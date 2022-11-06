«Лучше ему играть за «Ахмат». Гендир «Зенита» и Семак сурово прошлись по Чистякову

Чистяков провел слабый матч против «Ахмата» (1:2): привез гол, чуть не привез пенальти, убрали с поля на 32-й минуте.

Так расстроил Сергея Семака, что тот после матча несвойственно для себя решился на публичную критику: «Что касается второго пропущенного гола, там Дима виноват на все сто . К сожалению, сегодня по какой-то причине Дима выглядел очень неуверенно».

И это еще не все.

Орлов закинул инсайд, что Чистяков может уйти в «Ахмат». Медведев пообещал Чистякову серьезный разговор

После матча давление пошло со всех сторон.

Геннадий Орлов поделился инсайдом о возможном уходе Чистякова из клуба: «На первый взгляд, сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Конате. С другой стороны, возможно, защитник мыслями уже не в «Зените».

Ведь и его агент, и он сам давали понять, что футболист недоволен игровой практикой. Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в «Ахмат».

Вроде бы обычный слух – но генеральный директор «Зенита» Александр Медведев внезапно тоже высказался. С еще более суровым заявлением: « С такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат» . Хочу обратить внимание, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде – это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет.

В воскресенье будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым. Что касается перехода Чистякова в «Ахмат», то вы прекрасно знаете, как и когда происходят переходы. Но такого трансфера исключать не могу».

Чистяков и агент не говорили о возможном уходе из «Зенита»

За несколько дней до провального матча Чистяков говорил о недостатке игрового времени, но вполне вежливо: «Конечно, мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция. Сезон я начинал в статусе основного игрока, потом у меня была ангина. В «Зените» большая, здоровая конкуренция. Ребята использовали свой шанс».

Защитник резко потерял место в старте – в прошлом сезоне был в топ-3 «Зенита» по минутам (2022, больше только у Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса), а в этом сыграл в основе лишь в матче первого тура после «Химок» и пропал. Игра с «Ахматом» – вторая в старте, с первых минут он стабильно начинал матчи только в групповом этапе Кубка России.

Андрей Талаев, агент Дмитрия Чистякова, тоже не говорил, что защитник хочет покинуть клуб: «Дима – профессионал и относится к этой ситуации соответствующе. На тренировках доказывает, дальше уже пусть тренер решает, кого ставить. [О возможной аренде] никто ни с кем не разговаривал».

И после игры с «Ахматом» Чистяков тоже был спокоен: «Где-то недонастроились. В начале не получилась игра. Не могу сказать почему. Конечно, со своей заменой согласен».

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press