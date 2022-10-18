Кажется, «Уфа» скоро исчезнет. Газизова и всех сотрудников уже уведомили о сокращении

Трансферы Зинченко и Агаларова не помогли.

Еще в мае «Уфа» играла в Премьер-лиге, а теперь клуб на грани закрытия. По данным «РБ Спорт», сотрудники «Уфы» и стадиона «Нефтяник» получили уведомления о прекращении контрактов через два месяца в связи с непростым финансовым положением. Если ситуация не будет исправлена, не исключено, что после Нового года клуб прекратит существование.

Генеральный директор клуба Шамиль Газизов подтвердил: «С сегодняшнего числа всем сотрудникам «Уфы», в том числе и мне, выдали уведомление о сокращении».

Что слышно о финансах «Уфы» в этом сезоне: судились с властями и занимали деньги у волейбольного «Урала»

• В начале августа министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов сообщил, что «Уфа» получит на сезон требуемое финансирование. Точную цифру он назвать отказался, сославшись на коммерческую тайну.

«Бюджетное, внебюджетное финансирование, которое идет непосредственно через правительство и министерство спорта [региона], будет в тех объемах, которые запросил генеральный директор [клуба]. Он запросил цифру, эта цифра и будет в полном объеме выделена», – заявил тогда Хабибов.

• Однако уже в конце августа появились опасения, что в небесной лиге готовится пополнение. Шамиль Газизов подтверждал: «Проблемы с финансированием у нас были всегда. Начались они еще давно. Снимемся ли мы с Первой лиги? Думаю – дотерпим».

Все оказалось настолько плохо, что пришлось даже брать деньги в волейболе. Об этом близкий к клубу источник сообщил Sport24: «В команде нездоровые настроения. На выезд в Ярославль пришлось занимать деньги у волейбольного «Урала».

• В сентябре стало совсем горячо: арбитражный суд Башкортостана сообщил, что акционерное общество «Региональный фонд» подало в суд на «Уфу» с целью взыскания 105 миллионов 609 тысяч рублей.

Телеграм-канал Mash Batash писал, что чиновники подозревают в присвоении средств Газизова: «В прошлом году Радий Хабиров (глава Башкортостана — прим) подписал план господдержки клуба. Только деньги, отправленные на зарплаты, налоги и выездные матчи, пропали. Исчезали, но не бесследно. Верхушка республики уверена: их потратил Шамиль Газизов на собственные хотелки. А значит, условия договора нарушены – кругленькую сумму потребовали назад, в бюджет».

Источник Mash Batash сообщил, что «Уфа» больше не получает господдержку, а миллионы от продажи нападающего Гамида Агаларова «испарились».

Газизов все обвинения отверг: «Год назад у нас были проблемы с финансированием, как известно, они и не заканчивались. Было решено совместно с руководством республики, что мы обратимся в «Региональный фонд», возьмем в долг. Прошел год, вернуть средства не удалось, поэтому они действуют в рамках закона. Мы готовы погасить задолженность и проценты. Будем думать, как решить эту проблему, и найдем возможность.

СМИ пишут, что я забрал эти деньги себе? Это бред сивой кобылы. Абсолютно заказные обвинения в мой адрес, и я даже знаю, кто их автор. Честно говоря, даже комментировать такие предположения не хочу».

• До недавнего времени предполагалось, что «Уфа» доиграет сезон в Первой лиге благодаря продажам Гамида Агаларова, Владислава Камилова и Юрия Журавлева в «Ахмат». За этих игроков клуб суммарно должен был получить около 200 миллионов рублей. Ожидалось, что зимой «Уфа» расстанется еще с одним-двумя игроками.

Кроме того, клуб должен был получить больше 250 тысяч евро солидарных выплат за трансфер Зинченко из «Ман Сити» в «Арсенал». Правда, деньги могли зависнуть в Англии.

«Нам должны будут выплатить. Но сейчас в связи с санкциями сложно будет перевести деньги, – говорил летом Газизов. – В Англии солидарные выплаты отправляются через федерацию: клубы платят ей, а она – нам»

Позже Газизов уточнял: «Получится более 250 тысяч евро. Обсуждался ли вопрос о компенсации с РФС? Нет. Закон есть закон, компенсацию мы точно получим. Там может быть задержка за счет того, что сейчас есть. А все остальное работает».

Как дела у «Уфы» в Первой лиге?

Все плохо. Уже после пяти туров клуб объявил об уходе главного тренера Сергея Томарова, который стартовал с двух побед, ничьи и двух поражений. Томарова сменил Денис Попов, который работал в штабе Сергея Юрана в «Химках» и «СКА Хабаровске», а до этого возглавлял «СКА Ростов».

Попов принял «Уфу» на 10-м месте, а сейчас после 14 туров команда идет 13-й. До зоны вылета – три очка.

Фото: ФК «Уфа»; РИА Новости/Павел Бедняков, Евгений Одиноков