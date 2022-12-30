Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать
РФС не переходит из Европы в Азию. Пока.
Исполком создал рабочую группу для изучения вопроса по трансферу в Азию. Окончательного решения о смене конфедерации в этом году не будет. Рабочая группа должна определить целесообразность перехода до марта 2023 года.
Что нужно знать о терзаниях РФС?
Хронология: все происходило очень стремительно
Планы РФС выяснились лишь 9 декабря: «РБ Спорт» сообщил, что на ближайшем исполкоме обсудят переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Так и было – 23 декабря исполком рассматривал этот вопрос. Тогда президент РФС Александр Дюков подчеркнул, что финального решения еще нет, но его собираются принять до 31 декабря – то есть за неделю.
Итоговое решение обещали озвучивать на исполкоме 27 декабря, но РФС перенес голосование. Снова обещали все сделать до 31 декабря.
И вот – 30 декабря РФС принял решение о создании рабочей группы.
По информации «РБ Спорт», Александр Дюков начал заседание исполкома с двух вариантов. Первый: создать рабочую группу с участием ФИФА и УЕФА. Второй: вероятно, голосовать за или против перехода. Вице-президент РФС Евгений Гинер еще до озвучивания второго варианта высказался за первый.
Леонид Федун сказал, что общественное мнение по Азии негативное, его нужно менять.
Главное: до членов исполкома довели мнение, что переход в Азию не означает гарантированного участия в отборе на ЧМ-2026.
Организационные моменты: теперь Россия может не выйти из УЕФА до июля 2024-го
Такая спешка – из-за организационных нюансов. Вице-президент РФС Денис Соловьев объяснял: если решения до 31 декабря 2022-го не будет принято, УЕФА в следующий раз может рассмотреть заявление о выходе аж в июле 2024-го.
Вероятно, до этого времени Россия не изменит прописку.
Если бы РФС уже сейчас принял решение о переходе в АФК, УЕФА должен был рассмотреть вопрос в течение полугода. Только после выхода из УЕФА последует переход в АФК.
Дюков говорил, что с АФК есть устная договоренность, но пока без документальных подтверждений: «Письменную гарантию дать – нет, но готовы рассмотреть обращение. А дальше решение будут принимать голосованием, понадобится большинство голосов за».
Согласно уставу конфедерации, сначала заявку России должен одобрить исполнительный комитет конфедерации. При положительном сценарии между членами АФК проведут голосование – при большинстве голосов «за» Россия станет новым членом АФК.
Реакции: Дюков говорил, что РФС не рассматривает переход в АФК, а потом называл Азию окном возможностей. Карпин за переход, из Азии официально поддержал только Узбекистан
РФС резко изменил позицию.
Май 2022-го, Дюков: «Переход РФС от УЕФА к Азиатской футбольной ассоциации не рассматриваем. Мы являемся членами УЕФА и остаемся».
Декабрь 2022-го, Дюков: «Переход в Азию – окно возможностей. Так вернемся в официальные международные турниры. Появится возможность проводить официальные матчи: клубам и сборным. Ее нам даст именно переход в азиатскую конфедерацию. Это вопрос, который повлияет на развитие нашего футбола – по крайней мере, в ближайшие 10 лет».
Главный тренер сборной Валерий Карпин поддерживал переход: «А другой вариант какой? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию».
По словам Дюкова, клубы тоже были за переход: «РФС провел опрос среди клубов и спонсоров. Подавляющее большинство клубов поддерживает переход. Кто-то – полностью, кто-то – с оговоркой о том, что лучше играть, чем не играть совсем».
Реакций официальных представителей Азиатской конфедерации пока не было – высказывался лишь глава Ассоциации футбола Узбекистана Шерзод Игамбердиев: «Россия — страна, которая недавно провела ЧМ, она является специалистом с огромным опытом, это дополнительные инвестиции и спонсоры».
Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Евгений Одиноков
Может к 2024 наладится что-то
Реакции не последовало и с переходом в Азию передумали ? )
Пока, впечатление, что мы завязли в сугробе, и включаем попеременно переднюю и заднюю
Азиатская ЛГ ему совсем не интересна. особенно с их лимитом на легов.
Вот и весь ответ.
Всё остальное--дымовая завеса.
Футболисты не играют за сборную в отборах, карьера пропадает? Ребят, заглядывайте почаще на банковский счёт. Зарплата футболистов должна успокаивать нервы. )
Март 2023? Норм. Подождём.
Коллеги, поздравляю! Благодаря нам здравый смысл победил!
Following the initial decisions adopted by the FIFA Council and the UEFA Executive Committee, which envisaged the adoption of additional measures, FIFA and UEFA have today decided together that all Russian teams, whether national representative teams or club teams, shall be suspended from participation in both FIFA and UEFA competitions until further notice. These decisions were adopted today by the Bureau of the FIFA Council and the Executive Committee of UEFA, respectively the highest decision-making bodies of both institutions on such urgent matters. Football is fully united here and in full solidarity with all the people affected in Ukraine. Both Presidents hope that the situation in Ukraine will improve significantly and rapidly so that football can again be a vector for unity and peace amongst people.
А вы дальше не рассматривайте карликов вроде Сингапура :)