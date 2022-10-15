Сычевой зажигает: забил два «Динамо» и показал футболку «Мама, папа, люблю вас». Уже 9 голов в 11 матчах 😮

Наш главный форвард прямо сейчас?

Владимир Сычевой из «Оренбурга» разрывает РПЛ. У нападающего уже 9 голов – больше него забил только Квинси Промес (11).

В матче с «Динамо» Сычевой оформил дубль: сначала вколотил мяч после скидки партнера, потом замкнул прострел с фланга. Правда, этого не хватило: «Динамо» победило 3:2.

После первого гола Владимир показал футболку с трогательной надписью «Мама, папа, я вас люблю», на спине – Писарский. Это фамилия отчима.

«У меня отчим с детства, сейчас думаю насчет того, чтобы поменять фамилию, потому что он меня с мамой воспитал, – сказал после матча Сычевой в интервью «СЭ». – Думаю и хочу поменять фамилию, потому что этот отец был с детства, считаю его родным папой. Когда увидите эту фамилию на сайте? Как только будет возможность это сделать. Я и сейчас могу это сделать, но хочу, чтобы все было официально».

Нападающий «Оренбурга» уже несколько раз подчеркивал желание сменить фамилию. Что ж, будем привыкать.

Всего у Сычевого 11 голов (считая Кубок). И только два с пенальти

Сычевой заявил, что пока не общался с Карпиным и не думает о смене клуба: «Пока я нахожусь здесь в «Оренбурге», я буду отдавать все силы, помогать команде. Наперед я не смотрю. Слышал ли, что кто-то интересуется мной? Какая разница, что доносится. Говорить можно все, что угодно, но по факту сейчас я тут и помогаю команде».

• Да, уже идут разговоры о том, что он окажется в клубе посерьезнее «Оренбурга». Это логично: у Владимира серия из трех голевых матчей, а всего за сезон 9+1.

• Кому забивал Сычевой: «Уралу», «Локомотиву», «Ахмату», «Химкам», «Сочи» и «Динамо» в РПЛ. Еще два мяча упаковал в Кубке России – тем же «Ахмату» и «Динамо».

• Из 11 мячей всего два – с пенальти. Неплохо для 26-летнего нападающего, о котором в РПЛ узнали всего пару месяцев назад.

Напомните, а откуда вообще взялся Сычевой?

Владимир родился в Симферополе, начинал в «Крымтеплице» из поселка Молодежное и еще два года назад получал награды за звание лучшего бомбардира крымской Премьер-лиги-2019/20. А еще успевал бегать в студенческой лиге НСФЛ.

В октябре 2020-го нападающий пошел на повышение: сменил «Крымтеплицу» на омский «Иртыш», где и началась его карьера на более серьезном уровне. В первом сезоне ФНЛ нападающий набрал 5+4 в 25 матчах, после чего свободным агентом перебрался в «Оренбург».

В новой команде Сычевой выступил примерно на том же уровне – 6+2 в 30 матчах. Этого хватило, чтобы помочь клубу пробиться в РПЛ, где во втором туре против «Урала» форвард оформил хет-трик, выйдя на замену в перерыве.

В РПЛ Сычевой отвечает не только за голы, но и за трогательные моменты. В начале октября нападающий забил «Сочи» и побежал к трибуне – делать предложение своей девушке. Получилось настолько трогательно, что судья забыл о правилах и не показал футболисту желтую карточку (которая бы стала красной).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; vk.com/fcorenburg