уклоняющимися от матчей без причины и лепящими детские отмазки, не должно быть ничего общего.
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Петр А. Васин
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Ответ Mr. Jones
Во-первых, не факт, что и в Азии нас кто-то ждет с распростертыми объятьями. Во-вторых, при гипотетическом переходе "в Азию" рейтинги и так скорее всего обнулятся (хотя УЕФА их пока заморозила). А в-третьих, даже если удастся пройти отбор на ЧМ-26 через Азию, мы все равно туда не попадем, если не устраним первопричины нынешних событий. Выдача виз - это право стран, а не обязанность, и их нашей команде вправе не дать.
Это само собой. Только вероятность допуститься к ЧМ-26 через Азию была микроскопическая, но была; через Европу - не было никакой. Вероятность допуститься к азиатским соревнованиям - была, хоть и не стопроцентная, к европейским - не было никакой. Ну а после сегодняшнего создания рабочей группы вместо внятного решения о соревнованиях ранее отборов к ЧМ-30 можно и не мечтать.
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SadButTrue
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Ответ Алексей Полиенков
Ну типо бан от ФИФА потому что европейские сборные отказались с российскими играть, а азиатские не против. В Азии однозначно против только Австралия, Япония и возможно Южная Корея (карликов вроде Сингапура и тому подобное мы даже не рассматриваем).
Привет вам от ФИФА!

Following the initial decisions adopted by the FIFA Council and the UEFA Executive Committee, which envisaged the adoption of additional measures, FIFA and UEFA have today decided together that all Russian teams, whether national representative teams or club teams, shall be suspended from participation in both FIFA and UEFA competitions until further notice. These decisions were adopted today by the Bureau of the FIFA Council and the Executive Committee of UEFA, respectively the highest decision-making bodies of both institutions on such urgent matters. Football is fully united here and in full solidarity with all the people affected in Ukraine. Both Presidents hope that the situation in Ukraine will improve significantly and rapidly so that football can again be a vector for unity and peace amongst people.

А вы дальше не рассматривайте карликов вроде Сингапура :)
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Петр А. Васин
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Ответ fantast1c
Какие 10 лет? В ФИФА/УЕФА ясно дали понять, как подписывается мирный договор, так возвращают во все турниры. Договор этот, так или иначе, ущемит интересы одной из сторон, но эта сторона будет с ним согласна. Вопрос в том когда и на каких условиях он будет подписан.
У нас с Японией мирного договора уже почти 80 лет нет, а ситуация там гораздо проще; рассчитывать в нынешних условиях, что подпишут сходу - фантастика. Так что скорее решать будут не опираясь на договоры и им подобное.
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volodin
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Да просто они не знают, как действовать дальше. Просто создают имбурде. Надеюсь, что они примут правильное решение, а тех, кто давит сверху, пошлют на три буквы
Имбурде не встречал раньше, всегда, со студенческих времен, использую ИБД)
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Demetrio-77
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Ответ fantast1c
Какие 10 лет? В ФИФА/УЕФА ясно дали понять, как подписывается мирный договор, так возвращают во все турниры. Договор этот, так или иначе, ущемит интересы одной из сторон, но эта сторона будет с ним согласна. Вопрос в том когда и на каких условиях он будет подписан.
Правильно. Только никакого договора в обозримом будущем не предвидится.
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Mr. Jones
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Ответ Петр А. Васин
Есть такое. Теперь РФС по-хорошему стоит разогнать как бесполезную говорильню. Дюков попытался шевелить болото, но оно затянуло. Теперь на ЧМ-26 нет даже теоретических надежд, а значит, большой футбол в страну вернётся гарантированно не раньше 2028 г. (отборочные к ЧМ-30), а о как чём-то реальном можно говорить лишь об отборочных к ЧМ-34. При этом европейские чемпионаты и еврокубки вернутся не ранее первого ЧМ, к которому нас допустят (УЕФА к нам относится хуже, чем ФИФА, и к своим соревнованиям нас допустят лишь после них); при этом все рейтинги к тому времени обнулятся, сборная попадёт в последние корзины и в лиге наций и еврокубках нас первые несколько лет будут ждать увлекательные игры с Андоррой и Фарерскими островами. В общем, при самых благоприятных условиях - минимум 10 лет без соревнований. И эта ситуация - явная победа УЕФА. Россия вроде бы есть, с неё можно получать доходы, и при этом не нести никаких расходов и издержек и делать вид, что её не существует. Плюс все европейские команды будут избавлены от необходимости долгих перелётов. Единственное, что для нас тут может быть хорошего - станет интереснее смотреть внутренние соревнования: есть надежда, что, не имея доступа к европейским соревнованиям, корпорации перестанут вкачивать миллионы в клубы, уровень команд выровняется - и, следовательно, чемпионаты станут непредсказуемее.
Во-первых, не факт, что и в Азии нас кто-то ждет с распростертыми объятьями. Во-вторых, при гипотетическом переходе "в Азию" рейтинги и так скорее всего обнулятся (хотя УЕФА их пока заморозила). А в-третьих, даже если удастся пройти отбор на ЧМ-26 через Азию, мы все равно туда не попадем, если не устраним первопричины нынешних событий. Выдача виз - это право стран, а не обязанность, и их нашей команде вправе не дать.
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