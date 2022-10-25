Путину сообщили об интеграции новых территорий в российский футбол. Что это значит?

Что случилось?

В понедельник российский футбол получил новость из Кремля.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко встретился с Владимиром Путиным и во время доклада анонсировал включение клубов с новых территорий в российскую футбольную систему.

«С РФС договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», – сказал Чернышенко. Речь про ЛНР, ДНР, части Херсонской и Запорожской областей.

Следом губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что клубы Севастополя и Крыма смогут участвовать в ФНЛ с сезона-2023/24. Во всероссийские соревнования должны включить и детско-юношеские команды:

«Это решение поможет развивать футбол в Севастополе на совершенно ином уровне. Если раньше футболисты полуострова были, по сути, изолированы, то теперь мы входим в большую футбольную российскую семью».

Президент ФНЛ Наиль Измайлов заверил: руководство лиги помогает клубам Крыма и Севастополя готовиться к лицензированию на сезон-2023/24: «На данный момент мы оказываем аналитическую поддержку клубам, обмениваемся нормативными документами, изучаем инфраструктуру на соответствие регламентам. Делаем все для того, чтобы клубы с полуострова в следующем сезоне выступали в турнирах вместе с российскими клубами».

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый сильно радуется: «Главное – играть в футбол и развивать его. В России не так много южных регионов, и Крым – это просто сказка для нашей игры.

Политические игры, в которые играют УЕФА и ФИФА, думаю, уже никому не интересны. И ждать от них какой-то подачки не хочется».

Как отреагировали в РФС?

«Развитие футбола на всей территории нашей страны было и остается приоритетом Российского футбольного союза.

Эту работу РФС проводит совместно с правительством Российской Федерации и другими органами исполнительной власти», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Фактически не заявлено никаких обещаний: кого и когда примут. На фоне введения военного положения в отдельных регионах это звучит логично – вряд ли кто-то всерьез готовит футбольную интеграцию в таких обстоятельствах. Представить это невозможно.

Но если кто-то это организует, у нашего футбола будут мегапроблемы.

Что будет, если клубы Крыма, ДНР, ЛНР, части Херсонской и Запорожской областей все же примут?

На мартовском конгрессе ФИФА российский футбол на международном уровне заморозили. Важно зафиксировать: заморозка – это даже не приостановка членства, далеко не худшее и не самое жесткое решение. Представители РФС даже сейчас не лишены права участвовать в конгрессах и других официальных мероприятиях – дипломатической блокады нет. Тренеры могут получать лицензии международного образца, УЕФА может переводить транши по программам развития футбола, открыты международные трансферы.

Принятие крымских клубов в полноценную официальную систему РФС противоречит решению УЕФА (декабрь-2014) – это приведет к исключению России из главных футбольных организаций.

«Исключение из ФИФА подразумевает совсем другой уровень изоляции: сейчас в международных футбольных турнирах представители России не участвуют, но трансферная система работает, дисциплинарная система – тоже. Если Россию исключат, прекратится вообще все взаимодействие с внешним футбольным миром», – пояснял еще в апреле спортивный юрист Михаил Прокопец (его компания Sila в том числе представляет интересы нашего футбола в CAS).

Последствия исключения:

• Сборная России вообще не сможет играть, даже товарищеские матчи с дружественными странами – даже их нужно согласовывать в ФИФА. Останется только проводить что-то вроде спаррингов с собственной молодежкой или играть со сборными крайне низкого уровня в турнире непризнанных стран.

• Остановятся все платежи УЕФА и ФИФА на развитие футбола – например, по программе «Хет-трик» международный союз выделяет деньги на детский футбол, а по программе наследия ЧМ-2018 Россия должна получить от ФИФА в общей сложности 100 миллионов долларов – эти деньги идут на региональные лиги ЮФЛ и развитие инфраструктуры академий в региональных центрах. При исключении из ФИФА Россия больше не будет иметь доступа ни к деньгам на развитие, ни к лучшим практикам – от новых методик в тренировках до данных о технологиях и так далее.

• Российские клубы не смогут совершать международные трансферы и потеряют игроков – подписывать и продавать игроков не получится. Это будет намного хуже прежнего разрешения приостанавливать контракты.

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров, Алексей Филиппов; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; fcsevastopol.ru