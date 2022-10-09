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Олусегун забил «Ростову» на 9-й секунде – это рекорд РПЛ! Но «Краснодар» все равно проиграл

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«Ростов» и «Краснодар» выдали очередное шоу в матче Премьер-лиги (3:2) – с быстрыми голами, камбэком и удалением.

Краснодарцы праздновали гол уже на девятой секунде – самый быстрый в истории чемпионатов России. Олакунле Олусегун забил за 8,9 секунды, перехватив мяч на чужой половине. Есть новый рекорд РПЛ!

Предыдущее достижение было за Эммануэлем Эменике – он забил на 10-й секунде матча с «Аланией» в 2012-м. Тогда, к слову, гол Эменике помог «Спартаку»: красно-белые увезли из Владикавказа тяжелую победу 2:1.

Но гол Олусегуна все же не рекордный для чемпионатов России и СССР. По крайней мере, не единоличный лидер. На 9-й секунде матча в 1999-м забил хавбек «Шинника» Алексей Бычков – ярославцы тогда обыграли «Ротор (2:0). Но «Шиннику» это не помогло, по итогам сезона команда вылетела в первый дивизион. А вот в РПЛ голы забивали и на 11-й секунде, и на 12-й – но до достижений Эменике было далеко. А до достижения Олусегуна теперь – тем более.

Еще в первом тайме «Краснодар» забил второй (усилиями Джона Кордобы), «Ростов» один отыграл – а потом начался бенефис Кайо: он схватил две желтые и оставил команду в меньшинстве в начале второго тайма. Да еще и привез пенальти.

После этого в футбол играл только «Ростов» – сначала хозяева реализовали пенальти (снова забил Полоз), а потом Сафонов пропустил мяч под собой после удара Миронова.

• «Ростов» отошел от поражения от «Зенита» и вернулся на второе место, обойдя «Спартак» и ЦСКА – с красно-белыми у них равенство по очкам (по 25), но за счет личных встреч Карпин выше. У ЦСКА на очко меньше.

• «Ростов» обыграл «Краснодар» впервые за восемь матчей. Последняя победа до сегодняшнего дня была 24 февраля 2019 года в Кубке России. В чемпионате же ситуация еще удивительнее: это первая победа «Ростова» над «Краснодаром» в РПЛ с 2014 (!) года. Серия без побед насчитывала 16 матчей!

• «В первом тайме мы пропустили быстрый гол, который вылился на всех, как ушат холодной воды. Мы не готовились к тому, что начнем матч при счете 0:1, – был спокоен Карпин после матча. – Потом пришли в себя, создали моменты, но не забили. А во втором тайме играли так же, но забили».

А вот коуч «Краснодара» Александр Сторожук «аплодировал» Виталию Мешкову (видимо, за удаление): «Претензий к футболистам вообще нет. Сражались, играли. Просто‑напросто Мешков профессор в таких делах, просто мастер. Это же можно говорить? Я хвалю человека! Молодец! Так можно в Лиге 1 у «ПСЖ» выиграть чемпионат. Все [у «Краснодара»] старались, бились, играли в футбол вдесятером. Даже могли и сравнять».

Ростов – Краснодар 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
9 октября, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Олусегун, 0:2 – 31 Кордоба, 1:2 – 51 Сильянов, 2:2 – 59, пенальти Полоз, 3:2 – 75 Миронов.
РостовПесьяков, Сильянов, Прохин, Осипенко, Терентьев (Лангович, 76), Щетинин (Миронов, 36), Глебов, Уткин, Тугарев (Мельников, 76), Комличенко (Голенков, 84), Полоз.
КраснодарСафонов, Волков (Ахметов, 79), Панталеао, Сорокин, Рамирес, Кривцов, Пина, Сперцян, Ионов (Петров, 69), Кордоба, Олусегун (Литвинов, 60).
Предупреждения:
Панталеао (10), Пина (10), Сорокин (13), Песьяков (49), Полоз (80), Кордоба (90), Голенков (90).
Удаление:
Панталеао (57).

В воскресенье был еще один яркий матч – «Спартак» и «Крылья» забили 7 мячей

Фото: t.me/fckrasnodar; кадры трансляции

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