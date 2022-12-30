Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

РФС не переходит из Европы в Азию. Пока.

Исполком создал рабочую группу для изучения вопроса по трансферу в Азию. Окончательного решения о смене конфедерации в этом году не будет. Рабочая группа должна определить целесообразность перехода до марта 2023 года.

Что нужно знать о терзаниях РФС?

Хронология: все происходило очень стремительно

Планы РФС выяснились лишь 9 декабря: «РБ Спорт» сообщил, что на ближайшем исполкоме обсудят переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Так и было – 23 декабря исполком рассматривал этот вопрос. Тогда президент РФС Александр Дюков подчеркнул, что финального решения еще нет, но его собираются принять до 31 декабря – то есть за неделю.

Итоговое решение обещали озвучивать на исполкоме 27 декабря, но РФС перенес голосование. Снова обещали все сделать до 31 декабря.

И вот – 30 декабря РФС принял решение о создании рабочей группы.

По информации «РБ Спорт», Александр Дюков начал заседание исполкома с двух вариантов. Первый: создать рабочую группу с участием ФИФА и УЕФА. Второй: вероятно, голосовать за или против перехода. Вице-президент РФС Евгений Гинер еще до озвучивания второго варианта высказался за первый.

Леонид Федун сказал, что общественное мнение по Азии негативное, его нужно менять.

Главное: до членов исполкома довели мнение, что переход в Азию не означает гарантированного участия в отборе на ЧМ-2026.

Организационные моменты: теперь Россия может не выйти из УЕФА до июля 2024-го

Такая спешка – из-за организационных нюансов. Вице-президент РФС Денис Соловьев объяснял: если решения до 31 декабря 2022-го не будет принято, УЕФА в следующий раз может рассмотреть заявление о выходе аж в июле 2024-го.

Вероятно, до этого времени Россия не изменит прописку.

Если бы РФС уже сейчас принял решение о переходе в АФК, УЕФА должен был рассмотреть вопрос в течение полугода. Только после выхода из УЕФА последует переход в АФК.

Дюков говорил, что с АФК есть устная договоренность, но пока без документальных подтверждений: «Письменную гарантию дать – нет, но готовы рассмотреть обращение. А дальше решение будут принимать голосованием, понадобится большинство голосов за».

Согласно уставу конфедерации, сначала заявку России должен одобрить исполнительный комитет конфедерации. При положительном сценарии между членами АФК проведут голосование – при большинстве голосов «за» Россия станет новым членом АФК.

Реакции: Дюков говорил, что РФС не рассматривает переход в АФК, а потом называл Азию окном возможностей. Карпин за переход, из Азии официально поддержал только Узбекистан

РФС резко изменил позицию.

Май 2022-го, Дюков: «Переход РФС от УЕФА к Азиатской футбольной ассоциации не рассматриваем. Мы являемся членами УЕФА и остаемся».

Декабрь 2022-го, Дюков: «Переход в Азию – окно возможностей. Так вернемся в официальные международные турниры. Появится возможность проводить официальные матчи: клубам и сборным. Ее нам даст именно переход в азиатскую конфедерацию. Это вопрос, который повлияет на развитие нашего футбола – по крайней мере, в ближайшие 10 лет».

Главный тренер сборной Валерий Карпин поддерживал переход: «А другой вариант какой? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию».

По словам Дюкова, клубы тоже были за переход: «РФС провел опрос среди клубов и спонсоров. Подавляющее большинство клубов поддерживает переход. Кто-то – полностью, кто-то – с оговоркой о том, что лучше играть, чем не играть совсем».

Реакций официальных представителей Азиатской конфедерации пока не было – высказывался лишь глава Ассоциации футбола Узбекистана Шерзод Игамбердиев: «Россия — страна, которая недавно провела ЧМ, она является специалистом с огромным опытом, это дополнительные инвестиции и спонсоры».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Евгений Одиноков