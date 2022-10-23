Златан-гол из Первой лиги! Забил КМС по акробатике – он «сломал шею» и пошел в футбол

В Лучшей лиге мира снова шедевральный гол – нового героя зовут Илья Стефанович, он играет за «Волгарь».

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Несмотря на гол (а Стефанович забил в матче с тульским «Арсеналом» сразу два), «Волгарь» уступил тулякам – 2:3.

Стефанович на послематчевом интервью с улыбкой поправил интервьюера, который назвал его Иваном, и рассказал, как забил такую красоту:

«В любом случае в штрафной играешь на опережение, так получилось, что прочитал ситуацию. Там просто по-другому было никак. Видимо, акробатика помогла ».

Что мы знаем про героя?

Илье Стефановичу 26 лет, он в 18 пробился в школу «Локомотива», но вся профессиональная карьера – в низших лигах: «Знамя Труда», «Афипс», «Черноморец», КАМАЗ, «Велес», «Иртыш» – и вот теперь «Волгарь».

Он начинал заниматься футболом в закрытом городе Новоуральске (в советское время был Свердловском-44) – вспоминает, что оттуда в основном профессионалы в мини-футболе, а никого в большом футболе, кроме себя, из местных героев он не вспоминает. И добавляет: профессиональная карьера у него начала складываться уже после того, как он поступил в казанский университет.

Илья еще до футбола в Новоуральске занимался акробатикой: «Добился кандидата в мастера спорта. Сломал шею и ушел из акробатики в футбол» , – рассказывал он в начале сезона ютуб-каналу «Волгаря».

После своих мячей Стефанович делает сальто – говорит, что таким образом благодарит своего тренера по гимнастике, с которым добился успеха в этом направлении.

Сейчас у Ильи уже шесть мячей за 14 матчей – столько же, сколько за 32 игры прошлого сезона.

Кстати, вы можете помнить Стефановича по эпизоду из 2018-го – правда, не очень приятному. Тогда он нанес травму Марко Петковичу из «Спартака»: играя за «Черноморец», он въехал сербу сзади по ногам, Петковича пришлось заменить в самом начале матча.

Теперь Илья Стефанович в вашей ленте с гораздо более качественным контентом.

Фото: vk.com/volgar_fc