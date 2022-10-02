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Скидка Промеса и удар Николсона с лету – будто постановочный трюк! Так «Спартак» вернулся в Нижнем

Шамар Николсон Шамар Николсон
Квинси Промес Квинси Промес
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
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Мощно.

«Спартак» в тяжелом матче с «Пари НН» увез из Нижнего Новгорода три очка (2:1) и сохранил место в группе лидеров, приблизившись ко второму месту. До ЦСКА – одно очко, а вот до «Зенита» целых семь.

Для «Спартака» матч с нижегородцами начался неплохо: москвичи доминировали, но не хватало конкретики, а в середине тайма они еще и пропустили после странных действий обороны. Мамаду Майга просочился через Умярова, Зиньковского и, не сближаясь с Мевлей, пробил в ближний – так «Нижний» реализовал свой единственный удар в створ в первом тайме.

Статистика после первого тайма была говорящей: 30 на 70% по владению в пользу гостей, 2:7 по ударам и 1:4 по ударам в створ. Несмотря на появление Литвинова вместо Умярова в перерыве, до 60-й минуты казалось, что так все и закончится: красно-белые играли без остроты, хоть и проникали в штрафную. А вот «Пари НН» кусал контратаками – в одной из них Милсон дважды красиво качнул Мевлю и пробил в перекладину.

Все перевернул выдающийся пас Промеса! 

В середине второго тайма «Спартак» как будто очнулся – Гильермо Абаскаль уже готовил тройную замену (указания давали Игнатову, Классену и Мелешину), но тут случился гол: Зиньковский мягко закинул в штрафную на Промеса, тот пяткой сбросил на Николсона, а ямаец с ходу в прыжке прошил Гойло.

Кажется, это один из самых красивых голов сезона – очень уж здорово все разыграли москвичи. А тройную замену в итоге переиграли: появился только Классен.

А вскоре последовал и второй гол: после углового рука Момо Янсане оказалась в максимально неестественном положении при контакте с мячом. Реф Евгений Кукуляк момента не увидел, но ему подсказал ВАР. Кукуляк пошел к монитору и согласился с мнением помощников – пенальти.

Квинси Промес реализовал пенальти и сделал это паненкой – 2:1. А в прошлом сезон он реализовал 11-метровый в Нижнем, но тогда ему повезло – удар получился корявым и слабым. Сейчас голландец справился намного лучше.

Три факта, которые взбодрят болельщиков «Спартака»

• Промес вернул себе первое место в гонке бомбардиров (9 голов, только один с пенальти) и статус лучшего игрока по системе «гол+пас» – 13 очков (9+4). Более того, у него уже 93 гола за «Спартак» – до попадания в Клуб Григория Федотова всего 7 голов. Там всего два легионера: Вагнер Лав (124 гола) и Сердар Азмун (103).

• У «Спартака» четыре победы подряд во всех турнирах – две в Кубке, две в Премьер-лиге. Но в РПЛ только вторая победа, а до этого было два поражения подряд.

• «Спартак» продолжает забивать в каждом матче – в 15 матчах во всех турнирах не получилось забить только «Динамо», там случилось 0:1. А вот в 14 остальных матчах команда не уходила без гола. В РПЛ только «Зенит» (32 гола) забил больше «Спартака» (24). Меньше пропустили только «Зенит» (4) и ЦСКА (10), у «Спартака» – 12.

Гильермо Абаскаль доволен: «Мы одержали важнейшую и долгожданную победу, это важно в психологическом плане. Надо отдать должное тренеру соперника, они были организованными.

В первом тайме мы доминировали, владели преимуществом, но пропустили необязательный гол. Надеюсь, больше таких мячей в наши ворота залетать не будет. Порой нам не хватало скорости, а пропущенный мяч добавил веры в наши силы».

• У «Нижнего» же неудачная серия – четыре матча без побед, три поражения подряд. А еще нижегородцы впервые уступили московской команде: до этого сыграли вничью с «Локомотивом» в гостях (1:1), с ЦСКА и «Динамо» (по 2:2) – дома. В следующем туре «Торпедо»!

Пари НН – Спартак 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
2 октября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 37 Майга, 1:1 – 66 Николсон, 1:2 – 75, пенальти Промес.
Пари ННГойло, Масоэро, Гоцук, Агапов, Стоцкий, Майга, Михайлов, Набиуллин (Кротов, 90), Рыбчинский (Юлдошев, 61), Милсон, Сулейманов (Янсане, 66).
СпартакСелихов, Денисов (Классен, 67), Мевля, Джикия, Хлусевич, Пруцев, Умяров (Литвинов, 46), Зобнин, Зиньковский (Маслов, 80), Николсон (Мелешин, 90), Промес.
Предупреждения:
Масоэро (23), Денисов (34), Юлдошев (78), Янсане (88), Джикия (90), Мелешин (90).

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Фото: ФК «Спартак-Москва»

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