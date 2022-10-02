Мощно.

«Спартак» в тяжелом матче с «Пари НН» увез из Нижнего Новгорода три очка (2:1) и сохранил место в группе лидеров, приблизившись ко второму месту. До ЦСКА – одно очко, а вот до «Зенита» целых семь.

Для «Спартака» матч с нижегородцами начался неплохо: москвичи доминировали, но не хватало конкретики, а в середине тайма они еще и пропустили после странных действий обороны. Мамаду Майга просочился через Умярова, Зиньковского и, не сближаясь с Мевлей, пробил в ближний – так «Нижний» реализовал свой единственный удар в створ в первом тайме.

Статистика после первого тайма была говорящей: 30 на 70% по владению в пользу гостей, 2:7 по ударам и 1:4 по ударам в створ. Несмотря на появление Литвинова вместо Умярова в перерыве, до 60-й минуты казалось, что так все и закончится: красно-белые играли без остроты, хоть и проникали в штрафную. А вот «Пари НН» кусал контратаками – в одной из них Милсон дважды красиво качнул Мевлю и пробил в перекладину.

Все перевернул выдающийся пас Промеса!

В середине второго тайма «Спартак» как будто очнулся – Гильермо Абаскаль уже готовил тройную замену (указания давали Игнатову, Классену и Мелешину), но тут случился гол: Зиньковский мягко закинул в штрафную на Промеса, тот пяткой сбросил на Николсона, а ямаец с ходу в прыжке прошил Гойло.

Кажется, это один из самых красивых голов сезона – очень уж здорово все разыграли москвичи. А тройную замену в итоге переиграли: появился только Классен.

А вскоре последовал и второй гол: после углового рука Момо Янсане оказалась в максимально неестественном положении при контакте с мячом. Реф Евгений Кукуляк момента не увидел, но ему подсказал ВАР. Кукуляк пошел к монитору и согласился с мнением помощников – пенальти.

Квинси Промес реализовал пенальти и сделал это паненкой – 2:1. А в прошлом сезон он реализовал 11-метровый в Нижнем, но тогда ему повезло – удар получился корявым и слабым. Сейчас голландец справился намного лучше.

Три факта, которые взбодрят болельщиков «Спартака»

• Промес вернул себе первое место в гонке бомбардиров (9 голов, только один с пенальти) и статус лучшего игрока по системе «гол+пас» – 13 очков (9+4). Более того, у него уже 93 гола за «Спартак» – до попадания в Клуб Григория Федотова всего 7 голов. Там всего два легионера: Вагнер Лав (124 гола) и Сердар Азмун (103).

• У «Спартака» четыре победы подряд во всех турнирах – две в Кубке, две в Премьер-лиге. Но в РПЛ только вторая победа, а до этого было два поражения подряд.

• «Спартак» продолжает забивать в каждом матче – в 15 матчах во всех турнирах не получилось забить только «Динамо», там случилось 0:1. А вот в 14 остальных матчах команда не уходила без гола. В РПЛ только «Зенит» (32 гола) забил больше «Спартака» (24). Меньше пропустили только «Зенит» (4) и ЦСКА (10), у «Спартака» – 12.

Гильермо Абаскаль доволен: «Мы одержали важнейшую и долгожданную победу, это важно в психологическом плане. Надо отдать должное тренеру соперника, они были организованными.

В первом тайме мы доминировали, владели преимуществом, но пропустили необязательный гол. Надеюсь, больше таких мячей в наши ворота залетать не будет. Порой нам не хватало скорости, а пропущенный мяч добавил веры в наши силы».

• У «Нижнего» же неудачная серия – четыре матча без побед, три поражения подряд. А еще нижегородцы впервые уступили московской команде: до этого сыграли вничью с «Локомотивом» в гостях (1:1), с ЦСКА и «Динамо» (по 2:2) – дома. В следующем туре «Торпедо»!

Фото: ФК «Спартак-Москва»