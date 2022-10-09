Олусегун забил «Ростову» на 9-й секунде – это рекорд РПЛ! Но «Краснодар» все равно проиграл

«Ростов» и «Краснодар» выдали очередное шоу в матче Премьер-лиги (3:2) – с быстрыми голами, камбэком и удалением.

Краснодарцы праздновали гол уже на девятой секунде – самый быстрый в истории чемпионатов России. Олакунле Олусегун забил за 8,9 секунды, перехватив мяч на чужой половине. Есть новый рекорд РПЛ!

Предыдущее достижение было за Эммануэлем Эменике – он забил на 10-й секунде матча с «Аланией» в 2012-м. Тогда, к слову, гол Эменике помог «Спартаку»: красно-белые увезли из Владикавказа тяжелую победу 2:1.

Но гол Олусегуна все же не рекордный для чемпионатов России и СССР. По крайней мере, не единоличный лидер. На 9-й секунде матча в 1999-м забил хавбек «Шинника» Алексей Бычков – ярославцы тогда обыграли «Ротор (2:0). Но «Шиннику» это не помогло, по итогам сезона команда вылетела в первый дивизион. А вот в РПЛ голы забивали и на 11-й секунде, и на 12-й – но до достижений Эменике было далеко. А до достижения Олусегуна теперь – тем более.

Еще в первом тайме «Краснодар» забил второй (усилиями Джона Кордобы), «Ростов» один отыграл – а потом начался бенефис Кайо: он схватил две желтые и оставил команду в меньшинстве в начале второго тайма. Да еще и привез пенальти.

После этого в футбол играл только «Ростов» – сначала хозяева реализовали пенальти (снова забил Полоз), а потом Сафонов пропустил мяч под собой после удара Миронова.

• «Ростов» отошел от поражения от «Зенита» и вернулся на второе место, обойдя «Спартак» и ЦСКА – с красно-белыми у них равенство по очкам (по 25), но за счет личных встреч Карпин выше. У ЦСКА на очко меньше.

• «Ростов» обыграл «Краснодар» впервые за восемь матчей. Последняя победа до сегодняшнего дня была 24 февраля 2019 года в Кубке России. В чемпионате же ситуация еще удивительнее: это первая победа «Ростова» над «Краснодаром» в РПЛ с 2014 (!) года. Серия без побед насчитывала 16 матчей!

• «В первом тайме мы пропустили быстрый гол, который вылился на всех, как ушат холодной воды. Мы не готовились к тому, что начнем матч при счете 0:1, – был спокоен Карпин после матча. – Потом пришли в себя, создали моменты, но не забили. А во втором тайме играли так же, но забили».

А вот коуч «Краснодара» Александр Сторожук «аплодировал» Виталию Мешкову (видимо, за удаление): «Претензий к футболистам вообще нет. Сражались, играли. Просто‑напросто Мешков профессор в таких делах, просто мастер. Это же можно говорить? Я хвалю человека! Молодец! Так можно в Лиге 1 у «ПСЖ» выиграть чемпионат. Все [у «Краснодара»] старались, бились, играли в футбол вдесятером. Даже могли и сравнять».

Фото: t.me/fckrasnodar; кадры трансляции