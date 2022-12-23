Российский футбол завис между Европой и Азией. Возможен ли вообще трансфер? И разве нас там ждут?

Вернуться будет сложнее, чем уйти.

Трансфер российского футбола в Азию снова актуален – на сегодняшнем заседании исполкома РФС впервые обсудили переход, но, как и ожидалось, ничего не решили финально. Правда, обещают дать точный ответ до 31 декабря. Вице-президент РФС Денис Соловьев объяснил:

«Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024-го. Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода.

Многие концентрировались на рисках. Их много. Но есть риски и есть «ничего». На исполкоме сказано о том, чтобы проработать процедуру перехода. Если мы увидим, что дорога имеет успешное завершение, то двигаться в эту сторону. Никто не хочет направить заявление о выходе в УЕФА, прийти в АФК и услышать «мы вас не берем».

По информации журналиста РБК Гранта Гетадаряна, которой он поделился еще до старта исполкома, у РФС нет окончательного одобрения от администрации президента. А такой вопрос вряд ли решается на более низком уровне.

РФС развернулся на 180 градусов за полгода – еще в мае хотели остаться в Европе

Проследим эволюцию позиции по заявлениям тех, кто влияет на принятие решений.

В мае босс РФС Александр Дюков решительно отвергал вариант переезда: «Переход РФС от УЕФА к Азиатской футбольной ассоциации не рассматриваем. Мы являемся членами УЕФА и остаемся.

Было много слухов перед исполкомом и конференцией УЕФА относительно того, что будет принято решение об исключении РФС, но это слухи, которые не имеют под собой никакого основания. Такого вопроса не было, его никто не ставил».

Разговоры утихли на несколько месяцев. Публично их возобновил главный тренер сборной Валерий Карпин перед стартом чемпионата мира: «А другой вариант какой? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию».

Дюков подтвердил, что все это не личная инициатива тренера: «Еще несколько месяцев назад я говорил, что Азия – это преждевременно. Но сейчас это та возможность, которую мы должны рассмотреть. Думаю, что мы ее рассмотрим на исполкоме. Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения».

А чуть позже добавил: «Безусловно, лучше играть официальные матчи, чем не играть. Здесь позиции членов исполкома РФС и Валерия Георгиевича совпадают».

Помощник президента России Игорь Левитин высказался абстрактно и действительно не дал прямого указания.

«Не только РФС думает [о переходе в Азию], но и все федерации, чтобы попасть на международные соревнования. Все зависит от международных федераций. Мир меняется, важно, чтобы наши спортсмены участвовали в соревнованиях. Спортсмену нужно показать результат».

А Россию готовы взять в Азиатскую футбольную конфедерацию?

Вопрос, на который не знают ответ даже в РФС.

«Я еще не говорил об этом с представителями Азии », – говорил Дюков осенью.

Логично, что вопрос о приеме России должны коллективно решать члены Азиатской футбольной конфедерации, но они пока не обозначали свое мнение: не было ни решительного протеста, ни доброжелательных приглашений.

Так что успешность трансфера зависит не только от решения исполкома РФС. Даже депутаты госдумы, которым свойственная резкая риторика, сомневаются в успешности маневра.

«Думаю, идея РФС нереалистична, но обсуждать они это могут. Конечно, нашим клубам важно участвовать в еврокубках, но в случае, если УЕФА примет жесткую позицию по восстановлении РФС в своих правах, мы должны думать о запасных вариантах.

Обсуждать переход в Азиатскую конфедерацию можно, но реальности в этом будет немного», – считает председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Возможно, РФС просто давит на УЕФА и ждет разбана

Логичный вопрос: а какой смысл начинать все разговоры, если запасной аэродром может быть закрыт? Это только осторожное предположение, но возможно, активизация разговоров – способ давления на УЕФА.

«Есть УЕФА, они считают нас членом европейской семьи. Наше сотрудничество продолжается. Мы реализуем все программы. С нашей стороны было бы некрасиво начинать переговоры через их головы», – объяснял Дюков.

Несмотря на бан и санкции, босс УЕФА Александер Чеферин намекал, что он против ухода России из Европы.

«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС, поскольку это означало бы откат российского футбола на 100 лет назад», – сказал Чеферин весной.

Он отметил, что УЕФА весной был обязан отказаться от принципов нейтралитета спорта и отстранить российские клубы и сборные. Не рекомендуя РФС уходить в Азию, босс европейского футбола косвенно обозначает вероятность снятия бана. Главная причина нежелания окончательно отпускать Россию – финансовая. Сложно оценить суммарные потери УЕФА из-за отсутствия российских клубов – но, например, сотрудничество с «Газпромом» приносило союзу 40 млн евро в сезон. А ведь есть еще рекламная аудитория и другие источники дохода.

Процесс перехода из одной конфедерации в другую – непростой. Вот через что прошел Казахстан

Главный критик разворота России в Азию – почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он предупреждает о последствиях такого решения:

«Во-первых, переход в другую конфедерацию сопряжен с колоссальными трудностями. Я занимался этим, когда Казахстан переходил в УЕФА. Во-вторых, тогда не будет возврата в Европу. Надо это понимать. Это будет деградацией футбола в России».

Казахстан сменил Азию на Европу в 2002-м. На его примере можно понять, что необходимо для успешной смены футбольной прописки.

Разговоры о необходимости перехода в УЕФА велись в Казахстане все 90-е, но по-настоящему процесс запустился в 2000 году, когда федерацию возглавил влиятельнейший тогда в стране зять Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев (в 2015-м умер в австрийской тюрьме – по официальной версии, самоубийство).

Он сразу же заявил, что для его команды управленцев вхождение в УЕФА – первостепенная цель. Для начала руководство ФСК (Футбольный союз Казахстана) выведало позицию главных боссов мирового футбола.

В ноябре 2000-го прошла встреча с главой УЕФА Леннартом Юханссоном, где в роли посредника выступил как раз Колосков.

«К цели мы двигались поэтапно. Первым делом детально разобрались в причинах неудачи попытки наших предшественников, – рассказывал Алиев в интервью газете «Караван«. – Потом была проработка плана действий. После этого удалось заручиться поддержкой президента РФС Вячеслава Колоскова. Он помог нам встретиться с президентом УЕФА Леннартом Юханссоном.

К диалогу с ним мы готовились очень тщательно. Главным козырь, естественно, было то, что у Казахстана есть часть территории в Европе, что дает нам право на место УЕФА. Понимая, что на слово нам никто не поверит, мы подготовили массу документов, прибегли к услугам различных авторитетных зарубежных организаций. Видимо, благодаря всему этому Леннарт Юханссон повернулся к нам лицом».

Два месяца спустя, в январе 2001-го, Алиев поймал на Кубке Содружестве в Москве президента ФИФА Зеппа Блаттера. Швейцарец дал предварительное согласие на смену конфедерации, дальше необходимо было выйти из АФК.

Летом 2001-го Буэнос-Айрес принимал конгресс ФИФА, на котором Алиев заявил: «Это мероприятие станет последним с участием Казахстана как члена АФК«.

При этом еще никакой ясности не предвиделось. «Сложности были на каждом этапе, – признавался Алиев. – Первые встречи в Буэнос-Айресе с членами исполкома УЕФА были очень непростыми. Они относились к нам с нескрываемым недоверием.

Спустя короткое время вице-президент УЕФА Дез Кейси выступил на исполкоме УЕФА с докладом с отрицательными для нас выводами. Мы стали защищаться, пытаясь доказать, что господин Кейси располагает устаревшей информацией о нашей стране. Возможно, тогда доказать это и не удалось, но мы получили добро на презентацию нашей страны в штаб-квартире УЕФА.

Кроме того, УЕФА согласился прислать в сентябре комиссию. И хотя гости не скупились на комплименты, мы почувствовали, они еще колеблются. Опять последовали встречи с членами исполкома».

Европейскую делегацию в Астане возглавил лично Кейси. Он изучил состояние инфраструктуры и остался при своем мнении – на решающем исполкоме в декабре вице-президент УЕФА выступил против перехода Казахстана в Европу.

Но решение было за членами исполкома, которые большинством голосов (9 против 4) рекомендовали Конгрессу принять Казахстан в УЕФА. Окончательного подтверждения пришлось ждать еще несколько месяцев: 25 апреля 2002 года на Конгрессе УЕФА в Стокгольме решение одобрили юридически.

Президент УЕФА Юханссон признавался, что Казахстан тогда атаковал со всех сторон: «Кроме официальных документов вашего руководства мы получали много писем от компаний и простых болельщиков. За родную республику просил прославленный лыжник Владимир Смирнов во время нашей встречи в Стокгольме».

Алиев и не скрывал, что для достижения цели подключил все возможные рычаги:

«Мы внесли все ресурсы, использовали влияние друзей и спонсоров. Мы подключили кого только можно. Большую помощь нам оказали Министерство иностранных дел во главе с Касым-Жомартом Токаевым (нынешний президент Казахстана), наши послы в Европе, бизнесмены, политики».

Через 20 лет Россия стремится в обратном направлении, и Колосков резко против.

«Если вы хотите опуститься в болото, то пожалуйста. Но как можно сравнивать Европу с АФК? Это же абсолютно нищая конфедерация с гигантскими расстояниями. С абсолютно неконкурентоспособными командами. О таком даже говорить не стоит».

Вероятно, у России не возникнет инфраструктурных проблем для присоединения к Азии – требования к стадионам там вряд ли выше, чем в Европе. Но это не значит, что все пройдет легко. На этот раз потребуются политические согласования – есть риск, что какие-то азиатские страны объявят бойкот новому члену Азиатской футбольной конфедерации.

В Азии тоже хватает государств, которые российские власти признали «недружественными»: Япония, Австралия, Южная Корея, Сингапур и Тайвань.

Кстати, сколько лететь до Сиднея? А в какой группе Россия играла бы в отборе к ЧМ?

Кроме того, Россия принесет в азиатский футбол логистические проблемы.Вряд ли сборная Австралии обрадуется, что придется летать теперь еще и в Москву с Санкт-Петербургом.

Да, в Азии клубные турниры делятся на Запад и Восток (победители встречаются только в финале), но и там может получиться не близко по перелетам. Россия будет в западной сетке, куда помимо ближневосточных и центральноазиатских стран входит Индия.

В этом году в группе ЛЧ играет, например, «Мумбаи».

Еще одна причина непринятия России – чисто спортивная. На ЧМ-2026 азиатскую квоту расширят с 5 до 8 сборных – это долгожданный шанс для команд вроде Катара, Узбекистана или Китая пробиться туда, куда их долгое время не пускала большая азиатская пятерка (Япония, Южная Корея, Иран, Саудовская Аравия и Австралия). Еще один крепкий конкурент их не очень обрадует.

И все же представим, что России позволят играть в квалификации ЧМ-2026 (который совмещен с отбором на Кубок Азии-2027). В какую группу бы попала команда Валерия Карпина?

Россия идет на 37-м месте в рейтинге ФИФА и на пятом в Азии (после Японии, Ирана, Южной Кореи и Австралии). Это означает, что она на правах одной из лучших команд пропускала бы первый раунд.

Во втором сборная попала бы в первую корзину, а значит избежала встреч с топами.

Из второй корзины могут достаться: Узбекистан, Китай, Иордания, Бахрейн, Сирия, Палестина, Кыргызстан, Вьетнам, Ливан. Потенциальные соперники из третьей корзины: Индия, Таджикистан, Таиланд, КНДР, Филиппины, Туркменистан, Гонконг. В четвертой корзине еще более слабые сборные, добравшиеся до второго раунда.

В каждой из девяти групп по четыре команды. Первые два места каждой группы (то есть 18 сборных) выходят в третий раунд отбора ЧМ и параллельно получают путевки на Кубок Азии. Это та задача, которую Россия должна решать без особых проблем.

Но квалификация ЧМ на этом не заканчивается.

Третий раунд: 18 сборных разбиты на 3 группы по 6 команд, где каждая команда с каждой сыграют по две игры – дома и в гостях (всего 10 игр). Здесь-то и может случиться тот самый перелет Мельбурн – Москва.

Две лучшие команды из каждой группы напрямую проходят в финальную часть чемпионата мира. Команды, занявшие третьи и четвертые места, проходят в четвертый раунд.

Четвертый раунд: 6 команд разбиты на 2 группы по 3 команды. Победители групп выходят на чемпионат мира, вторые места выходят в пятый раунд

Пятый раунд: 2 команды из занявших вторые места сыграют друг с другом одну игру, победитель выходит на межконтинентальный стыковой матч.

Клубный сезон смоделировать сложнее, так как России нужно будет как-то встроиться в местный аналог таблицы коэффициентов, который основан на результатах команд за последние четыре года. Австралия перешла в Азию, когда этой рейтинговой системы еще не существовало.

Для примерного понимания распределение выглядит так. Топ-4 чемпионата делегируют в Лигу чемпионов-2023/24 по три клуба в группу и по одному в квалификацию. Несколько лиг послабее отправляют в ЛЧ 2+2 и дальше по нисходящей. В Кубке АФК, аналоге Лиги Европы, сильнейшие чемпионаты вообще не участвуют. Там соревнуются представители тех стран, уровень футбола в которых не дотягивает до ЛЧ.

«Зенит» – топ в Азии, а остальные? Как китайские клубы играли в ЛЧ с Халком и Витцелем?

Сравнить клубы сложнее, чем сборные, но есть несколько косвенных параметров. Для начала обратимся к рейтингу от FiveThirtyEight. Это сайт, который получил огромную популярность в США из-за прогнозов на президентские выборы, а затем математически стал разбирать и спорт.

В частности FiveThirtyEight составляет индекс футбольной силы, по которому сравнивает 640 команд со всего мира. Рейтинг обновляется после каждого матча, причем учитывает не только результаты, но и показатели вроде xG и стоимости составов. Минус – Азию там представляет только Китай, Япония и Австралия.

Рейтинг показывает, что «Зенит» топ по азиатским меркам – 21-е место в мире. Правда, нужно учитывать, что в случае перехода в Азию чемпион России вряд ли сохранит такой набор легионеров: у турниров ниже престиж, меньше денег (даже победитель азиатской ЛЧ зарабатывает в разы меньше, чем участник группового этапа европейской ЛЧ) и – самое главное – строгий лимит на легионеров в турнирах АФК. Сейчас формула 3+1 (три любых иностранца и один из Азии), но комбинацию хотят изменить – рассматриваются варианты с 4+2, 5+1 и 5+2.

Остальные клубы РПЛ в целом на уровне японских: «Спартак« – 98-й, «Иокогама» – 133-я, «Динамо» – 137-й, ЦСКА – 138-й, «Кавасаки» – 154-й, «Ростов» – 177, «Краснодар» – 205-й, «Сочи» – 210-й, «Урава Редс» – 224-й.

Китайские и австралийские топы послабее: «Мельбурн Сити» – 376-й, «Гуанчжоу» – 477-й, «Сидней» – 485-й, «Мельбурн Виктория» – 504-й, «Бэйцзин Гоань» – 517-й, «Шанхай Порт» – 520-й.

Есть вероятность, что российский футбол частично повторит недавний китайский размах. В 2016-м в футбол КНРа активно потекли деньги от государственных, полугосударственных и частных компаний. Активно тратили даже команды второго дивизиона (китайская ФНЛ по тратам зимой-2016 вообще попала в топ-4), рынок оказался раздут. Особенно внутренний – в Китае все это время сохранялся жесткий лимит на легионеров (4+1 из Азии), поэтому в первую очередь взлетели цены на местных футболистов. За футболистов, которые даже не дебютировали за сборную, платили по 10-20 миллионов евро.

Однако приезд Халка, Витцеля, Оскара и Рамиреса не привел к победам в ЛЧ (лучший результат – полуфиналы в 2017-м и 2019-м). Главные успехи китайского футбола случились до денежного изобилия: «Гуанчжоу» выигрывал ЛЧ в 2013-м и 2015-м. Играли в основном местные с вкраплениями не самых звездных бразильцев, зато тренировали их сначала Марчело Липпи, а затем Луис Фелипе Сколари.

В прошлом году Китай резко поменял курс: там ввели новый лимит на легионеров, установили жесткий потолок зарплат и даже запретили спонсорские названия – все это привело к массовому отъезду звезд.

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Нет сомнений, что в случае перехода в Азию Россия с остаточной мощью будет там одним из лидеров. Но важно помнить, что российский футбол набрал эту мощь (в том числе и финансовую) в конкуренции с лучшими. Получится ли ее сохранить/преумножить в Азии?

И еще: как показывает практика, вернуться из Азии будет гораздо сложнее, чем уйти туда.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Simon Holmes, Jurij Kodrun, Ian MacNicol, Thananuwat Srirasant