У Фукса уже 11 травм за 2 года в ЦСКА: уникальная проблема с бедром, колено, мышцы и даже зубы!

День сурка.

Защитник ЦСКА Бруно Фукс снова не в порядке – он должен был выйти в старте на матч с «Химками», но получил травму на разминке. Вместо него в состав экстренно ввели Георгия Щенникова – тоже игрока с богатой историей повреждений, но все же с Фуксом он не сравнится.

Бразилец перешел в ЦСКА в 2020-м – и за два года получил 11 (!!!) травм. Одиннадцать!

Суммарно Фукс уже пропустил 368 дней с учетом сегодняшнего, и эта цифра наверняка еще вырастет.

Вот антология его повреждений за эти два года.

• Первую травму Фукс получил через пять дней после перехода – повреждение бедра. Выбыл на полтора месяца и пропустил пять матчей нового клуба.

• Через три дня после возвращения в общую группу случился рецидив, снова бедро – восстановление заняло почти два месяца.

• Через четыре дня после возвращения снова проблемы – на бедре потребовалась операция. И тут самое долгое отсутствие Фукса – больше четырех месяцев. По сути, за ЦСКА игрок, подписанный в августе, полноценно не мог играть до апреля-2021.

«Фукс вплоть до самого перехода в ЦСКА постоянно играл в Бразилии. Но затем случилось несчастье — он получил уникальную травму, аналогичную тем, которые были у Малкома и Дембеле . После двух рецидивов его прооперировали в Финляндии», – говорил тогда Роман Бабаев.

• В августе 2021-го – мышечные проблемы. И, казалось, что восстановление займет месяц, но из-за дефицита игровой практики Фукс вылетел еще на три недели – вернулся только в конце октября.

• В середине марта 2022-го бразилец снова пропустил три недели: сначала новое мышечное повреждение, потом болезнь. Вернулся только в начале апреля.

• Не очень-то надолго, потому что уже в мае он выбыл на неделю – теперь воспаление зубов.

• В июне случился тендинит колена – еще месяц вне игры, который в итоге превратился в два из-за недостатка игровой практики. С середины августа до октября Фукс держался – однако теперь новое повреждение.

Бруно в этом сезоне успел три раза выйти в основе и провести два матча целиком: все его появления – победы ЦСКА.

До рекордсменов по травматичности Фуксу, конечно, пока далеко – например, Абу Диаби за карьеру пропустил 1747 дней. Но все равно то, как к бразильцу в ЦСКА липнут травмы – невероятно.

Фото: VK/pfc_cska